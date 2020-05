Test: Studio Electronics MidiMini V30, Minimoog Klon

Liebe auf den zweiten Blick

Der Synthesizer-Markt hat seine Besonderheiten oder kann sich jemand einen anderen Wirtschaftszweig vorstellen, wo alte Produkte sehnlicher erwartet werden als neue?

Ende 2019 stellte Studio Electronics die Neuauflage ihres MidiMinis vor, der Ende der 80er Jahre den legendären Ruf dieser amerikanischen Firma begründete. Der MidiMini basierte auf dem MidiMoog, einem Rack-Synthesizer, der nach der Insolvenz von Moog mit originalen Minimoog Platinen gebaut wurde. Als deren Vorrat aufgebraucht war, entwickelte Studio Electronics eigene Schaltungen, die den Charakter des Minimoogs möglichst genau treffen sollten. Und jetzt, 30 Jahre später, wurde der MidiMini überarbeitet und unter Zusatz „V30“ vorgestellt.

Vor mir steht somit ein Klon des Klons des Klons des Minimoogs zu einem Preis, der auf dem Niveau gut erhaltener originaler Minis liegt. Auf den ersten Blick teurer, alter Kaffee. Doch der MidiMini V30 hat ein paar besondere Tricks auf Lager …

Aufbau des Minimoog Klons

Der V30 folgt im Wesentlichen dem Aufbau des Minimoogs, weicht aber in einigen Punkten von diesem ab. So befinden sich hier ein zusätzlicher LFO, ein Ringmodulator, Hard Sync sowie einige Miniklinken-Ein- und Ausgänge.

Die großen Potentiometer machen einen soliden Eindruck und lassen sich butterweich bewegen, während die Schalter angenehm satt einrasten. Die Frontplatte ist in mattem Schwarz gehalten, das Fingerabdrücke kaum annimmt, so dass diese auch nach längerer Nutzung neu und sauber aussieht. Der MidiMini wirkt durch und durch professionell und ergonomisch gestaltet. So zum Beispiel auch bei den Beschriftungen, die auch bei schwachem Licht noch lesbar sind. Positiv aufgefallen ist zudem, dass die drei verbauten LEDs nicht zu hell leuchten.

Steckbrief des midimini Synthesizers

– Diskret aufgebauter, analoger, monophoner Synthesizer

– 3 Oszillatoren mit sechsstufigen Oktavschaltern und sechs Schwingungsformen

– Hard-Sync von Oszillator 2

– Ringmodulation von Oszillator 2 und 3

– FM zwischen Oszillator 3 (Modulator) und 2 (Carrier)

– Rauschgenerator (weißes und rosa Rauschen)

– Filter: 4-poliges Tiefpassfilter (Transistor Ladder). Frequenzbereich: 10 Hz bis 32 kHz.

– Selbstoszillation möglich

– Hüllkurven: zwei dreistufige Hüllkurven mit zuschaltbarer Release-Zeit

– VCA mit 81 dB und Drone-Schaltung (VCA bleibt offen). Kann vom LFO getriggert werden.

– LFO: digitaler LFO mit 9 Schwingungsformen. Zur MIDI-Clock synchronisierbar.

– Glide: linear und exponentiell

– Anschlüsse Rückseite: MIDI In und Thru; Kaltgerätestecker (umschaltbar zwischen 110 und 220 V), Audio-Out (Monoklinke)

– Anschlüsse Vorderseite: 14 Miniklinken

– 7 Eingänge: MAIN CV IN, OSC1 CV , OSC2 CV, OSC3 CV, EXT IN (mit Abschwächer), VCF CV, GATE IN, VCA CV - 7 Ausgänge: CV OUT, LFO OUT (mit Abschwächer), NOISE, OSC1, ENV2 OUT (mit Abschwächer), GATE OUT

– Gehäuse: 19 Zoll Rack-Gehäuse mit 4 HE und 16 cm Einbautiefe.

– Gewicht: 4 kg

Klangquellen und Klangfarben

Schon direkt nach dem Einschalten sind die drei Oszillatoren auffallend stimmstabil. Empfohlen wird eine Aufwärmphase von fünf bis zehn Minuten, in der Praxis war dies nicht notwendig. Alle drei Oszillatoren sind mit sechsstufigen Oktavschaltern ausgestattet von 2 bis 32 Fuß mit zusätzlicher „Low“-Stellung. Als Schwingungsformen finden sich Dreieck, Sägezahn und Rechteck mit drei unterschiedlichen festen Pulsbreiten. Außerdem die berühmte Triangle/Saw-Kombination.

Die Pulsbreite lässt sich übrigens nicht modulieren, was beim Minimoog auch nicht anders war. Weshalb sich der gute Doktor Bob anno 1970 darauf verzichtete, ist nicht restlos geklärt. Auf jeden Fall sparte man Platz und gewann an Übersichtlichkeit, was nicht zu unterschätzen ist. Das Fine-Tuning deckt einen Bereich von etwas mehr als einer Quinte in beide Richtungen ab und lässt sich ausreichend für zarte Chorus-Effekte und angedickte Sounds fein justieren.

Der Master-Tune bezieht sich übrigens nur auf die Oszillatoren und nicht auf das Filter. Wenn man dieses in Selbstoszillation genau stimmen möchte, geht dies nur über Cutoff.

Bleiben noch der Rauschgenerator mit weißem und rosa Rauschen sowie der Miniklinkeneingang für externe Klangquellen, dessen Pegel über eine Potiachse geregelt wird.

Neu ist die Sektion Color, die grob gesagt für die nichtharmonischen Klangwelten verantwortlich zeichnet. Hier befindet sich ein Ringmodulator, der von den Oszillatoren 2 und 3 gespeist wird und mit einer ganzen Reihe an metallischen, skurrilen und brachialen Klängen aufwartet. Im Gegensatz zum Minimoog bietet der MidiMini eine harte Synchronisation des zweiten Oszillators (mit Osz 1 als Master), wobei dessen Frequenz über die Filterhüllkurve für interessante Sync-Sweeps gesteuert werden kann. Außerdem findet sich eine Frequenz-Modulation des zweiten durch den dritten Oszillator. Die Klänge sind sehr vielfältig und rangieren von metallischen, über brachiale Krachmacher bis zu reinen Klängen mit harmonischen Obertönen. Beachtenswert ist, dass diese Sounds über die gesamte Klaviatur meines Masterkeyboards rein und klanglich konsistent gespielt werden können. Das Tracking der Oszillatoren ist perfekt und das schon nach wenigen Minuten nach dem Einschalten.

Im Mischer werden die Signale zusammengeführt und nach Wunsch übersteuert („Amp Drive“), ehe sie zum Filter weitergeleitet werden. Als Besonderheit kann die Dreieckschwingung des ersten Oszillators ungefiltert direkt zum VCA geleitet werden, um beispielsweise bei hoher Resonanz die Grundfrequenz zu betonen.

Das Kaskaden-Filter

Beim Filter handelt es sich um die berühmte Transistor-Kaskade mit einer Flankensteilheit von 24 dB pro Oktave, die schon dutzende Male kopiert worden ist. Es klingt voll und rund mit dem passenden Biss. Die Selbstoszillation ist klar und rein, hingegen war das Tracking nicht zu 100 % oktavrein. Laut Vertrieb müsste das Filter über einen Bereich von ca. 3 Oktaven tonal spielbar sein, was auf das Testgerät nicht zutraf. Letzten Endes ist dies alles eine Frage der Kalibrierung, zu deren Zweck das Gehäuse aber geöffnet werden müsste. Wer da selbst Hand anlegt, verliert jegliche Garantieansprüche.

Modulationen

Auch hier wandelt man auf den bekannten Pfaden des Minimoogs: zwei Hüllkurven mit Attack, Decay, Sustain und zuschaltbarem Release. Auf den ersten Blick wirkt dies einschränkend, in der Praxis hat es eher Vorteile. Man spart etwas Zeit (und Platz auf dem Bedienfeld), zudem ist es sehr praktisch, die Release-Phase per Schalter zu aktivieren. Interessant ist die Master Funktion der VCA-Hüllkurve, die diese auch für den Filter nutzt. Dadurch steht die Filterhüllkurve für andere Zwecke zur Verfügung, außerdem kommt man für einfachere Sounds schneller ans Ziel, wenn man nur eine Hüllkurve zu bedienen braucht.

Die insgesamt 9 Schwingungsformen des Digital-LFOs werden mit einem stufenlosen Potentiometer angewählt, was etwas verwirrend ist, da keine Zwischenstufen der Schwingungsformen möglich sind. Ein Drehschalter wäre die logischere Wahl gewesen. Der LFO ist über MIDI-Clock synchronisierbar, die Frequenz reicht weit bis in den Audiobereich.

Zusätzlich kann man in alter Minimoog-Manier aus dem dritten Oszillator und dem Rauschen ein Modulationssignal mischen. Die Modulationsziele sind eher mager: Frequenz der Oszillatoren und Cutoff. Über die Miniklinkenbuchsen ist zwar noch ein bisschen mehr möglich (z. B. ein Tremolo des VCAs), man sollte aber nicht übersehen, dass der V30 kein Modulationsmonster ist.

Anschlagdynamik wird übrigens auch erkannt und wirkt auf die Filter-Cutoff-Frequenz und die Lautstärke, während über Aftertouch das Filter geöffnet werden kann.

In der Praxis

Auspacken, verkabeln und einschalten. Schnell einen simplen Sound eingestellt mit nur einem Oszillator mit Sägezahn, das Filter stelle ich auf eine mittlere Grenzfrequenz und gebe ein bisschen Resonanz dazu. Kurze Attack-Zeit, mittleres Decay, Sustain und Release. Der Einfachheit halber nutze ich nur die VCA-Hüllkurve, die ich zusätzlich auf das Filter route. Alle weiteren Komponenten lasse ich erstmal unangetastet. Mein erster Höreindruck macht mich kurz sprachlos. Ein voller und wuchtiger Sound schmeichelt meinen Ohren, ich höre (besser: ich spüre) eine Räumlichkeit im Klang, die mir bei anderen Synthesizern oft fehlt. Dabei habe ich keinerlei Effekte angeschlossen. Langsam drehe ich den zweiten Oszillator dazu, was zu schönen Schwebungen führt. Interessant ist auch die Mischung von normalem und invertiertem Sägezahn, die leicht gegeneinander verstimmt werden. Das klangliche Ergebnis erinnert an Pulsbreitenmodulation. Die klassischen Moog Sounds (Bässe und Leads) sind schnell eingestellt und klingen einfach gut. Doch auch eher experimentelle Klänge sind dank Ringmodulator, Hard-Sync und exponentieller Frequenzmodulation problemlos möglich. Der Klang des V30 ist stets druckvoll, warm und im besten Sinne analog.

Das Sounddesign geht schnell von der Hand. Die Bedienung läuft perfekt, es ist überall ausreichend Platz vorhanden, so dass es vorkam, dass ich aus Versehen, ein Poti verstellte. Im direkten Vergleich wirkt mein Eurorack-System wie ein Spielzeuginstrument für die Puppenkiste.

Die Miniklinkenbuchsen verleihen ein modulares Flair. Interessant ist, dass auch anscheinend sinnlose Verbindungen möglich sind. In der englischsprachigen Bedienungsanleitung wird explizit darauf hingewiesen, dass auch Ausgänge mit Ausgängen verbunden werden können („Out-to-Out“), z. B. der LFO mit der Hüllkurve. Das klangliche Ergebnis ist überraschend, aber auch nicht unbedingt berauschend.

Noch ein Wort zum Preis. Gewiss ist der MidiMini V30 ein teures Instrument. Tatsache ist aber auch, dass es sich explizit an professionelle Musiker und Tonstudios richtet. Für uns normalsterblichen Musiker bietet StudioElectronics ein paar andere, weitaus günstigere Instrumente an. Das Ziel beim V30 war kompromisslose Qualität und das ist den Leuten von Studio Electronics vollends gelungen.

Alternativen gibt es natürlich zuhauf, kein anderer Synthesizer wurde so oft kopiert wie der Minimoog. Wenn wir uns jedoch auf die Preisklasse des V30 konzentrieren, lichtet sich das Feld. Außer dem Minimoog selbst – als Original-Modell aus den 70er Jahren oder Neuauflage – gibt es keinen direkten Konkurrenten mit vergleichbarer Klangqualität und Haptik. Dabei würde ich wahrscheinlich dem MiniMidi V30 den Vorzug geben, da er entschieden mehr Funktionen (und somit auch klangliche Möglichkeiten) bietet, während die Bedienung ähnlich einfach ist wie beim Minimoog. Natürlich könnte man auch entsprechende Modularsysteme nennen, beispielsweise das Model 15 von Club of the Knobs, das zu einem ähnlichen Preis ähnliche Features bietet. Man sollte aber nicht übersehen, dass die Bedienung eines Modularsystems weitaus komplexer und weniger intuitiv ist.

Die Klangbeispiele wurden über ein Mackie Onyx 820i Interface in Logic 9 aufgezeichnet. Die „V30-Songs“ basieren ausschließlich auf dem V30, mit Ausnahme der Beats, die aus Logic stammen. Als Effekte nutzte ich Delay, Reverb und einen Kompressor für den Bass.

Was fehlt dem Studio Electronics Neuling?

Damit dieser Artikel nicht zu einer reinen Lobpreisung des V30 verkommt, sei die Frage erlaubt, was man anders oder besser hätte machen können. Und nein, ich werde nicht bemängeln, dass der V30 keine Speicherplätze bietet, das würde das Grundkonzept verwässern. Aber ein Kopfhörerausgang wäre ganz nett. Außerdem ist es etwas schade, dass bei Ringmodulator und Rauschgenerator auf einen Schalter verzichtet wurde. Und als Drittes wünschte ich mir eine Mix-Out-Buchse der Oszillatoren, um ein externes Filter einzuschleifen, falls dies mal gewünscht wäre. Das ist aber auch schon alles, was es von meiner Seite zu bemängeln gibt.