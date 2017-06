Green Box: Kurzweil K250, K250 RMX, K1000, K1200

Klasse, toller Bericht über ein sehr interessantes Instrument! Für solche Leckerbissen schaue ich jeden Morgen auf Amazona nach was hier so los ist.

Fehlen ja wirklich lediglich der Erfahrungsbericht und ein Paar Klangbeispiele zum vollen Report. Vielleicht meldet sich ja noch ein User. Ich weiss z.B. dass Bernd Michael Land, „Aliens Project“ zwei K250 hatte. Vielleicht fragt Ihr den mal.

Was Eure famous user Liste angeht, so könntet Ihr noch den Keyboarder von Talk Talk, Tim Friese-Greene ergänzen, der den K250 live und gut hörbar im Studio auf den Alben „It’s My Life“ und „The Color of Spring“ als Hauptinstrument eingesetzt hat. Bei Tory Amos bin ich mir hingegen nicht so sicher ob das korrekt ist und Pat Metheny war/ist definitiv ein hardcore Synclavier user der ersten Stunde. Da hat höchstens Lyle Mays den Kurzweil benutzt bevor er auch auf das Synclavier umgestiegen ist.