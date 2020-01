Namm 2020: KORG ARP 2600 FS Semi-Modular-Synthesizer

Warum wird eigentlich immer so ein Aufhebens um David Friend gemacht? Ja, der Mann war bei ARP an Bord, und ja, er saß im Vorstand der Firma, aber er war „[…] the whiz kid with a background in engineering […] but none in business. Discovered by Pollock and recruited from graduate school at Princeton, at 21 Friend was the youngest member of ARP’s inner circle. […]“ — und aus dem heraus leistete er sich Egoscharmützel und Führungsstreitereien mit Pearlman, Pollock und Mancuso, drückte das Cantaur-Projekt durch, von dem alle Techniker abgeraten hatten wegen der notorischen Fehleranfälligkeit, und als das nicht lief, setzte er alles auf den Avatar und steckte mehr Geld in die Entwicklung als die Firma eigentlich lockermachen konnte — was ARP Instruments schließlich den Hals brach, da der Avatar ein Schuß in den Ofen war und die Vorlaufkosten nicht erwirtschaftete.

In technischer Hinsicht waren Leute wie Phil Dodds wesentlich wichtiger und involvierter in die Entwicklung der Geräte, vor allem eben des 2600.

Ich empfehle in diesem Zusammenhang nochmals die Lektüre des Artikels über ARP in der zweiten Auflage von Mark Vails „Vintage Synthesizers“.

Da kann man Korg nur wünschen, daß auch David Friend mit dem Alter weiser geworden ist…

