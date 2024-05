Test: EV ZLX 12P G2 Aktivlautsprecher mit Bluetooth und Digitalmixer

Die zweite Generation der ZLX-Serie im Praxistest

Der brandneue Aktivlautsprecher EV ZLX 12P G2 verspricht noch einmal wesentliche Verbesserungen im Vergleich zu seinem Vorgänger. Wir haben die neue EV ZLX 12P G2 Aktivbox für euch getestet.

Electro-Voice und die ZLX Serie

Electro-Voice zählt seit Anbeginn der professionellen PA-Technik zu den beständigsten Anbietern mit Vorreiterfunktion in der professionellen Audiotechnik. Das beginnt bei der Entwicklung und Fertigung der einzelnen Komponenten und geht hin bis zu kompletten Lösungen in (fast) allen Bereichen, in denen gute Übertragung wichtig ist. Das Portfolio startet bei Mikrofonen und ist bei Verstärkern, Konferenzanlagen, DSPs und Lautsprechersystemen jeder Größe noch lange nicht am Ende. Heute gehört das Unternehmen neben einigen anderen wie z. B. Dynacord zur Bosch Communication Gruppe. Das fördert den Austausch von Know-how und Synergien, was sich in ausgereiften und praxistauglichen Komponenten bemerkbar macht.

Die EV ZLX Serie gehört zu den Bestsellern im EV Programm, bietet sie doch zu erschwinglichen Preisen sehr flexible Lautsprecher, die in der gehobenen Einsteigerklasse spielen, allerdings auch viele Bereiche im professionellen Sektor abdecken. Die ZLX Serie von Electro-Voice befindet sich schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich auf dem Markt und wird kontinuierlich weiter entwickelt. Ein weiterer Pluspunkt der ZLX Serie ist das Angebot an verschiedenen Ausführungen, so dass sich für möglichst viele Standardanwendungen im semiprofessionellen und professionellen Bereich immer das passende Modell findet.

Die Basisausführungen

Hier findet eine Aufteilung in passive und vollaktive Lautsprecher statt.

Passive Lautsprecher wählt man aus, wenn bereits ein separater Verstärker oder ein Powermixer vorhanden ist. Beliebt sind passive Ausführungen, wenn man im Outdoor-Bereich arbeitet und eine 230 V Netzverbindung und die angeschlossene Elektronik zu gefährlich sind bei Feuchtigkeitseinfluss.

Die aktiven Varianten sind komplett anschlussfertig. Das heißt, dass neben der Ausstattung mit eingebauten und per DSP systemoptimierten Verstärkern noch weitere Features den Anwendungsbereich deutlich erweitern. Dazu gehört der Anschluss mehrerer Signalquellen gleichzeitig, individuelle Klangeinstellungen und einiges mehr. Und hier hat die neue Serie einiges zu bieten, das wir uns gleich genau anschauen.

Unterschiedliche Größenformate

Nicht umsonst bietet Electro-Voice die Lautsprecher der ZLX Serie in drei verschiedenen Größenordnungen an.

Die ZLX 8/1 Version ist sehr kompakt und kommt überall da zum Einsatz, wo keine Pegelorgien stattfinden und auch kein Bassgewitter erwartet wird, dafür aber ein schöner Grundtonbereich mit ausgewogenen Mitten und Höhen. Typische Einsätze finden sich dort, wo der Lautsprecher auch optisch in den Hintergrund treten soll oder eine optimale Transportabilität in Bezug auf Gewicht und Volumen gewünscht ist. Das können Bildungsinstitute sein, mobile Sprecher, Musiker mit leisen Naturinstrumenten oder auch der Hochzeits-DJ, der einen solchen Speaker mit einem zusätzlichen Subwoofer ergänzt.

Hier im Test haben wir den Aktivlautsprecher EV ZLX 12P G2. Das sind die Brot- und Butterlautsprecher der Reihe. Bei noch kompakten Maßen und Gewicht sind sie pegelstark, erzeugen für die meisten Anwendungen genug Bass. Bei Bedarf können sie mit Subwoofer-Unterstützung als vollwertige Club-PA eingesetzt werden.

Nach oben wird die Reihe durch das 15“ Modell abgerundet. Meistens zeichnen sich diese Modelle dadurch aus, dass der Bassbereich etwas nach unten erweitert ist, so dass man sich in vielen Anwendungen tatsächlich einen separaten Subwoofer sparen kann. Erkauft wird das meistens im Übergangsbereich zum Hochtöner durch eine schwächere Übertragung und größeren Schwankungen in der Abstrahlcharakteristik.

Es wird Zeit, den Aktivlautsprecher EV ZLX 12P G2 im Detail vorzustellen.

EV ZLX 12P G2: Kurz und knapp

Zum Aktivlautsprecher EV ZLX 12P G2 kann ich jetzt schon sagen, dass die neue Version G2 wesentlich mehr bietet als nur reine Facelift-Maßnahmen. Als kleiner Spoiler schon mal einige Features, auf die sich insbesondere Sound-Fetischisten und Musiker freuen dürften, die jetzt sogar (in einigen Fällen) ihr Mischpult daheim lassen können.

wesentlich erweiterte Mischpultfunktionen wie aufwendiger Master-EQ, verbesserte Kanal-Klangregelung, digitale Soundeffekte, Ducking, automatischer Feedback-Killer, viele dedizierte Sound-Presets

standardmäßig stereotaugliches Bluetooth

aufwändige App für komfortable Bedienung

die akustischen Parameter wie erreichbare Spitzenpegel und nutzbarer Frequenzgang wurden verbessert

Das Äußere des Aktivlautsprecher EV ZLX 12P G2

Optisch zeigt sich der Aktivlautsprecher EV ZLX 12P G2 im schicken Design mit hohem Wiedererkennungswert. Wer einmal einen Lautsprecher aus der ZLX-Serie gesehen hat, wird hier sofort ein Déjà-vu haben.

Das Design ist funktional und modern, ohne unnötigen Schnickschnack. Die Monitorschrägen von 55° und 23° bieten Flexibilität beim Einsatz auf der Bühne. Der EV ZLX 12P G2 ist robust, die Abmessungen betragen 356 x 621 x 356 mm (B x H x T).

Bei einem Gewicht von 15 kg ist er dennoch leicht genug, um einfach transportiert zu werden. Das Polypropylen-Gehäuse ist strapazierfähig und widerstandsfähig gegen Stöße und Kratzer. Drei ergonomische Tragegriffe erleichtern den Transport, während der 35-mm-Ständerflansch den Einsatz auf Stativen oder als Bodenmonitor ermöglicht. Die Front ist mit einem stabilen, gekanteten Frontgitter geschützt, das mit Gaze hinterlegt ist und so das Eindringen von Schmutzpartikeln verhindert.

Die komplette Elektronikeinheit ist versenkt und überstandsfrei auf der Rückseite eingebaut.

Die Leistungskomponenten Verstärker und Lautsprecher

Auch hier gibt es Gutes zu vermelden. Der 12“ Woofer wird von einem 1,4“ Mittelhochtontreiber mit Titanmembran ergänzt. Ein großes Horn bietet einen nominalen Abstrahlbereich von praxistauglichen 90° x 60° (H x V). So ist eine tiefe Trennung schon bei circa 1.400 Hz möglich, was dem Gesamtsound zuträglich ist. Viele Konkurrenzprodukte sparen hier und setzen zu kleine Hochtöner, teilweise eine Oktave höher, ein mit dem Resultat, dass der Gesamtsound deutlich schlechter auflöst.

Das Verstärkermodul stellt maximal 1.000 W zur Verfügung. Dabei verfügt es über getrennte Amps für den Woofer und die Hochtontreiber. Diese sind selbstverständlich über den eingebauten DSP für ihre Bereiche optimiert und sorgen so für einen sicheren Betrieb.

Schön, dass durch die Class-D-Technik ein guter Wirkungsgrad ohne viel Abwärme erreicht wird und der Aktivlautsprecher EV ZLX 12P G2 so auch in sensiblen Umgebungen ohne störenden Lüfter auskommt.

Als Resultat gibt EV einen erreichbaren Maximalpegel von 127 dBm an und das bei einem Frequenzbereich von 48 bis 20.000 Hz.

Eingänge und Anschlüsse am Aktivlautsprecher EV ZLX 12P G2

Der Aktivlautsprecher EV ZLX 12P G2 verfügt über zwei XLR/TRS-Kombibuchsen mit beleuchteten Anwahlschaltern sowie eine HiZ 6,35 mm Klinkenbuchse als physische Eingänge. Hier können verschiedene Audioquellen, darunter Mikrofone, Instrumente und externe Klangquellen angeschlossen werden.

Zu meiner Freude hat Electro-Voice dem Eingang 1 eine zuschaltbare Phantomspeisung für Condenser-Mikrofone spendiert. Diese wird oft gewünscht, allerdings sehr selten bei Aktivlautsprechern angeboten. Dazu kommt der Bluetooth-Eingang, der bei mehreren ZLX-Lautsprechern ein Stereo-Pairing erlaubt. Als Mix-Out steht ein symmetrischer XLR-Ausgang zur Verfügung.

Großzügiger Digitalmixer

Das ist eine der schönsten Überraschungen, die sich im neuen Aktivlautsprecher EV ZLX 12P G2 finden.

Schon optisch erfreut man sich an einem modernen Multi-Colour-Display, das mit der bekannten Push/Turn-Ein-Knopf-Bedienung korrespondiert.

Dahinter versteckt sich ein modernes Digitalmischpult von Dynacord, das neben der Gesamtklanggestaltung mit praktischen Presets auch vier Eingangskanäle verwaltet und mit professionellen Effekten aufpeppt. So kann bei kleinen Anwendungen der zusätzliche externe Mixer daheim bleiben, denn Halleffekte, Kompressor und vieles mehr sind mittlerweile an Bord unseres Probanden.

Und ein weiteres Feature erfreut die Anwender. Alle Einstellungen können per App bedient werden, die auf den üblichen Plattformen läuft und kostenlos heruntergeladen werden kann. Hier einfach nach in den jeweiligen App-Stores nach „Electro-Voice QuickSmart Mobile“ suchen

Das Digitalpult im Überblick

Grundsoundeinstellungen: je nach Anwendung gibt es hier die vier Möglichkeiten, die in der folgenden Grafik skizziert sind:

Music

Live

Sprache

Club

Dazu gibt es noch Positionskorrekturen, die im Menü einstellbar sind. Dabei kann man wählen, ob der Lautsprecher frei oder an einer Wand steht, ob er im „Kick Back“-Modus oder als Bodenmonitor genutzt wird.

Wichtig für die Kombination mit Subwoofern: Der Aktivlautsprecher EV ZLX 12P G2 verfügt über verschiedene Hochpassfilter, die tiefe Frequenzen von ihm fernhalten und so einem dafür besser geeigneten Subwoofer überlassen können. Benefit für den Anwender: Der Headroom für das Gesamtsystem wächst deutlich und es kann jetzt auch eine Bassdrum mit Druck übertragen werden.

In den Einzelkanälen gibt es jetzt eine 3-Band Klangregelung. Zusätzlich kann man voreingestellte Instrumental- oder Mikrofon-Presets abrufen

Am Master-EQ kann man mit sieben parametrischen Bändern präzise seinen Wunschsound konfigurieren. Wer sich im Bedienen von parametrischen EQs nicht sicher fühlt, kann die Filterbank auf einen 7-Band-Graphik-EQ umschalten.

30 Effekte, die verschiedene Hallräume anbieten oder auch Delay-, Modulations- und kombinierte Effekte stehen zur Aufwertung des Sounds zur Verfügung.

Zur weiteren Klangoptimierung steht ein Kompressor pro Kanal und im Master zur Verfügung.

Durch einen optional zuschaltbaren Ducker wird das laufende Musikprogramm während Sprachdurchsagen automatisch leiser. DJs, Losverkäufer oder Beschaller auf Weihnachtsmärkten wissen diese Feature zu schätzen.

Der Feedback-Destroyer erleichtert es Laien (oder auch Profis), lästige Feedbacks automatisch zu eliminieren. Das ist zwar keine Wunderwaffe, kann im einen oder anderen Fall doch hilfreich sein.

Endlich kann man sich seine Settings für verschiedene Anwendungen in allen Parametern auf fünf Speicherplätzen speichern. Heute Proberaum mit der Band, morgen Soloauftritt mit geänderten Halleffekten – ab sofort alles mit einem Knopfdruck erledigt.

Sehr angenehm ist natürlich die App. So lassen sich alle Funktionen einfach bedienen.

Praktisches Beispiel: Bei Karaoke performen die Akteure in unterschiedlichen Lautstärken und das Mikro ist direkt am Aktivlautsprecher EV ZLX 12P G2 angeschlossen. Anstatt nun an der Box rumzuschrauben, kann man die Live-Bedienung nun per App erledigen, z. B. Pegelanpassung, EQ, Kompressor, Effekteinstellung.

Der Aktivlautsprecher EV ZLX 12P G2 in der Praxis

Die Testroutine ist bekannt:

Einschalten und auf das akustische Eigenleben der EV ZLX 12P G2 hören

Hier ist alles in Ordnung. Kein Knacken und zum Glück auch nicht das unnötige Grundrauschen, das mich immer wieder bei vielen Aktivlautsprechern, auch in gehobenen Preisklassen, geärgert hat. Ich muss schon mit dem Ohr direkt ans Gitter gehen, um überhaupt zu hören, dass der Speaker angeschaltet ist.

Als nächstes wird der Master-Level hochgezogen: Immer noch kein Rauschen. Dann die Mikrofonempfindlichkeit mit hochgezogenem Kanalregler: Immer noch extrem still. Klasse, so mag ich das.

Klangeindruck

Mit dem Namen Electro-Voice verbinde ich einen transparenten, knackigen Sound, der weder mulmt noch nervt. So auch hier. Um mich einzuhören, habe ich die Lautsprecher einige Tage in meiner gewohnten Arbeitsumgebung laufen lassen und Musik aller Genres darüber gehört. Wie erhofft ist der Sound durchgehend sehr durchsichtig und angenehm. Das dürfte nicht zuletzt dem 1,4“ Titan-Hochtöner geschuldet sein. Mit dem Master-EQ, den ich schon von meiner Everse 8 kenne, ist eine wunschgenaue Einstellung sehr präzise möglich.

Betrieb mit einem Mikro

Ich habe ein Shure SM58 und ein Neumann KMS104 angeschlossen. Die Vorverstärkung im Aktivlautsprecher EV ZLX 12P G2 reicht gut aus und auch der Rauschpegel bleibt angenehm dezent. Dank EQ und AFS Feedback-Killer kann man schön weit aussteuern, ohne die Feedback-Grenzen zu touchieren.

In verschiedenen Betriebslautstärken blieb der Sound angenehm konsistent und das auch in den horizontalen Randbereichen. Das ist der tiefen Trennfrequenz und dem großen Horn zu verdanken.

In der Praxis heißt das, dass auch die Zuhörer auf den seitlichen Plätzen Chancen auf einen vernünftigen Sound haben.

Im Kickback-Betrieb (flacher Stellwinkel) lassen sich in Bodenaufstellung mittlere Entfernungen überbrücken und so auch mehrere Akteure auf einer Bühne versorgen. Diese Aufstellungsposition ist auch bei Straßenmusikern beliebt.

Im Betrieb Bodenmonitor (steiler Stellwinkel) ist zu beachten, dass sich jetzt der Abstrahlwinkel zu 60° x 90° (H x V) ändert.

Bluetooth

Das funktioniert mittlerweile bei allen modernen Entwicklungen gut und erlaubt bei zwei Lautsprechern auch einen gekoppelten Stereobetrieb. So auch hier beim EV ZLX 12P G2 Aktivlautsprecher.

Presets

Auf die Presets und die Positionskorrekturen möchte ich nicht im Einzelnen eingehen. Sie funktionieren. So kann man den Aktivlautsprecher EV ZLX 12P G2 sehr gut für Konservenmusik nehmen oder im Sprechermodus mit dem Preset „Speech“ unnötigen Mulm aus der Stimme entfernen.

Ich habe meist im Live-Modus gearbeitet. Das ist die Grundeinstellung, die in den meisten Anwendungen gut funktioniert und am ehesten einem Linearmodus entspricht.

Die Bedienung des Digitalmixers

Sie erfolgt mit dem bewährten Ein-Knopf-System. Hiermit navigiert man recht schnell durch alle Parameter und bestätigt seine Auswahl per Knopfdruck. Möchte man in den Einzelkanälen arbeiten, erleichtert der zugehörige hinterleuchtete Schalter die Orientierung. Das alles geht natürlich schneller und schön übersichtlich mit der App.

Die App ist mittlerweile seit einigen Jahren auf dem Markt und sowohl funktional als auch haptisch ausgereift. Nachdem die Firmware aktualisiert war, was einige Minuten dauerte, waren alle Parameter schnell und übersichtlich erreichbar. Als Beispiel hier ein Blick auf den parametrischen Master EQ.

Die Effekte klingen angenehm und nicht billig, sind allerdings nicht editierbar.

Alle weiteren Features wie Kompressor oder Ducker und Feedback-Killer funktionieren sehr gut und sind auch von Nicht-Profis relativ einfach zu bedienen.

Maximalpegel

Ich persönlich erwarte nicht, dass ein Speaker wie der Aktivlautsprecher EV ZLX 12P G2 bei einem angegebenen Spitzenpegel von 127 dB noch angenehm klingt. Klar ist, dass die PR-Abteilungen der einzelnen Hersteller sich natürlich gerne auf der Zahlenebene vergleichen, ohne dabei physikalische Parameter allzu ernst zu nehmen.

Deswegen testete ich bis in die Region 120 dB/1m Entfernung und bin hier zufrieden, dass der Sound immer noch sehr annehmbar klingt. Damit lässt sich ohne Weiteres eine Party mit ausreichend Tiefton beschallen. Überlastung wird übrigens deutlich optisch im Display oder mittels der (abschaltbaren) Front-LED angezeigt.

Mit Zusatzbass ist traue ich dem Lautsprecher einen Auftritt in einem mittleren Club mit voller Bandbesetzung ohne Weiteres zu.

Die Tests fanden in häuslicher Umgebung an meinem Arbeitplatz statt und in einer großen Veranstaltungshalle mit ausgeprägt halliger Umgebung. Hier war der Einsatz als Centercluster bei einer 800 Pax Veranstaltung gefragt und am nächsten Tag winkte ein Job als Bühnenmonitor am Schlagzeug.

In beiden Situationen war ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Feinanpassungen waren mit dem EQ schnell erledigt.

Zubehör

Hier rentiert sich bei häufigem Transport ein passendes Cover. Für die Wandmontage bietet EV eine Wandhalterung an.

Für welche Anwendungen ist die EV ZLX 12P G2 geeignet ?

Die Frage müsste eher lauten: Für was ist der Lautsprecher nicht geeignet? Da würden mir nur vier Punkte einfallen:

wenn volle Mobilität (also ein Akkulautsprecher) gewünscht wird

wenn das Ziel maximal möglicher Output und Klangqualität in der x-tausend Euro Klasse ist

wenn ein anderes Abstrahlverhalten gewünscht wird

wenn Flugbetrieb gewünscht ist

Nutzbar ist der Aktivlautsprecher EV ZLX 12P G2 für