Bitwig Studio Spectral Suite, Plug-in Erweiterung

Kreative Devices für die Bitwig DAW

Die Software-Schmiede Bitwig stellt mit Spectral Suite erstmals ein Add-on Produkt für die eigene DAW Bitwig Studio vor. Spectral Suite enthält vier Effekte, die laut Bitwig „… eine neue Ebene für Mixing und Sounddesign bieten“. Dazu enthält die Suite ein begleitendes Sound-Paket, das mit über 100 Presets und Clips zeigt, was die neuen Effekte zu leisten imstande sind.

Bitwig Studio Spectral Suite

Die Audio-FX der Bitwig Spectral Suite sind Tools für neue klangliche Entdeckungen. Jeder der vier Effekte konzentriert sich dabei auf ein anderes musikalisches Element (Lautheit, Obertöne, Transienten, Frequenz) und bietet individuelle Steuerungsmöglichkeiten zur Kreation und Anpassung eines Sounds.

Spectral Suite arbeitet mit dem Frequenzbereich, d. h. ein Klang wird zur Analyse in Hunderte von Frequenzbändern aufgeteilt. Bitwig führt daraufhin Berechnungen durch und gruppiert verwandte Signale in „Channels“. Von dort aus lassen sich die Kanäle wie gewohnt mischen: Lautstärke einstellen, Panning verschieben oder weitere Bitwig-Devices oder VST/CLAP-Plug-ins einfügen.

Alle vier Devices der Spectral Suite weisen eine identische Struktur für jeden der Channels auf und bieten die gleiche Ausgangssektion (mit Pre FX- und Post FX-Ketten sowie einem Mix-Regler, um das trockene Signal wieder einzublenden). Was die Devices voneinander unterscheidet, sind die klanglichen Möglichkeiten, auf die sie Zugriff bieten.

Transient Split

Transient Split trennt perkussive Transienten von tonalen Klängen. Als Beispiele: einfach (nur) die Drum-Hits eines Loops mit einem Stutter-Effekt belegen oder Instrumente separieren und neu mischen.

Freq Split

Dieses Device verteilt einen Sound auf vier Channels, wie eine Reihe von Filterbänken. Mit zufälligen Verzögerungszeiten und Panning auf jedem Kanal ergibt sich ein spektrales Delay. Oder man setzt Modulatoren von Bitwig Studio ein, um auf jedem Kanal einen anderen Effekt durchzuschleifen und so eine Art von Phaser zu erzeugen.

Loud Split

Hiermit werden leise, mittellaute und laute Elemente eines Klangs voneinander getrennt und lassen sich neu mischen. So ergeben sich schnell komplett neue Sounds und Klangwelten.

Harmonic Split

Dieses Device teilt die Obertöne in zwei Gruppen auf und sammelt die Nichtharmonischen in einem dritten Kanal. Es kann so beispielsweise die Grundfrequenz isoliert werden. Oder man verzerrt die geraden Obertöne und die ungeraden weist man einem anderen Effekt zu?

Outer Spectra Sound-Paket der Spectral Suite

Das eingangs erwähnte Sound-Paket der Spectral Suite hört auf den Namen Outer Spectra. Es enthält über 70 Audio-FX-Presets für Freq Split, Harmonic Split, Loud Split und Transient Split, die als Audio-FX oder (in einigen Fällen) auch als Synthesizer mit Spectral-Devices in den FX-Slots geladen werden können.

Da das Ausgangsmaterial für die vier o. g. Effekte wichtig ist, liegen dem Sound-Paket 75 Clips und 57 Audiodateien bei. Diese vorgefertigten Audiodateien decken ein breites Spektrum an Musikstilen ab, von schwerem Techno bis hin zu instrumentalen Live-Loops, Basslines, Pads und Beats. So lässt sich laut Bitwig schnell herausfinden, was und in welchem Maße die vier Devices wirken und klingen.

Spectral Suite für Bitwig Studio ist ab sofort zu einem Einführungspreis von 79,- Euro oder als Bundle mit Bitwig Studio für 479,- Euro erhältlich. Die Angebote gelten bis zum 23. Oktober 2022. Vorab lässt sich die Spectral Suite kostenfrei testen, hierzu bietet Bitwig auch ein Demo Projekt an.