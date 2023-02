Workshop & Sounds: Behringer Monopoly Synthesizer-Patches

10 Patches für den Behringer MonoPoly

Der Behringer Nachbau des Korg MonoPoly wurde 2020 angekündigt und zeitnah tatsächlich auf den Markt gebracht. Die Bauform des Gehäuses ist im Wesentlichen identisch mit dem Behringer Minimoog Klon Poly-D. Den MonoPoly auf Basis dieser Hardware-Plattform als nächsten Klon umzusetzen, ist durchaus logisch. Hatte Behringer dem Poly-D als Zusatzbonus Paraphonie spendiert, war diese beim originalen Korg MonoPoly, wie der Name ja verrät, bereits an Bord.

MonoPoly Patches – Die Klangerzeugung

Die Klangerzeugung des MonoPoly besteht aus 4 identischen Oszillatoren mit den Schwingungsformen Dreieck Sägezahn und Puls mit manueller und modulierbarer Pulsbreitenmodulation. Die 4 VCOs können zusätzlich crossmoduliert, frequenzmoduliert und synchronisiert werden, wobei die Modulationen durch die Filterhüllkurve und einen der zwei LFOs gesteuert werden können. Für die Lautstärkemodulation steht eine eigene ADSR-Hüllkurve zur Verfügung.

Eine einfacher Arpeggiator mit bis zu drei Oktaven Umfang und den Abspielmodi Up, Down und UP/Down samt Latch-Möglichkeit ist ebenfalls vorhanden.

Spielen lässt sich der MonoPoly mono- oder paraphon sowie in einem shared Modus mit dynamischer Stimmenzuordnung, eine Chord-Memory-Funktion ist ebenfalls vorhanden. Im Gegensatz zu einem polyphonen Synthesizer werden beim MonoPoly die im Mixer zusammengeführten 4 Oszillatoren aber im monophonen wie im paraphonen Modus nur durch ein gemeinsames Filter und einen gemeinsamen Amp samt jeweils zugeordneter ADSR-Hüllkurve geführt.

Zusammengefasst kann man sagen, dass der Korg MonoPoly eine Menge Möglichkeiten für den geneigten Klangschrauber zu einem günstigen Preis für das Gebotene bietet, also frisch ans Werk.

MonoPoly Patches: MonoPoly Bass

Ein guter Weg, sich an neues Terrain heranzutasten, ist immer das Programmieren eines Bass-Sounds. Bässe gehören definitiv zu den Stärken des MonoPoly. Der Sound läuft im Unison-Key-AssignMode. Oszillator 1 liefert eine Dreieckschwingung, Oszillatoren 2-4 in wechselnden Oktavlagen, PWM, die von der Filterhüllkurve moduliert wird. Die Oszillatoren sind sowohl mit dem Detune-Parameter generell als auch individuell leicht gegeneinander verstimmt um dem Sound mehr Breite zu geben. Ein leichtes Decay und Release in der Filterhüllkurve geben dem Sound mehr Biss. Die Filterparameter sind gute Ausgangswerte um live weiterzuschrauben. Da Crossmodulation und Frequenzmodulation – beim MonoPoly als „Effects“ bezeichnet – nicht aktiviert sind, sind die Parameter ohne Belang. Das Ergebnis ist ein durchsetzungskräftiger Bass für alle Lebenslagen.

MonopPoly Patches: 80er Sequenz

Bleiben wir in den 80ern. Sequenzielles ist und war auch eine Stärke des MonoPoly, mit dem Arpeggiator und der Crossmodulationsmöglichkeit sind entsprechende Zutaten an Bord. Durch die Aktivierung des Poly Modes werden die 4 Oszillatoren der Reihe nach angefahren, was eine sehr lebendige Sequenz ermöglicht. Mit Attack und Decay der Filterhüllkurve kann man im Feinbereich den Sound ausdünnen oder andicken. Der Cutoff ist ein guter Ausgangswert, um manuell zu modulieren. Dezent kann auch noch FM dazu gedreht werden, um den Sound noch etwas metallischer zu gestalten. Der MG 2 steuert das Tempo des Arpeggiators. Das Ergebnis ist ein wunderbar hypnotisches Pattern nach dem Motto: 4-stimmigen Akkord halten, Arpeggiator auf Latch schalten und schrauben.

MonoPoly Patches: Dark Paraphonic

Auch bei diesem Patch kommt der Poly Mode zum Einsatz. Dreieck- und PWM/PM-Schwingungsformen in der tiefstmöglichen Oktavlage bilden das Fundament. LFO 1 steuert sehr niederfrequent die Pulsbreitenmodulation für subtile Klangänderungen. Die Lautstärkenmodulation mit Einschwingphase bei Attack, langem Decay und Release kann mit kurzem Tastenanschlag umgangen werden kann. Hier gilt natürlich auch: an den persönlichen Geschmack anpassen und weiterschrauben.

MonoPoly Patches: Industrial Arp

Harsche und raue Töne erhält man mit dem Monopoly durch Einsatz von Cross- und Frequenzmodulation. Diese wird in diesem fall sehr sparsam mit LFO 1 moduliert, PWM wird von der Filterhüllkurve moduliert. Durch Verwendung des Unison-Modes bei jeweils leichter Verstimmung der Oszilatoren wird der Klang sehr dicht. Der Cutoff ist hier wieder der unterste Ausgangspunkt für manuelles Schrauben. Arpeggiator auf Latch und los geht’s.

MonoPoly Patches: Paraphon 1

Ein simples Patch mit dezenter Filtermodulation durch die leicht negativ modulierende Filterhüllkurve samt Keyboard-Tracking. Durch die unterschiedlichen Oktavlagen der Oszillatoren entstehen z. B. beim dreistimmigen repetitiven kurz angeschlagenen Spiel interessante Oktavsprünge innerhalb der Dreiklänge. Der Poly-Key-Assign-Mode in Verbindung mit unterschiedlichen Oktavlagen und Schwingungsformen der Oszillatoren lädt zu Experimenten ein. Hier wurde noch etwas Noise zugemischt, um die Filterresonanz mehr hervorzuheben.

MonoPoly Patches: Score FX

Bei diesem Patch wird das MG-Wheel eingesetzt, es steuert die Filtermodulation durch LFO 1. Verstärkt wird der pulsierende Effekt durch die ebenfalls von LFO 1 modulierte Cross- und Frequenzmodulation. Ergebnis ist ein tief pulsierender Klang, der durch das beigemischte Noise auch das prägnante Attack-Geräusch und eine Portion Rauheit bekommt.

MonoPoly Patches: Poly Sequenz

Ein simpler Solo/Sequencer-Sound aus vier leicht gegeneinander verstimmten Sägezähnen. Als Performance-Gimmick kann man das Bend-Wheel mit dem Schalter Send VCO/1 Slave VCO mit dem Intensity-Parameter so einstellen, dass Quinten oder andere Intervalle eingeblendet werden. Eine schöne Alternative zum sonst üblichen Vibrato. Auf dem MG1-Wheel empfiehlt sich hier die VCF-Cutoff-Ansteuerung mit Dreieck oder Sägezahn moduliert. Auch einfach kann schön sein, obwohl man attestieren muss, die Cremigkeit eines Minimoog erreicht der Monopoly nicht, er hat aber eben andere Qualitäten.

MonoPoly Patches: Solo Sequenz 2

Ein weiterer simpler, etwas “cheesy“ klingender Solo/Sequenz-Sound. Neben einem Sägezahn werden hier drei PWM-Oszillatoren eingesetzt, die Intensität der Pulsbreitenmodulation wird von LFO 1 gesteuert. Die Filterhüllkurve öffnet das Filter hörbar, im Sustain unterstützt von Resonance. Deutliche Attack- und Release-Phasen machen den Klang weicher.

MonoPoly Patches: Spooky Solo

Den Spookiness-Faktor in diesem Patch erzeugt die Frequenzmodulation im X-Mod-Mode, die live geschraubt werden sollte. Im Regelbereich von 0 bis 2 erzeugt diese dezent den Vibrato-Effekt des Klanges, darüber dann weniger dezent bis zum Kippen. Das Patch zeigt die Möglichkeiten, mittels der „Effects“-Sektion konventionelle Klänge mit schrägen Klangfarben von dezent bis schrill anzureichern.

MonoPoly Patches: Classical Vintage Solo

Hier der Versuch, einen Vintage-Solo-Sound für klassische Themen nachzubauen. Das deutliche Detuning der Stimmen wir durch den Sync-X-Mod Modus der Frequenzmodulation wieder egalisiert, dieser Modus sorgt auch für den klaren, präzisen Charakter des Klanges für durchsetzungskräftige Melodien. Je länger ich mich mit dem MonoPoly auseinandergesetzt habe, desto mehr habe ich die Frequenz- und Crossmodulation eingesetzt. Hier liegen klar seine Stärken und sein Charakter.

MonoPoly Patches: Behringer MonoPoly VS Legacy Collection:

In diesem letzten Sound habe ich gleich eingestellte Sounds des Behringer MonoPoly und des MonoPoly der Korg Legacy Collection in einem Soundbeispiel parallel eingesetzt. Der Charakter des Klanges ist tatsächlich ähnlich, den Druck und die Präsenz der Hardware erreicht das schon einige Jahre alte Plug-in leider nicht.