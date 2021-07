Magix Samplitude Music Studio 2022, All-in-one DAW mit neuen Funktionen

Günstiger Einstieg in die DAW-Welt?

Die All-in-one DAW Samplitude Music Studio bekommt ein sattes Update und beamt sich quasi schon ins nächste Jahr, denn Magix nennt die neueste Version „Samplitude Music Studio 2022“. Was ist alles neu? Hier erfahrt ihr es.

Überblick zu Magix Samplitude Music Studio 2022

All-in-one heißt in diesem Fall, dass ihr mit dieser DAW von der Komposition bis hin zum Mastering alles bewerkstelligen könnt. Magix stattet das Samplitude Music Studio entsprechend mit einer großen Anzahl von Software Instrumenten, Loops, Samples, Plug-ins etc. aus, damit ihr im Prinzip alles umsetzen könnt was das Musiker- und Produzenten-Herz begehrt.

Die Arbeitsweise gestaltet sich im Vergleich zu anderen DAWs etwas anders, denn hier bekommt jeder Clip seine eigenen Plug-in, EQ- und Time/Pitch-Einstellungen im Objekteditor. So wird die Spurenanzahl und der Automationsaufwand reduziert. Passend dazu bietet Samplitude Music Studio einen dockbaren Track-Editor, der stets Zugriff auf die wichtigsten Funktionen eine Spur ermöglicht.

Magix hat den Plug-in Browser erweitert, so dass man die passenden Sounds nun per Stichwort und Filter-Suche schneller findet und einsetzen kann. Favoriten können für einen zukünftigen Schnellzugriff gespeichert werden.

Komplett neu ist der modernEQ, dem sich laut Magix einfacher und präziser mischen lässt. Im folgenden Video seht ihr wie das funktioniert:

Nicht zu unterschätzen ist die Unterstützung von ARA2, die mittlerweile DAW-übergreifend Standard ist und sich u. a. auch in Studio One oder Cubase wiederfindet.

Welche Sounds bietet Magix Samplitude Music Studio 2022?

Eine ganze Menge! 6 Synthesizer, 5 Drums & Percussion und 12 Tiny Percussion, 5 auf Orchester-Sounds spezialisierte Instrumente plus zwei weitere Zupf- und Streichinstrumente und Zusätze wie Akkordeon oder Banjo sorgen für die passenden Sounds und ein großes Einsatzgebiet.

Hinzu kommen massig Sounds und Loops aus den Bereichen Modern Score, Rock, 808, Spanish Music & Co.

Die Highlights von Samplitude Music Studio 2022 im Überblick:

modernEQ

Preset-Suchfunktion im Plug-in Browser

ARA2-Schnittstelle

Dockbarer Track-Editor

8 neue Soundpools

8 neue VITA-Instrumente

Virtuelle Instrumente: Synthesizer, Gitarren, Chor, Pianos, Streicher, Blechbläser, Bässe, Drum Machines u.v.m. (32 Vita-Instrumente)

Schnellstart-Assistent: Vorlagen für das Spielen und Aufnehmen von Instrumenten

MAGIX Audio Remote: Aufnahmen auf dem PC per App starten

Klangmaterial: Unzählige Sounds & Loops

Mehrspuraufnahmen in 24-Bit/96 kHz Studioqualität

Entgegen der große Samplitude X6 und X6 Suite Version bietet Magix die Music Studio 2022 Version zum vergleichsweise günstigen Preis von 129,- Euro an. Die genauen Unterschiede zwischen den Versionen findet ihr hier.

Mac-User werden leider nicht in den Genuss von Samplitude Music Studio 2022 kommen, denn die DAW ist nur zu Windows kompatibel. Als Voraussetzung nennt Magix Windows 8 bzw. Windows 10. Auf der Website findet ihr eine kostenlose Demo-Version, Nutzer früherer Versionen können zum vergünstigten Preis updaten.