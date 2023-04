Test: Lindell Audio LiN2A, optischer Kompressor

Lindell goes LA-2A

Die schwedische Hersteller Lindell Audio schickt seit einiger Zeit seinen Vertreter für 2A-Style Kompression ins Rennen. Der LiN2A ist ein vollanaloger optischer Hardware Röhrenkompressor mit 2 HE Rackspace, der symmetrisch Mono ausgelegt ist.

Lindell Audio

Tobis Lindell, seines Zeichens Musikproduzent der Bohus Studios Schweden, firmierte 2010 die Firma Lindell Audio. Auf der Agenda stand zu dieser Zeit die Idee Geräte zu entwickeln, die seinem eigenen Workflow entsprechen sollten. Dazu mussten u. a. Funktionen und Bedienoberflächen erdacht und produziert werden, die es in den gewünschten Zusammensetzungen bis dato noch nicht auf dem Markt gab. Im Laufe der Zeit ist die Lindell Produktpalette stark gewachsen, doch die Firmenphilosophie ist klar und einfach gehalten: Gebaut von Ingenieuren für Ingenieure, also von Tonschaffenden für Tonschaffende.

LA-2A – 2A-style analoge Hardware-Kompression

Lindell ist nicht der erste Hersteller, der dem klassischen Ur-Kompressor-Gerät LA-2A ein Hardware Klone Tribut setzt, deshalb erkläre ich zuerst die Idee hinter dem LA-2A, dessen Wirkungsweise und Anwendungsmöglichkeiten.

Teletronix baute Mitte bis Ende der 1960er-Jahre eben den Kompressor, der 2004 sogar die Aufnahme in die TECnology Hall of Fame schaffte. Universal Audio hat den Kompressor dann 1999 als Hard- und Software neu aufgelegt.

Der LA-2A ist handverdrahtet und arbeitet röhrenbasiert. Unter Verwendung eines elektrolumineszierenden Panels wird zusammen mit einem lichtabhängigen Cadmiumsulfid-Widerstand eine Verstärkungsreduzierung erreicht. Im Sprachgebrauch wird das als T4 Zelle bezeichnet und steht für optische Wirkungsweise. Die Eigenschaften der T4 Zelle verleihen dem Kompressor einen Großteil seines Klangs.

Der Kompressor hat 2 einfache Bedienelemente, die mit wenigen Zusatzfeatures alle Soundmöglichkeiten komplettieren. Gain-.Control liefert die Input-Pegelsteuerung und gleichzeitig die Regelung zum Pegelverlustausgleich für die nachgeschaltete Gain-Reduction, die den Grad der Reduzierung des Ursprungssignals regelt. Der Limit/Compress-Kippschalter ändert die Wirkungsweise und schaltet das Kompressionsverhältnis um. Das VU-Meter kann zum einen die Reduzierung anzeigen, per Umschalter wahlweise den Ausgangspegel. Die voreingestellten Werte, Attack bei etwa 10 ms und Release bei etwas 60 ms, machen dann control-abhängig den typischen Sound des Kompressors aus. Ein unscheinbarer High-Emphesys Regler komplettiert die Einstellmöglichkeiten der LA-2A Hardware.

Welche Features bietet der LiN2A Kompressor?

Ganze 12 Bedienelemente zählt der LiN2A, diese gilt es kurz durchzugehen. Wir beginnen auf der Frontseite und folgen in numerischer Reihenfolge.

Nr. 1 ist der Power-Kippschalter, im Betriebsmodus ist eine rote Leuchte permanent an. Kippschalter Nr. 2 unterscheidet entweder den Compress- oder Limit-Modus. Beide Modi stehen für ein Kompressionsverhältnis, das bei Compress der Ratio 3:1 entspricht, bei Limit der Ratio unendlich zu 1, was quasi einem harten Cut oberhalb des Schwellwertes entspricht. Nr. 3 ist der 40-fach gerasterte Gain-Regler, quasi die Input-Aussteuerungsmöglichkeit des Quellsignals. Gleichzeitig regelt man hier auch den Lautstärkeverlust durch die dann folgende Kompression nach. Nr. 4 ist das immer schicke zeitlose VU-Meter, das hier besonders zentral in Szene gesetzt ist – wie ich finde generell eine Augenweide in jedem Studio.

Die Nr. 5 ist der Regler, der für den wohl wichtigsten Sound des LiN2A verantwortlich ist, die PEAK-Reduction. Diese regelt den Grad der Kompression, der auf das Audiosignal wirkt. Das gilt gleichermaßen für beide Voreinstellungen Compress bzw. Limit. Am 3-Wege Schalter, Nr. 6 auf dem Bild, lassen sich Werte über die optische VU-Meter-Anzeige wiedergeben. Dieser Meter-Mode ruft die Informationen Gain-Reduction, Output +10 oder Output +4 ab. Der Anwender kann sehen, wieviel der Kompressor macht bzw. was an Signal weitergegeben wird.

Als Global-Player kann als Stromzufuhr sowohl 110 V als auch 240 V angeschlossen werden, der Kaltgerätestecker ist rückseitig mit Nr. 7 gekennzeichnet. Nr. 8 schaltet die Volt-Zahl von 115 VAC auf 230 VAC um und Nr. 9 ist die zuschaltbare Erdung GND. Der Hinweis, immer Stecker mit 3-facher Belegung zur Stromversorgung und richtiger Erdung zu nutzen, ist auch abgedruckt.

Die Nr. 10 beschreibt den Calibration-Drehregler, der der Meter-Anzeige zugeordnet ist. Die Nadel soll auf der Null zur Ruheposition stehen, wenn keine Kompression angewendet wird. Diesen Drehregler kann man nachträglich kalibrieren, wenn die Anzeige nicht mehr korrekt wirkt.

Abschliessend finden sich 2 symmetrische Großklinkenbuchsen rückseitig am Gerät verbaut. Nr. 11 ist der symmetrische Mono-Output, Nr. 12 der symmetrische Mono-Input. Aus mir unerklärlichen Gründen sind statt der heute üblichen XLR-Buchsen „nur“ Klinkenbuchsen verbaut worden, ggf. hat der Designer ja den Retrogedanken übernommen und der LiN2A Unit nur die Klinke spendiert. Hoffentlich sind auch immer alle angeschlossenen Kabel symmetrisch ausgeführt bzw. symmetisch gelötet.

Wie komprimiert man mit dem Lindell Audio LiN2A?

Um zu hören und zu sehen, was der LiN2A macht, empfehle ich, zuerst den VU-Meter-Wahlschalter auf Gain-Reduction zu stellen, den Compress-Modus zu wählen, dann die Peak-Reduction mittig auf 50 zu drehen und dann langsam das anliegende Signal mit Gain hochzudrehen. Leider hat der Kompressor keinen Bypass-Schalter, denn der nachbearbeitete Sound sollte in etwa gleichlaut zum unbearbeiteten Sound sein. Das Ausgleichen lässt sich nur durch Kombination beider Drehregler erreichen. In der DAW kann man sich ja eine Spur klonen, die eine läuft pur zur Summe, die andere durch den LiN2A, am Ende sollten beide im A/B Vergleich gleich laut sein. Der Unterschied beider Spuren liegt jetzt nur noch in der Peak-Reduktion bzw. dem Grad der Verdichtung des Signals. Oder man setzt den LiN2A als Hardware-Insert in seinen Kanalzug der DAW und kann so per Send-Mute den Bypass-Modus erreichen. Der Kompressor kann von soft bis giftig pumpend alles abbilden, je nach Wunsch des Bedieners.

Die Nutzung des Limit-Modus ist, wie der Compress-Modus auch, abhängig vom Einsatz der beiden Drehregler aufgebaut, nur dass jetzt die Peak-Spitzen statt nur dem Hammer von oben, die horizonatale Guillutine abbekommen. Da wird nicht geglättet, sondern geköpft.

Am Ende soll ein verdichtetes Signal stehen, das sich gefühlt lauter anhört.

Einstellmöglichkeiten eines Kompressors

Bisher kamen die Variablen Ratio, Gain und Peak-Reduktion zum Tragen, doch fast jeder handelsübliche Kompressor hat noch die Auswahl zweier weiterer Kriterien zum Einstellen parat. Der Faktor Attack, also wie schnell die Peak-Reduktion dem Signal auf die Pelle rückt, sowie Release, das meint die Ausschwingphase des Effekt-Signals, sind am LiN2A auf den ersten Blick nicht einstellbar. Ein klassisches Jein wäre da zu nennen. Natürlich sind beide Werte ein großes Thema, doch sind diese bereits voreingestellt. Die Attack-Time wird mit 10 Millisekunden angegeben, die Relase-Time, abhängig vom Grad der Komprimierung, zwischen einer halben Sekunde und fünf Sekunden bis zum endgültigen Abklingen des Effekt-Signals.

An dieser Stelle sind noch die anderen Kompressor-Modelle von Lindell Audio verlinkt, die auch Clones berühmter Klassiker sind.

Lindell Audio 1176 FET Kompressor

Lindell Audio 7x-500, API 500 Format Kompressor

Die Photozelle T4BLA Optocell von Black Lion Audio BLA

Im Innenleben des Lin2A befindet sich eine maßgeschneiderte Black Lion Audio Photozelle mit der Bezeichnung T4BLA. Diese sorgt für weiche Reduzierungen und detalliert gezeichnete Transparenz. Auf Nachfrage beim Hersteller sieht man die Optozelle folgendermaßen: Zitat:

„Technisch gesehen würden wir sagen, dass alle Optozellen auf dem originalen Teletronix basieren, da sie immer noch auf der gleichen Grundvoraussetzung beruhen. Aufgrund unserer Experimente mit dem Trimmen und der Formgebung der Panels würden wir unsere eher als „Hommage“ an das Originaldesign denn als “ Replika“ betrachten. Ein ähnliches Konzept verfolgen wir auch bei den Vorverstärkern und Kompressoren.“

Klangbeispiele zum Lindell Audio LiN2A

In den Klangbeispielen hört ihr die klassischen Mono-Signale, die man so komprimieren kann: Drums bzw. die ensprechenden Einzelsignale, Gitarre, Bass, Vocals. Pro Beispiel die puristische und die komprimierte Variante, jeweils mit gefühlt gleicher Lautstärke.

Zuerst die Vocals, Ilka Müller hat sich warmgesungen und dieses fantastische File beigesteuert, danke dafür. Der LiN2A auf 90 der Peak-Reduction, man hört eine sehr warme und weiche Kompression, die ordentlich zupackt. Vorsicht bei Atmern, die werden entsprechend stark mit hoch gezogen.

Jetzt der Bass. Hier habe ich frische Flatwound-Saiten drauf und DI über die Avalon U5 gespielt. Die Peak-Reduction bei 90, was dem Sound sehr gut steht, die Spitzen sind schön geglättet, der bauchige Rest nach oben geholt.

Die cleane E Gitarre habe ich über einen virtuellen Amp der DAW eingespielt, quasi internes Reamping. Die Peak-Reduction moderat bist 70 eingestellt, bei diesem File macht der LiN2A schon richtig Sound, denn er zieht Anzerrungen recht ordentlich nach oben, was dem Sound aber gut tut.

Dieselbe E-Gitarre, diesmal DI über den Avalon U5 Hals-Pickup und extra viel Nebengeräusch vom Griffbrett und den Leersaiten, um zu ziegen, dass die Komression das alles nach oben holt. Ansonsten auch wieder sehr feiner, weicher Sound, der die Gitarre im Mix druckvoller werden lässt.

Jetzt gibt es noch Drums. Da alle Einzelsignale sehr stark übersprechen, habe ich mich für folgende Klangbeispiele entschieden. Ein unbearbeiteter Stereo-Mix, nur Lautstärkenverhältnisse und Panorama sind in der DAW gesetzt, der Rest pure Mikro-Sounds. Dann wurde jede Einzelspur nach Laune des Küchenchefs individuell über den LiN2A komprimiert, alle Files wieder in die DAW gespielt und erneut mit Lautstärkenverhältnissen und Panorama-Einstellungen wie zuerst gemischt. Nur sind jetzt alle Files komprimiert zu hören und wurde am Ende Stereo summiert. Als Abschluss noch ein File mit allen unkomprimierten Files außer dem DickMic-Signal, das ist voll Peak reduziert und sehr laut beigemischt immer wieder im On/Off-Modus zum Vergleich. Danke an Jan Kehder und Jürgen Rössel für das Drumming bzw. das Recording dazu.

Am Ende noch ein Beispiel mit Limiter. Wie schon beschrieben, schneidet die gegen unendlich laufende Ration die Peaks irgendwann ab, aber soweit kommt es fast nicht, wenn man nicht ins Zerren geraten möchte. Der LiN2A pumpt schon ordentlich, aber der Song ist noch erträglich, zu viel ist eben eine Überdosis.

Ein Blick ins Innere des Kompressors

Dieser zeigt einen freien Steckplatz. Der Hersteller hat dem Käufer die Option freigehalten, die 6AQ5 Röhre, die einst im LA-2A verwendet wurden, nachzurüsten. Die verbaute Röhre wird damit dann inaktiv. Die restlichen drei Röhren, die auch im Inneren zu finden sind, werden üblicherweise gerne auch in den Konkurrenzgeräten verbaut und machen schlicht und ergreifend einen schönen warmen analogen Sound. Im Signalweg finden sich die Röhrentypen 12AX7 bzw. 6N6, welche die Optozelle mit Informationen befeuert.

Lindell Audio LiN2A Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 849,00 € bei

Schaut man ganz genau hin, fehlt auf der Frontseite ein kleines, aber wichtiges Feature. Aus Kostengründen für einen erschwinglichen Endpreis, hat man sich bei Lindell bewusst gegen einen High-Emphesys-Regler und auch einen Bypass-Schalter entschieden. Doch was macht der Emphesys-Regler überhaupt? Dieser Regler arbeitet wie ein Highpass-Filter, bildlich gesprochen schaut das aus wie eine zum Hochfrequenten ansteigende schiefe Ebene. Das gaukelt dem Kompressor viel mehr Hochfrequenzanteil vor und so wird faktisch das obere Frequenzspktrum stärker komprimiert. Das ist jedoch keine klassische Mehrband-Kompression, es werden immer noch alle Frequenzen berücksichtigt, nur eben mit manipulierten Input-Informationen.

Hot Stuff

Die starke Hitzeentwicklung muss auch angesprochen werden, nach ca. 15 min merkt man schon sehr deutlich, dass Röhren verbaut sind. Oben links und hinten links am Gerät kann ich grade noch so die Hand auflegen, im Vergleich ist der Heizungkörper hier im Raum ähnlich grade noch anfassbar, wir haben im Testzeitraum Winter bei äußeren Minusgraden. Das Chassis hat genügend Schlitze zur Luftzirkulation vorgesehen, einen extra Lüfter gibt es nicht.