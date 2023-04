GM Lab X1000, Pico Synth & Rondo, (DIY) Synthesizer

Zitat:

„sondern lehnt sich auch an die Technik des Jen-Synthesizers an, die seinerzeit ebenfalls mit einem Mikroprozessor, dem M110, arbeitete. Nur dessen Filter und VCA waren analog.“



Der Jen SX 1000 ist komplett analog, einzig die Tastatur-Decodierung und die Erzeugung der Basis-Schwingungsform wurden von einem integrierten digitalen Chip der Firma MOS Technology, Inc. (ja, das sind die vom C64 und SID bekannten Chipbauer) übernommen.



Waveforming, Filter, Envelopes, Noise, LFO und VCA sind analog ausgeführt.

Datenblatt zum M110:

https://cutt.ly/gMLdS3Q

Schaltplan zum Jen SX 1000:

https://cutt.ly/dMLdLVO