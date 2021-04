Synthesizer im Kino: ARP 2500 in „Unheimliche Begegnung der 3. Art“

Die unheimliche Begegnung mit dem ARP 2500

Vorwort der Redaktion

Im Zuge unserer Kooperation mit dem SynMag-Fachmagazin wollen wir euch einige journalistische Perlen zugänglich machen, die wir in vergangenen Ausgaben des SynMag-Fachmagzins gefunden haben und in leicht geänderter Form nun hier präsentieren dürfen.

Aus der Serie „Elektronische Musikinstrumente im Film“ von Manfred Miersch haben wir den sechsten Teil über den Spielberg-Klassiker „Unheimliche Begegnung der dritten Art“ ausgewählt, in dem ein ARP 2500 Teil des UFO-Empfangskomitees ist. Zweifellsohne lässt sich der ARP wunderbar sehen, aber hören wir in den entsprechenden Szenen auch einen ARP-Synthesizer?

Bei der Gelegenheit noch ein Hinweis: HIER findet ihr ein Special zum Filmkomponisten John Williams, der den beeindruckenden Soundtrack zum Film komponiert hat.

Viel Spaß nun bei Manfred Mierschs Reise und auch die Filmgeschichte.

UFO Sichtungen und UFO-Archive

Vor einigen Jahren hatte Frankreich als erstes Land der Welt sein Archiv mit Berichten über die Sichtungen angeblicher UFOs ins Internet gestellt.

Das französische Weltraumforschungszentrum CNES hatte sich diesbezüglich das Ziel gesetzt, alle aufgezeichneten 1600 Fälle nach und nach zu veröffentlichen. Der Anfang der UFO-Forschung beim CNES war im Jahr 1977 gemacht, als sich erstmals eine Studiengruppe zur Erörterung des Problemfeldes zusammenfand. War dies vielleicht auch eine Folge der ersten französischen Filmpremieren von Spielbergs berühmtem Film, der 1977 fertig gestellt war (und 1978 für Kameraführung und Toneffektschnitt einen Oscar kassierte)?

2017 hat auch das britische Verteidigungsministerium seine geheimen Akten zu Vorfällen mit unbekannten Flugobjekten veröffentlicht.

Hier geht es um „7000 Ufo-Sichtungen der vergangenen drei Jahrzehnte“, dazu heißt es: „So berichteten laut Observer 1977 fünf Mitglieder der Besatzung eines Vulcan-Bombers von einem Objekt, das sich dem Flugzeug über dem Golf von Biskaya genähert und gewendet hatte, um dem Bomber dann im Abstand von vier Meilen zu folgen.“ (Zitate: Süddeutsche Zeitung, 7.1.08) Die Annahme, dass Spielbergs perfekt konstruierter und temporeich und dramatisch gestalteter Spielfilm einen leichten „Orson-Welles-Effekt“ erzeugte, d.h. dass das Publikum so beeinflusst war, dass etliche Personen dann unter UFO-Erscheinungen litten, wie schon bei Welles‘ realistisch gehaltener Radio-Inszenierung von H. G. Wells „The War of the Worlds“ im Jahr 1938, ist durchaus vertretbar.

Spielbergs Vision einer Begegnung mit Außerirdischen

In „Unheimliche Begegnung der dritten Art“ geht es um die unheimlichen Begegnungen, die mehrere Menschen mit den plötzlich weltweit erscheinenden unbekannten Flugobjekten erfahren. Anfangs geht es nur um einzelne Beobachtungen merkwürdiger Phänomene, dann tauchen die UFOs auf. Unerklärliche Vorfälle häufen sich und der Zuschauer wird mit Bildern ferner Orte konfrontiert, ein Drehort war z.B. auch Bombay, Indien. Glücklicherweise landen die Außerirdischen dann aber nicht in der dritten Welt oder in der UDSSR, sondern in Wyoming, USA, alles andere hätte die Dreharbeiten ziemlich erschwert. Das Set, das aus der finalen Szene mit der Landung des großen Mutterschiffs bekannt ist, befand sich aber nicht dort, am „Devil´s Tower“, jenem Berg der als erstes Nationaldenkmal der USA gilt und der im Film so markant aufragt, sondern in einem zum Studio umgebauten und erweiterten riesigen ehemaligen Luftschiff-Hangar in Mobile, Alabama.

Der „Devil´s Tower“ ist das Ziel, auf das die Protagonisten zusteuern, sowohl Richard Dreyfuss als „Roy Neary“, als auch Melinda Dillon als „Jillian Guiler“ und als Gast-Star der Franzose Francois Truffaut; seine Rolle des „Lacombe“ war das schauspielerische Debüt des 1984 gestorbenen Regisseurs in Amerika. Bei „Close Encounters“ war noch ein anderer begabter Mensch vertreten, der Special-Effekts-Spezialist Douglas Trumbull.

Trumbull hatte vorab bereits zum Erfolg von Stanley Kubricks Meisterwerk „2001: A Space Odyssey“ beigetragen und seinen guten Ruf im Jahr 1971 als Regisseur von „Silent Running“, einem weiteren Science Fiction Klassiker, verfestigt. Trumbull berichtet, dass bei „Close Encounters“ zum ersten Mal ein digitales Live-Action-Recording-System eingesetzt worden sei. Mittels digitaler Signalerzeugung wurde jede Einstellung digital aufgezeichnet, zur nachfolgenden Vervollständigung mit zusätzlichen Effekten. Angesichts dieses Einsatzes neuester Digitaltechnik mag verwundern, dass die dramaturgisch wichtigste Technik im Film, jene durch die die entscheidende Kommunikation mit den Außerirdischen ermöglicht wird, sich als Kombination analoger ARP-Synthesizer-Module darstellt. Und dann noch vom Typ „ARP 2500“, ein Produkt, das 1977 schon nicht mehr ganz neu war …

… denn dieser Synthesizer stammt aus dem Jahr 1970. Es war das erste Produkt der Firma von Alan Richard Pearlman, die 1969 gegründet wurde und die anfangs unter dem Namen Tonus Inc. auftrat, bis der Firmengründer sich entschied, seine Produkte künftig unter einem Logo zu vermarkten, das aus einem Notenschlüssel mit Elektrostecker bestand und den drei Initialen seines Namens: ARP.

Das ARP 2500 Modular-System von 1970

Das Modell 2500 ist ein modularer Synthesizer, dessen Konfiguration variieren kann. Im zentralen hölzernen Kabinett sind am oberen und unteren Rand zwei Reihen von Schieberegler-Matrixblöcken mit jeweils 12 Feldern angeordnet, diese sind im Film gut erkennbar. Flankiert wurde das Instrument in seiner ausgebauten Form von zwei weiteren Holzkabinetten von halber Größe, mit Matrix-Reihen, die jeweils 6 Felder enthalten. In „Close Encounters“ ist der gesamte Aufbau schräg liegend in eine weiße Konsole eingefügt. Man könnte sich bei diesem Anblick an die Instrumenten-Pulte erinnert fühlen, die Kraftwerk noch 1991 live benutzten und deren Konstruktion auf Ideen aus der Zeit um 1979 zurückzuführen ist.

Der ARP 2500 verfügt über einige interessante Module, so z.B. einem Quad Envelope Generator (Modul 1046) mit integrierter Gate-Delay Funktion und der Möglichkeit, zwischen Single- und Multiple Trigger umzuschalten. Das Clocked Sequential Control Module (1027) bietet 3×10 Steps und eine eingebaute Clock zum Einstellen der „Pulse Repetition Frequency“. Die Funktionserweiterung des dreireihigen Sequencers ist ebenfalls möglich: durch das Mix-Sequencer Module (1050). Das Ablaufen verschiedener Funktionen kann man im Film sehr schön durch blickende Lämpchen wahrnehmen. „Close Encounters“ ist ja ein Film, in dem es sowieso überall blickt und leuchtet. Colin Cantwell aus Los Angeles war der Spezialist für einige der Lichteffekte, er erzeugte auf dem Computer u.a. die drei beleuchteten UFOs, die sich der ARP-Console nähern. Computergenerierte Effekte im Jahr 1977 zu erzeugen, damit war man der Zeit um 15-18 Jahre voraus.

Ihrer Zeit voraus zu sein, das versuchte auch die Firma ARP, was nur teilweise gelang, denn dort verkalkulierte man sich nach anfänglichen Erfolgen. Das Konzept, mit Synthesizern wie dem nachfolgenden Modell 2600 oder dem Odyssey, den Live-Musiker anzusprechen, der ohne Kabelgewirr flexible Verschaltungsmöglichkeiten der Funktionsgruppen wünscht, ging im ersten Jahrzehnt auf. In abgedruckten Anzeigen gab man sich selbstbewusst und verkündete anlässlich der Werbung für das Nachfolgeprodukt „The ARP 2600 is the only synthesizer that has been thoroughly researched and documented. The ARP 2600 Owner’s Manual is used by schools around the world as a guide to basic electronic music principles.“ und „As a performance instrument, as a studio instrument, the ARP 2600 synthesizer has no equal.“, ja, man sah sich schlichtweg als „World’s leading manufacturer of electronic music synthesizers“. Erst der Firmensitz Massachusetts und später die ganze Welt, – das konnte nicht gut gehen. Infolge technischer und finanzieller Fehleinschätzungen war die Firma 1981 pleite.

Das ARP 2600 Owner’s Manual, das dem Autor dieses Textes vorlag (Ausgabe 1971, noch unter dem ursprünglichen Firmennamen Tonus veröffentlicht), ist sehr schön mit handgemalten Wellenformen illustriert und führt auf unterhaltsamste Weise in die basic electronic music principles ein. Auf Seite 3 wird der User in Großbuchstaben ausdrücklich gewarnt: „Don´t forget to TURN ON THE SYNTHESIZER. Often this is the reason why you get no sound out of it.“ An Lehrer und Ausbilder ist eine irritierende Ermahnung auf Seite 25 gerichtet: „Patches designed for instructional purposes, in a classroom, might have no musical value at all.“(!) Auch für den ARP 2500 wurde eine Gebrauchsanweisung inklusive „electronic music theory“ ausgeliefert, – zum Preis von 5 Dollar.

Die letzte Entwicklung der Firma ARP, der Chroma, überlebte den Zusammenbruch, indem die Vertriebs- und Herstellungsrechte an CBS Musical Instruments verkauft wurden. CBS brachte den 16-stimmigen Chroma als „Rhodes Chroma“ 1982/83 auf den Markt, das Herz dieses begehrten Instrumentes war ein Intel 80186 Mikroprozessor. Den Konkurs der Firma managte ein Mann, der als vice president of engineering für ARP arbeitete und dessen Team an der Entwicklung des Chroma maßgeblich beteiligt war: Philip Dodds. Dodds begleitete die Firma jahrelang und war in die Entwicklung vieler Produkte einbezogen oder ermöglichte diese erst, er starb im letzten Jahr am 6. Oktober 2007 und wird vielen Menschen in Erinnerung bleiben in seiner Rolle als ARP Techniker in „Close Encounters“, als „Jean Claude“, der den Klangerzeuger (mit dezentem ARP-Logo) bedient, um die Kommunikation mit den Außerirdischen zu bewerkstelligen.

Analoger ARP-Sound für Aliens?

Wurden die Aliens getäuscht? Der schöne ARP 2500 klingt im Film gar nicht wie ein Synthesizer, die fünf Töne D – E – C – C (Oktave tiefer) – G, nach italienischer Bezeichnung Re-Mi-Do-Do-Sol, scheinen eher einem Holzblasinstrument zu entstammen. Auch die Aliens muten etwas konservativ an, denn aus ihrem Mothership ist als akustische Reaktion eine Tuba zu hören. Licht, Farben und elektronische Musik als Medium der Kommunikation, diese Vorstellung bestimmt die Story des Films, doch man war hier wohl eher am Aussehen des ARP 2500 interessiert und weniger am Sound. So ähnlich erging es schon dem Synthesizersystem TONTO, beschrieben in der letzten Folge dieser Serie zu elektronischen Instrumenten im Film.

Hier die komplette Filmsequenz „The Five Tones“

Der Soundtrack von „Close Encounters“ stammt von John Williams, einem der bekanntesten amerikanischen Filmmusik-Komponisten, Gewinner von 5 Oscars und einer Vielzahl weiterer Auszeichnungen. Williams war mit Bernard Herrmann befreundet, einem berühmten Kollegen, der für seine eigenen Filmmusik-Kompositionen durchaus gern mal ein Theremin oder ein Mixturtrautonium einsetzte. Derartige musikalisch-akustische Experimente hatten Williams und Spielberg bei „Close Encounters“ nicht im Sinn.

Das bereits erwähnte Nachfolgemodell des ARP 2500, der 2600, konnte seine Klangqualitäten im Science Fiction Blockbuster „Star Wars“ unter Beweis stellen: Stimme und Soundeffekte des Publikumslieblings „Roboter R2D2“ wurden damit erzeugt.

Manfred Miersch, Januar 2008