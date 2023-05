Die 10 spannendsten Software-Synthesizer, Plug-ins, VST

Schocker oder Heimatfilm? Softsynths für das Klangdesign

Die 10 spannendsten Software-Synthesizer

Hier stelle ich euch meine Auswahl der 10 spannendsten Software-Synthesizer vor. Um es gleich vorwegzunehmen: Ja, der Titel sieht arg nach Click-Bait aus, aber mit „spannendste“ meine ich wortwörtlich Synths, die durch ungewöhnliche Architektur oder Kombinationen besonders geeignet sind, Atmosphären oder düstere, noisige Flächen und FX zu erzeugen. Alle vorgestellten Synths können hervorragend für Sounddesign in Musik, Kino oder Spielen genutzt werden. Unter den Synths finden sich viele bekannte, aber auch unbekanntere Software-Synths. Einer ist sogar nicht mehr neu erhältlich, dennoch bleibt er für immer in meiner Top 10.

ZynFusion – ZynAddSubFX

Für mich der z. Zt. spannendste Synth der 10 spannendsten Softsynths ist ein Open-Source-Synth, den es schon jahrelang gibt. Zunächst nur auf Linux-Systemen und gestraft mit einer der grausamsten UI aller Zeiten (wie z .B. der erste Absynth hatte auch ZynAddSubFX für jede Synth-Komponente ein eigenes Fenster – das ergab dann schnell Fenstersalat auf dem Bildschirm und einen Knoten im Oberstübchen), nahm man sich vor einiger Zeit der GUI an und schaffte es, diesen Synth bedienbar zu machen.

Das Spannende hier ist die Kombination von mehreren Synthese-Formen in einem Synth. So gibt es additive und subtraktive Teile, die durch einen eigenständigen Pad-Synth und einer FX-Sektion ergänzt werden. Es gibt sogar eine eigene Sektion für Drum-Sounds. Ich wurde durch das Zynthian-Projekt auf den ZynAddSubFX aufmerksam, da er dort vorinstalliert ist. Und beim ersten Anspielen wusste ich, dass ich einen neuen Leiblingssynth gefunden hatte.

Die Programmierung ist eine Sache für sich. Es gibt soviel Einstellungen für die einzelnen Synthesearten, dass man hier schon eine Weile beschäftigt ist, um alles kennenzulernen.

Open-Source bedeutet nicht zwingend gleich Freeware. Es gibt nämlich keine kostenfreie Möglichkeit, an eine kompilierte Version von ZynAddSubFX heranzukommen. So kann man Demo-Versionen laden, die nach 10 Minuten auf Stumm schalten. Für 49,- EUR kann man aber die volle Version erhalten. Wer mal probiert hat, ein komplexeres Open-Source-Projekt zu kompilieren, wird wissen, dass das gut angelegtes Geld ist.

Native Instruments Absynth 5

Und gleich als zweiter meiner 10 spannendsten Softsynths, der nicht mehr erhältliche Absynth 5 von Native Instruments. Diesen hatte ich damals in der Version 2 noch mit Installations-CD gekauft. Die erste Version war zu dieser Zeit ja etwas bahnbrechend Neues. Hüllkurven, die man beliebig editieren und lang machen konnte. Mehrere sich gegenseitig modulierende Oszillator-Module. Verschiedene Filter – und vor allem: Presets.

Für mich markiert der Absynth den Beginn der modernen Preset-Synths. Ganz ähnlich, wie weiland der DX7, ist die Erstellung eigner Klänge mit einer steilen Lernkurve ausgestattet und so war es toll, Hunderte Presets zu haben und diese dann gegebenenfalls anzupassen. Manche dieser Sounds haben mir damals buchstäblich die löchrigen Künstlersocken ausgezogen. Und auch im Sounddesign für die Filmbranche war Absynth ein unschlagbares Werkzeug. Warum seit NI Komplete 14 Absynth nicht mehr angeboten wird, erklärt die Firma hier (Link im Anhang). Dennoch hätte ich mir gewünscht, dass die Letzte Absynth Version 5 danach als quasi Freeware erhalten bleibt. Wie das z. B. Audio Damage macht (Link im Anhang).

Dawesome Novum

Ziemlich frisch auf dem Markt ist dagegen der Granularsynth Dawesome Novum, dem wir hier einen Test gewidmet haben. Auch dieser Synth lädt zum Experiment ein. Er hat aber den eindeutigen Vorteil, wesentlich zugänglicher zu sein. Denn obwohl die Synthese sehr komplex ist und sich in mathematisch multidimensionalen Räumen bewegt, kommt man doch schnell zu klanglich überzeugenden Ergebnissen. Dafür sorgt die aufgeräumte Oberfläche, die zudem auch noch alle Modulationen visualisiert.

Es ist einer der 10 spannendsten Softsynths, der mich einfach nur alles vergessen und ganz in die Synthese eintauchen lässt. Einmal angefangen, ertappe ich mich eine Stunde später dabei, wieder 20 neuen Presets erstellt zu haben. Und das ohne konkreten Nutzen für ein bestimmtes Projekt – hier macht Synthese einfach nur Spaß der Synthese wegen.

Am ehesten ist Dawesome Novum für Ambient-lastige Sachen geeignet, aber auch neuartiges Sounddesign ist möglich. Für mich einer der spannendsten Software-Synths, wenn auch nicht überall einsetzbar.

Newfangled Audio – Generate

Gib dem Chaos eine Chance! Dies könnte das Motto von Newfangled Audio – Generate sein. Das Plug-in kombiniert Wavefolder und Low-Pass-Gate mit einem „Chaotic Generator“. Was genau dieser macht, ist eben das Spannende an dem Synth.

Über ein Chaos Amount und Chaos Shape werden einer sonst sich wohl verhaltenden Schwingungsform zufällige Eigenschaften verliehen. Und wenn das etwas nebulös klingt – es ist tatsächlich schwer zu beschreiben. Manchmal hört es sich nach einer Sättigung an, manchmal nach einer Verzerrung. Dann wiederum klappen ganze Wellenberge um und erzeugen mächtig Druck.

Am besten, man holt sich die Demo-Version und testet es selbst. Hier gibt es viel Ungewöhnliches und Martialisches zu entdecken. Auch pure Noise-Musik-FX geht leicht von der Hand. Dazu braucht es noch nicht einmal viele Instanzen.

AIR Music Technology – LOOM 2

Die Firma AIR aus Deutschland ist vor allem bekannt für ihre Plug-ins, die in den neuen AKAI MPC-Geräten zum Einsatz kommen. Andere kennen sie aber auch noch unter dem alten Namen Wizoo – und da vielleicht am ehesten vom Wizoo-Verb her.

LOOM 2 ist nun der Nachfolger von LOOM und bietet u. a. eine Spectra-Noise-Section, vier neue Module in der Oszillator- und Filtersektion. Und vor allem ist der Synth jetzt 8-stimmig – pro Note! Dieser LS eigener sich wieder hervorragend für FX-Sound-Design und Ambient-lastige Kompositionen. Was besonders spannend ist: die Random-Funktion. Sicherlich, da kommt nicht immer was Produktionsfähiges bei herum. Oft aber ist wenigstens ein Ansatz vorhanden, der weiter verfolgt werden kann. Ein wenig weniger Zufall geht auch: man kann alles außer den aktiven Modulen verzufallen.

Manchmal erzeugt LOOM 2 ganz erstaunliche generative Patches, die ohne großes Zutun sich ständig ändern. Wem das alles nicht genügt, kann auch einfach eigene Wave-Dateien importieren und sie zu Oszillatoren machen.

AIR Music Technology Loom II

Xferrecords Serum

Auch Serum ist nicht erst seit gestern auf dem Markt, wie man leicht an der Auszeichnung aus dem Jahr 2015 auf der Website von Xferrecords sehen kann. Wer diesen Synth anspielt, merkt auch schnell, dass wohl viele EDM- und Ambient-Produzenten diesen genutzt haben.

Natürlich toll für Ambient geeignet mit langsamen Wavetable-Fahrten, wobei die Modulationsmöglichkeiten ausgespielt werden können. Auf der Modulationsmatrix-Seite können alle aktiven Verbindungen eingesehen werden und wie sie auf die Parameter einwirken. Die Animationen helfen dabei, den Patch auch visuell zu begreifen.

Spannend wird es aber richtig, wenn man eigene Wellenformen importiert. Einfach aus dem Datei-Browser auf den Oszillator ziehen und Serum erstellt eine Wavetable. Das können ganz einfache Wellenformen sein, längere Aufnahmen oder vielleicht auch Naturgeräusche – hier ist viel Platz zum Experimentieren, was auch den Serum zu einem der 10 spannendsten Softsynths macht.

Rob Papen Predator 3

Mit dem Predator vereine ich wieder eine persönliche Geschichte bzw. mit dem Vorgänger. Nein. Genau genommen mit dem Vor-vor-vor-vor-vor-Vorgänger. Predator ist nämlich eine Weiterentwicklung von Albino, der eine Weiterentwicklung von Delta III von Lin-Plug ist. Dieser war mein erster Softsynth, in dem ich echt Potential gesehen habe (ca. 2004).

Wie bei Albino sind es auch bei Predator die Presets, die sehr gut das Potential an bedrohlichen Soundkulissen zeigt. Auch derbe Dub-Step (eher Bro-Step) oder Drum-n-Bass Bretter sind ein Leichtes. Das Schöne ist, man kann Predator 3 von Rob Papen immer noch die Uranfänge anmerken, wenn auch ein wenig versteckt. Bei Albino war das noch offensichtlich, da das GUI bis auf die Farbe identisch mit der von Delta III war.

Predator 3 kommt mir einem X/Y-Pad, auf dem man Parameterfahrten aufzeichnen kann, Mod-Matrix, Arpeggiator User-Waves und-und-und. Auch hier lohnt sich eine Erkundung aller Bestandteile – belohnt wird man mit einem weiteren mächtigen Klangwerkzeug.

Rob Papen Predator-3

Native Instruments Massive

Kein anderer Synth ist wohl so eng verzahnt mit einem Genre, wie Massive. Ohne Massive kein Dubstep? So weit würde ich nicht gehen. Aber dieser Synth war geradezu prädestiniert für die Bass-Musik. Von bauchig sinoid bis extrem krachig bietet Massive mehr als genug, um Bässe aller Art zu erzeugen – und vor allem zu animieren. Gerade sein Klang bei der Modulation mit einem rhythmisch getakteten LFO (sprich: Wobble, das sich hervorragend mit Wabbeln übersetzen lässt) ist so charakteristisch für das Genre.

Dabei wird oft vergessen, dass Massive nicht NUR ein Bass-Synth ist. Flächen, Leads und auch Perkussives beherrscht er. Und spannend ist es eben, ihn abseits der Bässe zu erkunden. Ihn vielleicht nicht so brutal anzugehen und eher die zarten Seiten herauszukitzeln. Ein guter Start sind die Pads und Soundscape Kategorien.

G-Force OB-E

Mit seinen 8 identischen analogen Stimmen, die auf dem Oberheim SEM basieren, bietet der OB-E eine große Bandbreite an strahlenden analogen Sounds. Aber natürlich kann er auch spannend und düster. Anspieltipps wären hier die Kategorien „Dark“, „Deep“ und „Atonal“.

Obwohl der OB-E über keine offensichtlich Modulation-Matrix verfügt, kann man über die Einstellungen „auf der Rückseite“ der jeweiligen Stimme dessen Modulatoren verstellen. Wie z. B. den Einfluss von Aftertouch auf MOD 1 und MOD 2, die wiederum Auswirkungen auf das Filter haben.

Zugegeben die Bandbreite an Klängen mag auf den ersten Blick etwas eingeschränkt erscheinen, aber mit ein wenig mehr Aufwand – und das liegt nun mal in der Natur dieser Bestie – können auch hier spannende Ergebnisse erzeugt werden. Zumal man ja alle acht SEM-Einheiten auch völlig unterschiedlich einstellen kann. Diese werden immer der Reihe nach angesprochen und wird Decay von VCA und VCF aufgedreht, können hier interessante sich überlagernde Klang-Sequenzen erzeugt werden.

U-He Diva

Von der Diva hat wohl jeder schon gehört. Sie wird immer noch als eine der besten Analogsimulationen gehandelt. Was sie so spannend macht, sind nicht neuartige Oszillatortypen oder verwobene Modulationsmatrizen – sondern die Kombination verschiedener Synth-Klassiker in einem. Ein Juno-artiger DCO, kombiniert mit einem Moog-Ladder-Filter? Kein Problem.

Beim Erstellen der Sounds bin ich immer wieder erstaunt, welchen Tiefgang die Klänge haben können. Gerade in den tiefen Registern erzeugt die DIVA Bassflatulenzen, die einem sprichwörtlich die Hosenbeine schlackern lassen.

Aber auch für Sounddesign ist Diva geeignet. Beim Durchhören und Anpassen der vorhandenen Klänge gelang mir eine ziemlich glaubwürdige Simulation einer einmotorigen Cessna im Vorbeiflug.