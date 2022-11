GM Lab Rondo, String Machine

Synth-Streicher wie in den 70ern

Auf der Soundmit 2022 wurde die String Machine GM Lab Rondo gezeigt. GM Lab ist ein Ableger von Crumar in Kooperation mit Genuine Software.

Bislang hat GM Lab Controller für Zugriegelorgeln und MIDI-Peripherie im Programm, die als DIY-Kits oder fertig aufgebaut angeboten werden.

ANZEIGE

Mit Rondo kommt nun der erste Klangerzeuger. Die Informationen zu dem Instrument sind noch etwas dünn, aber in einem Video der Kollegen von „Les Sondiers“ bekommt man bereits einen guten Eindruck vom Klang der String Machine.

Es können vier Instrumente (Tonlagen) gemischt werden: Bass, Cello, Viola und Violin. Der Lautstärkeverlauf lässt sich mit einer dreistufigen Hüllkurve (Attack, Breakpoint, Release) formen. Der Klang kann mit zuschaltbarem Vibrato und Chorus angereichert werden, deren Wert jedoch fest eingestellt sind. Außerdem gibt es noch einen Phaser, der zumindest in Speed und Depth geregelt werden kann. Die Main-Sektion besitzt dazu noch einen Brillance-Regler. Das Audiodemo beginnt ab Minute 2:00.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden ANZEIGE YouTube immer entsperren

Leider wird in dem Video nicht klar, mit welcher Technik die String Machine arbeitet und ob sie wie ihre berühmten Vorbilder vollpolyphon spielbar ist.

Das Gerät besitzt einen MIDI-Eingang und einen Mono-Audioausgang. Für einen Stereosound könne zwei Geräte einfach via MIDI miteinander gekoppelt werden, wie in dem Video demonstriert wird.

GM Lab Rondo soll es wie die anderen Produkte der Firma auch als DIY-Kit und als fertiges Gerät angeboten werden. Zu Liefertermin und Preis gibt es noch keine konkreten Aussagen, außer dass die DIY-Variante möglicherweise irgendwo zwischen 100,- und 200,- Euro. Diese Aussage ist jedoch absolut unverbindlich.