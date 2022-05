Magix Samplitude Pro X7, Digital Audio Workstation Update

Pro X7 und Pro X7 Suite

Seitdem die Firma Magix die Software Samplitude übernommen hat, wird fleißig an der Weiterentwicklung gewerkelt, so dass in regelmäßigen Abständen Updates für die Digital Audio Workstation herauskommen. So steht ab sofort Version 7 von Samplitude in den Startlöchern.

Was bietet Magix Samplitude Pro X7?

Magix hat die Bedienoberfläche von Samplitude überarbeitet, so dass es ab sofort ein helles und ein dunkles Skin gibt.

Der Export von Dateien wurde überarbeitet, dieser soll nun klarer und moderner sein und einen schnelleren Zugriff auf die Lieblingsformate bieten:

Die beiden Fenster Mixer und Plug-in-Browser lassen sich auf Wunsch nun überall andocken und sind hierdurch insgesamt schneller erreichbar. Per Drag’n’Drop lassen sich Plug-ins aus ihrem Browser ins Projekt ziehen. Dazu passt auch die Möglichkeit, externe Hardware-Effekte als Effekt-Plug-in in ein Projekt einzubinden. Im folgenden Video erfahrt ihr, wie das in der Praxis funktioniert:

Ebenfalls interessant ist die Unterstützung von MIDI VST Plug-ins. Mehrere davon lassen sich kombinieren, dazu lassen sich die MIDI-Signale frei routen.

Und hier das offizielle Video zu Samplitude Pro X7:

Samplitude Pro X7 kostet 399,- Euro, das Upgrade gibt es für 199,- Euro. Alternativ könnt ihr die Software auch zum Preis von 14,99 Euro mieten.

Wer sich für die Suite Version von Samplitude Pro X7 entscheidet, wird mit 599,- Euro zur Kasse gebeten, bekommt hierfür aber diverse Software dazu: So u. a. Steinbergs SpectralLayers Pro 8 samt Update auf Version 9, Sound Forge 15, iZotope RX 8 Elements für Restaurationsarbeiten, iZotope Ozone 9 Elements fürs Mastering, Convology XT Complete sowie 47 virtuelle Instrumente und Independence Pro Premium. Die genauen Unterschied zwischen den Versionen findet ihr hier. Zeitnah werden wir die Software ausgiebig testen.