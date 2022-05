Ableton Live 11.2, DAW-Update

Kleine, aber feine Verbesserungen

Anfang Februar 2022 hatte Ableton das letzte Update für seine DAW vorgestellt, rund 4 Monate später folgt nun Version 11.2. Was gibt es diesmal an neuen Features und Verbesserungen?

Wie bei Ableton üblich, geht das Update 11.2 zunächst einmal in die öffentliche Beta-Phase, d. h. alle registrierten User mit einer Lizenz für Live 11 können das Update ab sofort im User-Bereich herunterladen und nutzen. Der offizielle Release folgt dann in einigen Wochen.

Insgesamt fällt das Update recht bescheiden aus, bringt aber vor allem für Mac-User einige interessante Verbesserungen und Erweiterungen mit sich. Denn wer einen aktuellen Apple M1-Rechner samt aktuellem macOS sein Eigen nennt, kann unter Ableton Live 11.2 ab sofort AUv3 Plug-ins einsetzen. Damit erweitert sich der Kreis der einsetzbaren Plug-ins um einige interessante Kreationen, die es bisher nur für iOS gab.

Eine Überarbeitung hat der Reverb-Effekt von Live erhalten. Das GUI wurde überarbeitet, die Parameter Density und Quality wurden in Diffusion und Density umbenannt, dazu die Parameterwerte in Low, Mid und High geändert. Neu hinzugekommen ist ein Dropdown-Menü namens „Smooth“. Hier kann nun festgelegt werden, wie der Parameter bei den Optionen None, Slow oder Fast reagieren soll. Dazu gibt es ein neues schaltbares High-Filter im Diffusion-Network. Dieses lässt sich als einpoliges Tiefpassfilter oder als Low-Shelf-Filter einsetzen.

Die komplette Liste aller Neuerungen findet ihr hier.

Ansonsten bleibt bei Ableton Live alles beim Alten. Drei unterschiedliche Versionen gibt es von der DAW: Intro, Standard und Suite. Die Preise liegen bei 77,- Euro (Intro), 349,- Euro (Standard) und 599,- Euro (Suite), das 11.2 Update selbst ist kostenlos.