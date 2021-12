Test: Behringer 2600 Blue Marvin und Gray Meanie

Lohnt sich der Mehrwert? Behringer 2600 Blue Marvin und Gray Meanie

Mit dem Klon des legendären ARP 2600 ist Behringer ein weiterer Synthesizer-Bestseller geglückt. Zum Preis von gerade mal 559,- Euro erhält der Synthesizer-Liebhaber einen preisgünstigen Nachbau des ARP-Klassikers. Nun hat Behringer nachgelegt und eine „verbesserte“ Variante seines 2600 Synthesizers zum Preis von 639,- Euro nachgeliefert. Optisch lassen sich Modelle an ihren Farben unterscheiden. Die günstige, alte Variante besitzt ein schwarzes Gehäuse, während die beiden neueren Modelle nur in Grau und Blau lieferbar sind. Die Frage stellt sich nun, lohnt es sich, die 80,- Euro mehr zu investieren oder vielleicht sogar umzusteigen?

Einen Test des schwarzen Behringer 2600 von Florian Anwander findet Ihr HIER.

Dass der wesentliche Unterschied zwischen den Behringer 2600 der nun integrierte Federhall ist, empfehle ich außerdem die Lektüre dieses Artikels

den ihr hier auf AMAZONA.de findet. Und nun los:

Expertise: ARP 2600 Kenner

Ich selber hatte den schwarzen 2600 in Dezember für mehrere Wochen und besitze auch andere 2600er Clones/Nachbauten. Zum Teil habe ich persönlich mitgewirkt bei der Entwicklung diverser Klone, zum anderen habe ich auch zahlreiche DIY-Kits montiert. Zusätzlich besitze ich den Korg 2600FS und diverse ARP inspirierte 5U Modularmodule. Und so ist auch der neue Behringer 2600 bei mir sicher in guten Händen.

Viele Leser kennen meine Artikel vermutlich bereits und ich werde deshalb wie gewohnt auch etwas mehr in die Technik und das Drumherum erwähnen.

Zunächst ein Überblick zu den 3 Versionen.

Der schwarze Behringer 2600 kam Ende 2020 auf dem Markt, 2021 erschien die Blue Marvin und die Gray Meanie Version.

Unterschiede der Behringer 2600 Modelle

Die Unterschiede sind nicht gravierend, für den einen oder anderen sicher von Bedeutung und letztendlich kosten die beiden neuen ARP 2600 Klone von Behringer auch mehr als die ursprünglich schwarze Version.

Ein Wort zu den analogen Filtern im Behringer 2600

Behringer spricht bei der blauen und grauen Version von „carefully selected Parts“, hier wurden in beiden Filtern die 8 Kondensatoren von SMD Multilayer Keramik auf Thruhole angepasst.

Hier zunächst ein Bild vom schwarzen Behringer 2600 Filterbereich.

Verbaut werden 4 Stück 10nF Kondensatoren im 4012 Filter Core und 4 Stück 4,7 nF für den 4072 VCF , welche idealerweise 1% Toleranz haben oder aufeinander gematcht (abgeglichen) sind. Des Weiteren ist idealerweise ein Dielektrikum angeraten, das temperaturstabil ist, z.B. Polyporopylen, Styroflex, Glimmer, C0G/NP0.

Behringer nutzt Polyester-Kondensatoren mit ca. 2-2,5 % Toleranz, ich habe diese nachgemessen – trotz „J“-Aufdruck für 5 % Toleranz hat man offenbar auf 2-2,5 % selektiert. Hier 2 Bilder mit und ohne Kondensatoren – da ich sie zum Messen auslöten musste.

Man hätte hier auch einfach weiter SMT-Bauweise nutzen können, da es auch 10 nF resp. 4,7 nF Kondensatoren mit 1 % Toleranz und dem C0G-Dielektrikum gibt.

Da ich seit Erscheinen des TTSH Arp2600 DIY Clones sehr viele Geräte gebaut habe und auch viele Geräte von anderen Erbauern reparieren musste und des Weiteren ein eigenes ARP4012 Filter im 5U MOTM Format anbiete, kann ich aus Erfahrung sprechen, was passiert, wenn man im „Filterkern“ einfach irgendwas verbaut. Da die Kondensatoren frequenzbestimmend wirken, erhält man im schlechtesten Fall deutlich hörbare Unterschiede. Hier im Behringer ist man mit den veränderten Kondensatoren einen guten Weg gegangen, das Optimum wären dennoch temperaturstabile Kondensatoren.

Blue Marvin Technik?

Als Behringer den Blue Marvin und Gray Meanie ankündigte, kamen bei mir sofort Fragen auf, denn der Blue Meanie besaß andere ICs und damit verbunden auch eine andere Implementierung in der Schaltung. Hat Behringer das auch exklusiv beim Blue Meanie gemacht?

Der originale ARP 2600 Blue Marvin und Gray Meanie haben andere VCOs – 4017 statt 4027, manche wurden später umgerüstet auf 4027/4027-1. Weiterhin besitzt der Blue Marvin im Filter keinen Finetune-Slider. Das Metallgehäuse statt Holzgehäuse ist jedoch das visuell wichtigste Merkmal gegenüber den anderen 2600 Modellen.

Ebenfalls ist bei vielen der ARP 2600 Blue Meanie „bekannt“ für einen anderen Klang, weicher, cremiger, die Resonanz des Filters klingt ebenfalls anders, mehr HiFi wird ihm nachgesagt. Unten ist ein Video von Phil Cirocco verlinkt, in dem ARP 2600 Besitzer einen Unterschied hören sollten.

Aus meiner Erfahrung mit Behringers Marketing und Produkt-Bewerbung vor allem über Videos war mir jedoch von vornherein klar, dass sie sicherlich nicht die Schaltung nochmals angepasst haben. Sonst hätten sie es auch expliziter beworben. Ein Fakt ist jedoch, der Blue Meanie und der Gray Meanie sind technisch identisch. Dennoch ist es besser, mal in das Gerät hineinzuschauen, um Fakten zu schaffen.

Fun Fakt ist hier, dass bereits die schwarze Version schon auf der Leiterplatine die Bauteilsektion für den Springreverb-Bereich hat, jedoch unbestückt. Man könnte also auch einen schwarzen Behringer 2600 dort von digital auf analog umbauen.

Zum Reverb, beim schwarzen 2600 klingt das dort eingesetzte digitale Reverb durchaus gut, im Verhältnis zum Preis des Gerätes. Man kann auch damit lustige Sachen anstellen, die mit dem originalen ARP 2600 nicht gehen. Jedoch fehlt es dem schwarzen Behringer 2600 am typischen Spring-Reverb Charakter.

Im originalen ARP 2600 wurden je nach Version unterschiedliche Reverb-Tanks verwendet, 2-3 Federn mit ca. 25 cm, 41 cm, 49 cm. Im blauen Original meinen Recherchen nach ein 49 cm mit 3 Federn. Beim Gray Meanie anscheinend ein kleines mit ca. 25 cm Länge. Beim Tonus ARP 2600 wiederum ein großes mit 41 cm, siehe hierzu auch die unten verlinkten Videos.

Im Behringer 2600 ist eine kurze Version mit 2 Federn verbaut, ähnlich dem EMS VCS3 und Buchla 208 Music Easel. Es ist nicht nachvollziehbar, warum Behringer nicht die volle Breite des Gerätes genutzt und z. B. ein 43 cm Spring-Reverb verbaut hat. Das Gehäuse bietet genug Platz für ein größeres Reverb.

Der Federhall (Spring Reverb) im Behringer 2600

Was wurde vom Reverb erwartet und was wird geliefert

Analoge Spring-Reverbs haben einen sehr typischen Charakter, vor allem wenn man sie übersteuert oder schnelle Impulse hineinschickt. Man kann die Feder-Charakteristik definitiv hören, metallisches Knallen und Plätschern sind hier die bekanntesten Merkmale. Ebenfalls wünscht man sich in Reverb-Treibern eine möglichst rauschfreie Implementierung.

Erstaunt und ernüchternd war die erste Hörprobe, denn das Reverb ist überhaupt nicht durchsetzungsstark. Ein nächster Test mit kurzen perkussiven Tönen brachte eine Verbesserung, ein kleiner Reverb-Raum war zu hören, sauber und klar – fast als hätte man ein Software-Plug-in in Benutzung. Beim Behringer 2600 Blue Meanie ist der Anwender gefragt, ein gut gesättigtes Signal dem Reverb bereitzustellen, um einen typischen Spring-Reverb-Klang zu entlocken, so musste ich beim Test alle 3 VCOs im Filter auf Maximum stellen, damit man eine gewisse Sättigung erreicht, hier würde ein originaler 2600 jedoch schon übersteuern und es würde knallen, scheppern und blechern klingen. Somit stelle ich fest, man hat hier beim Behringer eine gewisse Harmonie zwischen Pegel und Reverb Treiber/Tank. Es war mir nicht möglich, den Reverb zu überfahren, um typisches Knallen oder Plätschern zu erzeugen.

Die Ansteuerung an sich ist fragwürdig, um beim Behringer den Reverb deutlich zu hören, ist man gehalten, den Reverb-Mix bei mehr als 50 % einzustellen, bei meinen Klangbeispielen sogar 100 %. Im Ergebnis ist der Reverb-Klang dennoch gut, bietet aber nicht den typischen ARP 2600 Reverb-Charakter. Gut bewerten kann man das Rauschverhalten, trotz unbeschirmter Kabel zum Reverbtank im Inneren ist das Rauschen kaum wahrnehmbar im Gegensatz zum Korg 2600.

Federhall Demos

Nachgemessen

Da ich mich sehr gut mit den ARP 2600 Geräten und deren Nachbauten auskenne und bereits einen schwarzen B2600 in meinen Besitz hatte, musste also erst mal die Messtechnik ran, um auch gleich mal die Schwingungsformen der VCOs und den Offset und Gain vom VCF und VCA zu überprüfen. Weiterhin sollte geprüft werden, ob der Reverb korrekt angesteuert wird.

Siehe da, die Schwingungsformen des Dreiecks sind nicht korrekt eingestellt, der Offset vom VCF ebenfalls nur ungenau. Ob es an den „guten“ 5 Cent lowcost Trimmern liegt oder der Hersteller bzw. dessen Mitarbeiter nicht in der Lage sind, eine saubere Kalibrierung abzuliefern, ohne dass die Qualitätsendkontrolle es bemerkt, entzieht sich meiner Kenntnis. Bei weiteren Tests und Messungen fiel dann bei meinem Gerät noch auf, dass beide Hüllkurven sich nicht so verhalten, wie sie es sollten. Man siehe auch in diversen Foren wie modwiggler.com, in denen darüber berichtet wird.

In den beiden folgenden Bildern sind die Dreicksschwingungsformen dargestellt, hierbei erkennt man, dass das Dreieick durch die ungenaue Einstellung verzerrt ist.

Als Kunde würde ich das nicht mehr lustig finden, da weiterhindie LED-Slider der ADSR-Hüllkurve leicht schief sitzen und die LEDs fühlen sich dazu noch wacklig an. Im Vergleich zu Bourns Slidern (PTL Serie) wirken sie qualitativ deutlich schlechter. Beim Thema Reverb konnte ich jedoch keine Unauffälligkeiten feststellen, der VCA hat am Ausgang die gewünschte Spannung.

Technisch kein Unterschied zwischen Blue Marvin und Gray Meanie

Eine weitere Frage kann man sich stellen: Warum ist der blaue Behringer 2600 eigentlich technisch identisch mit dem grauen? Als Hintergrund sollte man wissen, dass der ARP 2600 Blue Marvin schaltungstechnisch und klanglich deutliche Unterschiede aufweist zu den anderen Arp 2600 Versionen. Leider ist Behringer darauf aber nicht eingegangen. Das Innenleben von Behringer Blue Marvin und Gray Meanie ist identisch.

Ich persönlich hätte mich gefreut, wenn zumindest die unterschiedlichen Schaltung entsprechend anpasst worden wären. Aber na ja, man kann nicht alles haben.

Das Multimode-Filter, das kein Multimode-Filter ist

Eine weitere Frage aus meinem Freundeskreis kam auf, warum auf dem Karton „Multi-Mode VCF“ steht, obwohl kein Multimode-Filter verbaut ist.

Zum Verständnis des defacto Standards ist ein Multimode Filter eine Option aus Tiefpass und Hochpass, oftmals mit zusätzlichen anderen Filtermodi wie Bandpass oder Bandsperre. Bei allen Behringer 2600 Modellen haben wir lediglich 2 Tiefpassfilter, die umschaltbar sind (4012/4072).

Ich lasse das mal so stehen, da vermutlich ein Azubi da etwas durcheinander gebracht hat. NEIN – das lassen wir nicht durchgehen! Man kann von einem großen Hersteller schon verlangen, dass ein Multimode-Filter drin ist, wenn es auf dem Karton steht. In meiner Rolle als Autor muss man natürlich auch konstruktiv sein: Eine Formulierung wie z. B. „Multi-Lowpass-VCF“ würde das angebotene Gerät wahrscheinlich besser beschreiben.

Persönliche Einschätzung zum Behringer 2600

Insgesamt bin ich enttäuscht von Behringer, auch wenn sie ein insgesamt klanglich gutes und funktionales Gerät entworfen haben, habe ich das Gefühl, dass hier provokant eine blaue Farbe gewählt wurde und die Benennung „Blue Marvin“, um Kunden etwas zu suggerieren. Man hätte hier mehr als nur die Farbe und 8 Kondensatoren anpassen sollen, z. B. Audiopath Upgrade, anderes Reverb – ein Alleinstellungsmerkmal eben und einen klanglichen Mehrwert oder zumindest klanglichen Unterschied gegenüber den anderen beiden Modellen.

Durch den Begriff „Multi-Mode VCF“ auf der Verpackung stellt sich mir die Frage, ob man insgesamt bei Behringer bewusst diese Art von Provokation möchte oder es einfach nur mangelndes Wissen eines einzelnen Verantwortlichen war. Insgesamt fühle ich mich getäuscht und bin enttäuscht, wobei Letzteres eher an mich selber geht, es wäre ja auch naiv zu denken, dass Behringer ein Blue Marvin Clone bauen kann, der auch noch danach klingt.

Ich empfehle jedem Kunden, sein Gerät bezüglich der Kalibrierung überprüfen und ggfs. korrigieren zu lassen. Eine Rückgabe des Gerätes sollte aufgrund der irreführenden Produktbeschreibung auf der Verpackung weiterhin möglich sein, da das Produktmerkmal nicht geliefert wird.

Auch wenn es manchen nicht wirklich gefallen wird, dass hier Kritik geübt wird, so sollten wir uns fragen, ob wir geschönte Artikel wollen oder technisch tiefgreifende Artikel, um der Nachwelt auch Wissen zu vermitteln.

Nachtrag

Ein Freund von mir kam spontan zu Besuch und brachte einen Behringer 2600 Gray Meanie mit, samt großen Federhall Tank (er war eigentlich für ein anderen ARP 2600 Clone gedacht). Also den Behringer auch auseinandergebaut und den anderen großen Reverbtank samt angepasster Kabel angeschlossen. Im Ergebnis klang das gleich schon viel besser, ein größerer Raum ist merklich wahrnehmbar. Dennoch stimmt weiterhin die Ansteuerung nicht, der Federhall wird selbst auf maximalen Reverb-Mix nicht voll angefahren. Laut Schaltplan ARP 2600 vs. Behringer 2600 PCB gibt es Unterschiede im Reverb-Treiber/Sektion. Aus Zeitgründen war es mir nicht möglich, hier noch weiter nachzumessen. In jedem Fall sind die Reverbtanks selber von den Spezifikationen soweit richtig. Vielleicht reicht es schon, die 10R Widerstände mal anzupassen (ein Link ist am Ende des Artikels bei dem versierte Elektroniker ansetzen können).

P.S. Auch dieser 2600 musste nachkalibriert werden, Sinusschwingungsform, VCA Initial Gain, Ringmodulator.

YouTube Videos zum Thema ARP 2600

ARP 2600 Blue Marvin Youtube Video von Phil Cirocco

ARP 2600 Blue Marvin Youtube Video von Phil Cirocco

ARP 2600 Reverb-Tanks Video auf Youtube

ARP 2600 Reverb-Tanks Video auf Youtube

ARP 2600 (Bonus Version) offenes Gehäuse Video auf YouTube ab Minute 2:54min.

ARP 2600 (Bonus Version) offenes Gehäuse Video auf YouTube ab Minute 2:54min.

