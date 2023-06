Test: Tegeler Audio RaumMaschine V1.1.1, Reverb-Plug-in

Mach mal Platz da, ich brauch Raum!

Die Tegeler Audio RaumMaschine ist die Software-Version der Tegeler Audio Raumzeitmaschine Hardware. Da ja auch in der Hardware ein DSP werkelt, ist es schon interessant, das Plug-in zu testen. Da im Tegeler Audio RaumMaschine keine Röhrensättigungs- oder Übertragersimulation als Algorithmus arbeitet, bekommt der Nutzer den reinen DSP-Algorithmus.

Installation des Plug-ins Tegeler Audio RaumMaschine

Tegeler Audio RaumMaschine ist für 99,90 Euro im Webshop von Tegeler Audio erhältlich. Die Installation ist einfach und beim Start wird nach einem Lizenzcode gefragt. Danach stehen alle Plug-in-Varianten (VST, VST3, AU, AAX) für die gängigen Systeme (ab Windows 7 und OSX 10.7) zur Verfügung. Bei jedem Neustart der DAW wird zwar im Hintergrund erneut auf dem Lizenz-Server nachgefragt, ob die Lizenz gültig ist – eimal aktiviert, funktioniert das Plug-in aber auch ganz ohne Internetverbindung.

GUI und Presetverwaltung der Tegeler Audio RaumMaschine

Nun öffnet sich das Plug-in zunächst in einer sehr kleinen Darstellung. Zum Glück gibt es insgesamt fünf Größeneinstellungen: XS, S, M, L und XL. XL hat dabei eine Breite von 1.600 Pixeln währen XS mit der Hälfte auskommt. Ich persönlich bin mit M (1.200 Pixel) recht glücklich.

Das GUI ist eine interessante Mischung aus flach-moderner und fotorealistischer Darstellung. Eigentlich ganz angenehm, wären da nicht ein paar Probleme mit dem Schattenwurf auf die Zahlenskalen der einzelnen Parameter. Natürlich kann man den Wert erkennen, mich irritiert es dennoch. Neben jedem Parameter ist zudem ein kleines Wertefenster zu sehen, dessen Schriftgröße aber auch gerne hätte ein paar Pica größer sein dürfen. Im XS-Modus ist das so im Prinzip unlesbar – dieser ist aber primär für niedrige Monitor-Auflösungen und als Platzsparer gedacht.

Die Optionen zur Größeneinstellungen werden über ein Rechts-Klick erreicht oder über das Zahnradsymbol. Dieses öffnet auch die Preset-Verwaltung. Wie im Bild zu erkennen, ist diese recht rudimentär gehalten und ich finde es wäre doch noch genug Platz gewesen, ein Such- und Schlagwort-System zu integrieren. So muss man erst auf den Default „Preset Name“ klicken, um die aktuellen Einstellungen dann mit „Save“ zu sichern. Das wirkt auf mich alles etwas ungelenk. Allerdings können die Ordner eben nebeneinander kaskadiert werden, so dass man bis zu drei Ebenen für die Preset-Verwaltung zur Verfügung hat.

Gerade bei so feinfühligen Effekten wie Reverb halte ich eine gute Preset-Verwaltung für unabdingbar. Nach Kontakt mit dem Entwickler kann aber davon ausgegangen werden, dass in einer späteren Version eine ausgefeilte Preset-Verwaltung integriert wird – inklusive Such- und Schlagwortfunktion. Vielleicht gibt es sogar ein Rating-System, so dass man seine Favoriten besser managen kann.

Was mir zusätzlich bei der Tegeler Audio RaumMaschine aufgefallen ist: Wenn ein Preset gespeichert und das entsprechende DAW-Projekt wieder geladen wird, so steht an der Stelle wieder „Preset Name“ – d. h. man weiß dann nicht mehr, welches Preset man eigentlich verwendet hat. Und um das Thema zum Abschluss zu bringen: Wenn die Preset-Verwaltung nicht sichtbar ist, ist nirgendwo auf dem GUI der Name des Presets zu sehen – das wäre auch hilfreich. Platz genug ist ja da, wo die Grafik zu sehen ist, die außer ein bisschen Animation bei anliegendem Signal eigentlich nichts macht.

Aufbau der Tegeler Audio RaumMaschine

Ich weiß, das war ein recht langer Abschnitt für das GUI, aber es ist nunmal das „Fenster zum Klang“ – wenn ich diese blumige Metapher nutzen darf. Denn grundsätzlich lässt sich die Tegeler Audio RaumMaschine spielend einfach bedienen. Sieben Regler und ein Bypass-Schalter und das war’s. Wie beim Hardware-Pendant gibt es die Einstellungen für:

Input,

Pre-Delay,

Size,

Mix,

Output,

Density und

Decay.

Diese Parameter greifen alle ineinander und man benötigt ein bisschen, um die Zusammenhänge zu erhören. Allerdings kann man diese Zusammenhänge auch sehen. Stelle ich „Size“ und „Density“ ein, verstellt sich der Wert des Decay-Parameter. Nur der Wert – nicht die Position des Reglers. Es wird also der Decay-Regelweg dynamisch angepasst, so dass bei einer größeren „Size“ auch automatisch mehr Decay-Reserven vorhanden sind.

Für diesen Test habe ich einige Beispiele aufgenommen und versuche, meine Eindrücke in verschiedenen Nutzungsszenarien zu schildern.

Drums

Als erstes nehme ich mal einen Naturset-Beat, den ich in einen kleinen Raum stellen möchte. Auch ohne Studium der Bedienungsanleitung gelingt das im Handumdrehen, da die Beschriftungen der Parameter so einfach wie verständlich und sehr überschaubar sind.

Mir fallen sofort zwei Dinge auf. Erstens klingt der Raum „echt“ und zweitens dennoch ein bisschen metallisch. Gerade bei mittleren Decay-Zeiten kommt das zum Vorschein. Ich denke, hier spielen bei der Hardware die Röhrenverstärkung und die Übertrager am Ausgang eine wichtige Rolle. Wie gesagt, fehlt eine Simulation dieser Stufen bei der Tegeler Audio RaumMaschine, es handelt sich um einen reinen Hallalgorithmus.

Besonders stark höre ich das bei mittellangen Decay-, Size- und Density-Einstellungen for allem bei bestimmten Frequenzen. Wie im Beispiel Drums Medium Club.

Piano

Weiter geht es mit dem Piano-Beispiel. Generell auch hier wieder ein lebhaftes Klangbild, aber auch hier werden einige Frequenzen überbetont. Das resultiert mitunter in einem sehr mulmigen Klang.

Noch deutlicher wird das bei größeren Räumen. Wie im folgenden Beispiel.

Synthesizer

Für das Synthesizer-Beispiel habe ich einen Patch aus dem Arturia SQ-80 genommen. Gleiche Geschichte: An sich klingt der Raum gut, weil er lebhaft wirkt, allerdings hat man keine Kontrolle über die Frequenzgestaltung innerhalb des Plug-ins.

Natürlich hätte ich vor oder nach der Tegeler Audio RaumMaschine eine Low-Pass/High-Pass-Kombination einfügen können – ich teste aber das Plug-in und keine Effektkette, sonst hätte ich auch noch ein Sättigungs-Plug-in an das Ende der Signalkette packen können.

So richtig übertrieben habe ich es mit dem nächsten Beispiel. Hier ist ein fieser Bass zu hören, der in einer Wolke aus Reverb schwimmt. Und insgesamt mag ich diesen Wolken-Klang vom Tegeler Audio RaumMaschine sehr.

Bei Sekunde 0:33 kann man sehr gut hören, was ich mit metallisch meine. Die meisten Frequenzen und Reflektionen kommen richtig gut, aber manche Klänge bringen einfach diese unschöne Komponente ins Spiel.

Vocals

Und unglücklicherweise trifft die Sängerin in unserem letztem Beispiel anscheinend ganz genau diese besagten Frequenzen.

Hier kann man in beinahe jeder Hallfahne deutlich diesen metallischen Anteil hören, von dem ich spreche. Ab einer Decay-Einstellung von etwa 2,5 tritt das sehr deutlich zu Tage. Ein Versuch, das mit einer höheren Density-Einstellung in den Griff zu bekommen, scheitert – das macht es eigentlich noch auffälliger. Einen Einsatz des Plug-ins mit längeren Decay-Zeiten und bei Sängerinnen in dieser Tonlage würde ich tatsächlich nicht empfehlen.

Interessant ist, dass dieses Phänomen nicht überall so deutlich auftritt, da es doch sehr abhängig vom Signal ist. Natürlich ist es auch abhängig von den Einstellungen der Decay-, Size- und Density-Parameter, denn je kleiner diese Einstellungen, desto weniger tritt dieser Effekt auf. Dabei erinnert mich das Ganze an einen Federhall, der ja mitunter auch blechern klingen kann.

Ich denke wirklich, eine Möglichkeit ein einstellbares Low-Pass/High-Pass-Filter anzusetzen, das eventuell sogar im Feedback-Weg liegt und eine Modellierung der Röhrenstufe samt Übertrager würden die Tegeler Audio RaumMaschine weiter nach vorne bringen und universeller einsetzbar machen.