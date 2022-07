Magix Music Maker 2023, Digital Audio Workstation für Einsteiger

Ist denn schon Neujahr?

Wir schreiben das Jahr 2022 – und Magix stellt den Music Maker 2023 vor. Offensichtlich ist man bei Magix seiner Zeit voraus. Aber gilt das auch für die neueste Version der Einsteiger-DAW Music Maker?

Magix Music Maker 2023

Eines muss man den Entwicklern von Magix lassen: Das in den letzten Jahren deutlich vergrößerte Software Portfolio wird regelmäßig weiterentwickelt, so dass neben dem Music Maker auch Software wie Samplitude, Acid Pro oder Sound Forge mit Updates versehen werden. Während man bei diesen auf die klassische Zählweise zurückgreift, hat man sich für Music Maker stets der Jahreszahl verschrieben – und ist dem Kalenderjahr immer einen Schritt voraus.

Wer in der DAW gerne Beats programmiert, bekommt im Music Maker 2023 mit Beatbox Pro 2 erwieterte Funktionen geboten. So lässt sich ab sofort für jeden Step die Lautstärke einzeln einstellen und es gibt Mute- und Solo-Buttons. Dazu wurde die maximale Länge von Patterns erhöht, so dass diese nun 32 Steps umfassen dürfen. Steht der Beat, lässt er sich direkt in eine Audiodatei umwandeln und in der DAW nutzen und weiter bearbeiten.

Der im Music Studio 2022 Einzug gehaltene modernEQ ist nun auch im Music Maker verfügbar. Das Equalizer-Plug-in bietet acht Bänder und sogar einen Spektrum-Analyzer.

Eine Überarbeitung hat der MIDI-Editor erfahren, so dass man eine bessere Übersicht erhält, vor allem bei der gleichzeitigen Bearbeitung mehrerer Clips. Besonders bei der Erstellung von mehrstimmigen Parts soll dies von Vorteil sein.

Der im letzten Jahr eingeführte Song Maker AI wurde in seinen Funktionen erweitert. Hiermit sollen sich Song-Parts, Abschnitte oder komplette Songs mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erstellen lassen. Unter anderem neu dabei: Fade-ins und Fade-outs, eine akkuratere Platzierung und variable Startpunkte für Loops. Und in Sachen Sound und Loops erhält man beim Kauf des Music Makers einiges dazu.

Wer sich für die etwas teurere Premium-Variante des Music Maker 2023 entscheidet, erhält zusätzlich noch die wizardFX Suite mit 11 neuen Plug-in-Effekten dazu.

Der Magix Music Maker 2023 ist in drei Versionen erhältlich: Free, Plus und Premium. Wer den Music Maker zunächst ausprobieren möchte, sollte sich die kostenlose Free-Version herunterladen. Ist man überzeugt, kann man dann zwischen der 59,99 Euro teuren Plus- und der 99,99 Euro (Preisangebot bis zum 26.07.2022, danach 129,- Euro) Premium-Variante greifen. Diese beiden bieten insgesamt mehr Software-Instrumente und Effekte. Oder wie im Falle der Premium-Version eine unbegrenzte Anzahl an Spuren, 64 Bit & Multicore Unterstützung und den im letzten Jahr eingeführten Song Maker AI.

Magix Music Maker 2023 läuft auf PCs mit Windows 8 (oder neuer), macOS wird nicht unterstützt.