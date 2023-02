Tegeler Audio Vari Tube Compressor VTC, neue Version des Röhrenkompressors

Blauer Kompressor V2

Bereits seit einigen Jahren hat die Tegeler Audio Manufaktur den Vari Tube Compressor, kurz VTC, im Programm. Nun haben sich die Entwickler rund um Michael Krusch dem guten Stück noch einmal angenommen und einen Nachfolger mit einigen Verbesserungen entwickelt.

Beim VTC handelt es sich um einen Dual-Mono-Kompressor nach dem Vari-Mu-Prinzip, so dass die Kompression durch Röhren gesteuert wird. Das heißt natürlich, dass das Signal auch komprimiert wird, wenn man lediglich den „vergoldenden Röhrenklang des VTCs“ zu seinem Signal hinzufügen möchte. Bereits bei minimaler Kompressor kommt man beim VTC schon zu guten Ergebnissen, aber offensichtlich sah man da noch etwas Potenzial. Heraus gekommen ist der Vari Tube Compressor V2, der zusätzlich einen Color/Comp-Schalter besitzt. Mit diesem lassen sich die „weichen Obertöne des VTCs“ hinzufügen, ohne die Dynamik des Eingangssignals zu verändern.

Der Color/Comp-Schalter ist auf beiden Kanälen vorhanden, so dass man die Kontrolle darüber hat, was komprimiert und was lediglich gefärbt wird. Wenn der Schalter auf „Comp“ steht, ist die Kompression aktiv und der VTC verdichtet wie bisher das Material auf seine bestimmte Art und Weise. Wenn der Schalter auf „Color“ steht, geht das Signal an der Kompressor-Sektion des VTC vorbei, läuft aber trotzdem durch die Röhren, um dem Signal den letzten Schliff zu verpassen.

Aber das ist noch nicht alles: Der VTC verfügt jetzt auch über neue aufeinander abgestimmte Kondensatoren und Transistoren, die den L/R-Kalibrierungsprozess laut Hersteller viel genauer, präziser und langlebiger machen.

Und auch optisch gibt es ein paar Änderungen: Der VTC ist das erste 19″-Gerät der Berliner, das das neue Firmenlogo sowie die neue Schriftart der Tegeler Audio Manufaktur trägt.

Ob sich bzgl. des Preises etwas ändert, ist bis dato nicht bekannt. Aktuell kostet der VTC 1.999,- Euro.