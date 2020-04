Superbooth 20: Flame Mäander – Wavetable-Synthesizer bekommt neue Firmware

Mehr Wavetables und ein FM-Algorhythmus

Flame kündigt für den Wavetable-Synthesizer Mäander das Update 2.0 an, mit der es mehr Speicherplatz und verschiedene Verbesserung gibt.

Flame Mäander ist ein vierstimmiger Synthesizer, der Wavetable-Synthese mit einer 12-kanaligen Filterbank kombiniert. Wir werden zu diesem Synthesizer in Kürze einen Test hier auf amazona.de veröffentlichen können.

Das Update 2.0 erweitert die 39 bereits vorhanden Wavetables um weitere 39 Wavetables. Die ursprünglichen Wavetables befinden sich auf Bank A, die neuen auf Bank B, auf die dann auch eigene Wavetables geladen werden können. Auf der Webseite von Flame werden in Zukunft regelmäßig neue Bänke zum Download bereitgestellt werden.

Ein dritte Bank C ist anderen digitalen Algorithmen vorbehalten. Dort gibt es Standards wie Saw und Square, aber auch einen neuer FM-Algorithmus. Hierbei übernehmen die Regler Colour und Detune die Steuerung der FM-Parameter. Auch der FM-Algorithmus ist vierstimmig (polyphon oder unisono) spielbar.

Die Detune-Funktion, die bislang nur im Unisono-Modus aktiv war und die vier Stimmen gegeneinander versetzte, kann nun auch im polyphonen Modus eingestzt werden. Hier werden vier zusätzliche Stimmen erzeugt und in leichter Verstimmung hinzugemischt, so dass sich ein Chorus-artiger Effekt ergibt. Die Verstimmung kann bis zum Oktavabstand zwischen den einzelnen Stimmen geregelt werden.

Weitere Verbesserungen betreffen die Anzeige von LFO-Sync, dessen Divider-Wert nun temporär im Display angezeigt wird, den Reset von synchronisierten LFOs und eine komplette Überarbeitung der Scale-Funktion.

Das Update 2.0 des Flame Mäander wird mit einem Sysex-Dump per USB durchgeführt. Die Datei, eine Anleitung dafür und eine neuen Version des Handbuches werden in kürze auf der Falme-Webseite zur Verfügung stehen.