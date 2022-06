DAW-Update: Magix Acid Pro 11, Loop-basierte Software

Legenden leben länger!

Acid Pro aus dem Hause Magix geht in die elfte Runde. Wie üblich, haben die Entwickler wieder einige neue Features in die Software eingebaut, so u. a. neue Effekte aus dem Hause brainworx.

Magix Acid Pro 11 und Acid Pro Suite

Unter den Neuheiten von Magix Acid 11 befinden sich mehrere Effekt-Plug-ins von brainworx. So findet man in der neuesten Version das bx_masterdesk, die bx_console Focusrite, bx_crispy tuner, bx_console N, und bx_refinement. Auch der Software-Synthesizer bx_oberhausen ist enthalten, wobei genau hingeschaut werden muss, welches Plug-in in welcher Version enthalten ist. Denn neben der Pro-Version bietet Magix die Software auch in der Variante Pro-Suite und im Abo-Service Pro 365 an. Eine genaue Aufstellung, was in welcher Version enthalten ist, hat Magix hier für euch zusammengestellt.

Fester Bestandteil von Acid ist weiterhin eine große und breit aufgestellte Sample und Loop Bibliothek. Über 9 GB an Daten sind in Acid Pro enthalten, die Suite-Version bietet sogar 15 GB an Daten. Im Vergleich zur vorherigen Version, deren Test ihr hier findet, hat Magix zahlreiche neue Sounds hinzugefügt.

Wenn doch einmal die Ideen ausgehen, könnt ihr über den integrierten In-App-Store neue Sounds und Loops aller Genres, exklusive Inhalte und Soundpakete namhafter Künstler hinzukaufen.

Weiterhin hat Magix die Chopper-Funktion von Acid Pro um eine nützliche Hardware-Kompatibilität erweitert. Chops können auf Wunsch mit einem MIDI-Gerät getriggert werden. Ebenfalls interessant erscheinen die neuen Morph Pads. Hier findet ihr alle Neuheiten der Version 11.

Als Systemvoraussetzungen gibt Magix für Acid Pro 11 Windows 10/11 (64 Bit). Unter macOS läuft die Software leider nicht.

Bis Ende Juni bekommt ihr die Pro Version zum vergünstigten Kurs von 199,- Euro, Acid Pro 11 Suite gibt es für 299,- Euro. Wer auf die neuen Features der Version 11 verzichten kann, bekommt Acid Pro 10 aktuell für 99,- Euro. Wer sich für das Abonnement entscheidet, ist mit einem monatlichen Betrag ab 7,99 Euro dabei. Eine kostenlose Demoversion gibt es auf der Magix Website.