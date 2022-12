FL Studio 21, Digital Audio Workstation Update

Endlich ist das Update da!

Endlich ist das Update da! Bereits zur Superbooth 22 stellten die Entwickler von FL Studio die Neuerungen in der nun erschienenen Version der Digital Audio Workstation vor, doch dauerte es zunächst weitere Monate, bis alles final fertig war. Wir haben die wichtigsten Features von FL Studio 21 zusammengestellt, ein Test wird zeitnah folgen.

Die Digital Audio Workstation FL Studio 21 hat in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen und vor allem im Hip Hop Bereich ist die DAW derzeit die Software der Wahl. Und das alles natürlich nicht ohne Grund. Vermutlich wird das neue Update daran nichts ändern, sondern die Beliebtheit eher noch vergrößern, denn was FL Studio in die aktuelle Version gepackt hat, lässt schon aufhorchen. Letzten Endes hat man sich hierfür aber auch viel Zeit gelassen, mehr als 5 Jahre sind seit dem letzten großen Release bereits vergangen.

Eines der Highlights für die deutsche FL Studio Community: Die Entwickler haben die unterstützten Sprachen der DAW deutlich erweitert, so dass ihr die Software nun neben der englischen Sprache auch in Deutsch, Spanisch, Französisch oder Chinesisch nutzen könnt.

Das Farbschema wurde erweitert, so dass ihr das GUI der Software von ganz hell bis fast schwarz einstellen könnt. Dazwischen liegen natürlich allerhand Farbvariationen, so dass für jeden das Passende dabei sein sollte.

Einige Neuerungen gibt es auch Bereich des Browsers. Die Lieblings-Samples und Ordner lassen sich in der neuen Version nun favorisieren und mit speziellen Tags zum schnelleren Auffinden versehen. Dazu lässt sich nach Dateitypen suchen und optionale Sample-Packs lassen sich leichter einbinden. Auf Wunsch könnt ihr auch komplette Sample-Listen in eine Playlist oder in das aktuelle Arrangement ziehen.

Auch User-Wünsche hat FL Studio erhört: Zieht ihr beispielsweise zwei Audio-Clips übereinander, so erstellt die Software automatisch Crossfades und überblendet diese. Audio-Files können dazu mit Fade-Ins und Fade-Outs sowie individuellem Clip-Gaining versehen werden.

Neue Plug-ins sowie einige Überarbeitungen bestehender Plug-ins gibt es auch in FL Studio 21:

Luxeverb (neu)

Vintage Phaser (neu)

Multiband Delay (neu)

Patcher (überarbeitet)

Und zu guter Letzt besitzt FL Studio ab sofort einen „Advanced Step Sequencer“ namens VFX Sequencer. Mit diesem könnt ihr auch Akkorden im Handumdrehen diverse Melodie-Phrasen erzeugen.

Die ersten Eindrücke zu FL Studio 21 gibt es im folgenden Video:

Die wichtigsten Features von FL Studio 21 im englischen Überblick:

Audio Clips – Integrated envelopes with fade in/out, precise level control and automated crossfades.

– Integrated envelopes with fade in/out, precise level control and automated crossfades. Themes – Hue, Contrast, Brightness, highlights, metering & step color control.

– Hue, Contrast, Brightness, highlights, metering & step color control. Browser – Upgraded browser with tagging, lightning fast search and online content discovery with download management.

– Upgraded browser with tagging, lightning fast search and online content discovery with download management. Luxeverb (All Plugins Edition)- The most advanced reverb made exclusively for FL Studio.

(All Plugins Edition)- The most advanced reverb made exclusively for FL Studio. Vintage phaser (Signature Bundle and up) – Meticulously modeled on the 80’s classic used on Oxygene by Jean-Michelle Jarre.

(Signature Bundle and up) – Meticulously modeled on the 80’s classic used on Oxygene by Jean-Michelle Jarre. Multiband Delay (Producer Edition and up) – 16 frequency band delay with independent control. A truly unique sound design tool.

(Producer Edition and up) – 16 frequency band delay with independent control. A truly unique sound design tool. VFX Sequencer (All Editions) – An advanced step sequencer to transform chords into melodic phrases.

(All Editions) – An advanced step sequencer to transform chords into melodic phrases. Multi-language support – Spanish, German and French in addition to English and Chinese.

Bis zum 01.01.2023 gibt es FL Studio 21 zum „Release Sale“, d. h. Neukunden erhalten 50,- US-Dollar Rabatt auf die Producer Edition (aktuell 149,- Euro) und 100,- US-Dollar Rabatt auf die All Plug-ins Edition (aktuell 399,- Euro). Dazu gibt es kostenfreie Bonus Plug-ins und Sample Packs oben drauf.

Die FL Studio Fruity Edition gibt es für 99,- Euro, das Signature Bundle für 299,- Euro.

Für Bestandskunden ist das Update aufgrund des „Lifetime Free Updates“-Konzepts von FL Studio kostenlos, Upgrades gibt es bis Ende des Jahres mit 100,- US-Dollar Rabatt (ebenfalls inkl. freien Bonus Plug-ins und Sample Packs).