Workshop & Sounds: MOOG Matriarch Synthesizer-Patches

Patches für den MOOG Matriarch

Patches und Sounds für den MOOG MATRIARCH sind nicht mal eben gemacht. Patching und Synthese gehören zu einem Prozess. Die Synthese erfolgt in der Auswahl der Klangerzeuger; beim MOOG MATRIARCH sind dies vier Oszillatoren mit vier Standardschwingungsformen Dreieck, Sägezahn und symmetrischem und asymmetrischem Rechteck. Dazu gibt es noch einen Rauschgenerator. Eventuell kann man die beiden Filter zur Eigenschwingung bringen und so zusätzliche Sinustongeneratoren hinzufügen. Ansonsten beeinflussen die beiden Filter wie üblich den Gesamtklang. Doch ein semimodularer Synthesizer bietet mehr; MOOG MATRIARCH basiert auf den Schaltungen der klassischen MOOG Modular-Synthesizer. Mit 90 Patch-Punkten lässt sich der Signalweg vielfältig umgestalten und so zu einem vollmodularen Synthesizer „umfunktionieren”.

Ich könnte nun ganz trocken möglichst viele Patches ohne viel Kommentar abbilden und abspielen. Das entspräche einer Preset-Schleuder. Natürlich möchte man als User möglichst viele Patch-Beispiele sofort ausprobieren. Daher gibt es auch einige davon. Ich möchte allerdings auf mehrere Patches näher eingehen, um grundlegende Patch-Techniken zu erklären. MOOG MATRIARCH bietet sich hierfür geradezu an.

Beim Erstellen eines Patches trifft man Entscheidungen, ebenso beim Spielen des Patches, dann durch temporäre Eingriffe.

Ein guter Patch zeichnet sich dadurch aus, dass er beide Entscheidungsebenen in sich vereint.

Er muss ausdrucksstarkes Spiel ermöglichen z. B. durch Drehen an Knöpfen, Fadern, der Tastatur und Sequenzen, kurz, er sollte Ideen, also die eigene Kreativität unterstützen.

Der MOOG Matriarch Trailer

Patch-Diagramme sind statisch. Insofern soll diese Sammlung unbedingt dazu anregen, Änderungen vorzunehmen, Inspiration und Ideen fördern. Hören wir zunächst das folgende Audio an und legen wir Hand an:

Im Trailer variiert ein wenig das Arpeggiator-Tempo; das gibt ihm Lebendigkeit: Der Ausgang des LFO 1 (gelbes Patch-Kabel) moduliert sowohl die Sequencer-Rate (schwarz), als auch den Envelope-Amount ENV AMT (rot) des Filters. Ein Abschwächer (gelb und grün) verringert die Amplitude des LFOs. Ich spiele nur drei- oder vierstimmige Akkorde im langsamen Wechsel mit der linken Hand und zwirble etwas an den Filter- und Hüllkurven mit der rechten Hand.

Tipp: Wenn ihr diesen oder die anderen Patches ausdrucken wollt, dann klickt auf das jeweilige Diagramm und kopiert die Großansicht (MacOs: [control] + Mausclick]), WINDOWS: [Win]+[Umschalt]+[S]) in ein Grafikprogramm zum Ausdruck.

MOOG Matriarch, paraphoner Signalverlauf

MOOG MATRIARCH ist ein paraphoner Synthesizer.

Auffällig ist in vielen Patches, dass man nur wenige Patch-Kabel benötigt, um einen wohl definierten Klang zu erzeugen, deshalb mal wenige grundsätzliche Worte zum paraphonen Signalverlauf.

Im Gegensatz zu einem reinen Modular-System, besitzt ein semimodularer Synthesizer einen intern vorgegeben Patch, also nicht sichtbare Verbindungen zwischen den „Modulen”, die man auf der Frontseite sieht. Ich empfinde hier die farbigen Unterteilungen durchaus hilfreich. Man möge also den unten abgebildeten vereinfachten Signalfluss immer im Kopf behalten. Auch wenn es sich um eine durchgehende Front handelt, werde ich hier trotzdem von Modulen sprechen:

Typisch für einen paraphonen Synthesizer ist die gemeinsame Nutzung der Klangquellen hinter einem Mixer durch Filter, VCAs und Effekten. Der vorgegebene Signalweg hinter dem Filter ist stereophon.

MOOG Matriarch, Orion

Modulationen

Jetzt wird es ernst:

Wir entfernen vorübergehend vor unserem ersten Experiment das rote Patch-Kabel zum CV-Eingang des Attenuators 3 und das violette Kabel, das von dort zum Rate-Eingang von LFO 1 führt.

Wir drücken die mittlere Keyboardtaste C2 und hören einen schrecklich eiernden und nervigen Klang.

Damit wir die Hände frei haben, aktvieren wir am Keyboard die HOLD-Taste und spielen nun C3 und C4.

Wir drehen im Modul DELAY den Mix auf 11.00 Uhr und erhöhen nun die Frequenz RATE von LFO 1 auf ca. 16:00 Uhr.

Nun verändern wir den Amount des Attenuators 1 auf 15:00 Uhr und regeln die RATE langsam wieder herunter auf 10:30 Uhr. Vom Schrabben geht es wieder in einen stark eiernden Klang herunter.

Wir verringern die Amplitude von LFO, indem wir den Attenuator fast ganz schließen auf die Position 12:05 Uhr ;) ! Wir nehmen den DELAY-Mix wieder heraus (auf 7:00 Uhr) und deaktiveren die HOLD-Taste.

Aftertouch

Wir belassen den Attenuator 1 bei 12:05 Uhr und spielen einige Töne: ok – sehr nervig. Insbesondere stört das ständige Vibrato.

Wir verbinden nun das violette Kabel vom Ausgang des Attenuators 3 mit dem RATE-Eingang von LFO und siehe da, die Frequenz des LFOs verändert sich mit der Stärke des Tastendrucks, während wir den Ton halten : AFTERTOUCH. Das klingt schon besser.

Nun stört aber noch, dass die Eierei im unteren Tonbereich stärker ins Gewicht fällt als bei den höheren Tönen.

Deshalb stöpseln wir das rote Kabel vom Ausgangs KB CV Out auf der Rückseite mit dem CV-Eingang des Attenuators 3.

Wir spielen C3 und drücken mit Kraft. Die Frequenz des LFOs ist nun höher. Wir halten die Taste mit hohem Druck und stöpseln einige Male das rote Kabel aus und wieder ein.

Wir spielen einige Töne und bemerken, dass nun das Vibrato stärker in der oberen als der unteren Tonlage wirkt.

Das Ergebnis

Wir stellen Attenuator 1 fast ganz auf 12:00 Uhr und fügen die Oszillatoren 3 und 4 im Mix hinzu. Delay Mix erhöhen wir auf ca. 11:00 Uhr.

Der MOOG Matriarch, Triller

Eine kleine Variante:

Wir entfernen die grünen Patch-Kabel zu den Eingangsbuchsen LIN FM IN der Oszillatoren 1 und 2 und verbinden den Ausgang des Attenuators 1 direkt mit dem Pitch-Eingang von Oszillator 1. Wir nehmen die Oszillatoren 3 und 4 aus dem Mix zunächst heraus.

Der Attenuator 1 wird auf 13:00 Uhr gestellt.

Wir hören wieder den schrecklichen Eierton. Doch nun wechseln wir die Schwingungsform des LFOs auf Rechteck und siehe da: Es ertönt ein Triller! Mit dem Attenuator kann man ihn nach Gehör auf eine Oktave stellen (ca. 13:00Uhr).

Im Unterschied zu den anderen Schwingungsformen ist der Rechteck unipolar. Die Werksvorgabe ist bipolar. Aber mit den weiter unten erläuterten globalen Einstellungen ist dies leicht umzustellen. Für meinen Geschmack ist dies auch sinnvoll, da dann der gespielte Originalton erhalten bleibt.

Spielt man nur schwarze Tasten und fügt ab und an ein F hinzu, dann klingt es asiatisch, mitunter auch nach Dudelsack, wenn man die Amplitude des LFOs verringert.

Eine Besonderheit gilt für die Pitch-Eingänge. Sie sind normalisiert.

Nach etwa 36 Sekunden nehme ich den Oszillator 1 aus dem Mix heraus. Obwohl der Oszillator 1 nun nicht mehr zu hören ist, empfängt der andere Oszillator 2 die Modulationssignale, die Pitch-Eingänge der VCOs sind normalisiert, d. h. intern sind sie verbunden. Belegt man einen davon, dann erhalten alle höherzähligen entsprechenden Eingänge dasselbe Signal. Ich belege nun an Stelle des Eingangs von OSC 1 denjenigen von OSC 2, überprüfe, dass die Modulation nicht mehr auf den ersten Oszillators wirkt und mixe die anderen Oszillatoren nach und nach hinzu.

Das Modulationssignal wirkt also zusätzlich auf die Oszillatoren 3 und 4, auf OSC 1 dagegen nicht. Möchte man ein Modulationssignal nur auf OSC 2 wirken lassen, dann muss man in den Eingang für OSC 3 ein offenes Patch-Kabel in den Eingang PITCH IN stecken. Siehe obiges Foto rechts.

Globale Einstellungen am MOOG Matriarch

Unipolare Rechteck-Schwingung des LFO 1

Achtung: Da MOOG MATRIARCH seine globalen Einstellungen (siehe Anleitung in der Bedienungsanleitung S. 54 ff) nicht in einem Display anzeigt, sollte man sich genau vergewissern und aufschreiben, welche Einstellung man ändert.

Der LFO wird im Modus bipolar betrieben, d. h. er liefert null-symmterische Ausgangsspannungen.

Für den Spezialfall einer Rechteckschwingung ist dies eventuell unerwünscht.

Beim Triller möchte man nicht eine Änderung der Tonhöhe nach unten und oben, sondern nur nach oben (oder unten). Dazu muss das Rechtecksignal auf unipolar umgestellt werden.

Wir aktivieren die globalen Einstellungen durch gleichzeitiges Drücken der Taster SHIFT und SYNC ENABLE. Wir halten beide Taster so lange, bis SYNC ENABLE blinkt.

Wir drücken nun die siebte schwarze Keyboardtaste von links; das ist D#1.

Mit einem Tipp auf die unterste weiße Taste C0, was der unipolaren Ausrichtung entspricht (S. 55 Abschnitt 0.7) schalten wir auf unipolar um.

Wir bestätigen die Umprogrammierung durch nochmaliges Drücken des Tasters SYNC ENABLE und hören uns das Resultat an.

Möchte man die Einstellungen wieder rückgängig machen, so folgen wir der obigen Anleitung und drücken im dritten Abschnitt anstelle der Taste C0 nun D0 (Werkseinstellung). Die anderen Schwingungsformen bleiben übrigens von diesen Änderungen unbetroffen.

Das Stereo-Filter des MOOG Matriarch

Das Filtermodul besteht aus zwei Filtern. Filter 1 kann als Hochpass (HPF) oder Tiefpass (LPF) arbeiten, während Filter 2 fest als Tiefpass dient.

In der Schalterstellung seriell und parallel werden die Ausgangssignale zwar auf zwei Kanäle geführt, jedoch sind diese vom Klang her gleich, also eigentlich monophon. Nur im zweiten Modus stereo sind die Signale wirklich unterschiedlich.

Hinter dem Filtermodul ist der Signalweg zweikanalig bis zum Ausgang.

MATRIARCH ist semimodular, also kann man, wie wir noch sehen werden, einzelne Signalwege aufbrechen und wieder zusammensetzen. Alle drei Modi können in vielfältiger Weise individuell moduliert und im Klang beeinflusst werden. In der Schalterstellung seriell wirken sie wie ein Bandpass, im Modus Stereo LP-/LP- haben wir einen echten Stereo-Signalweg.

Schließlich im Parallel-Modus mit HP- und LP-Filter wirken beide als Notch-Filter oder Bandsperre.

Wir haben im Parallel-Modus die Möglichkeit, auf beide Filterarten Highpass und Lowpass einzeln zuzugreifen:

Wir schalten also den Modus auf parallel um.

Damit nur Filter 1, das Hochpassfilter, zu hören ist, belegen wir den Eingang CUTOFF 2 IN mit einem Leerkabel (a).

Belegen wir dagegen CUTOFF 1 IN mit einem Leerkabel, dann hören wir nur noch das Lowpassfilter (b).

Mit dem obigen Patch haben wir also die Möglichkeit des direkten Zugriffs auf beide Filter.

Das Filtermodul des MOOG Matriarch

Der folgende Videoausschnitt von Tim Shoebridge erläutert sehr anschaulich und – wie ich finde – eindrucksvoll den Einsatz des Filtermoduls.

Ich empfehle, seinen Ausführungen zwischen 10:40 min und 16:42 min auch aktiv zu folgen.

Daher ergänze ich seine Patches zu Beginn und zum Ende seiner Erläuterung:

Tim Shoebridge: Patch bei 10:40 min

Damit wir die Hände frei haben, wählen wir im Output den Modus DRONE.

Tim Shoebridge: Patch bei 15:52 min

Wer nicht der englischen Sprache mächtig ist, der möge in den YouTube-Einstellungen „Untertitel mit der Übersetzung ins Deutsche” aktivieren. Manchmal ergeben sich herrliche Übersetzungsmissverständnisse, aber damit kann man leben.

Tim Shoebridge ab 10:40 bis 16:44

Der persönliche MOOG Bass

Kann der auch Lambada? Natürlich nicht! Aber von jedem MOOG Synthesizer erwartet man den MOOG Sound, insbesondere den MOOG Bass. Was macht ihn eigentlich so typisch? Nun, man muss wissen, dass monophone „kleine” Synthesizer wenigstens zwei Oszillatoren mit den Grundschwingungsformen besitzen sollten. Ein satter Grundsound ergibt sich durch die Summe einer Rechteck- und einer Sägezahnschwingung, wobei der typische originale MOOG Sägezahn-Klang kein exakter ist, etwas abgeknickt, eher eine Summe aus Dreieck- und Sägezahnschwingung. Der Moog Matriarch kann diesen Klang nachbilden:

Ich habe hier mal vier zusätzliche Varianten erstellt: Damit die Summe aus Dreieck und Sägezahn immer phasengleich ist, habe ich OSC 1 und OSC 2 bei annähernd gleicher Frequenzrate synchronisiert.

Ich starte im Mixermodul mit OSC 1 für den Sägezahn bei 15:00 Uhr und füge in den nachfolgenden vier Bildern den synchronisierten Dreieck (OSC 2) hinzu.

Offenbar hebt der Dreieck in der Mitte des Sägezahns den Knick an.

Unsynchronisert wandert die Dreiecksspitze im Sägezahn und liefert einen leicht schwebenden Klang:

Welchen Klang man bevorzugt, hängt dann vom persönlichen Geschmack und dem Filter Envelope Amount (s. u.) ab.

Ich richte mir den MOOG MATRIARCH nach meinem Geschmack ein (siehe Patch-Bild oben): Der Arpeggiator hilft, wenn man einen Klang ausprobieren und einstellen möchte: Ich aktiviere die HOLD-Taste neben dem Keyboard und spiele als Vierklang C0-G0-C1-B0. Der Arpeggiator merkt sich diesen Vierklang und startet mit Aktivierung der Taste PLAY.

Fett wird dieser Sound erst durch einen Rechteck-Suboszillator, der eine Oktavlage tiefer gestimmt ist, gerne auch etwas verstimmt, damit es zu Schwebungen kommt. Soweit meine Theorie, mal sehen, ob es auch klappt:

Wir fahren für den Sägezahnklang des OSC 1 den Filter-Cutoff von 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr durch und wieder zurück auf 13:00 Uhr, dann fügen wir leicht den Dreieck des zweiten Oszillators hinzu. Nach einer Minute bringen wir den Filter-Amount ins Spiel und erhöhe von 12:00 Uhr (kein Einfluss auf den Klang) auf ca. 13:30 Uhr. Man hört das kräftige Zupacken des 24 dB Filters. Ab hier rede ich von einem typischen Moog Bass. Die Hüllkurven kann man nach Geschmack und Spielgeschwindigkeit verkürzen oder verlängern.

Ab 1:20 Minuten regele ich das SPACING. Das Filtermodul besitzt im Stereomodus zwei Lowpassfilter. Mit Spacing verschiebe ich den Filtercutoff des ersten Filters nach unten oder nach oben und bekomme so ein richtiges Stereobild. Da ich mit dem Spacing den Filtercutoff des ersten Filters verändere, habe ich diesen mit einer höheren Resonanz belegt, damit der Effekt gegenüber dem 2. Filter deutlicher hervortritt. Zum Schluss wird der Klang wie gewünscht durch einen Rechteck (OSC 4 mit Oktavlage 16′ ab 1:44 Minuten) angedickt. Wer mag, kann auch noch etwas Rauschen hinzufügen.

Bass- und Leadstimme im Duett

Das folgende Duett besteht aus dem obigen Bass und einem fast identischen Patch: Es wurden nur beide Sustain-Regler auf ca. 4,5 (von 7) gestellt, damit der Ton gehalten werden kann, und Glide auf 10:00 Uhr.

Ich swirble kräftig am LFO 2, der das Filter-Cutoff 2 moduliert. Der Effekt am Ende des kurzen Stücks basiert auf dem Bass-Part, dessen Delay-Zeit zwischenzeitlich auf 14:00 Uhr gedreht wurde mit einem Feedback von ebenfalls 14:00 Uhr. Nach dem Stoppen der Basssequenz habe ich lediglich die Delay-Zeit auf 7:00 Uhr heruntergeregelt und das Feedback weggenommen.

MOOG Matrairch, subharmonisch

Der Patchname „subharmonisch” ist eher unkorrekt, aber er zielt in die gewünschte Richtung. Die subharmonische (unnatürliche) Tonreihe basiert auf Teilerfrequenzen, die in den ersten Untertönen einen Molldreiklang ergeben. Ich habe hier einfach den zweiten Oszillator auf eine kleine Terz des OSC 1 nach Gehör eingestellt. Die Oszillatoren 3 und 4 wurden durch deren Frequenzregler auf eine Quinte gesetzt, allerdings in einer höheren Oktave. Eine Subharmonicon (MOOG) setzt dagegen auf echte Teilfrequenzen.

Patch für Sequencer und Modulationen

Die Besprechung des folgenden Patches gliedert sich in drei Abschnitte: Aufnahme einer Sequenz, Hard-Synchronisation der Oszillatoren und Filter-Modulationen und -Resonanz.

Der Sequencer am MOOG Matriarch

Um die Finger frei für Reglerbewegungen zu haben, erstellen wir eine kleine Sequenz. Wir beschäftigen uns im Wesentlichen mit der linken Hälfte des MATRIARCH, dem Haupt-LFO und der Synchronisation der Oszillatoren. Als Grundlage für alle drei Abschnitte dient der fogende Patch:

Zunächst nehmen wir eine Sequenz auf:

a1 | c2 | e2 | c2 𝄁 g1 | h1 | d2 | h1 𝄁 a1 | c2 | e2 | c2 𝄁 d2 | c2 | h1 | g#1 𝄁

Ich habe mal für die Notenkundigen die Noten aufgeschrieben, aber um eine Oktave nach oben transformiert.

Zum Aufnehmen setzen wir den Schalter ARP/SEQ-MODE auf REC.

Wir spielen die Notenfolge (auch unbeholfen) ein und schließen sie ab, indem wir den MODE-Schalter wieder in die SEQ-Stellung zurücklegen! Spiele die Sequenz mit dem Keyboard-Taster PLAY ab.

Eine allgemeine Kurzanleitung für das Erstellen von Sequenzen folgt weiter unten.

Hard-Synchronisation des MOOG Matriarch

Wir konzentrieren uns im folgenden Abschnitt auf die linke Hälfte des Matrtiarch.

Wir stellen im Mixer OSC 2 und 3 auf stumm (7:00 Uhr) und stellen den Filter-Cutoff auf 12:00 Uhr.

Wir öffnen die Filter, indem wir den Hauptregler Cuoff des Filter-Moduls auf 15:00 drehen.

Wir hören nun mehr Obertöne.

Wir hören nun mehr Obertöne. Nachdem wir Cutoff wieder auf 12:00 Uhr zurückgedreht haben, mischen wir OSC 2 hinzu und hören den typischen Klang eines hard-synchronisierten Oszillators. Durch die Hard-Synchronisation wird die Tonhöhe von OSC 1 übernommen. Von Hand regeln wir die Oszillatorfrequenz von OSC 2 und bemerken eine Zunahme bzw. Abnahme der Obertöne je nach Drehrichtung.

Öffnen wir nun den CUTOFF der Filter, dann wird der Klang aggressiver (bei 1:28 min im Audio ).

). Wir mischen OSC 3 hinzu und bemerken, dass er nun ebenfalls synchronisiert wird. Er übernimmt die Tonhöhe von OSC 2, was in der Regel der von OSC 1 entspricht.

Wir regeln beide von Hand und enden mit den Einstellungen für deren Frequenz etwa bei 14:30 Uhr.

Nun bringen wir den LFO 1 ins Spiel und setzen den Attenuator 1 auf 12:30 Uhr. Die Modulationsfrequenz RATE des LFO 1 drehen wir von 9:00 Uhr auf 11:00Uhr – automatisierte Hard-Synchronisation.

Wir erhöhen extrem auf sehr hohe Modulationesfreqeunzen (bei 2:20 min im Audio ) und spielen ein wenig mit den Frequenzreglern der Oszillatoren OSC 2 und 3 und enden auf den Positionen 12:00 bzw. 14:30 Uhr.

) und spielen ein wenig mit den Frequenzreglern der Oszillatoren OSC 2 und 3 und enden auf den Positionen 12:00 bzw. 14:30 Uhr. Wir regeln LFO auf 12:00 und rasten die Synchronisation für OSC 2 aus. OSC 2 wird nun nicht mehr zu OSC 1 synchronisiert, aber es bleibt diejenige von OSC3 durch OSC 2.

Wir regeln die Frequenz des LFO herunter auf 11:00 Uhr. Mit einer schnellen Drehung erhöhen wir die Frequenz von OSC 2 auf 17:00 Uhr. Dadurch klingen nun OSC 2 und damit auch OSC 3 um eine Quinte über OSC1.

Als Abschluss fügen wir etwas Glide hinzu (11:00 Uhr) und lassen die Sequenz ausklingen.

Mit LFO und verschiedenen Modulationen der Hard-Synchronisation lässt sich schon eine Menge anstellen.

Filter-Modulation und Resonanz

Wir benutzen als Ausgangspunkt wieder den Patch Sequenzer und konzentrieren uns nun auf die rechte Hälfte des Matriarch.

Wir erhöhen das Tempo des Sequencers auf 13:00 Uhr

Die roten Zeitangaben in Minuten hinter den einzelnen Schritten beziehen sich auf das obige Audiobeispiel.

Wir beginnen mit Filter CUTOFF = 13:00 Uhr – 0:14

Attenuator 3 → 13:00 Uhr

LFO 2 → 12:30 Uhr – 0:30

ENV 1 RELEASE → 7:00 Uhr

dann LFO 2 → 15:00 Uhr – 0:44

offenes rotes Patchkabel in VCF 1 IN (siehe Foto), man hört nur VCF 2 (rechter Kanal) – 0:55

(siehe Foto), man hört nur VCF 2 (rechter Kanal) – LFO 2 → 9:00 Uhr – 1:07

RESONANCE 2 → 15:00 Uhr, deutlich hört man die Eigenresonanz – 1:27

Wir stecken das offene Kabel um, wir hören das Signal des linken Kanals (über Filter 1)

offenes Patchkabel in VCF 2 IN , obwohl VCF 2 nun kein Signal mehr erhält, hört man doch noch die Eigenschwingung von VCF 2 – 1:44

, obwohl VCF 2 nun kein Signal mehr erhält, hört man doch noch die Eigenschwingung von VCF 2 – Wir erniedrigen RESONANCE 2 vorübergehend auf 12:00Uhr, die Eigenschwingung verschwindet – 1:58

SPACING auf 9:00 Uhr, wir hören noch so gerade das Ausgangssignal

Wir öffnen VCF 1, indem wir SPACING auf 11:00 stellen. – 2:11

kurzfristig kontrollieren wir die Eigenschwingung des VCF 2, indem wir mal RESONANCE 2 wieder auf 15:00 Uhr und zurücksetzen – 2:25

Erhöhung der RESONANCE 1 langsam auf 17:00 Uhr

Wir bringen VCF 2 wieder in Eigenschwingung RESONANCE 2 → 15:00 Uhr

Wir entfernen nun das offene Kabel und hören beide Kanäle – 3:10

Wir verändern den Grundton der Sequenz und erhöhen den DELAY-Mix langsam auf 12:00 Uhr

Feedback des Delays langsam auf 15:00 Uhr bis die Sequenz nach und nach weiter verschwimmt und stoppen sie, indem wir HOLD deaktivieren.

Der Effekt klingt nach, bis wir FEEDBACK zurück regeln.

MOOG Matriarch: Erstellen einer Sequenz

Als Service habe ich die englische Anleitung zur Sequencer-Programmierung ins Deutsche übersetzt:

Beachtet, dass das Sequencer-Tempo niedrig ist und die Hüllkurven kurz sind, sonst geht das Ratcheting unter.

Präludium für den wohltemperierten MOOG

Ich konnte nicht widerstehen. Beim Patchen des Sequencers kam mir ein Jahrzehnte alter Jugendwunsch in den Sinn: Spielen wie Wendy Carlos.

Gesagt – getan, das Präludium für das wohlemperierte Klavier von Bach bot sich an, da es einstimmg gespielt werden kann, „nur” ca. 560 Noten umfasst, aber doch relativ leicht einzugeben ist, da bei der Eingabe keine Eile geboten ist.

Einzige „Schwierigkeit” ist, dass eine Sequenz im MOOG MATRIARCH jeweils nur 256 Steps speichern kann. Also muss ich das Stück auf drei Sequenzen verteilen und im Live-Spiel rechtzeitig, neben den Klangänderungen, die Sequenzen mit dem passenden Grundton ändern. Natürlich hätte ich auch über die DAW MIDI-Noten einspielen lassen können, aber da hat mich doch der Ehrgeiz gepackt. Eine sterile Sequencer-Aufnahme kann niemals gegenüber einem dynamischen Live-Spiel am Flügel oder Klavier bestehen; es kam mir darauf an, Live-Eingriffe während der Sequenz aufzuzeigen. Die Sequenz wurde gegenüber dem Originalspiel (viel zu) langsam abgespielt, um genug Zeit für die Klangveränderungen zu haben. Ein wenig Wind habe ich zu Beginn und am Ende eingefügt. ;) und Bassnoten nachträglich und schmucklos in einem zweiten Track ergänzt. Natürlich klingt es im Gegensatz zu Wendy Carlos herzlos. Hier ist das Ergebnis:

Bevor ich noch einige Patches vorstelle, gebe ich drei Vorlagediagramme für den Eigenbedarf an:

Patch-Vorlagen für MOOG Matriarch

InitPatch

… damit man immer zum Start-Patch findet,

Leere Patch-Vorlagen

… für einen Ausdruck in Farbe …

… und ohne:

Ringmodulation am MOOG Matriarch

Die Ringmodulation basiert auf der Multiplikation zweier Schwingungen. Dadurch ergeben sich zwei Schwingungen mit so genannten Seitenbändern. Eine ausfühliche Abhandlung gibt es im Artikel Synthesizer-Workshop: Modular-Patches 3.

Das gelbe Kabel lassen wir zunächst weg. Der Ausgang des OSC 1 führt über das grüne Kabel zum Attenuator 1, derjenige von Oszillator 2 dagegen über das rote Kabel zum CV-Eingang. Dadurch kommt es zu einer Multiplikation. Der Regler bleibt auf 12:00 Uhr. Der Attenuator-Ausgang führt über das violette Kabel zum Mixer-Eingang 2. Die interne Verbindung zwischen OSC 2 und dem Mixer wird dadurch getrennt.

Basisschwingungen

OSC 2 auf ca 15:45

Wir probieren verschiedene Schwingungsformen für die Oszillatoren 1 und 2 aus:

Dreieck/Dreieck, Sägezahn/Sägezahn, Rechteck/Rechteck und wieder Dreieck/Dreieck

Die Schwingungsformen Sägezahn und Rechteck bringen viele Obertöne hinzu und geben dem Klang eine viel schärfere Note, traditionell eher uninteressant, aber vielleicht für Experimente? Ich beschränke mich in den nächsten Beispielen auf den Dreieck, optimal wäre eigentlich Sinus/Sinus im theoretisch-analytischen Sinn.

Oktavlagen

Deutliche Klangfarbenänderungen ergeben sich dadurch, dass wir verschiedene Oktavlagen wählen. Ich stelle nacheinander für OSC 1 und 2 folgende Oktavlagen ein: 8’/8′, 16’/8′, 16’/4′, 16’/2′ und wieder 8’/8′

Basismix

In dem oben erwähnten Artikel beschreibe ich, wie bei der Ringmodulation zwei Seitenbänder entstehen. Um trotzdem in der Tonhöhe zu bleiben, ergänzt man oft zusätzlich den Grundton von OSC 1. Ich erhöhe Mix 1 bis auf 12:00 Uhr und mehr, je nach Geschmack.

Klangfarben

Verändert man die Tonhöhe von OSC 2, dann entstehen sehr unterschiedliche Klangfarben.

Echte Ringmodulation am MOOG Matriarch

… erhält man, indem wir den Pitch-Bereich durch einen Attenuator stark erweitern. Ich lege dazu vom Attenuator 3 das gelbe Patch-Kabel in den Pitch-Eingang von OSC 2. Belegt man den Attenuator-Eingang nicht mit einem Kabel, dann gibt er eine konstante Spannung heraus, je nachdem, wie weit man ihn öffnet.

Die folgenden drei Patches basieren auf dem MATRIARCH Exploration Patchbook, das es mal früher als Beilage zum MATRIARCH gab. Für diejenigen, die die Patch-Auswahl selbst ausprobieren möchten und Ideen brauchen, gebe ich mal den nach einiger Recherche gefundenen Link an (Dank an Moog Europe): MATRIARCH Exploration Patchbook

MOOG Matriarch: Dancing Bells

Damit die Glöckchen tanzen, darf man nicht zu schnell spielen. Um dem Klang im Audiobeispiel etwas mehr Fülle zu geben, habe ich OSC 1 in die Fußlage 8′ gesetzt.

MOOG Matriarch: Swirling Stereo

Vierfache Paraphonie mit einem melancholischem Ausdruck, tragend zu spielen. Bei jedem Akkordwechsel öffne ich ein wenig den Filter-Cutoff bis ca. 13:00 Uhr und fahre ihn nach und nach wieder zurück.

MOOG Matriarch: Rubber Bass

Warnung: Dieser Patch macht süchtig. Man aktiviere die Hilfstasten PLAY und HOLD! Startpunkt ist der Zweiklang [G0 D1]. Der Arpeggiator spielt stur beide Töne abwechselnd. Ich drehe den Cutoff auf 12:00 Uhr.

Im Wesentlichen variiere ich klanglich auf diesen beiden Tönen. Damit aber für den genervten Zuhörer eine Abwechselung wiedererkennbar ist, folgen ab und an einfache Dreiklänge G-Dur, F-Dur, E-Moll, D-Moll, E-Moll und F-Dur. Der Arpeggiator ist ein idealer Partner!

Am Anfang führe ich es mit halber Geschwingigkeit vor, danach sollte man es schneller probieren und sich austoben. Einfache Änderungen aller Parameter im Filtermodul machen zunehmend mutiger.

Übrigens kann man auch mal einen Wechsel von Filter-Mode Stereo zu Parallel vornehmen. Unbemerkt geschieht dies in der Grundstellung des Patches mit dem CUTOFF auf 12:00 Uhr und dem SPACING auf 17:00 Uhr.

Ausprobieren sollte man unbedingt den Wechsel der Oktavlagen der Oszillatoren 2 und 3 und diese hard-sychronisieren mit Veränderung der Frequenz von OSC 2.

Danksagung

Ich bedanke mich bei der Firma Moog Europe GmbH aus Berlin, die mir diesen wundervollen MOOG MATRIARCH über mehrere Wochen zur Verfügung gestellt hat. Es ist ein wirklicher MOOG, ein MOOG, ein MOOG, ein MOOG …

„Mensch sein, ganz und gar Mensch, bedeutet, Musik ebenso zu brauchen, wie wir unsere Nahrung brauchen. Es bedeutet, in der Musik, die man hört, Befriedigung zu finden. Was ihr mit unseren Instrumenten macht, hilft uns ebenfalls dabei, noch mehr Mensch zu sein und dafür möchte ich euch allen danken.“

– Dr. Robert Moog –