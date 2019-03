Mit der Lizenz zum Grooven?

Der Steinberg Groove Agent 5 läutet die neue Runde der virtuellen Drum-Workstation aus Hamburg ein. Über 30 neue Drumkits, Features wie Decompose und 20 neue MIDI-Styles kann sich der Update-Willige freuen. Klar werfen wir einen Blick auf den groovigen Agenten.

Der erste Eindruck von Steinberg Groove Agent 5

Die stolzen 35 GB Content des Steinberg Groove Agent 5 können bequem heruntergeladen (32 GB als Download) oder über Datenträger auf den heimischen Studiorechner geschaufelt werden. Die Ansage, dass mehr als 37.000 Einzelsampels im Paket enthalten sind, wirkt schon einmal sehr beeindruckend – da scheint es was zu geben fürs Sauerverdiente.

So klingt der Steinberg Groove Agent 5

Klanglich bleibt der Steinberg Groove Agent 5 – wie auch schon die Vorgänger – der altbekannten Soundästhetik treu. Wer Halion kennt, weiß, was ich meine. Die Synth-Drum-Sounds klingen sehr nach sauberen Synth, wenig „Schmutz“ im Sound. Die „echten“ Drumkits (wie bspw. „The Kit“) klingen sehr sauber, fast schon steril.

Eventuell ist der Spagat, den die Steinberger hier machen wollen, doch etwas zu viel! Mit den meisten Sounds zielt man auf den „klassischen“ Drummachine-Markt ab, der – zumindest wenn es um Software geht – derzeit von Battery angeführt wird. Zum anderen wird mit „The Kit“ klar auf den Markt von EZ Drummer, DFH und BFD gezielt. Was „echte“ Drumkits angeht, haben die genannten Vertreter aber die Nase uneingeschränkt vorne.

Mir persönlich ist der Groove Agent etwas zu „clean“ und zu „over-produced“, was den mitgelieferten Content angeht.

Neu an Bord des Steinberg Groove Agent 5

Mit das wichtigste Feature in der fünften Inkarnation des Groove Agent ist The Kit. Ein akustisches Drumset, das extra in den Teldex Studios aufgenommen wurde. Mit (bis zu) fünf Round-Robins, 20 Velocity-Layern und knapp 50 Artikulationen bringt das Drumkit ordentlich was mit. Klanglich geht „The Kit“ voll in Ordnung, wenn es mir auch etwas zu „clean“ ist:

Neben „The Kit“ sind noch weitere neue Drumsets mit dabei. Elektronische Musik steht dabei im Fokus: EDM, Trap usw. Man hat extra entsprechende Künstler für die Produktion der Drumkits angeheuert:

Neue MIDI-Styles sollen Songwritern helfen, sofort loslegen zu können. Ich persönlich habe solche Styles eher selten genutzt, schaden tun diese aber keinesfalls, denn diese sind – durch die Bank – gut und professionell.

Mit Decompose kann der geneigte Sound-Tüftler einen Drumsound in den Geräuschanteil und den tonalen Bestandteil zerlegen. Gerade die Kollegen aus dem Game/Film-Sounddesign dürften so auf Groove Agent aufmerksam werden. Hier sind ein paar wenige Klangbeispiele. Erst das Original, dann tonal, dann Geräusch:

Wie das Soundbeispiel nahelegt, sind so völlig ungehörte Sounds möglich. So ist das leidige Thema von nicht 100%ig passenden Drumsounds schnell Geschichte. Denn auch das Mischungsverhältnis zwischen tonalem und geräuschartigem Klanganteil ist nun vollkommen flexibel.

Die neue Pitch-Modulation ist auch ein sehr zeitgemäßes Feature und erlaubt „lebendige“ Sounds, auch – und besonders – für elektronische Drums. Passend wurde dazu die Pitch-Hüllkurve überarbeitet.

Neu ist auch die Funktion „Live-Sampling“. So lassen sich direkt Samples aufnehmen und in Steinberg Groove Agent 5 integrieren. Ganz ehrlich: Braucht man das? Ich betreibe den Groove Agent doch innerhalb eines Sequencers und kann dort (deutlich bequemer) aufnehmen und per Drag’n’Drop in den Agenten exportieren.

Wie voll ist im Vergleich die Batterie?

Die Parallele zum Marktführer von Native Instruments aus Berlin drängt sich geradezu auf! Nicht nur die GUIs scheinen miteinander gut bekannt zu sein, auch das Konzept ist nicht so weit weg voneinander.

Vergleicht man die reinen Fakten, schneidet Steinberg Groove Agent 5 gut bis sehr gut ab: So ist der Listenpreis des Hamburgers etwas niedriger, der mitgelieferte Content deutlich umfangreicher, das Plugin technologisch weiter entwickelt, bietet mehr Optionen und löst manche Aufgabenstellungen etwas eleganter (bspw. Round-Robin). Gerade die Durchsuchbarkeit (zum Beispiel nach Stilen) ist deutlich besser als beim Berliner Pendant.

Auf der anderen Seite bietet Battery mehr Übersichtlichkeit, da nicht so viele Funktionen in das Interface integriert sind, dafür ist die Durchsuchbarkeit des Content bei den Steinbergern deutlich besser. Darüber hinaus scheinen mir die Sounds des Platzhirschen von Native Instruments etwas reifer und deutlich vielfältiger zu sein.

Beim Thema Import-Filter hat Battery die Nase sehr deutlich vorne!

Ich persönlich tendiere eher zu dem Produkt der Berliner von Native Instruments.