Test: Steinberg Dorico Pro 5, Notationssoftware

Dorico geht in Runde 5

Dieser Tage erschien Steinberg Dorico Pro 5 – nach sechseinhalb Jahren geht die Notationssoftware nun bereits in die fünfte Runde. Ein paar interessante Neuerungen verspricht das Softwarehaus aus Hamburg für die aktuelle Version. Damit verdient dieses Update einen Blick unter die Haube und ebenso einen Blick zurück auf das bereits Erreichte.

First Look: Steinberg Dorico Pro 5

Wie heute üblich, ist die Installation geradezu langweilig (erfreulicherweise): Mit dem Steinberg eigenen Produkt-Download-Client finden die ca. 18 GB den Weg auf den heimischen Computer, die Installation erledigt sich praktisch im Hintergrund. Ab Windows 10 und 64 Bit CPU können PCs mitspielen. Der Mac ist ab Catalina (Versionsnummer 10.15) und einem i5 (bzw. Apple Silicon) mit dabei. Steinberg Dorico Pro 5 braucht mindestens 8 GB, die anderen Versionen nur 4 GB RAM. Das sind moderate Anforderungen. Ein Audiointerface darf natürlich nicht fehlen, ASIO ist aber keine Pflicht. Der Dongle ist bei Dorico nun schon länger passé (Steinberg Licensing sei Dank).

Beim ersten Start der neuen Version zeigt sich optisch (fast) kein Unterschied zur Version 4. Einerseits etwas ernüchternd, im Ergebnis aber positiv: Die vertraute Oberfläche bleibt nahezu identisch.

Neues Mixing in Steinberg Dorico Pro 5

Unter dem schnörkellosen Begriff Bühnen- und Raum-Vorlagen versteckt sich eine einfach zu handhabende visuelle Mixer-Oberfläche für Steinberg Dorico Pro 5. Klingt für eine Notationssoftware zunächst erstmal zu groß, ist hier jedoch durchaus sinnvoll. Dorico stellt eine virtuelle Bühne zur Verfügung, optisch ähnlich wie das aus Systemen wie der Vienna MIR bekannt ist. Es wird die Position und Entfernung der Klangquelle (zum Hauptmikrofon) angegeben und die Mixengine kümmert sich um den Rest: Der Hallanteil, das Panning, all das wird automatisch im Mixer eingestellt. Sehr simpel in der Anwendung.

Der Clou ist, dass sich das System mit Parametern einfach steuern bzw. anpassen lässt. So können Aux-Weg und Aux-Send-Pegel für nahe und entfernte Schallquellen getrennt vorgegeben werden, ebenso sind die Grenzen des Panoramas definierbar. Diese „virtuelle Bühne“ ist dabei nur eine Oberfläche, die Panorama und Aux-Send im Mixer einstellt. Weitreichendere Konzepte wie Laufzeitstereofonie etc. sind hiermit (noch) nicht möglich. Schon jetzt sollte diese Oberfläche in Cubase und Nuendo integriert werden, erst recht noch mit einer Ergänzung um Laufzeitsimulation oder evtl. Impulsantworten. Spätestens damit wäre das System eine Alternative zur Vienna MIR – zumindest in Ansätzen.

Klanglich kann die neue Mixoberfläche bei Weitem nicht mit der Vienna MIR mithalten, es ist nur eine Oberfläche, die Aux-Send-Pegel und Panorma-Positionen aus dem Mixer anders darstellt und steuert. Das ist prinzipiell nichts Schlechtes, aber eben etwas anderes als das Multi-Impulse-Response-System aus dem Hause Vienna. Es wäre ideal gewesen, wenn das PreDelay jedes Kanals separat erzeugt wird, so dass eine vernünftige Entfernungs-Simulation möglich ist, ebenso sollte der Anteil des Direktsignals (Aux auf PRE und den Kanalfader mitbenutzen) in die virtuelle Bühne integriert werden. So ist das Feature einfach nur nett, aber mit diesen beiden recht einfachen Erweiterungen wäre es ein echtes Killerfeature. Gerade für Nuendo und Cubase.

Tonhöhenkontur-Betonung in Steinberg Dorico Pro 5

Mit dem klangvollen Begriff Tonhöhenkontur-Betonung (Pitch Contour Emphasis) wurde in Dorico Pro 5 eine Funktion integriert, die beim Abspielen die Noten so interpretieren soll, wie eine echte Person. Die Idee dahinter ist: Die meisten Instrumentalistinnen und Instrumentalisten erhöhen die Lautstärke beim Spielen leicht, wenn die Melodie „nach oben“ geht und umgekehrt. Wer sich professionelle Aufnahmen anhört, merkt schnell, dass dieser Effekt maximal subtil ist, wenn professionelle Musiker und Musikerinnen vor dem Mikrofon zugegen sind. Diese neue Funktion analysiert die Noten, also die Phrasen im Kontext, und passt die Wiedergabe in der Dynamik in Nuancen an. Immerhin ist dieses Feature recht gut in den Voreinstellungen anpassbar.

Wer nun seine Notensatzsoftware ausschließlich zum Schreiben von Noten verwendet und lieber in Cubase oder – was Steinberg wohl eher mit gemischten Gefühlen sehen dürfte – in ProTools, FL Studio, Logic, Reaper oder einer anderen Software dieser Art die eigene Musik zum Erklingen bringt, wird von diesem Feature eher weniger begeistert sein. Zugegebenermaßen erschließt sich mir auch nur eingeschränkt der effektive Nutzen: Ich würde niemals in einer Notationssoftware Musik produzieren, aber wer in Dorico Pro 5 seine Stücke schreibt, könnte beim Export als MIDI-Datei bereits ein wenig Arbeit beim „Humanizing“ quasi einsparen. So gesehen ist dieses Feature durchaus nützlich.

Es groovt so groovig in Dorico

Steinberg Groove Agent 5 ist das Drum-VSTi aus Hamburg. Es ist in abgespeckter Fassung bei Cubase und Nuendo dabei – und jetzt auch in Dorico. So ist in der aktuellen Version von Dorico Pro 5 auch Groove Agent SE enthalten. Zwar gab es schon in den Vorgängerversionen des Notationsprogramm Drumsounds, aber so wird die Palette auf ein ganz anderes Level gehoben. Ich persönlich habe den Groove Agent in Dorico nicht vermisst: Viele der Sounds und Soundkreationen, die in diesem Plug-in zu finden sind, sind gar nicht oder nicht so unmittelbar notierbar. Klare Sache: Schaden tut das zusätzliche Angebot an Drumsounds sicher nicht.

Das Gebotene in Groove Agent SE ist nicht von der Hand zu weisen: Da sind sehr, sehr gute Sounds mit dabei und die können ja auch getrost außerhalb von Dorico genutzt werden.

Live ist Live-Bearbeitung

Bei Notationsprogrammen früher eher nicht üblich: Einfaches Verschieben von Noten in der Tonhöhe und der rhythmischen Position. In Steinberg Dorico Pro 5 wurde eine solche Bearbeitungsmöglichkeit endlich integriert. So lassen sich Töne – einzelne sowie mehrere selektierte – bequem per Drag’n’Drop verschieben. Wird beim Ziehen die ALT (Windows) bzw. Option (Mac) Taste gedrückt gehalten, legt Dorico eine Kopie an. So lassen sich ostinate Figuren einfach kopieren oder auch einfach eine zweite Stimme integrieren. Klar, diese muss dann noch harmonisch angepasst werden. Das Ganze funktioniert fast genauso wie im Key-Editor von Cubase.

Sinnvollerweise lassen sich Noten nur entweder in der Tonhöhe oder in der rhythmischen Position verschieben, beides gleichzeitig verhindert Dorico, um keine ungewollten Edits zu erzeugen, sehr praktisch und durchdacht. Selbstverständlich funktioniert das Ziehen bzw. Kopieren von Noten auch auf andere Instrumente und andere Notenschlüssel – wirklich gelungen.

Sehr praktisch ist auch die Option, diese Bearbeitungsmöglichkeit komplett zu deaktivieren, so passiert nichts mehr unabsichtlich.

Das triggert – in Steinberg Dorico Pro 5

Das Thema Keyswitches ist nicht wirklich neu und wer etwa aufwendigere Sample-Librarys nutzt, ist damit bereits seit Anfang dieses Jahrtausends vertraut. In Plug-ins wie Groove Agent gibt es Tasten, die bereits fertige MIDI-Loops abspielen. Sollen diese Loops getriggert werden, war es bisher notwendig, eine entsprechende Note ins System zu schreiben. Das war und ist optisch nicht eben der große Durchbruch und wirkt auch irritierend.

Mit den MIDI-Trigger-Regionen (MIDI-Trigger-Regions) lassen sich solche Keyswitches/MIDI-Triggers auslösen, ohne dass „Geisternoten“ in der Partitur erscheinen. Zwar stehen die Noten im Klartext UNTER dem Notensystem, aber das ist so schon ein Fortschritt, ein gewaltiger. Wenn nun diese Trigger-Noten mit einem Schlüsselwort versehen werden, könnte dort dann – bleiben wir bei dem Beispiel Groove Agent SE 5 – stehen, welcher Rhythmus oder welches Fill-in gespielt wird/werden soll. Im Steinberg Video wird erklärt, dass diese Regions mit einer Tastenkombination einzugeben sind. Diese ist aber gar nicht per Standard definiert.

Für Notationsprogramme ist eine Scrub-Funktion eher ungewöhnlich: Nahezu jeder Sequencer, jedes Videoschnittprogramm und die meisten Audioeditoren haben diese Funktionalität allerdings, jedoch bei den Notenschreibern ist das was Neues: Wenn dieses Feature aktiviert ist, kann mit der Maus über die Partitur gefahren werden und es erklingt – in dem Tempo wie die Maus bewegt wird – die Musik unter dem Zeiger. Genauso, wie wir eine Scrub-Funktion gewohnt sind. Was eine großartige Idee. So lassen sich komplexere Passagen quasi in Zeitlupe abspielen. Vorwärts, rückwärts – vollkommen gleich. Ich hatte vorher gar nicht gemerkt, dass ich dieses Feature vermisst habe, jedenfalls habe ich es während des Testes andauernd genutzt.

Was wurde noch besser in Steinberg Dorico Pro 5?

Der Import und Export von MusicXML-Dateien, um mit anderen Notationsprogrammen Dateien bequem austauschen zu können, war schon ab Version 1 mit dabei. Das ist heute Standard. Auch Sequencer haben diese Schnittstelle. Zwar können Cubase und Nuendo MusicXML ex- und importieren, aber eine direkte Schnittstelle in Dorico Pro 5 gibt es noch immer nicht – ein Versäumnis!

Immerhin wurde die MusicXML-Schnittstelle in Dorico umfassender implementiert. Gerade kleinere Details haben den Im- und Export als MusicXML in manchen Programmen nicht richtig „überlebt“. Neu ist, dass Flageolettes, Spielanweisungen, Verzierungen, Halte- und Pausenzeichen und der gleichen Dinge mehr nun besser unterstützt werden und es weniger „Import-Unfälle“ gibt.

Es wurde auch der Export von Layout-Details bis hin zu Schrifttypen verbessert. Das sind zwar anscheinend Kleinigkeiten, die bei Weitem nicht jedem auffallen werden, aber wer auf den MusicXML-Support angewiesen ist oder diesen oft nutzt, wird das zu schätzen wissen.

In Steinberg Dorico Pro 5 sind bereits etliche Instrumente fertig als vorkonfigurierte „Vorlage“ enthalten. Darin sind nicht nur die Bezeichnungen bzw. Namen hinterlegt, sondern auch welche Lage und welcher Notenschlüssel verwendet wird usw. In den meisten Notationsprogrammen lassen sich diese anpassen und es können eigene Instrumente hinzugefügt werden. Um diese Anpassungen bequem realisieren zu können, gibt es in der neuen Version einen schicken Instrumenten-Editor.

Klar ist, dass die wenigstens von uns exotische Instrumente verwenden oder in musikalischen Kulturen unterwegs sind, zu der nicht die richtigen Instrumente in Dorico hinterlegt sind, trotzdem ist diese Option wichtig, denn der Tag wird kommen, dass man das braucht. Beispielsweise könnt ihr so den Tonumfang etc. von eurer Band-Sängerin hinterlegen, das macht einiges einfacher.

Für die neue Version von Steinberg Dorico Pro 5 wurden neue Schrifttypen und neue Notenschriften hinzugefügt. Ob das nun zwingend notwendig ist, sei dahingestellt. Mir war aber auch schon der Realbook-Style aus Sibelius einfach zu viel.

Unterschiede zu Steinberg Dorico Elements 5

Es ist erstaunlich, wie viele Neuerungen die Steinberger auch der Elements-Version spendiert haben. Ich finde es generell immer wieder überraschend, wie viel die kleinen Versionen der Notationsprogramm im Vergleich zu den großen Varianten bereits bieten. Das gilt für die meisten Hersteller.

Nicht in Steinberg Dorico Elements 5 ist der Instrumenteneditor, sonst sind alle neuen Key-Features enthalten:

Nicht zu vergessen ist allerdings, dass die Elements-Version im Vergleich zur Pro-Version generell abgespeckt ist. So fehlt in der Elements-Variante bspw. benutzerdefinierte Taktarten, Vorzeichen, Spieltechniken, Akkordsymbole, Musikschriftart und benutzerdefinierte Notenköpfe sowie andere Features. Eine genaue Gegenüberstellung befindet sich auf den Herstellerseiten.