Top News: TubeOhm De-Generator, Hybrid Synthesizer

Hybrid Synthesizer als DIY Projekt

Beim De-Generator handelt es sich nicht um eine heiße News für die NAMM 2019 sondern um ein Projekt von Rolf Degen und Andre Laska (TubeOhm Instruments). Seit einiger Zeit arbeiten beide Entwickler an der Realisierung eines neuen DIY Synthesizer, der in kürze auf den Markt kommen soll.

Der De-Generator ist ein monophoner, hybrider open-source Synthesizer der digitale Oszillatoren und einen analogen Filter besitzt. Ausgestattet ist er mit zwei Oszillatoren die sehr tief gehen können. Neben klassischen virtual analogen Schwingungen, gibt es die Möglichkeit diese mit diversen Parameter zu modifizieren, eigne Wellen direkt im Interface zu malen oder neue von einer SD Karte zu importieren.

Das ist aber noch nicht alles. So kann der De-Generator auch Audio aufnehmen und diese als Sound Generatoren einsetzen. Mit dem eingebauten Audio Eingang, ist es möglich bis zu 20 Sekunden Audio aufzunehmen, die man dann auf beide Oszillatoren verteilen kann (bsp. 12 Sek OSC1 und 8 Sek OSC2). Diese Files lassen sich auch direkt am Gerät mit Hilfe diverse Parameter (sample loop, loop reverse usw.) einstellen. 20 Sekunden im RAM ist etwas wenig, da wäre etwas mehr Platz sicherlich interessanter gewesen. Außerdem lassen sich beide Oszillator Arten in einem Mix Mode zusammen mischen.

Beide Oszillatoren wandern dann weiter in einen analogen Filter. Wer sich mit dem Mutable Instruments Shruthi bereits beschäftigt hat, kennt wahrscheinlich den Filterchip. Hier wird das SMr4 mkII Filter Board verbaut, dass man in den DIY Synthesizer aus Frankreich einbauen kann. Das analoge Filter ist stereo und besitzt verschiedene Charakteristika: Tiefpass (6, 12, 18, 24dB), Hochpass (12dB) und Bandpass Modus (12dB).

Im Modulations Bereich stehen 2 ADSR Hüllkurven, 3 LFO’s mit 17 Schwingungen + S&H und eine 12fache Matrix zu Verfügung. Für rhythmische Sounds ist ein 16-Step Sequencer eingebaut, den man von einem MIDI Keyboard aus programmieren und transponieren kann. Auch kann man diesen in der Modulations Matrix als Quelle auswählen und ihn auf einen Parameter routen. Um den Sound abzurunden, besitzt der De-Generator auch ein analoger Delay.

Vor 4 Jahren hatten beide Entwickler den ersten Prototypen des De-Generator in einer Computer Club Sendung vorgestellt. Hier gibt es Einblicke wie dieser entwickelt wurde.

Der TubeOhm De-Generator Synthesizer wird dieses Jahr als DIY Kit auf den Markt kommen. Wann er erscheinen und was er kosten soll, ist bisher nicht bekannt. Der Entwickler warnt, dass dieser Synthesizer nicht für DIY Anfänger geeignet ist. Man sollte etwas Erfahrung mitbringen, bevor man sich in das Abenteuer De-Generator stürzt. Nichtsdestotrotz ein interessanter DIY Synthesizer auf den man sich freuen kann.