Synthesizer-Workshop: MODULAR PATCHES 4 – Lead-Sound

Und nun: Der typische Modular-Patch eines Lead-Sounds mit VCO, VCF, VCA, ADSR, LFO, Mixer und Hall – das, was jeder von einem Modular-Synthesizer erwartet.

Ihr habt nun euer Starterset auf irgendeine Art und Weise zusammengestellt und wollt nun auch die bekannten Sounds kreieren? Oft kommt schnell die Ernüchterung: Jetzt habe ich zwei Oszillatoren und mische sie zusammen und …? Wo ist der typische Sound, was mache ich falsch, brauche ich schon wieder neue Module und bin ich dann vom GAS geheilt? Ach, ich habe mal wieder zu wenig Kabel!

Zitat bei Wikipedia: Modularität (auch Baustein- oder Baukastenprinzip) ist die Aufteilung eines Ganzen in Teile, die als Module, Komponenten, Bauelemente, Baugruppen oder Bausteine bezeichnet werden. Bei geeigneter Form und Funktion können sie zusammengefügt werden oder über entsprechende Schnittstellen interagieren.

Patch mit zwei VCOs – der satte Sound des Suboszillators

Greifen wir also in die Kiste und nehmen uns zunächst zwei VCOs heraus.

Wir bringen zunächst beide Oszillatoren auf gleiche Stimmung (Dreieckschwingung). Den Gain-Regler des VCAs stellen wir auf Gain = 10, damit wir einen durchgehenden Klang hören. Wer mag, ergänzt etwas Hall.

Wir wählen für VCO 1 Rechteck- und für VCO 2 die Sägezahnschwingung aus.

VCO 1 bekommt zunächst die Oktavlage OL = -1, VCO 2 dagegen OL = -2.

Im Klangbeispiel schalte ich noch um eine Oktavlage tiefer, da dies beim A-111-1 möglich ist. Natürlich funktioniert dies auch mit dem Keyboard.

Die erstaunliche Erkenntnis: Die tiefe Lage der Rechteckschwingung (rechte Bildhälfte) setzt sich akustisch durch. Daher findet man oft in etwas komplexeren Oszillator-Modulen oder auch Synthesizern einen sogenannten Suboszillator mit Rechteckschwingung.

Tipp

Ein typischer satter Oszillator-Sound entsteht durch einen Sägezahn-Oszillator und einen um eine Oktavlage tiefer gestimmten Rechteck-Oszillator (Suboszillator)

Modulation der Pulsbreite des Suboszillators

Wir erweitern unseren Patch durch einen LFO, um die Pulsbreite PW (Abkürzung aus dem Englischen Pulse Width) des Suboszillators zu modulieren.

Manuelle Modulation der Pulsbreite

Wir blenden den VCO 2 (Sägezahn) mit dem Mixer aus und verändern von Hand die Pulsbreite von 5/10 zu 0/10 und dann über 5/10 zu 10/10 und zurück.

Deutlich vernehmen wir bei 0/10 den Aussetzer. Es gibt keine Rechteckschwingung mehr. Regeln wir über 5/10 bis 10/10, dann müsste eigentlich etwas Ähnliches passieren – tut es aber nicht.

Doepfer hat die Pulsbreite PW so gestaltet, dass sie nur bis etwa 90 % erfolgt.

Ergänzen wir wieder den VCO 2, so hören wir keine wirklichen Aussetzer, da ja der Sägezahn weiterhin noch mitschwingt. Bei 0/10 hören wir nur noch den VCO 2, bei 10/10 noch etwas Rechteckschwingung.

Automatisierte Modulation der Pulsbreite

VCO 2 wird ausgeblendet. Wir stellen den statischen Wert der Pulsbreite auf PW = 5/10.

Beim LFO (Wertebereich-Schalter L(ow) mit einer Frequenz F = 5/10 (ca. 1s). Zum Vergleich mit anderen LFOs: Dieser Bereich geht bis auf ca. 30 Sekunden herunter.

Wir erhöhen die Pulsbreitenmodulation von 0/10 bis 5/10 und dann bis 10/10.

Der stärker werdende Einfluss der Modulation ist bis PCV = 5/10 gut hörbar.

Optimierte Modulation der Pulsbreite

Wir wiederholen die Prozedur bei wieder eingeblendetem VCO 2. Mit den obigen Einstellungen erhöhen wir die Pulsbreitenmodulation von 0/10 bis 5/10 und dann bis 1/10.

Offenbar ist es nicht gut, die Pulsbreitenmodulation größer als die fixe Pulsbreite zu stellen, eher deutlich niedriger bei etwa 2/10. Zum Schluss spiele ich eine Oktave tiefer und man bekommt schon einen mächtigen Sound.

Patch mit Hüllkurve am Modular-Synthesizer

Damit hat man einen Grund-Sound, doch wie steht es mit den Anwendungen?

Im Prinzip gibt es zwei weitere Vorgehensweisen, zum einen eine Beeinflussung des Lautstärkeverhaltens, also kurze Hüllkurve, lange Hüllkurve mit langer Attack-Phase und/oder langer Release-Phase und zum anderen eine Beeinflussung eines angehängten Filters und evtl. zusätzlicher Modulation desselben. Und damit nicht genug, man könnte es noch komplexer machen, dass auch die Tonhöhe im Verlauf des Klangs sich ändert (z. B. Portamento, Glissando, Vibrato, kurzer Tonhöhen-Attack) etc.

Das hängt jetzt ein wenig von der persönlichen Zielrichtung ab, letztlich führt eine veränderte Reihenfolge hoffentlich zum selben Ziel, man muss nur beides kennen.

Wir arbeiten im Folgenden an einem Patch und tasten uns nach und nach an die Einflüsse der Hüllkurve heran.

Große Teile des Patches kennen wir schon.

Wir erkennen die Weitergabe der Audiosignale (rote Kabel) und der CV der Tonhöhe (pinke Kabel) an die VCOs und das nachgeschaltete Filtermodul A-121-2 (irgendein Lowpass-Filter).

Das Gate-Signal des Keyboards steuert einzig einen Hüllkurven-Generator A-140 ADSR (grünes Kabel). Vom ADSR-Modul wird das Steuersignal einerseits über die grünen Kabel an die Modulationseingänge der Cutoff-Frequenz und der Resonanz des Filters weitergegeben, andererseits wird der VCA zur Lautstärkenmodulation vom zweiten Ausgang des A-140 versorgt (dunkelgelb).

Je nachdem welches Modul man besitzt, sollte man über die Möglichkeiten seines eigenen Equipments Bescheid wissen. Leider sind da nicht alle Hersteller so mitteilsam. Der folgende Tipp bezieht sich auf das Standardmodul A-140 von Doepfer, ansonsten lest in euren Bedienungsanleitungen.

Tipp (typische Wertebereiche für Hüllkurven)

Schalterposition L [20 𝜇S … 100 ms] sehr kurze Hüllkurven

Schalterposition M [400 𝜇S … 2s] Standard-Hüllkurven

Schalterposition H [20 ms … 120 s] lange Hüllkurven

Vergleicht man die Preise verschiedener Hersteller, dann sollte man auch auf sämtliche Möglichkeiten schauen. Die Spannbreite an Hüllkurven-Modulen ist enorm und die Eigenschaften sind unterschiedlicher als man denkt, von 20 Mikrosekunden bis zu zwei Minuten pro Phase! Andere Hersteller geben dagegen wenige Millisekunden bis maximal 45 Sekunden (für jede Phase maximal 15 Sekunden) an. Das ist schon ein Unterschied: also vor dem Kauf vergleichen! Ein Moog Hüllkurvengenerator (System 55) gibt ähnliche Zeiten an. Ich stelle mal provozierend die Frage: Muss früher alles besser gewesen sein?

Auch ein Mehrfach-Hüllkurven-Modul ist eine Überlegung wert (A-143-2)

Um ein Gefühl für Hüllkurvenzeiten zu bekommen, kann man als normale Richtschnur nehmen …

L- und unterer M-Bereich für Drum-Module und prägnante kurze Sounds wie Bass und Klicks usw.

M für normale Melodieläufe

H für langgezogene Melodieverläufe auch Pads

Das bezieht sich hier aber nur auf Lautstärke-Modulationen.

Die einfachste Hüllkurve …

… ist diejenige, die ausschließlich das Gate-Signal wiedergibt, also an und aus (Keyboard-Taste gedrückt oder Taste losgelassen), für den Hüllkurven-Generator also Attack A = 0/10, Decay D = 0/10, Sustain S = 10/10 und Release R= 0/10.

Mit etwas Hall kann man den sterilen elektronischen Charakter etwas übertünchen. Auch das kann man mit einem Modular-Synthesizer hinbekommen.

Ganz vorne im Patch habe ich den Präzisionsaddierer durch die zweifach Buffered Multiples A-180-3 ersetzt. Damit kann man vor allem eine stabile Tonhöhen-Steuerspannung für die VCOs festigen. Bei vielen angehängten Verbrauchern, hier den Oszillatoren und dem Filtermodul, kann es zu Spannungsabfällen kommen. Mit diesem kleinen Modul wird der Spannung „auf die Beine geholfen”. Für unsere Versuche ist es hier eher unwichtig, aber ich wollte es mal erwähnen. Der Spannungsverlust kann sich in einem ungenauen Tonhöhenverlauf zu erkennen geben, die Oktavreinheit (1 V pro Oktave) geht verloren und alles klingt dann ein wenig „verstimmt”.

Das Besondere an diesem Patch ist, dass die Hüllkurve sowohl auf die Lautstärke als auch auf den Klang (über den Filter) gleichermaßen wirkt. Hinzu kommt, dass deren Spannungsverlauf durch die Modulationsregler gedämpft werden kann. Viel komplizierter wird es, wenn man mehrere Hüllkurven unterschiedlicher Länge und Form nimmt. Das würde aber diesen Artikel bei Weitem in der Länge sprengen und heben wir uns für später auf.

ADSR-Hüllkurve steuert die Lautstärke und den Klang

Hören wir uns zunächst das folgende Beispiel an. Ich habe keine perfekte Inszenierung angestrebt, sondern zeige, wie die gemeinsame ADSR-Modulationskurve auf Lautstärke und Klang wirkt.

„Kurz oder lang” ist die einfache Frage. Ich spiele zu Beginn nur vier Töne, dreimal kurz, einmal lang. Das Verhalten eines Lautstärkeverlaufs ist auch von der Anschlagslänge abhängig oder bezogen auf die Elektronik, von der Gate-Länge (Taste gedrückt und losgelassen). Es macht also einen Unterschied, ob ich die Tasten kurz oder lange drücke und ob ich sie gebunden (Legato) oder nur kurz anschlage (Staccato). Ist der Tastendruck lang genug, dann kann auch die komplette Hüllkurve ablaufen.

Ich erhöhe nun leicht den Cutoff des Filters (FCV1 = 1/10) und regele den Sustain-Wert des ADSR herab auf S = 5/10. Anschließend erhöhe ich den Einfluss der Modulation mit FCV2 = 1/10, bis ich wieder in etwa denselben Klang wie bei vollem Sustain-Wert höre. Dies bewirkt, dass beim Tastenanschlag am Ende der Attack-Phase der maximale Cutoff-Wert erreicht wird und in der anschließenden Decay-Phase wieder abfällt, der Klang also dunkler (und leiser) wird. Das macht man nach Geschmack und Vorlieben. Ihr müsst experimentieren!

Ich regle nun am ADSR die Attack-Zeit leicht auf 2/10, damit beginnt der Ton nicht so knackig, fällt danach aber abrupt auf das Sustain-Level und wird mit Decay D = 2/10 etwas weicher.

Ich beschreibe die Veränderungen während des Melodielaufs nicht im Einzelnen, aber ich habe eine kleine Regieanweisung in Logic (geht sicherlich auch mit Cubase oder Ableton Live) in den Spurnotizen ergänzt. Wenn ihr parallel zum Klangbeispiel mitlest, werdet ihr die einzelnen Veränderungen nachvollziehen können. Es reichen selbstverständlich auch die vier oben erwähnten Töne.

Im Kommentar auf der rechten Seite lesen wir im gelben Rahmen zum Beispiel: „LFO L, F = 1/10 → PCV(VCO 1) = 1/10”.

Das heißt, der LFO mit Schalterstellung L und der Frequenz für F = 1/10 wirkt auf den Pulsbreiten-Modulationseingang des VCO 1 mit einer Stärke von 1/10 (entspricht etwa 2Hz).

Die Pfeile ↑ oder ↓ (grüner Rahmen und weiter oben in der Anweisung) beschreiben jeweils das Auf und Ab am entsprechenden Regler. Auf diese Art und Weise kann ich mich an dem Ablauf orientieren und in etwa ähnliche Resultate später rekonstruieren. Handschriftliche Notizen gehen natürlich auch. Ihr könnt auch die einzelnen Abschnitte getrennt erforschen. Vielleicht findet ihr auch attraktivere Abläufe, zum Beispiel kann man einfach mal die Frequenz des LFO, der die Pulsbreite moduliert, deutlich erhöhen und dann hört sich das schon anders an:

Unbedingt sollte man viel Zeit verschwenden 😜 , um einen längeren Ablauf mal live zu üben.

Zum Anschluss gibt es noch eine Sequenz, so dass ich mit meinen beiden freien Händen wild alle möglichen Knöpfe bedienen kann.

Hier ist noch die benutzte Sequenz. Falls jemand mit Noten nicht zurechtkommt, habe ich noch die Pianorolle ergänzt.

Schön wäre es noch gewesen, wenn ich die einzelnen eingeworfenen Geräusche und Töne noch besprochen hätte, aber das sparen wir uns für ein anderes Mal auf, das hätte den Rahmen des Artikels auch zeitlich um ein Vielfaches gesprengt. Aber ihr könnt ja schon mal probieren. Seid mutig und erhöht die LFO-Frequenz. Sie muss nicht unbedingt die Pulsbreite modulieren, sondern kann auch auf die Eingänge CV2 und Lin. FM wirken oder ganz abgefahren: Verbindet auch mal zusätzlich den Dreieck-Ausgang des zweiten Oszillators mit einem der beiden VCO 1-Eingänge – Alles ist möglich, nicht immer hörenswert, aber setzt keine unnötigen Grenzen. Es gibt genügend Retter, wenn man über dem Abgrund schwebt. Ich habe die gerade erwähnten Vorschläge benutzt.

Bei wenigen Passagen habe ich mich zusätzlich bei einem Reaktor-Ensemble bedient.