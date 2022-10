Test: Bitwig Studio 4.4, Digital Audio Workstation Update mit Spectral Suite

Update mit spektraler Suite

Was war das für eine Aufregung bei der Ankündigung des Bitwig Studio 4.4 Update. In Internetforen kochten die Gemüter hoch und überschlugen sich in Empörungen. Bitwig wollte, entgegen den bisherigen Gepflogenheiten, die im Bitwig Studio 4.4 Update enthaltene Bitwig Studio Spectral Suite kostenpflichtig machen – auch für Besitzer eines Upgrade-Plans.

Dass der Sturm im Wasserglas offensichtlich Wirkung gezeigt hat, zeigt ein offizielles Statement von Bitwig, in dem das Ganze wieder zurückgenommen wird. Dazu ein Zitat aus den News:

„Heißt im Klartext: Alle User mit bestehendem Upgrade-Plan werden für das aktuelle Update 4.4 sowie die Spectral Suite nicht extra zur Kasse gebeten. User, die die Spectral Suite seit ihrer Veröffentlichung am 05.10.2022 bereits erworben haben, erhalten entweder ihr Geld zurück oder können alternativ eine Verlängerung des Upgrade-Plans in Anspruch nehmen.“

Na also, geht doch. Ich finde, dass der Preis für die Bitwig Studio Spectral Suite selber gerechtfertigt war, aber die Kunden im aktiven Update-Plan davon auszunehmen, hatte schon ein Geschmäckle. Andererseits muss man z. B. bei Ableton Live für Instrumente und Effekte von Ableton auch extra bezahlen.

Dieser Test gliedert sich in zwei Teile. Im ersten werden die wichtigsten Neuerungen seit Version 4.0.4 und unserem letzten Bericht auf AMAZONA vorgestellt. Im zweiten Teil wird dann die Bitwig Studio Spectral Suite genauer beleuchtet. Sind sie überhaupt die ganze Aufregung wert?

Bitwig Studio 4.4 – Neuerungen seit Version 4.0.4

Seit dem Bericht im Dezember 2021 sind vier neue Punkt-X-Versionen erschienen, in denen es einige Neuerungen gab. Obwohl wir jeweils zeitnah in den News darüber berichtet haben, hier noch mal eine Übersicht dazu:

Bitwig Studio 4.1

Hier gibt es acht neue Note-FX, die sich auf die Manipulation von eingehenden MIDI-Clips anwenden lassen. Die sechs Note-FX

Humanize,

Quantize,

Randomize,

Strum,

Bend

und Note Repeats

erklären sich von selbst. Interessant sind vor allem die zwei Note-FX Ricochet und Dribble. Hier wird den eingehenden Noten mit etwas newtonischer Physik im wahrsten Sinne des Wortes „auf die Sprünge geholfen“.

„Ricochet“, also Querschläger, triggert mit jeder Note einen virtuellen Ball, der in einem virtuellen 2D-Raum an die Wände und wieder zurück prallt. Der Clou ist, dass man sowohl Größe und Geschwindigkeit der kleinen Noten-Kugeln als auch den betreffenden Raum einstellen und modulieren kann.

„Dribble“ wiederum imitiert die Flugbahn eines Balles im Gravitationsfeld. Die resultierenden Noten verlieren dann entsprechend an Velocity. Über den Parameter „Damping“ wird das virtuelle Gewicht bzw. die Gravitationskonstante verändert. Wie weit und mit welcher Kraft der Ball geworfen wurde, stellt man über „1st Bounce“ ein. Niedrige Werte resultieren auch in einer niedrigeren Ausgabe-Velocity – auch im Takt darf gedribbelt werden.

Beide Effekte in Kombination sorgen für recht erfrischende Variationen.

Bitwig Studio 4.2

Drei neue Modulationseffekte sind bei diesem Update hinzugekommen und mit einem „Plus“ versehen. Chorus+, Flanger+ und Phaser+ kommen alle mit vier verschiedenen Betriebsarten, die jeweils ein anderes Hardware-Gerät zum Vorbild haben.

Für Frickler ist das Note-Grid und der Channel-16 Modulator-Device ein interessantes Angebot. Note-Grid ermächtigt die Nutzer, jede einzelne Note eines MIDI-Clips im internen Modular-Grid zu bearbeiten. Audio-Rate-Modulation von Note-on-Messages? Kein Problem!

Der neue Modulator Channel-16 birgt die Möglichkeit, eine Art Mini-MIDI-MPE zu stricken. Er teilt zunächst den MIDI-Clip in 16 MIDI-Kanäle auf. Dazu muss der Clip entweder Noten auf verschiedenen Kanälen enthalten oder durch das Note-Grid dazu „gezwungen“ werden.

Dann kann man jede Note auf jedem der Kanäle als On/Off-Modulator nutzen, um allerlei fernzusteuern. In den Sinn kommen da z. B. LFO-Teiler, die mal 1/2, 1/4 oder 1/8-taktig schwingen. Ein globaler Anteil und ein Lag-Operator dienen zum Justieren der Modulationen.

Bitwig Studio Version 4.3

Star dieses Updates ist „Convolution“, ein Faltungshall. Die mitgelieferten 270 Impulsantworten sind ein gutes Fundament.

Dazu gesellen sich noch ein neues Delay-FX, das „Delay+“ und zwei Module für das Grid: „Union“, ein Oszillator und ein Low-Pass, modelliert nach dem guten alten Moog Ladder-Filter.

Da sich die Versionen von Bitwig Studio in den letzten Tagen förmlich überschlugen, kommt hier nun die zurzeit aktuelle Version 4.4. Die Hauptattraktion des Bitwig Studio 4.4 Update ist sicherlich die eingangs erwähnte Bitwig Studio Spectral Suite. Und die wollen wir uns mal näher betrachten.

Spectral Suite: ein Container, mehrere Aufteilungsmöglichkeiten

Die Bitwig Studio Spectral Suite im Bitwig Studio 4.4 Update ist zunächst in ihrer Grundstruktur als Container aufgebaut. Das heißt, es stehen die üblichen Modulationen zur Verfügung. Dann kommt ein Algorithmus, der das eingehende Audiosignal aufspaltet. Diese Spaltungsprodukte können dann je in einer eigenen Effektkette bearbeitet werden. Außerdem gibt es noch globale Pre- und Post-FX, die alle Anteile beeinflussen.

Freq-Split

Oberflächlich der einfachste Vertreter der Bitwig Studio Spectral Suite ist der Freq-Split. Man teilt das Signal mit extrem steilflankigen Filtern in vier Frequenzbereiche auf und kann daraufhin die Bänder einzeln mit Effekten versehen. Nun, das kann man auch mit herkömmlichen FIR-Filtern erreichen – die Neuerung liegt in der schieren Anzahl und der Verschiebbarkeit der Splits.

Denn obwohl das Signal letztendlich nur auf vier Ausgänge aufgeteilt werden kann, kann man die Aufspaltung stufenlos von 1 auf 1.024 regulieren. Die Abbildung macht das deutlich. Dann kann man mit „Nudge“ und „Split“ die Verteilung der Bänder weiter manipulieren. Zusätzlich kann man die ansonsten gleichmäßig verteilten Bänder mit den beiden Einstellungen „Split-Bend“ und „Split-Pinch“ verzerren.

Auch ein Überblenden der einzelnen Bänder ist möglich, so dass immer ein wenig von den Seitenbändern mit in das aufgeteilte Signal kommt.

Von einfachen Multiband-Aufteilungen und -Bearbeitungen (z. B. jedem Band einen Kompressor zuordnen und man hat einen Multiband-Kompressor) bis hin zu Phaser-/Flanger-/Chorus-artigen Effekten ist hier eine Menge an Klangverformungen und -experimenten möglich.

Harmonic Split

Sehr interessant ist dieser Bitwig Studio Spectral Suite Effekt. Denn diese Aufteilung nach geraden, ungeraden und nicht-harmonischen Anteilen ist nicht so leicht mit anderen Plug-ins nachzustellen.

Harmonic Split analysiert das Eingangssignal nach einer fundamentalen Frequenz. Daraus leitet es die harmonischen Anteile gerade und ungerader Art ab und packt alles, was nicht in diese Kategorien passt, in die die Schublade „Nons“.

Um den Algorithmus besser an das jeweilige Signal anpassen zu können, kann man mit den „Frequenz-Pinzetten“ das Analyseband einschränken. Ein Threshold-Regler schränkt zudem den Effekt leiser Signale auf die Analyse ein.

Die „Harmonics“-Einstellung verändert die Spreizung der harmonischen Aufteilungen. So kann man in der einfachsten Einstellung den Grundton von allen Harmonischen trennen. Die nächste Einstellung teilt nach geraden/ungeraden Harmonischen auf. Geht man weiter, können immer andere harmonische Gruppierungen erzeugt werden. So z. B. alle Vielfachen der 3. Harmonischen (und im anderen Korb dann eben diese, die es nicht sind) und so weiter.

Obwohl es sich nach der vorangehenden Beschreibung erst nicht so anhört, können auch Akkord-Flächen wunderbar aufgeteilt werden. Selbstverständlich sind hier die Ergebnisse stark vom Ausgangsmaterial abhängig. Tonales Material wird hier mehr Brauchbares liefern als Drums. Denn dafür ist der …

Transient-Split

… gedacht. Wird dieser mit einem Drum-Loop gefüttert, so kann er sozusagen das Fell vom Kessel trennen. In einem Bereich landen die Attack-Sounds, im anderen der tonale Anteil.

Das wird mit den beiden Split-Reglern sowie einem Tilt-, einem Decay-Parameter für die Transientenanteile und einem Smoothing-Parameter für die tonalen Anteile erreicht. Damit wird die Balance des Signals vor und nach dem eigentlichen Split bestimmt. So kann man genau festlegen, wie viel in den jeweiligen Korb fällt.

Vor allem bei vorgefertigten Loops kann man so sehr schnell an Variationen gelangen oder den Loop besser auf den aktuellen Track anpassen. Ist die Bassdrum zu boomy, so komprimiert man eben den tonalen Anteil des Drum-Loops.

Hört man allerdings den tonalen Anteil Solo ab, fallen einem sofort die Schwächen des Transient-Splits auf. Erstens kommt immer noch ein erheblicher Anteil an Transienten im „Tones“-Kanal an und zweitens kann man deutlich Zerlegungsartefakte hören. Es klingt so ähnlich, als ob ein De-Noise-Plug-in zu stark genutzt wurde. Da zirbelt es Sinusse an einigen Ecken und Kanten.

Sind beide Kanäle aktiv, kann man das allerdings so gut wie nicht mehr wahrnehmen. Dennoch, bis jetzt das schwächste Plug-in, was die Trennung des Signals angeht.

Loud-Split

Loud-Split heißt das vierte Plug-in der Bitwig Studio Spectral Suite. Hier wird nach Lautstärke getrennt. Man hat diesmal eine Dynamik-Pinzette, um das Signal in drei Bereiche einzuteilen. Dazu gibt es noch einen Tilt-, einen Rise- und einen Fall-Parameter. Mit Tilt beeinfluss man ein Filter, das entweder die tiefen oder die hohen Frequenzen hervorhebt. Rise und Fall dienen dabei als eine Art einfache Expander und Kompressor, um das Signal in den Lautstärkebändern anders zu verteilen.

Auch hier können in den einzelnen Bändern deutlich Artefakte gehört werden, die am Ende wiederum nicht so stark zu tragen kommen, wenn man das gesamte Signal abhört.

Rein effektiv kann man damit ungefähr das machen, was auch mit dem Transient-Split und dem Freq-Split geht – es befindet sich irgendwo dazwischen.

Fazit für Bitwig Studio Spectral Suite

Es macht Spaß, auf Klangsuche zu gehen. Für Flächen und tonales Material sind dafür hauptsächlich Freq-Split und-Harmonic Split am besten geeignet. Dynamisches Material wie Drums profitieren eher von Transient-Split und Loud-Split. Aber keiner verbietet es natürlich, es auch anders herum zu probieren.

Das Manko der Bitwig Studio Spectral Suite ist mal mehr, mal weniger die Aufteilung der Signale mithilfe einer FFT und deren Rücktransformation über eine IFFT. Das kann man deutlich hören, sofern die aufgeteilten Bänder solo abgehört werden. Je nach Einstellungen hört man teilweise deutlich Artefakte. Meistens jedoch stören sie das Endergebnis nicht.