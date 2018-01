Interview: Manfred Miersch und das Subharchord

Über die Online-Ausgabe der BERLINER ZEITUNG wurden wir durch eine spannende Reportage auf einen Ausnahmemusiker und seiner Suche nach einem verschollen geglaubten Instrument, dem Subharchord aufmerksam. Der besagte Artikel (HIER LESEN) dokumentiert die Geschichte dieses Instruments, welches 1962 erstmals fertiggestellt wurde, dessen Anfänge sich aber bis 1959 zurückverfolgen lassen.

Viele Jahre später hört Manfred Miersch erstmals von diesem Instrument, fandet, findet und nutzt das seltene Stück für eigene Kompositionen.

Manfred Miersch (Jahrgang 1961), geboren in Westberlin, ist multimedialer Künstler und sicher auch „Klangforscher“, der seit 1997 elektroakustische Musik spielt und komponiert. Er ist Mitbegründer der Berliner Medienwerkstatt im Kulturwerk des Berufsverbandes Bildender Künstler Berlins (BBK) und dort schwerpunktmäßig beschäftigt mit dem Ausbau und Betrieb des Audiostudios. Wer mehr über seine Vita und Werke wissen möchte, dem empfehlen wir, die Website des BBK zu besuchen. HIER KLICKEN.

Schon bei unserem ersten Telefonat erlebten wir mit Manfred Miersch einen unkomplizierten und sympathischen Künstler, der uns bereitwillig Einblick in sein Denken und Schaffen gab.

Amazona.de:

Hallo Manfred, erzähl uns uns doch zunächst ein bisschen über dich.

Manfred Miersch:

Wenn ich nach meiner Tätigkeit befragt werde, sage ich meist, dass ich ein Künstler bin, der nebenbei auch Musik macht. Als „offizielle“ musikalische Ausbildung kann ich bestenfalls den einjährigen Gitarrenunterricht geltend machen, den mir ein versierter und ziemlich virtuoser Jazzmusiker erteilte, als ich 16 Jahre alt war. Diesem Lehrer verdanke ich auch einige theoretische und praktische Grundlagen zur Musik.

Denn Musik habe ich nicht studiert, sondern Bildende Kunst, und zwar an den Kunsthochschulen in Berlin und Hamburg. Vorher habe ich an der Berliner Freien Universität noch einige Semester Kunstgeschichte besucht, was sich als sehr hilfreich erweisen sollte, denn ich konnte mir dort die Methoden seriösen wissenschaftlichen Arbeitens aneignen. Das ist bis jetzt die Basis meiner Recherchen und diverser Schreibarbeit zur Geschichte elektronischer Musikinstrumente, zur Musikliteratur und was die kleinen Texte zu Kunstgeschichte und Gegenwartskunst betrifft, die ich manchmal für Freunde verfasse.

Amazona.de:

Stimmt es, dass du noch in anderen Bereichen aktiv bist?

Manfred Miersch:

Hin und wieder betätige ich mich auch als Veranstalter, z.B. im Rahmen meiner zweijährigen Reihe zum ZODIAC (auch „ZODIAK Free Arts Lab“ genannt), eine der zwei wichtigen Geburtsstätten der sogenannten Berliner Schule der elektronischen Musik. Von 2009 bis 2011 war ich diesbezüglich eigenverantwortlich tätig als Entwickler und Organisator der fortgesetzten Veranstaltungsreihe, mit Musik, Film, Ausstellungen, Lesungen und Gesprächen am Originalort des ehemaligen Clubs.

Ansonsten gebe ich manchmal Workshops und werde zu Vorträgen eingeladen oder stelle meine künstlerischen Arbeiten aus. Alles ist ziemlich unspektakulär.

Amazona.de:

Wie bist du zur Musik gekommen?

Manfred Miersch:

Rückblickend begann das Musikmachen bei mir vermutlich mit diversen Bastelarbeiten, ohne dass ich damals an den Begriff „Musik“ überhaupt dachte:

So gab es, als ich noch Schüler war, in Berlin ein kleines gelbes batteriebetriebenes Transistorradio mit eingebautem Lautsprecher zu kaufen, mit dem man die Sender der Mittelwelle empfangen konnte. Das ca. handtellergroße Radio wurde von einer westdeutschen Kaffeefirma importiert und in deren Läden als großangelegte Werbemaßnahme hierzulande verkauft. Da man eine derartig geschrumpfte Audiotechnik hier weitgehend noch nicht kannte, stieß der Verkauf auf allgemeinen Zuspruch. Fasziniert von einem derartigen Wunderwerk und vom Mittelwelle Hören nach kurzer Zeit gelangweilt, öffnete ich das Gehäuse und schloss mittels diverser Drähte willkürlich, ahnungslos und todesmutig Kontakte zusammen, bis ein Ton ertönte, irgendwo zwischen Sinus- und Sägezahnschwingung, die durch Drehen an den Reglern verändert werden konnte. Durch weitere Manipulationen ließ sich zusätzlich ein weites Spektrum von Knatter- und Störgeräuschen erzeugen.

Vom Begriff des „Circuit Bending“ habe ich erst Jahrzehnte später erfahren. Meine nächsten Testobjekte waren ausgediente Kassettenrekorder, bei denen ich versuchte, den Motor, der die Capstanwelle antreibt, massiv zu verlangsamen, um mit der Geschwindigkeit von Aufnahme und Wiedergabe zu experimentieren. Ein weiteres technisches Wagnis bestand im Ausbau des Löschkopfes des Rekorders.

Hatte ich die Geräte dann irgendwann erfolgreich geschrottet, so wurden sie komplett zerlegt. Komponenten, die ich als optisch besonders interessant empfand, habe ich dann zu kleinen collagenhaften Maschinenobjekten zusammengebaut. Ein Beispiel derartiger früher Objektbastelei aus Teilen von Alltagsdingen, mit der ich im Alter von ca. 10 Jahren anfing, habe ich noch.

Dabei habe ich nie an Kunst gedacht, erst viel später bemerkte ich, dass es so was Ähnliches im Werk von Künstlern wie Kurt Schwitters oder Jean Tinguely gab und dass derartige Dinge manchmal in Museen ausgestellt sind.