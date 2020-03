Behringer Solina String Ensemble, Analog String-Synthesizer

Es wird ja nicht die Entwicklung und das ganze drumherum kritisiert, sondern nur das Auftreten der Marke im präsentieren von Neuheiten. „Früher“ war sogar alles noch langsamer aber dafür stetig. Produkt entwickelt, auf die Ausstellungen, Messen etc. und dann war das Zeug nahezu zeitgleich mit den Test in Fachzeitschriften käuflich erwerblich. Jetzt ist es so: Produkt in der Entwicklung mit Prototypen posten und einigen Multiplikatoren in den Medien zugänglich machen, dann auf Messen auch mit Prototypen, zeitgleich greifen das die Tester auf und machen alles, so wie bei einem fertigen Produkt (siehe Behringer Odyssey Test) und dann herrscht Stille und keiner weiß was. Die Shops schießen sich drauf ein, und verschieben Monat für Monat Ihre Lieferbarkeit. Hier verfliegt die Freude einfach! Und es wird auch den Handel nerven, ständig die gleichen Anfragen zu erhalten.