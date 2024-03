D16 Group Sigmund 2, Delay Plug-in für die DAW

Von Delay bis Sound Design!

Die polnische Software-Schmiede D16 Group hat uns mit ihren Software-Synthesizern schon oft überzeugen können. Klanglich bietet die Firma allerhand an, darunter die Drumcomcomputer-Plug-ins Drumazon 2 und Nepheton 2. Im Bereich der Effekt-Plug-ins gibt es jetzt etwas Neues von den D16 Entwicklern: D16 Group Sigmund 2 heißt das neue Delay Plug-in der Firma.

Delay Plug-in D16 Group Sigmund 2

Bereits die erste Version des Sigmund Plug-ins hat allerhand interessante Features und eine intuitive Bedienoberfläche geboten. Version 2 steht dem auf den ersten Blick in nichts nach, denn klanglich haben die Entwickler das Plug-in erweitert, so dass man beispielsweise einen Fokus auf die Verbesserung von Einstellungen bei extrem kurzen Delay-Zeiten gelegt hat. Diese bis in den Chorus- oder Flanger-Bereich gehenden Settings sollen nun noch besser klingen.

So oder so lässt sich mit diesem Plug-in ein sehr großes Einsatzgebiet abdecken. Vier komplett unabhängige Delay-Linien (jeweils inklusive Filter- und Overdrive-Sektionen) sorgen dafür, dass ihr dieses Plug-in nicht nur für rudimentäre Delays einsetzen, sondern auch im Bereich des Sound-Designs nutzen könnt. In Kombination mit den vier Modulatoren, die schnell und einfach auf verschiedene Quellen/Parameter angewendet werden können, entsteht damit ein sehr kraftvolles Delay-Paket. Zu guter Letzt lässt sich alles nach Herzenslust innerhalb der Plug-ins routen.

Hier das offizielle Video zu Sigmund 2:

D16 Sigmund 2 ist ab sofort zum Einführungspreis von 59,- Euro erhältlich. Später wird das Plug-in 99 Euro kosten. Als Systemvoraussetzungen gibt D16 Group macOS X 10.13 (bis macOS 14) bzw. Windows 7 (oder neuer) an. Einsetzbar ist das Plug-in in den Formaten VST2, VST3, AAX und AU (alles 64 Bit).