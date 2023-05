Test: Chapman Guitars ML3 Pro Trad Gold Metallic, E-Gitarre

Goldmarie im Tele-Outfit

Rob Chapman und seine Crew ergänzen ihr Sortiment um eine weitere Tele-Kopie, die in ihrem Goldmetallic-Finish und mit reichlich Chrom bestückt zweifellos die Blicke auf sich zieht. Ausgestattet mit einem traditionell geformten und sehr leichten Erlekorpus, Roasted-Maple-Neck sowie „Hot Tele“ Singlecoils aus dem Hause Seymour Duncan könnte die Chapman Guitars ML3 Pro Trad Gold Metallic in den Fokus vieler Tele-Fans rücken, zumal sie um weit mehr als die Hälfte günstiger als ihr berühmtes Vorbild aus US-Fertigung zu bekommen ist. Schauen wir uns also an, was man mit der hübschen Goldmarie so alles anstellen kann.

Chapman Guitars ML3 Pro Trad – Aufbau

Über das ikonische Design des Singlecut-Korpus muss man nicht viel erzählen, die Tele gehört zweifellos zu den bekanntesten Gesichtern der Gitarrenszene überhaupt. Im Gegensatz zum berühmten Original wurden bei der ML3 Pro Trad jedoch einige Änderungen bzw. Modifikationen vorgenommen. Das Auffälligste und auf den ersten Blick Erkennbare ist die gewölbte Decke sowie die Fräsung im Cutaway, die ein komfortables Bespielen bis hinauf zu Bund Nummer 22 ermöglicht. Eine weitere Fräsung auf der Rückseite des Cutaways sorgt zusammen mit dem homogen geformten Hals-Korpus-Übergang für zusätzlichen Komfort. Dort hinten gibt es natürlich auch wieder unsere allseits beliebte „Bierbauchfräsung“ im oberen Teil des Korpus, der aus zwei Teilen Erle zusammengesetzt und mit einer sauber aufgebrachten Klarlackschicht versiegelt wurde. Umrandet wird die Decke von einem cremefarbenen Binding, das einen schönen Kontrast zwischen der goldfarbenen Lackierung und dem rötlich schimmernden Korpus erzeugt. Auffallend ist das geringe Gewicht des Instruments, das zudem sehr ausgewogen auf dem Schoß ruht oder am Gurt pendelt.

Roasted Maple Neck

Es scheint fast so, als käme eine E-Gitarre moderner Bauart heutzutage nicht mehr ohne einen gerösteten Ahornhals aus. Der Trend, der einst von Music Man gestartet wurde, zieht sich wie ein roter Faden durch das Sortiment vieler Hersteller und dazu durch fast alle Preiskategorien, ich erinnere an diesem Punkt beispielsweise mal an die Gitarren von Harley Benton, die GIO-Serie von Ibanez oder die Larry Carlton Baureihe von Sire Guitars. Nun also auch an der Chapman und das mit einem zusätzlich aufgeleimten Ahorngriffbrett, das ebenso wärmebehandelt wurde, einen 10″ Radius besitzt und mit 22 Bünden bestückt auf seinen Einsatz wartet.

Die Bundierung gibt keinen Anlass zur Kritik, sämtliche Kanten auf beiden Seiten des Griffbretts wurden sauber abgerichtet und auch auf eine gründliche Politur der Bundoberflächen hat man nicht verzichtet. Sparsam geht es mit den Inlays auf dem Griffbrett zu, denn abgesehen vom Chapman Infinity-Logo in der Oktavlage gibt es überhaupt keine. Dafür aber beleuchtete Dots am Rand des Griffbretts, was ja im dunklen Proberaum oder bei Gigs in schummrigem Licht ja auch schon eine Hilfe sein kann.

Eine Mensur von 648 mm sowie die Sattelbreite von 42 mm sind typisch für eine TE-Style-Gitarre, hier hält sich die Chapman Guitars ML3 Pro also ziemlich nah am Original

ML3 Pro Trad – Hardware

Fangen wir bei der Hardware mit den sechs verchromten Hipshot-Klemmmechaniken an der Chapman-typisch designten „reversed“ Kopfplatte an. Prinzipiell gibt es an deren Funktion nicht viel zu meckern. Ein wenig Spiel besitzen die Tuner zwar auf ihren Achsen, wenn das Instrument jedoch einmal richtig durchgestimmt wurde, dann dürften Probleme mit der Stimmung äußerst selten auftreten. Während die hohe E- sowie die H-Saite frei zu den Mechaniken geführt werden, wird der Rest der Saiten mit String-Trees zu ihrem Bestimmungsort geleitet. Durch die umgedrehte Kopfplatte haben die Basssaiten nun einen längeren Weg zurückzulegen, was zusammen mit dem Druck, mit dem die String-Trees auf die Saiten einwirken, das Stimmen in diesem Bereich etwas zäh macht.

Wäre hier ein Vibratosystem mit im Spiel, dann wäre das Chaos wohl vorprogrammiert. Ist es aber nicht, denn am anderen Ende der Drähte wartet eine feste String-through-Bridge mit Saitenreitern aus Messing, in der auch zugleich einer der zwei verbauten Seymour Duncan Hot Tele Singlecoils seinen Platz gefunden hat. Und damit sind wir schon bei der Elektronik angelangt.

Chapman Guitars ML3 Pro Trad – Pickups & Schaltung

Beide Tonabnehmer steuert Seymour Duncan der Chapman Guitars ML3 Pro Trad bei. Es handelt sich um zwei Hot Tele Singlecoils, die sich neben ihrer Optik zudem durch unterschiedliche Ausgangsleistungen (9,9 Kiloohm beim Hals-Pickup und 16,2 für den am Steg) voneinander unterscheiden. Bei der elektrischen Schaltung erwarten uns keine Überraschungen, so wie beim Original stehen drei Positionen zur Auswahl, die über einen Dreiwegeschalter ausgewählt werden. Potis für Lautstärke und Klang regeln den Rest, untergebracht auf der traditionellen Blende in hochglänzendem Chrom. Die Bedienelemente hinterlassen einen soliden Eindruck: Der Schalter besitzt kaum merkliches Spiel in seinem Sitz und beide Regler laufen weich wie in Butter auf ihren Achsen. Darüber hinaus sorgen die aufgesteckten Metallknöpfe mit ihren griffigen Rändern für einen sicheren Zugriff auch bei schweißnasser Hand.

Die Chapman Guitars ML3 Pro Trad in der Praxis

Perfekt eingestellt in Oktavreinheit und Saitenlage wurde uns die ML3 Pro Trad zum Test geliefert. Die Bespielbarkeit zeigt sich dank der nur satinierten Halsrückseite sowie des schlanken C-Shape-Profils als sehr komfortabel. Über die gesamte Länge des Griffbretts sind zudem keine Schnarrer, Dead-Spots oder ähnliches zu bemerken. Die Tonansprache des Erlekorpus zeigt sich als direkt und knackig, so wie man es von einer guten Tele gewohnt ist. In Sachen Sustain dürfte es vielleicht eine Schippe mehr sein, aber in dieser Disziplin glänzt auch das Original nicht immer mit Bestwerten.

Der unverstärkte Klang ist von kräftigen Mitten und einem frischen Höhenspektrum geprägt, was ebenfalls typisch für eine Tele ist und von den beiden Duncan-Pickups mit einer zusätzlichen Prise Vintage-Flair an den Verstärker abgegeben wird. Die zwei Hot Tele Pickups passen perfekt zur Grundkonstruktion, sie liefern von warmen Blues-Lines über milde Overdrive-Sounds bis hin zum klassischen „Twang“ ein breites Klangspektrum für alle Fans des klassischen TE-Sounds. Ein wichtiger Punkt für mich persönlich ist ja das Klangverhalten der Pickups bei abgesenktem Volume der Gitarre: Bricht das Frequenzspektrum zusammen oder leidet die Dynamik arg? Ein wichtiger Punkt, wenn es um eine gute Interaktion mit dem angeschlossenen Verstärker geht. In diesem Punkt geben sich die beiden Duncans keinerlei Blöße und agieren auch dann noch mit dem nötigen Headroom, was die Klangvielfalt natürlich noch einmal erweitert.

Hinzu kommt ihre Unanfälligkeit gegenüber Störgeräuschen. Klar, das klassische 50-Hz-Brummen lässt sich auch hier nicht leugnen, allerdings in einem Umfang, der eher unbedeutend ist und lediglich bei hohen Gain-Settings am Amp negativ auffallen dürfte. Aber ernsthaft: Wer kauft eine Tele, um damit Metal zu spielen?

Chapman Guitars ML3 Pro Trad – Klangbeispiele

Für die nun folgenden Klangbeispiele habe ich die Chapman Guitars ML3 Pro Trad Gold Metallic zusammen mit einem Orange Micro Dark Top und einer 1×12″ Celestion Vintage 30 Box eingesetzt. Zur Aufnahme in Logic wurde ein AKG C3000 Mikro genutzt, weitere Effekte kamen nicht zum Einsatz.