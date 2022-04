Test: Steinberg Cubase Pro 12, Digital Audio Workstation

Das Major Update im Check

Ein neues Zeitalter ist laut der Hamburger Softwareschmiede mit Steinberg Cubase Pro 12 angebrochen: Mit diesem Major Release folgt der Sequencer der hauseigenen Notationssoftware Dorico 4. Hier wurde bereits mit dem letzten Update der Kopierschutz ohne Dongle umgesetzt. Ein Wunsch direkt aus dem Kreise der Nutzer.

Schon gab es „Unkenrufe“ im Netz, dass das neue Kopierschutzsystem das einzige neue Feature für das Update auf Cubase 12 sein soll – glücklicherweise nicht. Auch diese Neuerungen verdienen einen genaueren Blick.

Die wohl prominenteste Änderung bei Steinberg Cubase Pro 12 ist der Verlust des USB-Dongles. Bisher musste ein Lizenz-Aktivierungs-Code eingegeben werden, der die entsprechende Berechtigung auf den USB-eLicenser geschrieben hat. Dieser galt dann als Lizenznachweis und musste stets eingesteckt sein, wenn Cubase laufen sollte. Im Falle eines Updates wird ein Dongle mit entsprechend updateberechtigter Lizenz gewählt. Das funktionierte bisher immer tadellos einfach – solange der Lizenz-Server von Steinberg nicht in die Knie gegangen ist.

Im Prinzip geht das mit der Lizenz ohne Dongle ganz genauso. In den einschlägigen Nutzerforen im Netz der Netze wurde teilweise von Problemen beim Upgrade der Lizenz berichtet. Zwar sind diese Stimmen sehr lautstark, jedoch sehr deutlich in der Minderheit, was die Reaktionen darauf zeigen. Auch auf dem Testsystem war das Upgrade der Lizenz vollkommen problemlos und ist von der Einfachheit der Dongle-Ära nicht zu unterscheiden. Daher: gut gemacht Steinberg.

Die Installation selbst hat sich nicht verändert und ist entsprechend einfach und ohne irgendwelche Schwierigkeiten. Somit hinterlässt die erste Cubase Installation in der donglefreien Ära erstmal einen guten Eindruck.

Beim Start von Steinberg Cubase Pro 12 ergeben sich erstmal keine Überraschungen: Die DAW sieht genau so aus wie die Vorgängerversion. Zumindest auf den ersten und zweiten Blick. Gut so, denn Kleinigkeiten, die sich regelmäßig ändern hemmen den Workflow doch etwas. Allerdings drängen sich die Neuerungen auf diese Weise nicht so sehr auf, doch der Reihe nach:

Das neue MIDI-Remote-System

Das Implementieren von Hardware-Controllern war unter den letzten Cubase-Versionen nicht mehr so ganz auf der Höhe der Zeit. Das Einbinden der Evergreens wie Mackie HUI, Mackie Control Universal (Pro) etc. läuft sehr simple: Einstöpseln, in Cubase anwählen und fertig – (fast) Plug’n’Play. Sollte jedoch ein anderer Controller eingebunden werden oder ein komplett eigenes Setup mit einer Standard-Hardware realisiert werden, musste der generische Remote Controller bemüht werden. 2022 keine zeitgemäße Lösung mehr, da dies eben nicht komfortabel von der Hand geht und einige Marktbegleiter es deutlich besser machen. Hier setzt das neue MIDI-Remote-System von Steinberg Cubase Pro 12 an.

Auf einem grafischen Editor lassen sich die Bedienelemente des MIDI-Controllers einrichten und mit Funktionen belegen. Im Prinzip ist das der Einrichtung eines generischen Controllers ähnlich, jedoch ist die neue Lösung sehr viel komfortabler: Die Programmierung erfolgt visuell. Via MIDI-Learn lassen sich bequem MIDI-Befehle und Cubase-Funktionen miteinander verbinden. Leider auch nur mit MIDI-Learn. Soll (oder muss) die Zuweisung manuell erfolgen oder korrigiert werden, lässt Cubase seine User (noch) im Regen stehen. Denn: Nicht mit allen Controllern hat das Lernen der Befehle richtig funktioniert. Auch ein nachträgliches Ändern der MIDI-Ports wollte nicht funktionieren. Ein Richtiger Fortschritt sähe anders aus – schade. Steinberg gibt an, dass man sich bei der neuen MIDI Remote API zunächst auf einfache Keyboard Controller fokussiert hat. Das ist nachvollziehbar und erklärt einiges. Man stünde mit dieser API erst am Anfang – also soll noch etliches kommen, sehr schön. Die sehr komfortable Menüstruktur beim Zuweisen der Befehle an den Controller fällt äußerst positiv auf. So geht das heute. Damit wird der Generische Controller wohl in einem der nächsten Major-Updates in Rente gehen.

Etwas schade ist, dass die klassischen Controller (Mackie CU, EuCon etc.) hier nicht als fertiges Template im neuen Remote-System zur Verfügung stehen. So könnte man die Standards einfach etwas an den eigenen Workflow anpassen und individualisieren. Das fehlt noch. Auch fehlt die Option, dass das MIDI-Remote-System von Steinberg Cubase Pro 12 Readouts an den Controller liefern kann: Es ist nicht möglich den Spurnamen, die Timecode-Position etc. an den Controller zu senden und anzuzeigen, sehr schade. Aber wie gesagt: Steinberg sieht sich bei der MIDI Remote Schnittstelle erst am Anfang, man darf also gespannt sein.

Ebenso würde eine echte Script-Option dieses Feature noch deutlich aufwerten, denn das angestaubte Makro-System gehört längst in Rente! Leider ist es mit der Feature-Pflege im Hause Steinberg nicht immer zum Besten bestellt, wie hier schon des Öfteren angemerkt. Die VST-Expression-Schnittstelle hat bspw. noch immer die erwähnten Fehlerchen und ist der Variante im neuen Digital Performer und der Community-Lösung für Reaper hoffnungslos unterlegen. Ein echter Vorsprung wurde somit ohne Not aufgegeben – schade. Hoffen wir, dass es diesem Feature besser ergehen wird.

Neues aus der Plug-in-Abteilung

Steinberg Cubase Pro 12 bringt zwei neue Plug-ins mit sich. Den Raiser und den FX Modulator. Letzterer ist eine Art Multieffekt mit eingebauten LFO. Es kann eine Effekt-Chain mit bis zu sechs Effekten aufgebaut wurden, dafür stehen vierzehn verschiedene Effekte zur Verfügung. Die Parameter können nach einer beliebigen Kurve (also quasi LFO) moduliert werden. Dabei kann jeder Effekt (und Parameter) eine eigene Kurve erhalten. Auch die Zeitbasis (ganze Note, halbe Note usw.) ist für jeden Effekt frei wählbar. Zusätzlich ist noch Sidechaining (für jedes Modul einzeln) möglich und die Begrenzung eines Effektes auf einen Frequenzbereich, auf den er wirken soll. Schade ist, dass jeder Effekt nur einmal verwendet werden kann. Ebenso eine gute Idee wäre es, wenn externe Plug-ins anstatt bzw. zusätzlich zu den internen Effekten geladen werden könnten. Das wäre echte Flexibilität. Denn, sind wir mal ehrlich: Der interne Filter ist schon nicht so übel, aber unter Umständen wartet im virtuellen Effekt-Rack ein viel besseres Filter auf den Einsatz im FX-Modulator, der aber derzeit so nicht möglich ist; schade. Trotzdem ein gelungenes Feature.

Etwas gewichtiger scheint der neue Limiter in Steinberg Cubase Pro 12 zu sein, der auf den Namen Raiser hört. Klanglich und von der Bedienung her gibt es keine Überraschungen: Das gute Stück spielt in der Oberliga mit und kann sich mit den im Markt käuflich zu erwerbenden Kollegen messen – wenn auch evtl. nicht mit der absoluten Topspitze. Solch ein Plug-in kostet zwischen 100,- und 200,- Euro, wenn man es dazukaufen möchte.

Bedauerlich ist, dass der Raiser etwas archaisch wirkt: Loudness (R128/LUFS) ist ihm ein Fremdwort. Das haben die extra erhältlichen Marktbegleiter leider meist besser drauf: Hier wurde eine Chance verpasst.

Um es noch mal klar zu sagen: Der Raiser ist ein tolles Plug-in und ein eindeutiger Mehrwert. Vom Sound her braucht sich der Kollege nicht verstecken. Nur auf der Seite der Bedienung/Loudness-Integration wurden Optionen verpasst. Auch verpasst wurde den Raiser außerhalb von Cubase nutzbar zu machen – wie bei allen Effekt-VST3-Plug-ins. Nicht einmal WaveLab Pro kann ihn nutzen. Das konterkariert die Idee eines Plug-ins!

Das neue Lizenzierungssystem

Seit Anfang dieses Jahres verabschiedet sich Steinberg langsam vom eLicenser (USB-Dongle) – angekündigt war es bereits 2021. Das Thema Dongle wurde in der Anwenderschaft kontrovers diskutiert. Interessant ist, dass manch einer (oder manch eine) den Dongle lieber gestern als heute loswerden wollte, während andere den Dongle gerne behalten wollten.

Fakt ist: Vollständig neue Software kommt selten(er) mit Dongle-Kopierschutz auf den Markt. Fakt ist auch, dass Steinberg Cubase Pro 12 künftig ohne Dongle auskommt – ebenso wie die noch kommenden Steinberg-Produkte. Interessant wäre die Option gewesen die Anwender entscheiden zu lassen: wer möchte, arbeitet weiterhin mit Dongle, wer nicht will eben ohne.

In einigen Internetforen wurde sich beschwert, dass nach dem Cubase 12 Update Halion (…) nicht ohne Dongle läuft: Das ist kein Wunder! Derzeit sind nur Dorico 4 und Cubase 12 donglefrei. Die andere Software muss erst noch dahingehend umgerüstet werden. Laut Steinberg soll das mehrheitlich erst mit Major-Updates erfolgen. Einige Produkte/Librarys sollen aber bereits vorab auf das neue System umgerüstet werden. Interessant wäre auch eine Art virtueller Cloud-Dongle, so dass die alte Software, die nicht mehr upgedatet wird, aber noch läuft/genutzt wird, auch weiterverwendet werden könnte. Steinberg, das wäre doch was …?

Da wir gerade beim Tschüss-Sagen sind: Leider hat Steinberg gleich vier seiner alteingesessenen Klangerzeuger aussortiert. Die drei Synthesizer Prologue, Mystic und Spector sowie der LoopMash sind bei Steinberg Cubase Pro 12 nicht mehr mit dabei. Wer diese trotzdem nutzen möchte braucht die entsprechende Lizenz und muss die Plug-ins für Cubase 12 händisch nachinstallieren – entsprechende Anleitungen kursieren im Netz. Offiziell geht das nicht! Das Plug-ins nicht weiter angeboten werden ist die eine Sache, aber dass diese sich auch nicht einfach (offiziell) nachinstallieren lassen, selbst wenn eine gültige Lizenz vorhanden ist, ist weniger schön. Dadurch bekommen solche Plug-ins als Kaufargument für Cubase einen Dämpfer, da es nicht klar ist, ob man diese auch wird länger nutzen können. Sehr schade. Steinberg gibt an, dass die Engines (bzw. der Quellcode) dieser Plug-ins etwas betagt ist, und der Aufwand zu groß wäre, diese aktuell zu halten (HDPI, Apple Silicon, neues Lizenzsystem …).

Übrigens: LoopMash FX ist in Cubase 12 noch immer mit dabei, gut so.

Cubase goes Immersive Audio?

Konnte Cubase bisher nur Surround und war Immersive Audio stets Nuendo vorbehalten, wird hier nun nachgelegt: Mit Steinberg Cubase Pro 12 wird die 6-Kanal-Grenze gesprengt (maximal waren bisher 5.1 oder 6.0 Mischungen möglich). Schon jetzt lassen sich Konfigurationen bis 7.1.4 fahren. Steinberg hat auf seiner Website angekündigt, dass man für Cubase 12 ebenso Dolby Atmos-Fähigkeiten nachrüsten will. Das klingt schon sehr interessant. Dem Vernehmen nach, sollen auch die Effekt Plug-ins in Cubase mittelfristig immersiv werden.

Weitere Verbesserungen in Cubase Pro 12

Die Performance wurde – laut Herstellerangaben – in Steinberg Cubase Pro 12 deutlich verbessert. Somit soll das Programm schneller und flüssiger reagieren als zuvor. Solche Eindrücke sind schwer zu objektivieren. Der Programmstart scheint auch um ca. ein Drittel schneller abzulaufen. Allerdings kann ein durchschnittlicher Performance-Gewinn von 23% gemessen werden. Nimmt man gerne mit. Dabei scheint der Performance-Zuwachs im Abspielmodus (26%) deutlicher als im Leerlauf (19%). Gemessen wurden diese Zahlen mit verschiedenen Cubase-Projekten jeweils im Vergleich mit Cubase 11 und Cubase 12 auf einem PC mit Windows 11.

Auch die Wellenformdarstellung soll nun deutlich geglätteter sein. Sicherlich nicht die nötigste Neuerung, trotzdem gut.

Konnten bisher in Cubase drei verschiedene Mixer konfiguriert werden, stehen jetzt vier zur Verfügung – wie in Nuendo. Ebenso steht eine zweite Video-Spur zur Verfügung – wie in Nuendo. Der Export mehrerer Events gleichzeitig ist nun auch in Cubase möglich – auch bekannt aus Nuendo.

Zusammen mit den Dolby Atmos Funktionen wird die Distanz zum Postpro-Experten aus dem eigenen Hause also wirklich immer enger. Ob Nuendo 12 hier nachlegt und den Vorsprung wieder ausbaut? Wir werden sehen.

Auch der (Projekt) Logical Editor wurde überarbeitet. Das Handling hat sich minimal verändert. Das Preset-Management wurde deutlich verbessert und verdient endlich diesen Namen: Es ist nun auch eine Volltextsuche in den Presets möglich, sehr gut und überfällig. Außerdem gibt es neue Event-Typen und neue Transform-Methoden. Damit bekommt der Logical Editor deutlich mehr Handlungsoptionen

Die Factory Presets zeigen deutlich, was mit den neuen Logical Editoren in Steinberg Cubase Pro 12 möglich ist. So sind beispielsweise Crescendi, Extraktion einzelner Noten (bspw. die Kick Drum) etc. möglich, was – genau so – vorher nicht machbar war. Damit lässt sich der Workflow beschleunigen. Wenn es jetzt noch eine echte Skript-Schnittstelle gäbe, wie bspw. Reaper diese anbietet, wäre das noch ein weiterer Schritt in die richtige Richtung!

Als neues Instrument, das auf Halion basiert, ist mit dem Update das Filzklavier Verve integriert. Hierbei handelt es sich um ein sehr weich klingendes Piano für den Halion Sonic SE. Das Klavier klingt gut, aber wäre jetzt nicht für jedermann das schlagende Kaufargument.

Der Phasenkoheräten AudioWarp (über mehrere Spuren hinweg) ist bereits in etlichen Foren gefordert worden und nun auch integriert. Dabei ist das Warpen über mehrere Spuren hinweg (fast) genau so einfach wie das einzelner Spuren. Der Klang kann sich hören lassen, sehr gut.

Überfällig war die Integration des Skalenassistenten in Vari Audio. Warum kam das nicht schon in Version 11? Verbesserungen im KeyEditor sollten in Vari Audio sinnvollerweise zeitgleich eingeführt werden. Auch hier kann diese Funktion natürlich den Workflow verbessern. Wer den Skalenassistenten bisher gar nicht genutzt hat wird in Vari Audio wohl eher nicht damit anfangen. Trotzdem: Gutes Feature.

Das Erkennen von Akkorden in MIDI-Parts ist ein alter Hut. Mit Steinberg Cubase Pro 12 funktioniert nun diese Akkorderkennung auch mit Audio-Spuren. Für Remixes, Coverversionen oder einfach für die harmonische Analyse von Stücken ist das ein tolles Feature und erleichtert den Alltag. Bei den Tests hat das gut bis sehr funktioniert. Bei MIDI-Parts lässt sich die Akkorderkennung teilweise irritieren, wenn eine Melodie mit im Part zu finden ist. Dieser Effekt wurde bei der Audio-Version kaum beobachtet. Gute Arbeit.

Auch überfällig: Der Export von Tempospuren aus Projekten heraus. Das hat bis dato wirklich gefehlt und wurde nachgereicht. Auch Taktartspuren lassen sich endlich extrahieren. Warum erst jetzt?

Die DAW Cubase 12 im Alltag

Im Betrieb zeigt sich der Testkandidat auf dem Testsystem stabil wie Cubase Pro 11. Auch das neue Lizenzmanagement lief und läuft problemlos. Ob es mit oder ohne Dongle besser ist, muss jeder und jede für sich selbst entscheiden. Der Wunsch war da, Steinberg hat geliefert und das Ergebnis stimmt – warum auch nicht, können andere ja auch.

Ein wenig schade ist, dass altbekannte Features oft nicht weiterentwickelt bzw. ausgebessert werden. So machen die Expressionmaps teilweise Schaltfehler, die sich nicht erklären oder einfach beheben lassen. Auch sollte dieses Feature weiterentwickelt werden. MOTU hat im Digital Performer dazu eine gute Vorlage geliefert.

Auch das Feature „Auswahl als Datei“ streikt manchmal etwas und „Render In Place“ kommt mit Instrumenten mit mehreren Ausgängen nicht gut klar. Eine echte Makro-Schnittstelle mit Skript-Support fehlt ebenso. Auch etwas schade ist, dass die MIDI-Plug-in-Schnittstelle stiefmütterlich von Steinberg behandelt wird. Hierfür gibt es viele gute und sinnvolle Ideen. Zwar kann hier der (neue) Logical Editor einiges leisten, trotzdem erscheint eine Weiterentwicklung interessant.