Test: Bitwig Studio 4.0.4, Digital Audio Workstation

Kleine Änderungen, große Wirkung?

Bitwig Studio 4 ist da und bringt einige interessante Neuerungen. Während einige Stimmen behaupten, es sei nur ein Punkt-Update und keinen Versionssprung wert, reden andere vom großen Wurf und weisen auf die neue Ableton Live Import-Funktion und die neuen Noten/Audio-Operatoren hin. Comping ist für andere das entscheidende Kriterium. Also mal sehen, wohin das führt.

Überblick: Was bietet Bitwig Studio 4?

Wer sich generell über Bitwig Studio aus deutschen Landen (das Splash verkündet Made in Berlin, Germany) informieren will, sollte das zunächst hier tun. Erwähnenswert sind definitiv die native Apple-Silicon-Unterstützung und die (beinahe) vollständige Lokalisation in Deutsch.

In diesem Test behandeln wir die Version 4.0.4, die nach der Registrierung als Release-Candidate im User-Bereich bereitliegt. Dass hier mit heißer Nadel an der Perfektionierung gestrickt wird, kann man an den Veröffentlichungen der Updates erkennen. Sage und schreibe vier Stück in den letzten drei Monaten.

Nach dem Download für macOS (ab 10.14), Windows (Windows 7, 8, 10, 64 Bit), Linux (Ubuntu ab 18.04) und der Installation wird ein kleiner Online-Check durchgeführt, damit Bitwig Studio 4 aktiviert werden kann.

Danach wird erst einmal eine ganze Weile die Festplatte nach installierten Plug-ins durchsucht und deren Inhalt katalogisiert und kategorisiert. Das kann schon einige Minuten dauern und dabei wird auch mit den Websites der einen oder anderen Hersteller „telefoniert“. Apropos, Bitwig Studio 4 bietet jetzt die Option, das User-Verhalten zur Verbesserung der Software anonym zu übertragen – immerhin.

Das Positive ist: Nach dem Durchlauf hat man alle Plug-ins (nur VST für macOS, ein Nachteil wie ich finde) und deren Presets in der Bibliothek und kann so mit seinen mühevoll erstellten Klängen sofort loslegen.

Comping – endlich auch in Bitwig Studio 4

Ein wichtiges Werkzeug, um aus mehreren Takes den perfekten Take zusammenzustellen, sind Comps. Sicherlich kann man auch manuell dahin gelangen, aber ich denke, dass Comping mittlerweile zum DAW-Standard gehört. Nun bietet auch Bitwig Studio 4 endlich Comps. Die verschiedenen Takes können bei der Aufnahme automatisch übereinander geschichtet werden. Aus diesen kann man dann mit einem Selektionswerkzeug, das natürlich wenn nötig dem Raster gehorcht, zusammengestellt wird.

Sehr praktisch ist auch die Aktion „Take-Folder erstellen“. Damit klappt man vorhandene Aufnahmen auf eine definierte Länge zusammen und kann dann lustig vor sich hin compen. Dies funktioniert aber nur für Audio und nicht für MIDI. Man kann Comps auch in der Bibliothek speichern, wobei der Inhalt aller ursprünglichen Takes bestehen bleibt. Möchte man also später noch Änderungen vornehmen, so ist das kein Problem.

Was leider nicht geht, ist mehrere verschiedene Audio-Events zu einem Comp zusammenzufassen, ohne diese vorher zu einer Datei zu konsolidieren.

Was allerdings funktioniert und gerade beim Editieren von Band-Aufnahmen (also die aus Fleisch, nicht aus Magnetband) ein Muss ist, ist das simultane Comping mehrer Take-Ordner gleichzeitig.

Bitwig Studio 4 Operators – Angriff auf das Elektron-Sequencer-Konzept

Die Neuerung schlechthin sind die Operators, die ganz ähnlich dem Konzept der Elektron-Sequencer auf einzelne MIDI-Noten oder Audio-Events angewendet werden. So kann man einer Note beispielsweise sagen, nur alle vier Loop-Durchgänge zu erklingen und das auch nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Man kann einer Note dahinter dann wiederum mitteilen, nur zu erklingen, wenn die vorherige Note bestimmten Kriterien entspricht usw.

Die vier verschiedenen Operator-Modes sind Chance, Repeat, Occurrence sowie Recurrence. Alle werden grafisch gut und verständlich dargestellt, so dass schnell zielgerichtete Variationen entstehen.

Das ganze Konzept darzustellen, wäre ein eigenes Special wert. Fakt ist, durch die Anwendung der Operatoren kann man aus einem vier Takte-Loop etwas machen, was sich z. B. erst alle 32 Takte exakt wiederholt; oder es bleibt mit einem gewissen Zufall behaftet, so dass es eine grobe 32-Takt Struktur gibt, die sich dennoch ständig leicht oder drastisch ändert. Und das alles aus 4 Takten Ausgangsmaterial. Wer die Elektron-Sequencer kennt, weiß, was hier gespielt wird. Bitwig Studio 4 nun ist meines Wissens die erste DAW, die dieses Konzept auf den Desktop bringt.

Schön und gut, wird sich manch einer sagen, aber irgendwann möchte ich auch einen Clip/eine Spur haben, die zwar aus diesen Operatoren entstanden ist, sich aber nicht mehr ändert für die

Aufnahme. Hier kommt „Erweitern“ und „Seeds“ ins Spiel. Seeds ist zunächst einmal eine Zeichenfolge, auf die sich der Zufallsgenerator aufbaut. Ist der Seed identisch, wird auch die Auswahl, ob eine Note in 128 Takten auftaucht oder nicht identisch sein.

Mit Erweitern lässt man den angesprochenen vier Takte Loop dann quasi ausdrucken, z. B. in eine 32-Takte Sequenz, deren Noten-Events dann auch einzeln bearbeitet werden können. Möchte man doch noch etwas Bewegung behalten, so können die zufälligen Events beibehalten werden oder die zufällige Verteilung der Expressions.

Da sie in diesem Zusammenhang wichtig sind, möchte ich die Expressions hier kurz erwähnen. Sie lassen sich auf ganze Clips anwenden und bestimmen die zufällige Verteilung/Variation verschiedener Parameter. Einzelnen Noten innerhalb des Clips wird dann eine Wahrscheinlichkeit zugewiesen, dieser Verteilung zu folgen.

Für Noten sind das:

Velocity (only defined at the beginning of each note)

Pitch

Timbre

Pressure

Gain

Pan

Für Audio-Events sind das:

Gain

Pan

Pitch

Formant (used by some stretch modes)

Die Abbildung macht recht deutlich, was hier geschieht. Ein probates Mittel, um weitere Bewegung ins Spiel zu bringen.

Ableton Live- und FL Studio-Projekt-Import

Es ist offensichtlich, dass das Produkt des Mitbewerbers Ableton aus Berlin gewisse Ähnlichkeiten zu der Bitwig DAW aufweist. Ein Hinweis auf die Clip-/Arrangeransicht sollte hier genügen. Auch FL Studio-Projekte können importiert werden, da ich aber FL Studio nicht kenne, werde ich mich hier auf den Ableton-Live-Import konzentrieren.

Um nun für Nutzer von Live einen Wechsel schmackhaft zu machen, unterstützt Bitwig Studio 4 also auch den direkten Import von Ableton-Live-Projekten.

Nun gut, möchte man das, könnte man das auch manuell vornehmen. MIDI-Clips konsolidieren und zusammen mit den Audio-Clips dann exportieren und dann als neue Clips in Bitwig Studio 4 anlegen. Das macht allerdings Arbeit und da der Mensch bekanntlich Bequemlichkeit am meisten schätzt, musste eine umfassendere Import-Funktion her. Testen wir das mal.

Zunächst eine einfache Aufgabe, ein Projekt mit drei reinen MIDI-Tracks und einem Audio-Track. Nach dem Import begrüßen mich die konvertierten Clips sogar in der vorherigen Farbe, was die Orientierung zusätzlich erleichtert. OK, das lief also schon mal gut. Was aber, wenn ich Projekte mit Ableton-Instrumenten importieren möchte, z. B. Impulse oder Drum-Rack? Voraussetzung ist hier, das Abelton-Live-Projekt vorher mit „alles sammeln und speichern“ zu sichern. Dann findet Bitwig Studio 4 die verwendeten Samples und packt sie in die hauseigene Drum-Container.

Impulse-Presets werden so gut es geht übernommen, aber Funktionen wie Stretch werden beispielsweise nicht übernommen, da der Sampler von Bitwig über keine direkt vergleichbare Funktion verfügt. Auch die Hüllkurven-Werte scheinen nicht übernommen zu werden.

Da sowohl Live als auch Bitwig Studio 4 über einen Satz Drum-Synths verfügen, war ich gespannt, ob ein Drum-Rack, gefüllt mit diesen, übernommen wird. Leider war dem nicht so – die Spur blieb stumm.

Gehen wir noch ein Stück weiter und nutzen den Ableton-Synth „Analog“ und „Operator“ im Live-Projekt. Tatsächlich setzt Bitwig Studio 4 an deren Stelle eigene Instrumente. Im Falle von Operator den Phase-4, dessen klangliches Ergebnis aber wenig mit dem Original zu tun hatte. Im Falle der Analog-Synth-Spur war diese in einer FX-Kette eingebettet, die etliche FX enthielt.

Und siehe da, tatsächlich werden die FX übernommen, sogar an die MIDI-Effekte wie Arpeggiator wurde hier gedacht. Auch der Synth und der Gesamtklang passt hier besser und ist näher am Original als noch bei der Operator-Spur.

Das klangliche Ergebnis will aber nicht so überzeugen, aber es ist zumindest ein Anfang, von dem aus man gut loslegen kann. Und Bitweg selbst behauptet auch gar nicht, dass ein perfekter Import möglich ist, sondern schreibt vom „Import einiger Daten aus Ableton Live Projekten“. Dafür finde ich es schon recht gelungen.

Weitere Änderungen in Bitwig Studio 4

Andere Änderungen sind eher Details, wie z. B. vereinfachtes Editier-Verhalten. Das Herausragende ist hier wohl, dass jetzt die projektweiten Einstellungen „Fill“, „A/B“ und „Play“ von den Bitwig Modulatoren gesteuert werden können.

War es vorher nicht möglich, die Ausgänge anderer Tracks im Monitoring vorzuhören, ist das nun erlaubt, vorausgesetzt, es gibt dadurch kein Feedback. Auch ist das Monitoring nun in drei Optionen eingeteilt: On/Off/Auto.