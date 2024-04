Test: HOFA IQ-Series Limiter V2, Limiter Plug-in

Pressspan oder Edelfinish?

HOFA IQ-Series Limiter V2 erweitert die HOFA-IQ Plug-in-Serie mit der zweiten Version ihres Limiters. Wie beim bereits getesteten Transienten-Plug-in, liegt der Fokus auf einer einfachen Bedienbarkeit und einer aussagekräftigen Visualisierung des Geschehens. Wie macht sich das HOFA IQ-Series Limiter V2 Plug-in also?

Installation des Plug-ins HOFA IQ-Series Limiter V2

Für die Installation gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder der Download des Komplettpakets aller HOFA-Plug-ins, von denen dann nur die mit einer erworbenen Lizenz installiert werden können oder der Web-Installer, der die einzelnen Plug-ins erst bei Bedarf herunterlädt. Ersterer ist einige GB groß, der Zweite lediglich 17 MB.

Lauffähig sind die HOFA-IQ-Plug-ins ab Windows 7 oder MacOS 10.13. Auch bei HOFA hat man also den Nutzer im Blick, der noch auf und mit älteren Betriebsystem arbeitet. Für mich ein Pluspunkt in Sachen Sympathie und Nachhaltigkeit.

Die Anleitung ist in einer lokalen HTML- sowie einer eigenen PDF-Version vorhanden und das sogar in deutscher und englischer Sprache. Unter der Rubrik „Wissenswertes“ finden sich interessante Erläuterungen zu den Themen Dithering, Intersample Peaks und vor allem der EBU R 128 Norm, alles durchaus lesenswert.

Bedienoberfläche von HOFA IQ-Series Limiter V2

Die frei skalierbare Oberfläche des HOFA IQ-Series Limiter V2 ist übersichtlich und schnell zu begreifen. Auf der linken Seite werden mit den Modes, Input sowie Output die Basisparameter bestimmt. Die Einstellung Channel-Link bestimmt dabei, wie sehr der eine Kanal auf den anderen „hört“. Das Besondere ist hier die stufenlose Einstellung von 100 bis 0 Prozent.

Das große X/Y-Fenster bestimmt über Clip und Pump den Charakter des Limiters, allerdings nur in den Modes Hard und Transparent. Den Abschluss machen die Einstellungen für DC-Cut (um eventuell vorhandene Gleichspannungsanteile zu entfernen, die das ganze Signal nach oben oder unter verschieben und damit für zusätzliche Verzerrungen sorgen würden), True Peak sowie Dither (16 oder 24 Bit) und Oversampling.

Gerade bei starkem Einsatz eines Limiters können durch die Wellenformverbiegungen Verzerrungen entstehen, die neue Obertöne erzeugen, die dann bei ungenügendem Oversampling in hörbares Aliasing resultieren. Deswegen bietet HOFA IQ-Series Limiter V2 auch maximal sattes 32-faches Oversampling an.

Der Rest des HOFA-IQ-Plug-ins ist der Visualisierung und den Messungen der verschiedenen LUFS-Werte (Short, Integrated, Range) vorbehalten. Auch die Darstellung des X/Y-Hintergrunds ändert sich, wenn Clip und Pump eingesetzt werden.

Limiter V2 Plug-in: Die verschiedenen Arbeitsmodi

HOFA IQ-Series Limiter V2 bietet drei Arbeitsmodi:

Hard (rotes X/Y-Feld)

Transparent (blaues X/Y-Feld)

Electronic (grüne Akzente).

Um die Kompatibilität mit der Vorgängerversion zu wahren, gibt es auch noch die drei Legacy-Modes Fast, Med und Slow. In diesem Fall wird das X/Y-Feld deaktiviert. Die Farbkodierung des X/Y-Felds sowie die einiger UI-Elemte sorgt dafür, dass nicht aus Versehen ein falscher Mode gewählt wird. Die Wellenformdarstellung unten zeigt den zeitlichen Verlauf des Materials und vor allem wo der Limiter eingreift.

Falls Fragen aufkommen, so können jederzeit Tool-Tips angezeigt werden.

Preset-Verwaltung von HOFA IQ-Series Limiter V2

Die Preset-Verwaltung lässt sich als eigenes Fenster ausklappen und skalieren, leider skaliert der Text nicht mit, sodass es bei 4k-Monitoren sehr schwer wird, hier etwas abzulesen. Es können Presets in Ordnerstrukturen gespeichert und mit einem Favoriten-Herzchen bedacht werden. Eine einfache Suche ist auch vorhanden, Schlagworte, Kategorien oder Beschreibungen sucht man allerdings vergebens. Alles in allem könnte hier entsprechend noch nachgebessert werden.

Eine A/B-Funktion hilft allerdings gut beim direkten Vergleich von zwei unterschiedlichen Einstellungen.

Bedienung des Plug-ins HOFA IQ-Series Limiter V2

Die Bedienung von HOFA IQ-Series Limiter V2 ist kein Hexenwerk, dafür gibt es zu wenig Bedienelemente – was nicht heißen soll, es könne nichts falsch gemacht werden. Gerade die Modes Hard und Transparent verleiten dazu, mit dem X/Y-Pad zu experimentieren und über Clip und Pump dem Signal zu stark zuzusetzen.

Klang von HOFA IQ-Series Limiter V2

Zur Beurteilung habe ich einen elektro-akustischen und zwei rein elektronische Mixe genommen; auch ein Drumbeat musste herhalten, um den Einsatz auf einem Subgruppenbus abschätzen zu können. Den Lautheitsgewinn habe ich dabei stehen lassen.

Mir persönlich hat der Transparent- und der Electronic-Mode am besten gefallen, der Hard-Mode klang für meine Begriffe deutlich zu harsch. Das kann mit Clip noch auf die Spitze getrieben werden. Über Pump wird dieser typische Pump-Effekt erreicht, der modern ist, mir persönlich aber gar nicht zusagt. Für absolut lebloses Material hat aber auch der Pump-Effekt seine Berechtigung.

Die verschiedenen Arbeitsmodi verbrauchen auch unterschiedlich viel CPU-Ressourcen und für einen Einsatz des 32-fachen Oversamplings sollte schon ein aktueller Rechner zur Verfügung stellen.

Mix A – Electronic

Den Anfang macht ein elektronisches Stück. Hier hören wir einen Break, der danach in den Hauptteil übergeht.

Ich finde den generellen Klang ok, zumal hier kaum etwas Falsches eingestellt werden kann (Clip und Punch sind deaktiviert). Allerdings sagt mir die Überbetonung des Breaks und vor allem der Mitten nicht so zu. Was sehr gut rüberkommt, ist dagegen der Fokus auf den Tiefbass, der klar und sauber dargestellt wird. Die Mitten der elektronischen HiHats, vor allem in den Transienten, leidet allerdings ein wenig darunter.

Mix B – Transparent

Für Elektroakustisches bietet sich der Transparent-Mode an, da hier versucht wird, möglichst wenig zusätzliche Artefakte wie Pumpen einzubringen. Allerdings ist dieser Modus durchaus in der Lage das zu leisten, da hier das X/Y-Pad aktiv ist.

Was hier zunächst gut gelingt, ist das Angleichen des etwas zu dominant abgemischten Pianos. In einem Real-Life-Szenario würde es sich allerdings anbieten, den Mix daraufhingehend nochmal zu optimieren. Durch das 8-fache Oversampling werden auch die Verzerrungen im Griff gehalten und – dezent eingesetzt – liefert der HOFA IQ-Series Limiter V2 ein brauchbares Ergebnis.

Achtung, bei dem folgendem Beispiel wird es laut und es soll auch lediglich zeigen, dass 50 % Pump und Clip definitiv schon zu viel sind, um zu einem vernünftigem Ergebnis zu kommen.

Hier hilft auch kein Oversampling mehr – es klingt einfach nur extrem verzerrt und unangenehm. Alles in allem konnte ich, wenn überhaupt, die Pump- und Clip-Funktion, die ja gerade das Neue an Version 2 ist, nur in minimalen Dosen gewinnbringend einsetzen.

Mix C – Hard

Den Hard-Mode, den manche aus Spielen kennen mögen, wollte ich dann auch gleich gar nicht mehr auf einen Mix anwenden – von vornherein ging mir dieser zu rüpelhaft mit dem Material um. Stattdessen durfte er eine Drum-Subgruppe limitieren.

Und hier muss ich sagen, kann er gute Ergebnisse hervorbringen. Die drei Beispielen zeigen auch den Einsatz der Pump- und Clip-Funktion. Hier konnte mich dann auch Clip mehr überzeugen, da dadurch eine deutliche Steigerung der Aggressivität der Drums erreicht werden konnte. Wie gesagt, Feinzeichnen ist meiner Meinung nach nicht die Stärke des HOFA Limiter V2. Seine Stärke liegt eher im kraftvollen, aber auch hörbaren Einsatz.