Top News: STP2600, ein ARP 2600 DIY-Projekt

Neues zum STP2600-Projekt

Im Zuge des ARP 2600 Specials hat sich nun Patrick von DSL-man bei uns gemeldet, um uns über den korrekten Stand des STP2600 Projekts aufzuklären.

Aber nochmals ganz von Anfang an:

Im Dezember 2017 tauchte ein DIY-Nachfolgegerät zum TTSH auf, das einige deutliche Verbesserungen zum TTSH enthalten sollte. Initiiert durch Patrick von DSL-man.de sowie seinem Freund Seyfullah und Timo, daher der Name STP. Angedacht war, lediglich nur ein Gerät für Seyfullah zu bauen, da er selber in seinem Herkunftsland der Türkei sehr wenig finanzielle Mittel hat und es so gut wie keine spezialisierte Elektronikhändler gibt, um einen eigenen Synthesizer zu bauen. Mit steigenden Projektkosten fiel die Entscheidung, das Gerät der Allgemeinheit zugänglich zu machen. Der UVP sollte bei 250,- Euro für PCB und Panel liegen, die benötigten Bauteilkosten bei ca. 600,- Euro ohne Gehäuse.

Ein Prototyp des STP2600 wurde von Patrick zusammengebaut, ist aber weiterhin im Prototyp-Modus.

Aktuell soll Modular Addict die letzten Fehler beseitigen und später das Gerät als DIY-Kit weltweit verkaufen. Weiterhin gibt es also den Plan, das gesamte Kit auf den Markt zu bringen.

Es wurden anfänglich 5 PCB-Sets hergestellt, 4 davon wurden weiter veräußert, während der fertige Protoyp bei Patrick verblieb. Es kann also sein, dass irgendwann einmal Bilder von einem Gerät in der gleichen Größe mit Potis aber anderen Frontpanel auftauchen.

Es wird in jedem Fall noch ein paar Änderungen geben, der Name STP2600 wird geändert, das Farbschema umgestellt und eventuell die Größe auf 19-Zoll-Breite angepasst. Wir berichten weiter, sobald es Neuigkeiten gibt.

An dieser Stelle auch ein dickes Danke an Patrick für das oben gezeigte Bild und alle Informationen.