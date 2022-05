Digital Audio Workstation Update: Bitwig Studio 4.3

Space & Tone Update

Pünktlich zur Superboth, die am kommenden Donnerstag in Berlin startet, gibt es für die DAW Bitwig Studio ein neues Update. Bitwig stellt die Version 4.3 unter den Slogan „Space & Tone“.

Neues in Bitwig Studio 4.3

Den Anfang der neuen Features in Bitwig Studio 4.3 macht ein neues Device namens „Convolution“. Hierbei handelt es sich um einen Faltungshall, der „jeden Klang an jeden beliebigen Ort bringen kann. Sogar an Orte, die es gar nicht gibt.“ Convolution bietet mit 270 Impulsantworten allerhand klangliche Möglichkeiten. Darunter finden sich laut Entwickler Kathedralen aus dem 12. Jahrhundert bis hin zu legendären Studioeffekten und abstrakteren „Umgebungen“.

ANZEIGE

Darüber hinaus lassen sich Farbe und Ton des Effekts anpassen, auch die Hüllkurve kann auf Wunsch selbst eingezeichnet werden. Sogar „True Stereo“-Dateien mit vier Kanälen werden unterstützt. Auch können beliebige Audiodaten als Impulse in das Device geladen werden.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von soundcloud.com zu laden. Inhalt laden

Mit Delay+ bekommt auch die Audioeffekt-Abteilung der Bitwig DAW Zuwachs. Durch eine Kombination vertrauter und einiger durchdachter neuer Steuerelemente soll Delay+ beliebigen Sounds entweder Charakter verleihen oder sie komplett verändern.

ANZEIGE Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Aus bis zu fünf Blur-Optionen lässt sich bei Delay+ wählen, um von einer leicht animierten Rückkopplung bis zu einem vollen, ausgeblasenen Hall zu gehen. Ein Ducking-Regler hält die Dinge unter Kontrolle, indem er die Delay-Cloud bei starken Signalen zum Schweigen bringt.

Interessant kombinieren lässt sich Delay+ beispielsweise mit Pitch Shifter, Flanger+ oder einem beliebigen VST-Plug-in in der Feedback-Schleife. Egal ob kleines Slapback oder eine Klangwolke, Delay+ soll hierfür die passenden Sounds bieten.

Neue Module für The Grid und Polymer gibt es ebenfalls: Bei Union handelt es sich um einen Oszillator, der drei Wellenformen zu einem „angenehmen, treibenden Ergebnis“ verschmelzen kann. Dazu bildet Low-pass MG den klassischen Ladder-Filter von Moog nach und einige weitere Filter (Low-pass SK-Filter, Comb-Filter) wurden überarbeitet und erweitert.

Wie bei solch einem Update üblich, haben die Entwickler noch weitere, oftmals kleinere Verbesserungen und Bugfixes umgesetzt. Die komplette Liste der Änderungen und Neuheiten findet ihr hier.

Hier das offizielle Video zu Bitwig Studio 4.3:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Alle User/innen mit einem aktiven Upgrade Plan von Bitwig Studio können Version 4.3 ab sofort testen. Wie bei Bitwig üblich, folgt der offizielle Release des Updates dann etwas später. Geplant ist Ende des zweiten Quartals 2022, das Update ist kostenlos.