Report: Die besten Hardware Minimoog Clones, Synthesizer

Rekreationen einer Synthesizer-Legende

Kaum ein Synthesizer ist so legendär wie der Moog Minimoog. Bis heute ist für viele Keyboarder der Minimoog der Inbegriff eines Synthesizers – und das nicht ohne Grund. Abgrundtiefe Bässe, runde bis schreiende Leads, Effekt-Sounds und vieles mehr entlocken die Musiker seit dem Erscheinen des Minimoog im Januar 1970 dem Instrument, das immerhin 11 Jahre lang gebaut wurde. Und obwohl in einer Zeit, in der die digitale Technologie kaum Wünsche offen lässt, die Specs eines Minimoog schon fast lächerlich klingen, ist sein besonderer Klang nie zu einhundert Prozent erreicht worden. Kein Wunder also, dass die Hersteller seit geraumer Zeit versuchen, sich auf analogem Wege der Legende anzunehmen, um sie endlich zu knacken. Ich habe für euch die interessantesten analogen Hardware Minimoog Clones zusammengestellt.

Essenz des Minimoog Sounds

Der Minimoog Sound wird durch zwei Elemente maßgeblich geprägt: die drei Oszillatoren mit sechs Schwingungsformen und einem Fünf-Oktav-Schalter sowie das 24 dB/Oktave Tiefpassfilter (Ladder-Filter). Insbesondere die oft kopierte Filterschaltung sorgt für den beliebten Minimoog Sound. Hinzu kommen ein Rauschgenerator für White Noise und Pink Noise, eine ADS-Hüllkurve für die Filterstufe und eine weitere ADS-Hüllkurve für die Amp-Stufe. Oszillator 3 kann vom Keyboard entkoppelt werden und als Modulationsquelle für die Filter-Cutoff-Frequenz oder als LFO eingesetzt werden. Auch über das Keyboard lässt sich die Filter-Cutoff-Frequenz modulieren. Eine weitere wichtige Funktion spielt die Mixer-Sektion, mit der der Klang der drei Oszillatoren und des Rauschgenerators gemischt werden. Diese Sektion kann von einer leichten Sättigung bis hin zum Overdrive getrieben werden und ist ebenfalls maßgeblich für den fetten Moog-Sound verantwortlich. Eine externe Klangquelle lässt sich in die Mixer-Sektion einspeisen.

50 Jahre nach dem originalen Minimoog

Ein halbes Jahrhundert später hat der Minimoog Sound noch nichts von seiner Faszination verloren. Zahlreiche Hersteller versuchen sich an der Legende und im Internet wird heiß diskutiert, welcher Clone den Sound am besten trifft. Nicht immer setzen Hersteller den Minimoog 1:1 um, sondern erweitern die Originalschaltung durch moderne Features. Für die folgende Aufstellung wurden Instrumente ausgewählt, die sich von ihrer Konzeption her ausreichend nah am Original bewegen.

Die Reissue vom Original: Minimoog Model D 2022

Dass das erste Instrument in der Übersicht von Moog direkt kommt und ein Reissue des Minimoog darstellt, haben viele sicherlich schon erwartet. Der Moog Minimoog Model D Synthesizer greift die Originalschaltung des Minimoog auf und erhebt für sich den Anspruch, ein originaler Minimoog zu sein, der mit einigen Modifikationen ausgestattet ist: MIDI, ein eigener LFO mit Dreieck- und Rechteck-Schwingungsformen, Fatar Keyboard mit Anschlagdynamik und Aftertouch, Mixer Feedback, neues Pitchbend-Rad. All das laut Moog natürlich handgefertigt in Asheville, North Carolina mit handverlesenen Elektronikbauteilen und Platinen bestückt im klassischen „Through-the-hole-design“ wie in den 1970er-Jahren.

Das alles hat natürlich seinen Preis: 5.999,- Euro Ladenpreis rufen die Online-Händler für diesen schicken Synth auf.

Behringer Model D Synthesizer

Natürlich wandern wir sofort ans andere Ende der Preisskala und schauen uns einen der günstigsten Minimoog Clones am Markt an, den Behringer Model D. Schon das Layout erinnert uns sofort an das berühmte Vorbild, allerdings ist hier alles in ein kleines Pultgehäuse integriert. Das wirkt weniger imposant als ein Moog Minimoog, doch selbst Puristen müssen sich eingestehen, dass Behringer das Layout des Model D gut gestaltet hat: Jeder Minimoog-Kenner findet sich sofort zurecht. Natürlich hat man bei Behringer die Schaltung des Originals nachempfunden und diese zugleich um nützliche Features erweitert: MIDI und USB, zusätzlicher LFO, Patch-Buchsen für das Integrieren des Model D in ein modulares Synthesizer-System. Damit schlägt Behringer einen ähnlichen Weg ein wie Moog selbst mit dem Minimoog Model D 2022 Reissue. Der Preis? 311,- Euro.

Roland SE-02 Synthesizer

Noch einen Schritt weiter geht Roland mit dem in Kooperation mit Studio Electronics entstandenen Roland SE-02. Auch der Roland SE-02 ist ein Desktop-Synth und orientiert sich am Original-Layout, entfernt sich jedoch in mancherlei Hinsicht auch davon, was Puristen sauer aufstoßen dürfte, allen anderen Synthesizer-Liebhabern vielleicht aber zu Freudentränen rührt: Da wäre zunächst der Step Sequencer und die Speichermöglichkeit für Sound-Patches zu nennen. Ein integriertes Delay erschließt auch ohne Fußtreter neue Sound-Dimensionen.

Erweiterte Modulationsmöglichkeiten und eine eigene LFO-Sektion kommen hinzu. MIDI DIN-Buchsen, USB-MIDI und sogar USB-Audio ermöglichen die Integration in ein modernes Studio-Setup. Natürlich lassen sich so auch der LFO, der Sequencer oder das Delay zum Tempo einer DAW oder eines externen Sequencers synchronisieren. Trotzdem hat man C/V-Eingänge nicht vergessen und externe Signale lassen sich durch die Filter-Sektion routen. Dieser klanglich sehr flexible Synth wird zu einem Ladenpreis von 499,- Euro gehandelt.

Behringer Poly D – paraphoner Moog Clone

Mit dem Behringer Model D haben Behringer einen ersten Achtungserfolg erlangt. Mit dem Behringer Poly D führt man das Konzept weiter. Der Behringer Poly D ist ein vierfach paraphoner Moog Clone mit Poly, Mono und Unisono Modes, polyphonem Step-Sequencer, Arpeggiator, vier Oszillatoren, LFO mit Rechteck -und Dreieck-Schwingungsform, zwei ADS-Hüllkurven für VCA und VCF, Verzerrer und einem analogen Chorus mit zwei Grundeinstellungen.

USB, MIDI und CV/Gate-Anschlüsse sowie der Eingang für analoge Audiosignale wie beim Model D runden das Konzept ab. Über den Modulationsmixer beherrscht der Behringer Poly D auch FM. Die Tastatur mit 37 Tasten verfügt über Anschlagsdynamik und Aftertouch. Das Bedienpanel lässt sich aufstellen und gewährt so einen Überblick über alle Parameter. Der Behringer Poly D ist im Handel für 735,- Euro zu haben.

Studio Electronics SE-3X

Nicht fehlen darf der Studio Electronics SE-3X, einer sehr luxuriösen Rack-Variante des Minimoog-Konzepts, die wie der Roland SE-2 auf Speicherbarkeit und einige Erweiterungen setzt, die das Original nicht hatte. So entstehen Sounds, die mit dem Ur-Minimoog nicht möglich gewesen wären. Dafür sorgt zum Beispiel eine erweiterte Filterschaltung, die nicht nur das originale Ladder-Filter des Minimoog nachbildet, sondern auch die Filterschaltungen eines Juno/Jupiter (24 dB, 6 dB und Mixmodes), ARP 2600 (24 dB/Oktave) und Oberheim SEM (12 dB/Oktave Tiefpass- und Bandpass-Filter). Gleich drei LFOs mit je vier Schwingungsformen zuzügliche Sample & Hold und Noise schaffen weitere Möglichkeiten. Der dritte LFO triggert bei Bedarf die Amp- und Filter-Hüllkurven. Thema Hüllkurven: Gleich vier ADSR-Hüllkurven stehen zur Verfügung. Doch noch einmal zurück zum Anfang der Signalkette: Drei paraphon spielbare Oszillatoren mit Dreieck-, Sägezahn- und Rechteck-Schwingungsformen sowie ein Rauschgenerator bilden die Basis für den Sound. Hinzu kommen Ringmodulationsmöglichkeiten sowie Pulswbreitenmodulation für die Rechteck-Schwingungsform. Zwei Verzerrer (Fuzz) mit einem 70s (weich) und 90s (hart) Mode runden das Paket ab. Natürlich gibt es MIDI und es lassen sich 396 Patches zusätzlich zu den 396 ROM-Presets im RAM ablegen. Organisiert wird all das in acht Bänken mit je 99 Patches. Ein Display gibt Auskunft über die gespeicherten Parameter. Natürlich hat so viel analoge Power ihren Preis: 3.199,-Euro rufen die Händler derzeit für den Studio Electronics SE-3X auf. Dennoch ist das immer noch deutlich günstiger als das Moog Minimood Model D 2022 Reissue.

Minimoog aus Eurorack-Modulen: AJH Synth MiniMod

Wer etwas flexibler sein möchte und trotzdem den typischen Minimoog Sound sucht, kann sich auch seinen eigenen Minimoog als Modularsynthesizer bauen. Unzählige Module kopieren die einzelnen Klangbausteine des Minimoog. Einen leichten Zugang finden Neueinsteiger in das Thema Modularsynthesizer in den AJH Synth Modulen. Das AJH Synth MiniMod System besteht aus fünf Modulen: Vintage Transistor Core VCO, Transistor Ladder Filter, Contour Generators, Discrete Cascaded VCA und Glide + Noise. Alle Module besitzen selbstverständlich Patch-Punkte, um diese auch im Verbund mit anderen Eurorack-Modulen nutzen zu können. Die einzelnen Module erweitern ihrerseits die Originalschaltung von Moog. Für einen Minimoog benötigt man 3x das Vintage Transistor Core VCO Modul, 1x das Transistor Ladder-Filter, 1x das Contour Generators Modul, 1x das Discrete Cascaded VCA Modul und einmal das Glide + Noise Modul. Wer möchte, baut diese Module in ein Waldorf kb37 Controller Keyboard ein und hat somit ein transportables System. Die einzelnen Module der AJH Synth MiniMod-Serie liegen preislich zwischen 225,- Euro für das MiniMod Glide + Noise MKII Modul und 369,- Euro für einen MiniMod VCO. Kein günstiges Unterfangen, verglichen mit den anderen Minimoog Clones, aber vielleicht eine der flexibelsten Lösungen für alle Synthesizer-Freunde mit Eurorack-Systemen. Einen guten Überblick über alle Preise und verfügbaren Module von AJH Synth bekommt man wie immer bei SchneidersLaden.

Weitere Möglichkeiten

Natürlich kann man sich auch über die Eurorack-Module anderer Hersteller oder auch von Moog selbst den legendären Minimoog-Sound ins Studio holen. Dass dabei schnell Preise erreicht werden, die selbst den Preis des Moog Minimoog Model D 2022 Reissue übertreffen, ist nicht weiter verwunderlich. Dennoch werden Sounddesigner einem solchen, klanglich wesentlich flexibleren System den Vorzug geben wollen. Diverse DIY-Projekte bieten Bastlern eine weitere Möglichkeit, sich selbst einen Minimoog Clone zu bauen. Zu nennen wäre zum Beispiel GuinGuin MME. Allerdings sollten Interessenten über ausreichend Erfahrung im Umgang mit Platinen und deren Bestückung besitzen.

Es gibt noch einige analoge Synthesizer, mit denen sich Minimoog Sounds erzeugen lassen. Allen voran der Arturia MatrixBrute, der wie das Original Oszillatoren und eine Nachbildung des Ladder-Filters besitzt. Ein Noise-Generator, drei LFOs, drei Hüllkurven, CV/Gate Ein- und Ausgänge, MIDI, USB, ein Arpeggiator, 64-Step-Sequencer, analoge Effekte wie Delay, Flanger, Chorus, Reverb, eine 16 x 16 Modulationsmatrix, ein Keyboard mit 49 Tasten und Aftertouch, und vieles mehr runden das Angebot dieses interessanten Synths ab. Der Arturia MatrixBrute ist für 1.929,- Euro im Handel zu erstehen.

Wenn es hybrid sein darf, ist der Novation Peak eine interessante Alternative, dem Minimoog ähnliche Sounds zu erzeugen. Mit drei digitalen Oszillatoren, achtstimmiger Polyphonie, drei ADSR-Hüllkurven, zwei LFOs pro Stimme, analoger Filter-Schaltung, Arpeggiator, 16×16 Modulations-Matrix, CV-Modulations-Eingang, MIDI, USB, Reverb, Delay, Chorus und polyphonem Aftertouch ist dies ein Monster von einem Synthesizer. Natürlich entfernt man sich hier weiter vom ursprünglichen Konzept, bekommt aber ähnlich wie mit dem analogen Arturia MatrixBrute eine unglaublich breite Sound-Palette geboten, die mit dem Original niemals möglich gewesen wäre.