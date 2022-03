Apple Mac Studio, M1 Ultra, iPad Air M1 und iPhone SE

Apple HighEnd Desktop-Leistung Frühjahr 2022

Auch im Jahr 2022 weiß Apple zu überraschen oder zumindest mit einer sehr brauchbaren Palette an neuen Produkten zu gefallen. So blieb zwar der herbeigesehnte M2-Chip aus, doch Apple konnte zumindest das Nächstbeste präsentieren: zwei M1 Max in einem Mac. Auch wurden iPhone und iPad mit sehr guten Produkt-Updates versorgt.

Apple iPhone SE

ANZEIGE

Die Apple iPhone 13-Serie gehört laut Apple zu den meistverkauften Apple iPhones seit der Markteinführung 2007. Die inneren Werte der 13er überzeugen voll, nur leider sind sie etwas teuer geworden, und selbst das Apple iPhone 13 mini schlägt noch mit knapp 800,- Euro zu Buche.

Das neue Apple iPhone SE 2022 korrigiert das jetzt etwas. Ab 519,- Euro gibt es nun die Rechenleistung des A15 Bionic Chips aus der iPhone 13-Serie in der 64 GB-Version. Weitere Ausbaustufen sind 128 GB für 569,- Euro und 256 GB für 689,- Euro, und es sieht ziemlich genau so aus wie mein früheres Apple iPhone 8 – mit den Rundungen und dem Touch-ID-Taster und allem.

Die Leistung de A15 Bionic im iPhone 13 wurde am 8. März auf Geekbench wie folgt angegeben:

Single-Core Score: 1732 Punkte

Multi-Core Score: 4633 Punkte

Das iPhone SE der 2. Generation mit A13 Bionic von 2020 kam auf folgende Werte:

Single-Core Score: 1339 Punkte

Multi-Core Score : 2837 Punkte

Das Apple iPhone SE ist für NutzerInnen, die ein kompaktes Design haben wollen und dafür ein paar Ecken abkürzen können. Daher ist die Display-Größe mit 4,7 Zoll (11,94 cm) noch etwas kleiner als beim iPhone 12/13 mini (5,4 Zoll), was vorwiegend dem oberen und unteren Rahmen (mit Home-Button) beim SE zu verdanken ist. Außerdem hat das Apple iPhone SE 2022 nur ein Retina HD-Display in IPS-Technologie mit 1334 x 750 Pixeln bei 326 ppi, aber immerhin True Tone-Fähigkeit (automatisches Anpassen der Farbtemperatur an das Umgebungslicht) und ist umweltbeständig nach IEC Norm 60529 unter IP67-Klassifizierung.

Das Teil ist aber immerhin 138,4 x 67,3 x 7,3 mm groß und hat somit die exakt gleichen Maße wie ein iPhone 8, ist aber mit 144 g etwas leichter.

Die Akkulaufzeit liegt mit fünfzehn Stunden Binge-Watching aber um vier Stunden hinter dem iPhone 13 (19 Std.) und um zwei Stunden hinter dem iPhone 13 mini (17 Std.) zurück und dürfte damit in der Region des Apple iPhone 12 mini liegen.

4K-Videoaufnahmen sind beim iPhone SE 2022 mit bis zu 60 fps möglich, allerdings wird die Kameraqualität aufgrund der 1-Linsenkonfiguration nicht mit der iPhone 12/13-Serie mithalten können.

Der Lightning-Anschluss und das Fehlen einer Kopfhörerbuchse sind uns auch hier erhalten geblieben.

Insgesamt ein handfestes Update für die SE-Serie, die zum Musikmachen mehr als genug Power hat, wenn man mit der Größe des Displays und dessen Auflösung klar kommt – auch wenn es deutlich teurer geworden ist, als die ursprünglich angepeilten 200.- USD. Telefonieren und Streamen mit 5G und WLAN 6 kann man damit auch noch.

ANZEIGE

Einen Vorzug hat das Apple iPhone SE 2022 vor den anderen iPhones: laut Apple hat es das bruchsicherste Glas aller aktuellen iPhones.

Apple iPad Air M1

Das Apple iPad Air 4 von 2020 war schon eine Wucht, welche die damaligen iPad Pros zwar nicht in den Schatten stellte, aber eine heftige Konkurrenz aus dem eigenen Haus darstellte. Damals zog es vor allem bei den Schnittstellen nach: USB-C (USB 3.2 Gen 2×1 / 10 Gbps), Apple Pencil2 , Magic Keyboard, True Tone-Fähigkeit, neuer Touch-Sensor.

All das ist geblieben, nur dass statt eines A-Chips nun ebenfalls der Desktop-Grade M1-Chip, wie er in den aktuellen Macs und den neusten iPad Pros verbaut wird, zu Werke geht. Leistungsmäßig wird sich das Apple iPad Air M1 also nur schwer ausbremsen lassen, und auch das 10,9″-Display sieht schon verdammt nach Pro aus. Was die iPad Pros noch gegen das iPad Air 4 abgrenzt, sind bessere Display, Thunderbolt 4-Konnektivität und eine bessere Kamera. Was aber fürs Musikmachen doch eher zweitrangig ist.

Das Apple iPad Pro mit M1 von 2021 (11 Inch, 3rd Generation) bringt es bei Geekbench auf folgende Werte:

Single-Core Score: 1715

Multi-Core Score 7311

Dem gegenüber lieferte der Vorgänger, das iPad Air 4 mit A14:

Single-Core Score 1594

Multi-Core Score 4272

Doch auch mit USB-C ist für Musiker dennoch nicht alles im grünen Bereich. Es gab über die Zeit hinweg etliche Berichte von Problemen, beim direkten Anschließen von Audio Interfaces, die sich nur über einen USB-Hub oder den Apple USB‑C Digital AV Multiport Adapter, der einen USB 3.0 USB-A-Port bereitstellt, beheben ließen. Es scheint sich dabei auch nicht nur um eine ungenügende Stromversorgung über das iPad zu handlen. Auch unter iOS 15.3 gibt es Berichte, dass Audio Interfaces bei USB-C iPads schlicht nicht erkannt werden.

Wer also solche Erfahrungen gemacht hat: ein Kommentar darüber würde mich sehr interessieren.

Ob das Audio Interface selbst einen USB-C-Port hat, ist dabei eher unerheblich, denn wie ich in diversen Testberichten geschrieben habe, sind so gut wie alle USB-C Audio Interfaces nur USB 2.0 mit USB-C-Buchse.

Auch bei der USB-C Kabelwahl kann man sehr viel falsch machen. Prinzipiell lässt sich sagen, dass alle USB-C Kabel ohne Zertifikat und Geschwindigkeitsangabe (5, 10, 20, oder 40 Gigabit pro Sekunde) Schrott sind, die nur im Glücksfall funktionieren. Also Augen auf beim Kabelkauf!

Mit den Maßen 247.6 x 178.5 x 6.1 mm entspricht es den Abmessungen des Vorgängers, ist aber mit 462 g ein bißchen schwerer.

Das 10,9″ Display mit IPS-Technologie und einer Auflösung von 2360 x 1640 Pixeln bei 264 ppi ist geblieben, genauso wie der speziell für das iPad Air entwickelte Touch-ID-Sensor am Rand.

Das Apple iPad Air M1 (WiFi) gibt es ab 679,- Euro mit 64 GB Speicher. Die 256 GB-Variante kostet 849,- (WiFi).

Apple silicon M1 Ultra

Mit dem M1 haben Apple die Konkurrenz wachgerüttelt, und Intel und AMD lassen wahrlich kein Stein auf dem anderen, um dem hinterher zu hechten und Neues auszuprobieren und auch auf den Markt zu bringen, wie die Intel Alchemist-Technologie etc.

Da sich neue Chipdesigns aber nicht von den Bäumen schütteln lassen, haben Apple sich etwas einfallen lassen, was auch erstaunlich naheliegend war: Was ist besser als ein M1-Chip im Rechner – natürlich zwei! Genauer: zwei M1 Max.

Das war „ganz einfach“, denn der M1 Max hat eine „bisher geheime“ Schnittstelle, die sich Ultrafusion nennt. Das ist eine (1) direkte Schnittstelle an einer Seite des M1 Max, an die sich ein zweiter M1 Max anbinden lässt und die dann mit einer Geschwindigkeit von 2.5 TB/s (Terabyte) miteinander kommunizieren. Zufällig hat der M1 Ultra mit 114 Milliarden Transistoren auch genau die doppelte Anzahl des M1 Max.

Der Clou dabei ist, das diese „Multi“-Prozessorkonfiguration, normalerweise ein Programmieralptraum, für die Software komplett unsichtbar ist (solange man mit Xcode arbeitet) und die Programmierer nicht in den Wahnsinn treibt.

Da lässt natürlich spekulieren, was alles möglich wäre, wenn diese Schnittstelle an allen vier Seiten des M1 Max vorhanden wäre; aber bleiben wir erstmal auf dem Teppich.

Zusammen mit bis zu 128 GB Unified Memory, bei einer Datenbandbreite von 800 GB/s (Gigabyte) bei einer einzigartigen Energieeffizienz und damit geringen Wärmeentwicklung, spielt der M1 Ultra ganz vorne mit bei allem, was der Konsumentenmarkt an CPUs und GPUs zu bieten hat.

Auch was die eigenen Reihen zu bieten haben: So soll die Leistung des M1 Ultra die des ursprünglichen M1-Chips um das Achtfache übertreffen.

Das Bild zeigt einen M1 Ultra mit einer knappen TDP (1) von 60 Watt, der die gleiche Leistung liefert wie eine x86-CPU von Intel oder AMD bei 160 Watt TDP. Also irgendwas zwischen einem Intel Core i9 7900X und einem i9-10980XE / Core i9-12900K oder einem vergleichbarem AMD.

(1) „Thermal Design Power“, nach der Definition von z.B. Intel „die durchschnittliche Leistungsaufnahme (in Watt), die der Prozessor beim Betrieb auf Basisfrequenz ableitet, wenn alle Kerne bei einer hochkomplexen Arbeitslast aktiv sind“.

Außerdem soll der M1 mit der besten aktuellen diskreten Konsumergrafikkarte mithalten können, was wohl eine nVidia RTX 3090 wäre – bei 200 Watt weniger Stromverbrauch. Das ist eine steile Ansage, von denen Apple in letzter Zeit nicht wenige von sich gegeben und zum Ärger der Konkurrenz meisten auch erfüllt haben. Selbst wenn von der TFLOP-Leistung her der M1 Ultra „nur“ ca. 2/3 bringt (RTX 3090 ca. 35 TFLOPS / M1 Max ca. 10 TFLOPS), wäre die GPU-Leistung enorm.

Jedoch stellt die OpenCL-Benchmark von Geekbench die 56.510 Punkte von M1 Max und der Radeon Pro 5700X gegen die 205.010 Punkte der RTX 3090. Die RTX 3090 kostet aktuell ca. 2400,- Euro.

M1 Ultra – Eigenschaften

Apple Mac Studio

Um den ganzen Aussagen auch ein Gewicht zu verleihen, haben Apple die Architektur des Mac Mini im wahrsten Sinne des Wortes aufgestockt. Denn der der neue Apple Mac Studio sieht aus wie zwei übereinander gelegte Minis, oder wie wenn ein Mac Mini und ein Apple Cube ein Kind zusammen hätten.

Die reelle Geschwindigkeit gibt Apple mit bis zu 2,5 x schneller als der letzte 27″ iMac mit Intel Core i9 10910 mit 10 Kernen an.

Und sogar bis zu 1,5 x schneller als der Mac Pro mit 16-Kern Intel Xeon W CPU.

Auch in der Grafikabteilung machen die GPU-Kerne des M1 Ultra ihrem Namen alle Ehre und lassen die verbauten diskreten Grafikkarten von iMac und Mac Pro alt aussehen.

Bis zu 3,4 x schneller als diese in iMac und Mac Pro verbauten Grafikkarten.

Beim Passmark Grafikkarten-Benchmark wurde folgende Werte eingetragen:

Radeon Pro 5700 XT: 12483 Punkte

Radeon Pro W5700: 15050 Punkte

nVidia RTX 3080 TI: 26577 Punkte (Die RTX 3090 liegt laut Passmark ca. 1500 Punkte darunter)

Wenn das mit den „3.4 x schneller“ also auch nur halbwegs hinkommt, dann wird es tatsächlich sehr eng für nVidias RTX 3090!

Spätesten hier wird, wer in den Mac Pro investiert hat, sich in den Hintern beißen, denn der Apple Mac Studio kostet in fast maximaler Ausbaustufe („nur“ 2TB SSD) mit ca. 7100,- Euro genau so viel wie der Mac Pro in der Grundausstattung. Das absehbare Ende von Apples Support von Intel CPUs mal ganz außer Acht gelassen. Das ist halt Apple wie wir es kennen und lieben. *#§*#%(!!!

Insgesamt sind Apple der Ansicht, der Apple Mac Studio wäre 80% schneller als der aktuelle Mac Pro.

Die SSD-Leistung entspricht mit 7.4 GB/s in etwa der Leistung der anderen M1-Macs.

Diese enorme Rechenleistung und die Kapazitäten beim Datendurchsatz reichen beim Apple Mac Studio für 18 gleichzeitige Videostreams in 8k ProRes 422-Qualität aus!

Kühlung Apple Mac Studio

Auch wenn der M1 Ultra sehr energieeffizient ist, also einen geringen Wärmeverlust hat, kommt der Apple Mac Studio nicht mehr ohne aktive Kühlung aus, denn wir reden hier von ca. 160 Watt für den M1 Ultra allein. Das ist eine ganz andere Nummer als die 30 Watt des originalen M1.

Wie auf dem Bild zu sehen, ist der komplette obere Teil der Kühlung und dem Netzteil vorbehalten.

Laut Apple sollen die Ventilationsgeräusche minimal sein. Ich bin eigentlich schon mit der Geräuschkulisse des Mac Mini i7 von 2018, der bei mir auf dem Tisch eine Armlänge entfernt steht, recht zufrieden. Sie ist zwar schon gut hörbar, wenn sie mal anspringt, aber insgesamt recht unaufgeregt. Meisten geht der Lüfter eigentlich nur an, wenn irgendwelche App-Prozesse hängen bleiben, aber beim regulären Arbeiten springt die Lüftung kaum an. Meine Erfahrung. Wenn der Apple Mac Studio also noch leiser ist: Hut ab!

Anschlüsse des Apple Mac Studio

Auf der Vorderseite befinden sich zwei 40 Gb/s Thunderbolt 4- Anschlüsse und wieder ein SDXC-Kartenslot, der vielerorts sehr vermisst wurde.

Auf der Rückseite befinden sich vier Thunderbolt 4-Anschlüsse, ein 10 Gigabit-Ethernetanschluss (die 100 Gb-Option aus dem Mac Mini 2018 ist schon wieder passé) und zwei USB 3.1 Gen 2 / USB 3.2 Gen 1 (bis zu 10 Gbit/s) im USB-A Format, der Stromanschluss, der HDMI-Port und ein 3,5 mm Stereoklinken-Ausgang, der auch hochohmige Kopfhörer antreiben kann.

Wer die TB4-Anschlüsse mitgezählt hat, sieht, dass wohl in der Tat ein M1 Pro/ Max-Chip auf 3 Ports beschränkt ist. Da hier aber effektiv zwei M1 Max-Chips verbaut sind, haben wir ergo sechs TB4-Anschlüsse. Sehr schön!

Den Mac Studio gibt es in zwei Basisausführungen.

Apple Mac Studio M1 Max

M1 Max mit

10‑Core CPU,

24‑Core GPU

16‑Core Neural Engine

32 GB gemeinsamer Arbeits­speicher (max 64 GB)

512 GB SSD Speicher

für 2.299,- Euro

und

Apple Mac Studio M1 Ultra



M1 Max mit

20‑Core CPU,

48‑Core GPU

32‑Core Neural Engine

64 GB gemeinsamer Arbeits­speicher (max 128 GB)

1 TB SSD Speicher

für 4.599,- Euro

Es gibt ein M1 Ultra-Upgrade mit einer 64 Core GPU für beide Modelle für 2760,- Euro, bzw. 1150,- Euro.

Die maximale Ausbaustufe der intern fest verbauten SSD auf 8 TB kostet 2760,- Euro

Apple Studio Display

Als Accessoire für den Apple Mac Studio haben Apple das neue Studio Display herausgebracht.

Es ist ein 27″ 5K Retina Display (68,29 cm Diagonale) mit einer Auflösung von 5120 x 2880 Pixel bei 218 ppi und 600 Nits Helligkeit, mit Unterstützung für True Tone und Spatial Audio. Ebenso verbaut sind die „Studio-Grade“ Mikrofone aus dem MacBook Pro und eine 12 MP Kamera mit Center Stage, vier vibrationseleminierenden Basstreibern, zwei Hochtönern und einer Nanotexturglas-Option. Im Inneren arbeitet ein A13-Chip. Dank Standfuss nach VESA-Standard kann das Display auch hochkant betrieben werden. An Anschlüssen gibt es auf der Rückseite drei USB 3.x Anschlüssen (Apple macht dazu keine weiteren Angaben, es dürften sich aber um 10 Gb/s-Ports handeln) und einen Thunderbolt 3-Upstream-Port mit 96 Watt Leistung, um ein MacBook aufzuladen. Es gibt allerdings eine Kompatibilitätsliste für den Betrieb des Displays zu beachten, in der kein Apple-Rechner vor 2017 aufgeführt ist.

Das war es für dieses Mal. Jedoch haben Apple am Ende des Events eine eindeutige Andeutung gemacht: “ […] ein Produkt bleibt noch, und zwar Mac Pro. Aber darüber reden wir ein anderes Mal.“, Tim Cook.