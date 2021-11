TubeOhm Jeannie, 8-stimmiger DIY-Synthesizer

Hört sich doch schon mal recht ordentlich fett an. Was mir an den TubeOhm Geräten besonders gefällt ist, das die Entwickler alles in die kleinen Synthesizer reinpacken was möglich ist, im Gegensatz zu den großen Firmen die gewisse Funktionen gezielt auf verschiedene Produkte verteilen. Das kann man natürlich nicht verallgemeinern, aber für den Preis können die Geräte schon richtig viel, auch wenn es DIY Projekte sind.