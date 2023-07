Test: WES Audio ng76 Stereo Pair, FET-Kompressor mit Total Recall

FET-Kompressor mit Digital Recall & Automation

WES Audio steht seit 2010 für innovative Designs von klassischem analogen Studioequipment bei hoher Handwerkskunst und raffinierter technischer Ausführung. Die Firma mit Sitz in Stettin, Polen, bringt uns nun mit dem WES Audio ng76 das dritte Produkt aus ihrer „Next Generation“-Reihe, das sich durch umfassende Integration in eine DAW-Umgebung auszeichnet. Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich beim NG76 um einen FET-Kompressor auf Basis eines klassischen 1176-Designs, das durch eine Reihe von Verbesserungen auf eine ganz neue Ebene an Flexibilität und Vielseitigkeit gehoben wird. Das Ergebnis ist ein vollanaloger FET-Kompressor mit Digital-Recall und Automation, der zudem als Matched-Stereo-Pair erhältlich ist. Das klingt doch sehr spannend und vielversprechend, freut euch also auf den Test.

WES Audio ng76 im Überblick

Der WES Audio ng76 ist ein zu 100 % analoger FET-Kompressor, der das Beste aus beiden Welten verbindet: analogen Sound und digitale Kontrolle. Analoge Studioprozessoren mit digitaler Recall-Funktionalität liegen immer mehr im Trend und Fokus, denn auf diese Weise kann man die Vorteile einer vollanalogen Signalbearbeitung mit den praktischen Vorzügen, die zuvor den Plug-ins vorenthalten waren, verbinden. Ungeachtet seiner digitalen Kontrolle liefert der NG76 mit seinem vollanalogen Signalweg die blitzschnelle Kompression eines klassischen 76-Designs, die wir alle von unzähligen Aufnahmen her kennen und lieben.

Der ng76 ist zunächst ein einkanaliger Mono-Kompressor, der aber auch mit einem zweiten Gerät als Matched-Pair erhältlich ist. Zwei ng76 Einheiten können dann über die dedizierte Software miteinander verbunden werden. Das Stereo-Matched-Pair-Set besitzt zwei ng76s mit aufeinanderfolgenden Seriennummern und enthält spezielle Kabel, die die Kompressor-Detektoren verbinden und wahlweise eine echte Stereo-Kompression oder Dual-Mono-Kompression ermöglichen. Ändert man dann die Einstellungen auf einem Gerät, so wird es automatisch auf dem zweiten Gerät reflektiert. Möglich wird dies über die verwendeten Endlos-Encoder ohne fest aufgedruckte Werte.

Lieferung des ng76 Kompressors

Das WES Audio ng76 Matched-Pair kommt in einem großen und schweren Karton, der zwei weitere Kartons enthält – zwei einzelne ng76 Kompressoren mit aufeinanderfolgenden Seriennummern. Die beiden Kartons enthalten jeweils noch mal einen Karton, in dem dann schließlich die einzelnen Einheiten des Kompressors enthalten sind. Das Matched-Pair kommt also definitiv sicher verpackt daher.

Aus der Verpackung schließlich befreit und die beiden schönen Geräte auf dem Tisch liegend bestaunt, fällt eine schöne und relativ schlichte, dabei aber sehr hochwertige Verarbeitung aus. Die Optik bewegt sich irgendwo zwischen modern und klassisch-vintagelike, aber dieser Spagat erscheint mir gelungen. Wer im Studio gerne große teure Signalprozessoren mit fetten Knöpfen bedient, die satt und schmatzend einrasten, der kommt hier zunächst nicht auf seine Kosten. Aber schließlich haben wir es ja mit einem Hybriden zu tun, könnte man sagen – denn die digitale Full-Total-Recall ist natürlich nur mit Encodern realisierbar. Die Encoder selbst fühlen sich aber wirklich gut an und bieten eine angenehme Griffigkeit. Das Gain-Reduction-Meter sieht hingegen voll vintage aus und lässt sich super ablesen. Zudem sind auf der Frontplatte noch eine ganze Reihe an Tastern angeordnet, die auf die Vielzahl an Features hindeuten, die der ng76 unter der Haube hat.

Klassisches FET-Kompressor-Design

Abgesehen von seiner umfangreichen und flexiblen Integration in eine digitale Umgebung ist der WES Audio ng76 ein klassischer 1176-Design FET-Kompressor, mit allen spezifischen Eigenschaften und Einstellmöglichkeiten dieses legendären Limiting-Kompressors. Der erste 1176 wurde bereits im Jahre 1967 von Bill Putnam, Gründer von Universal Audio, vorgestellt. Dieser Signalprozessor mit Transistor-basierendem Schaltungsdesign besitzt aufgrund seiner Bauweise einige Besonderheiten, die oftmals schwierig mit anderen Mitteln erreichbar sind und ihn daher zu speziellen Ergebnissen und Aufgaben befähigen. Zwei Dinge kann ein 76-Design besonders gut: mit extrem schnellen Regelzeiten arbeiten (Attackzeiten 20 us bis 800 us) und das Audiomaterial ordentlich in die Sättigung fahren. 1176-basierte Kompressoren eigenen sich daher auch besonders gut für die Klangfärbung.

Schaut man sich die Features des WesAudio ng76 an, so sieht man die klassischen Regler eines FET-Style-Kompressors: INPUT / OUTPUT / ATTACK / RELEASE. Einen Threshold gibt es nicht, denn dieser ist nicht veränderbar. Der Kompressionsgrad wird somit über die Eingangsverstärkung am Input bestimmt. Mehr INPUT-Gain gleich mehr Threshold-Überschreitung, gleich mehr Kompression. Den finalen Ausgangspegel kann man dann wieder über den OUTPUT-Regler einstellen. Der ng76 besitzt einen Headroom von 24 dBu, was absolut anständig ist.

Die vier RATIO-Settings sind ebenfalls ganz klassisch gehalten: 4:1 / 8:1 / 12:1 / 20:1. Auch der legendäre ALL BUTTONS-Mode ist implementiert: Wenn man alle vier Ratio-Taster gleichzeitig drückt, so kommt man in einen neuen Modus, der das Kompressorverhalten ganz erheblich verändert. Die internen Regelpunkte im Kompressor verschieben sich und die Sättigung und die Verzerrung nehmen deutlich zu. Auch die Transienten werden hervorgehoben und betont, während das veränderte Release-Verhalten den Ausklang des Audiomaterials quasi wie bei einer negativen Kompression wegzieht. Man kann mit dem ALL BUTTONS-Mode schöne weitere Klangergebnisse erreichen.

Konnektivität des WesAudio ng76

Die Rückseite des ng76 beherbergt die Anschlüsse, die insgesamt überschaubar sind. Input- und Output-Buchsen in XLR-Ausführung, die Stromversorgung geschieht über ein Kaltgerätekabel für das integrierte Netzteil, links daneben die beiden 6,3 mm Klinkenbuchsen für den Stereo-Link, Send und Receive, schließlich noch die beiden digitalen Anschlüsse, USB und Ethernet. Neben der USB-Integration kann man die digitale Steuerung auch über ein lokales Netzwerk managen, hierzu muss man den Kompressor mittels eines Ethernetkabels mit dem Router verbinden. Dafür ist es erforderlich, eine statische IP-Adresse einzurichten, mit der der ng76 dann kommuniziert. Der gesamte Prozess der Netzwerkeinrichtung ist in der Bedienungsanleitung gut beschrieben.

Features des WES Audio ng76 Matched-Pair

Der WES Audio ng76 bietet neben den bekannten Funktionen eines klassischen FET-Kompressors eine ganze Reihe an weiteren Features, auf die im Folgenden näher eingegangen werden soll. Diese erlauben es, den Klang vielfältig zu formen und zu gestalten.

Zunächst bietet der ng76 zwei verschiedene Signalflüsse, die durch die Arbeitsweise der Eingangsstufen bestimmt werden und sich auf die beiden Revisionen des klassischen 1176 Kompressors von Universal Audio beziehen. Somit kann man zwischen folgenden beiden Modi wählen:

MODERN: Elektronisch geregelter symmetrischer Eingang, basierend auf der Revision G des 1176. Der Übertrager ist im Bypass.

VINTAGE: Übertrager-geregelter symmetrischer Eingang, basierend auf der Revision F des 1176.

Die Übertrager sind übrigens die weithin geschätzten Carnhill Transformers, was ebenfalls zur durchweg hochwertigen Bauweise beiträgt.

Im weiteren Signalfluss kann man zwischen Compression-Mode und Saturation-Mode wählen. Im Compression-Mode durchläuft das Signal den Input, die Kompressionsstufe und den Output.

Ebenfalls sehr praktisch ist der Mix-Regler für parallele Kompression, womit sich das unbearbeitete Signal mit dem komprimierten Signal mischen lässt.

Der Saturation-Mode

Bei diesem speziellen Modus wird eine statisch gleichbleibende Kompression (diese liegt bei etwa 10 dB Pegelreduktion) ausgelöst, die die Klangcharakteristik des FET-Schaltkreises produziert und die Funktion des Input- und Output-Reglers umdreht. Input wird zum Drive-Regler und Output wird zum Trim-Regler. Auf diese Weise wird der ng76 zur Saturation-Box bzw. zum Clipper. Je härter man den Drive-Regler fährt, desto mehr harmonische Verzerrung erhält man. Die erzeugten Klangveränderungen klangen im Test richtig gut. Auf einer Subgruppe mit Drums etwa schweißt es die Elemente wunderbar zusammen und bringt einiges an Punch und Durchsetzungsfähigkeit. Aber auch für Einzelsignale eignet sich der Saturation-Mode super und lässt sich in seiner Wirkung immer sehr flexibel dosieren.

Side Chain EQ

Im ng76 sind zwei unabhängige EQ-Sektionen im Sidechain-Signalfluss implementiert. Ein Hochpassfilter mit 60 Hz, 90 Hz und 150 Hz Grenzfrequenz und ein High-Shelf, der bei 2 kHz, 5 kHz und 10 kHz greift. Somit kann man sowohl den unteren Frequenzbereich als auch die oberen Frequenzen von der Kompression ausschließen, was in einem wahlweise helleren oder dunkleren Klangbild resultiert.

THD

WES Audios Schaltungsdesign in den meisten produzierten Geräten der Firma ist bekannt und geschätzt für die harmonischen Klanganteile, die dem Klangmaterial über die Total-Harmonic-Distortion hinzugefügt werden. In dem ng76 hingegen wollte WesAudio noch mehr Optionen der Klangfärbung bereitstellen, deshalb finden man den LOW- und HIGH-Mode, die vollständig auf der FET-Kompression-Schaltung beruhen und dem Klangmaterial ungerade harmonische Vielfache hinzufügen – und das klingt richtig gut. Meiner Empfindung nach sind genau diese harmonischen Verzerrungen und zusätzlichen Obertöne jene Bereiche, wo analoge Hardware wirklich (noch) die Nase vorn hat und signifikante Unterschiede zu Software-Emulationen hörbar und spürbar sind – vorausgesetzt, man verwendet hochwertige analoge Signalprozessoren, wozu der ng76 definitiv zählt. Das Audiomaterial gewinnt an Tiefe und wird plastischer, lebendiger. Die Tiefenstaffelung nimmt zu und die einzelnen Elemente sind besser im Stereopanorama wahrnehmbar.

Ebenfalls sehr nützlich ist der Mix-Regler, womit man das unkomprimierte Audiosignal mit dem komprimierten Signal mischen kann, um etwa eine Parallelkompression zu realisieren.

Der WES Audio ng76 in der Praxis

Die beiden im Karton enthaltenen Einheiten des ng76 werden direkt in der Firma hinsichtlich der verschiedenen Factory-Settings gepaart und angeglichen, um die kleinstmöglichen Unterschiede zu gewährleisten.

Die ziemlich eindrucksvolle, oben beschriebene Reihe an Features und Eigenschaften des WES Audio ng76 verspricht eine Klangqualität erster Güte bei zuvor nie dagewesener Praktikabilität mittels der Möglichkeit von echtem Total-Digital-Recall. Und um es gleich vorweg zu nehmen: Die Engineers und Tüftler von WES Audio haben nicht zu viel versprochen – der ng76 klingt einfach sehr edel, durchsetzungsvoll und hochauflösend, mit einer ganzen Palette an Färbungsmöglichkeiten.

Die Anbindung an die DAW gelang ohne Schwierigkeiten und technische Hürden, hier ist die Implementation via der Plug-in-Steuerung wirklich gut gelungen.

Der ng76 lässt sich vollständig in allen Funktionen über das Plug-in steuern, das in den Formaten VST2/VST3/AU/AAX/AAX DSP zur Installation bereitsteht und somit in allen gängigen DAWs eingebunden werden kann.

Nach der Installation kann man etwa auf einer Stereo-Audiospur eine Instanz des ng76 öffnen und sieht sodann die entsprechenden Einstellungen auf den LED-Kränzen der fünf automatisierbaren Drehencorder des ng76. Natürlich lassen sich auch wie gewohnt Automationen für diese fünf Kompressor-Parameter auf einer Spur in der DAW schreiben, die auch dann visuell auf der Hardware dargestellt ablesbar sind. Dies geschieht verzögerungsfrei und flüssig.

Ebenfalls großartig ist natürlich die Möglichkeit, Automationen direkt über die fünf Endlos-Encoder am ng76 aufzunehmen, die dann in der DAW-Automationsspur geschrieben werden. Auch hier geschieht die Auflösung ausgesprochen fein und flüssig. Die gute Haptik und leichtgängige, aber präzise Bedienbarkeit der Encoder macht hier wirklich Spaß.

Der WES Audio NG76 verbindet hier wirklich alle Vorzüge aus beiden Welten und stellt eine reibungslose und umfassende Total-Recall-Möglichkeit zur Verfügung, die für viele Produzenten und Engineers langersehnt ist. Dies geschieht auf hohem Niveau, sowohl hardware- als auch softwareseitig. Die Plug-in-Oberfläche ist sinnvoll aufgebaut und gut ablesbar, so dass die Nutzung in der Praxis durchaus Spaß macht.

Die haptische Bedienung am Gerät geht ebenfalls gut von der Hand, wenn auch die fünf Endlos-Encoder ein anderes, weniger griffiges und sattes Gefühl vermitteln als ein konventioneller Hardware-Kompressor ohne Digital-Recall und somit die Notwendigkeit, auf analoge Potentiometer verzichten zu müssen. Wer also gerne große Knöpfe und Regler an seinem Highend-Outboardequipment bedient, kommt hier zunächst nicht ganz auf seine Kosten, dennoch lassen sich die Drehregler des ng76 gut bedienen. Wenn man sie schnell dreht, gelangt man schneller zu höheren Wertänderungen, dreht man hingegen langsamer, so kommt man in eine Feinjustierung. Diese fühlte sich anfangs etwas gewöhnungsbedürftig an, klappt aber wie gesagt dennoch sehr gut.