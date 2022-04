Workshop: Programming Drum And Bass in der DAW

Tiki-Tiki-Beats zum Nachbauen

Mit Workshops ist es ja immer so eine Sache. Wie soll man in einem begrenztem Rahmen alle Aspekte einer bestimmten Stilrichtung aufzeigen? Und vor allem wird jeder bei einem Genre wie Drum and Bass etwas andere Vorstellungen davon haben. Sei’s drum (kein beabsichtigtes Wortspiel), mit Drum and Bass hat sich ein Stil als prägend entwickelt, der in den Anfangsjahren (sagen wir mal Mitte der 90er Jahre) nur eine Spielart unter vielen war. Ja, ich stehe hier aufrecht und behaupte: Die Bandbreite an Herangehensweisen an das Genre war zu Pionierzeiten deutlich größer.

ANZEIGE

Programmieren von Drum and Bass Beats

Deswegen beschäftigt sich unser vor allem an Einsteiger gerichtete Workshop Programming Drum and Bass (wobei hier vermutlich jeder etwas mitnehmen kann) mit dem am häufigsten anzutreffenden Grundbeat. Einem binären Sechzehntel-Pattern mit Snare auf der zweiten sowie der vierten Zählzeit. Was in den Anfängen eher die Ausnahme war, mauserte sich zum Platzhirsch, da der Einfluss der Break-Beats immer mehr in den Hintergrund und der Aspekt der einfachen Tanzbarkeit in den Vordergrund rückte. Vielleicht haben sich aber auch nur die Konsumgewohnheiten gewandelt, wie auch immer.

Als Sequencer dient Ableton Live. Für die Samples benutze ich den schlichten Impulse, flankiert von einer Multisample-Lösung. Bei mir ist es Yellowtools Independence 2, es könnte aber auch ein beliebiges Plug-in sein, das natürliche, multigesampelte Drum-Klänge hergibt (Kontakt, BFD etc. Als Geschwindigkeiten haben sich Werte von 170 BPM bis 180 BPM eingebürgert.

Was die heutige Spielart betrifft, so heißt es „knallen soll’s!“. Nach dieser Devise sollte man sich die Samples aus seiner Grabbelkiste aussuchen. Hier geht es nicht (mehr) um feingeistige HiHats, die nuancenreich aufeinander abgestimmt werden, um ein möglichst real gespieltes Drum-Set zu zaubern. Deswegen ist das zweite Zauberwort bei Bass-Drum und Snare auch: Layern was das Zeug hält. Das hat u.a. den Vorteil, dass man leicht Variationen der einzelnen Schläge erreichen kann, was für Breaks sehr nützlich ist.

Welche Effekte für Drum and Bass Beats?

Als Effekte für Bass-Drum und Snare kommen bei Bedarf Kompressor und danach EQ zum Einsatz. Den Kompressor nutzt man so, dass der Attack des Sounds deutlich betont wird. Bei der Bass-Drum sollte man darauf achten, dass die Attackzeit nicht zu kurz wird, denn dann werden die Tiefen abgewürgt, bevor sie schwingen können. Entsprechend ist auch die Release Zeit zu verlängern. Für die Snare und die HiHat empfiehlt sich mehr Top-End ab 12 kHz und eventuell ein High-Pass-Filter. Aber Vorsicht bei der Snare, diese muss immer noch einen hörbaren Kesselbauch haben. Zum Schluss macht sich ein Glue-Kompressor bzw. Limiter in der Summe noch ganz gut, um das Ganze noch ein wenig zusammenzudrücken. Das lässt Flächen und Vocals mehr Platz. In der Tat wird der Limiter meist so hart angefahren, dass es nur so quetscht (Compressed To F**K). Damit die HiHats nicht untergehen, darf die Release-Zeit dazu nur sehr kurz sein.

Für die Snare ist zu beachten, dass sich der Anteil an „künstlichen“ (aus analogen Drum-Maschinen und älteren Hardware Drum-Romplern) und „natürlichen“ Snare-Anteilen (aktuelle Multisample-Drum-Kits) die Waage hält. Hauptsächlich die Snare bestimmt in diesem Genre nämlich den Gesamtcharakter des Beats. So hören sich Beats mit dem Fokus auf eine natürliche Snare jazziger an, während ein mehr künstlicherer Anteil den Beat technoider wirken lässt. Vor allem ist aber darauf zu achten, dass die Snare keinen ausgeprägten langen Nachklang hat. Natürlich kann man auch solche Snares benutzen, dann aber die Decay-Phase entsprechend stutzen. Durchaus können auch Overdrive-Plug-ins die gesuchte Aggressivität in den Obertönen bringen.

Die Bass-Drum sollte wie der sprichwörtliche Schlag in die Magengrube kommen, kann also gut Anteile unter 60 Hz verkraften. Auch ein EQ-Hub bei 20 Hz um einige dB bringt den gewünschten Effekt. Dennoch sollte aber auch sie nicht zu lang und ausgeprägt sein. Denn selbstverständlich muss im Bassbereich Platz für das zweite stilprägende Element bleiben: die Basslinie. Der Attack sollte deutlich ausgeprägt und immer klar neben der Snare zu hören sein. Im vorliegenden Beispiel nutze ich die Präsenzanteile einer der Bassdrums, die durch die Variation der Velocity eine gewisse Lebendigkeit hereinbringt.

Für die HiHats, Cymbals und anderes Perkussionswerkzeug in den höheren Lagen empfehlen sich klare und schnörkellose Samples. Bei den HiHat- und Tamburin-Sounds kann es von Vorteil sein, den Pitch ein wenig anzuheben. Dadurch werden die Sounds präsenter und gehen noch höher, was wiederum Platz für Flächen und Vocals lässt.

ANZEIGE

HiHat und Tamburin im Drum and Bass Beat

Das grundlegende HiHat-Pattern baut auf einfachen Achteln auf, mit dezentem Hinweis auf einen 16tel-Groove durch eine Open HiHat. Damit die Sache nicht zu statisch wird, senkt man bei jedem zweiten HiHat-Schlag die Velocity ab, hier um ca. ein Drittel. Dadurch bekommt der Groove mehr Schub und bleibt dennoch treibend.

Meistens vorhanden und Träger des obligatorischen 16tel-Patterns ist das Tamburin. Auch hier empfiehlt es sich, zunächst einen dynamischen Groove zu erzeugen, indem jeder zweite Tamburin-Schlag in der Velocity abgesenkt wird. Danach kann man nach Gusto noch ein wenig nachregeln.

Mikrotiming

Beim Timing schneiden wir hier ein großes Thema an. Die meisten DAWs haben heute die Möglichkeit, einem statischen Pattern durch Verschieben des Mikrotimings ein charakteristisches Gefühl zu verleihen. Altbekannt ist natürlich die Shuffle-Funktion. Nun ist es möglich, aus einem Sample den Groove zu extrahieren und ihn einem beliebigem anderen Audio- oder MIDI-Loop aufzuprägen. In diesem Fall habe ich mich für den Groove „HipHop 4“ entschieden, der die 16tel leicht verschiebt und das Tamburin noch treibender macht.

Mit dem Tamburin setzen wir auch den allseits bekannten tiki-tiki in „Bum Tschak tiki-tiki Bum Tschak“. Er setzt jeweils nach der ersten Snare auf der Zwei-und ein und ist ein 16tel-Wechsel zwischen einem kurzen gedämpften und einem offenen Tamburin-Schlag. Auch hier spielt das Micro-Timing bzw. Shuffle eine Rolle. Als zählgenaue 16tel kommt einfach keine wirkliche Freude auf. Nach der Quantisierung auf 16tel-Triolen bei 100% ist der Effekt vielleicht zu gekünstelt. Mit 50% 16tel-Triolen-Qauntisierung hört es sich rund an. Selbstverständlich kann man auch hier noch mit Micro-Timing arbeiten.

Variationen des Drum and Bass Grooves

Damit steht das Basic-Pattern. Man kann nun nach Herzenslust kleine Variationen einbauen, einfach um etwas mehr Abwechslung hereinzubringen. An der Snare sollte man möglichst nicht zu viel ändern, da sonst der treibende Charakter darunter leidet. Die verschiedenen Snares können jedoch gewinnbringend in Breaks eingesetzt werden. Zudem kann man auch gut mit den Decay-Zeiten arbeiten, wenn man den Break klarer hervorheben möchte. Das gilt auch für Tamburin und HiHats.

Zu einem Break gehören zumeist auch Cymbals in Form von Crash-, Splash- und Ride-Becken. Auch hier gilt: Am besten natürliche Klänge verwenden, eventuell ein wenig höher gepitcht. Aber, warum nicht mal eine schöne 808-Cymbal einbringen oder andere synthetische Cymbals.

Gern genommen als Break ist immer noch der Techno-Build-Up, der mit langsamen Schlägen von Bass-Drum oder/und Snare-Drum beginnt um dann im Crescendo und mit 16teln oder 32teln endet, um den nächsten Teil freizugeben. Das kann man beinahe beliebig lang hinauszögern, um den maximalen Effekt zu erzeugen. Der Break hier im Beispiel ist ein einfacher Vier-Takte-Break, der einen kleinen Snare-Roll am Ende beinhaltet. In die neue Phrase wird dann mit einem langem Crash gestartet.

Allein aus diesem simplen Beispiel kann man mit verschieden Kniffen wie z.B. Velocity-abhängigen Decay Zeiten und anderen Samples schon eine ganze Menge an Material herausholen. Im Beispiel habe ich noch einen eher Jump-Up-artigen Bass platziert, denn natürlich gehört ein dicker Bass zum Genre. Das ist allerdings ein ganz eigenes Universum. In den Links findet man ein Set mit drei Tracks, die ich seinerzeit produziert habe und Musik der Formation JAZZelectric. Weitere Stichworte wären: Basztart (Basswerk, Wicked Wax, Case Invaders) und Pathfinder Rec.