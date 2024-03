iZotope Trash 3, Distortion Plug-in für die DAW

Den Vorgänger habe ich durchaus eingesetzt, aber irgendwie kam ich nie zurecht. Auch das Layout war Murks meiner Ansicht nach. Zuviel Details und Fenster, sowohl im Plugin als auch separat zum Download. Man hatte dadurch 3 einzelne Dateien für ein einziges Plugin. Der neue sieht sehr aufgeräumt aus und reiht sich in die anderen optisch ein. Warum man aber den alten im Produktportal nicht löschen kann werde ich wohl nie verstehen. Extra kaufen werde ich mir den aber erst mal nicht! Man ist schließlich voll von Distortion-Plugins. Einige Stock-Plugins und Drittanbieter, wo anscheinend Distortion das Nonplusultra ist. Neuer professioneller Hall? Nö, aber Distortion in Hülle und Fülle! Dazu kommen noch Gigabyte an Guitar-Rig und Co. dazu. Da gebe ich das Geld lieber für die Aufarbeitung ihrer Mix, bzw. Mastering-plugins aus. Diese kosten mittlerweile richtig, aber so richtig viel Geld. 😖