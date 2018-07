Workshop: Die besten Kompressoreinstellungen

Tipps & Tricks fürs Komprimieren

Im Vergleich zum Equalizer, der intuitiv relativ schnell zu begreifen ist, ist der Kompressor für viele Laien zuerst einmal ein großes Rätsel. Auch für viele, die schon erste Erfahrungen gesammelt haben, können manche Begriffe noch etwas schwammig sein. Deshalb möchte ich zum Einstieg des Workshops „Die besten Kompressoreinstellungen“ mit folgender Frage anfangen:

Was ist ein Kompressor?

Genauso wie Gates sind Kompressoren Dynamikprozessoren, d.h. sie manipulieren die Lautstärke eines Signals über die Zeit. Im Falle von Kompressoren wird das Signal automatisch leiser gemacht, wenn es einen vom Benutzer eingestellten Pegel (Threshold) erreicht.

Wenn es den Threshold wieder unterschreitet, wird das Signal fließend über eine bestimmte Zeitspanne (Release) wieder zur Originallautstärke angehoben. Dadurch werden Pegelspitzen abgeschnitten und das Signal ist leiser als vorher. Deshalb kann oft mittels eines Reglers (Gain) die Gesamtlautstärke wieder angehoben werden.

Der Parameter Ratio eines Kompressors bestimmt die Stärke der Lautstärkereduktion, wenn der Kompressor durch Threshold-Überschreitung des Signals aktiv wird. 1:1 heißt keine Reduktion. Bei 2:1 wird ein Signal, das 2 dB lauter ist als der gesetzte Thresholdlevel um 1 dB abgesenkt, ein 4 dB lauteres Signal um 2 dB, 8 um 4 usw. Bei einer Ratio von ꝏ:1 wird das Signal um die komplette Threshold-Überschreitung reduziert, quasi am Threshold-Level abgeschnitten. In diesem Fall spricht man von einem Limiter.

Attack ist die einstellbare Zeit, die ein Kompressor braucht, um nach der Threshold-Überschreitung die maximale Kompression zu erreichen. Bei der kürzesten Attack-Zeit wird je nach Kompressor mehr oder weniger direkt eingegriffen, bei einem längeren Attack wird der Pegel über den Ablauf der eingestellten Zeit kontinuierlich reduziert, bis die durch den Ratioregler definierte Maximalreduktion erreicht ist.

Manche Kompressoren verfügen über eine Sidechain-Funktion. Diese ermöglicht das Einspeisen eines anderen Signals, um den Kompressor für die Manipulation des zu bearbeitenden Signals zu steuern. Diesen Effekt kennt man aus dem Radio, wenn ein Radiomoderator spricht und gleichzeitig die Musik im Hintergrund leiser wird. In diesem Fall wurde das Stimmsignal per Sidechain in einen Kompressor gespeist, der den Musikkanal beeinflusst. Man spricht hier von einem „ducking effect“ oder „Ducker“.

Warum benutzt man Kompressoren?

In erster Linie, um die dynamische Reichweite zu reduzieren, d.h. die leisesten Parts der Musik lauter und die lautesten Parts leiser zu machen. Dadurch wird die Durchschnittslautstärke angehoben und man erreicht ein homogeneres Musikerlebnis, das auch in einem Umfeld mit Hintergrundgeräuschen noch gut gehört werden kann.

Lautere Tracks werden gegenüber leiseren Musikstücken von den meisten Menschen bevorzugt, zudem werden gut komprimierte Tracks als deutlich druckvoller und ironischerweise auch „dynamischer“ als ihre unkomprimierten Counterparts wahrgenommen. Komplett unkomprimierte Tracks wirken auf aktuelle Hörer leblos und fade, ein gewisses Maß an Kompression wird also heutzutage vorausgesetzt. Man muss natürlich aufpassen, dass man es nicht übertreibt. Übermäßige Kompression wirkt unnatürlich und unangenehm und ist daher nicht empfehlenswert.

Nach diesem kurzen Auffrischungskurs kommen wir endlich zu den Kompressor-Settings. Ich gebe zu, dass der Titel dieses Artikels ein wenig reißerisch und irreführend ist, denn die „definitiv besten“ Kompressor-Settings gibt es natürlich nicht. Wie der Kompressor genau eingestellt werden muss, hängt immer vom Charakter der zu manipulierenden Signale sowie dem Tempo des Musikstücks ab. Man kann die folgenden Tipps und Settings aber als beispielhafte Anhaltspunkte verwenden, um dann mit etwas Experimentierfreude selbst zum gewünschten Ergebnis zu kommen.

Kompression für mehr Punch

Durch einen mittleren bis längeren Attack wird der Attack-Transient des Originalsignals durchgelassen, bevor der hintere Teil des Signals komprimiert wird. Dadurch wird das Signal knackiger und bekommt mehr Punch. Die Release-Zeit sollte hier je nach Signal und Gehör unterschiedlich eingestellt werden. Einfach mal experimentieren und wenn die Spur zu stark anfängt zu „pumpen“ oder zu „schnaufen“, den Release zurückdrehen, bis der unerwünschte Effekt beseitigt ist.

Kompression für mehr Sustain

Kürzere Release-Zeiten mit mittlerem bis längerem Attack erlauben es uns, das Sustain zu kontrollieren und anzuheben. Dadurch klingt das Signal länger und mit einer konsistenteren Lautstärke aus.

Transientenkontrolle durch Kompression

Oft hat man Signale, deren initialer Attack im Vergleich zum Body einzelner Klänge unverhältnismäßig laut ist. Durch kurze Attack- und mittlere Release-Zeiten kann man diesen Attack zähmen und das Signal insgesamt softer machen. Typische Kandidaten hierfür sind Overhead-Spuren und Snare-Teppiche.

Konsistenz durch Kompression

Kurzer Attack und Release kann benutzt werden, um inkonsistente, unabsichtlich in der Lautstärke schwankende Performances stabiler und konsistenter zu machen. Dadurch geht dann allerdings auch etwas der Punch verloren.