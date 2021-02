Test: Korg SQ-64, polyphoner Step-Sequencer

CREATE - PERFORM - CONTROL!

CREATE – PERFORM – CONTROL! So lautet der Slogan von Korgs neuem SQ-64 Polyphonic Sequencer. Der kompakte Controller/Sequencer preist sich als Herzstück für das Produktionsstudio an, indem er einen 3-spurigen, 8-fach polyphonen Melodie-Sequencer plus 16 Drumspuren und viele Einspielmodi zur Verfügung stellt. Sogar ein MIDI-Einspiel-Keyboard soll er ersetzen. Dabei soll er auch noch mit sämtlichen analogen und digitalen Gerätschaften in Form von mehreren MIDI-Anschlüssen, Micro-USB, analogen Sync, CV- und Gate-Ausgängen umgehen können, so dass man ganze Songs gänzlich mit dem SQ-64 erstellen und live performen kann. Würde ich Korg das zutrauen? Ja, gut möglich. Kann man das alles in so einem Gehäuse unterbringen und bedienen? Das muss jetzt näher betrachtet werden.

Packungsinhalt und erster Eindruck

Der silberne, Korg–typische Karton beinhaltet neben dem Gerät selbst nur ein USB–Kabel, eine mehrsprachige Anleitung, auch in Deutsch, und eine Code-Karte für die umfangreiche Software, die kostenfrei zum Download bereitsteht. Ein Netzteil liegt nicht bei, jedes übliche USB–Netzteil mit mindestens 500 mA kann man jedoch verwenden oder gleich ein externes Netzteil mit 9 V nutzen. Ein Batteriebetrieb ist nicht möglich!

Schon bei der Entnahme aus der Packung spürt man das Gewicht und die massive Bauweise. Das ist kein Plastik, das ist Aluminium! Es fühlt sich aber fast noch stabiler an. So ein richtig kleiner Klopper! Absolut sauber und perfekt verarbeitet – nichts Scharfkantiges oder Unangenehmes. Jedes Spaltmaß sitzt perfekt. Fast wie aus einem Guss. Acht Gummifüße fixieren das Gerät rutschfest auf dem Tisch.

Knapp über 1 kg wiegt das Gerät und ist mit 34,5 cm Breite und 11,8 cm Tiefe in etwa so groß wie eine Notebook–Tastatur. Mit 2 cm in der Höhe (ohne Regler) auch recht flach und sehr angenehm mit den Fingern zu bedienen. Adapterkabel, um die MIDI Ein- und Ausgänge nutzen zu können, liegen der Packung nicht bei. Wer das Gerät per MIDI nutzen möchte, benötigt noch weitere Investitionen.

Alles drin und alles dran

Das äußere Erscheinungsbild ist sehr stylisch. Taster, Regler und das Gehäuse sind komplett in Schwarz gehalten und nur die graue Beschriftung der physikalischen Ein- und Ausgänge sowie die Feldmarkierungen heben sich vom schwarzen Grundton ab. Die Tastenbeschriftungen sind im ausgeschalteten Zustand fast nicht zu erkennen, nach dem Einschaltprozedere ist jedoch jeder Taster beleuchtet.

Das helle OLED–Display steht im Zentrum und zeigt kristallklar die Zustände der jeweiligen Auswahl an. Unter dem Display befinden sich noch vier Bar-Taster, um bestimmte Funktionen auszuführen. Den größten Teil des Gerätes nimmt eine Matrix von 4×16 Step-Tastern ein, die der eigentliche Sequencer-Bereich sind und je nach Zustand auch zur Eingabe von Werten und Aktionen dienen. Jeweils links und oberhalb davon sind weitere Schnellauswahltaster zu finden. Die oberen vier unbeschrifteten Endlosdrehregler sind jeweils einem Parameter im Display zugeordnet. Das Tempo und der Swing-Faktor haben jeweils einen eigenen Regler erhalten. Daneben befindet sich ein TAP–Taster und noch die Sequencer Start-, Stop- und Aufnahmefunktion.

Die Taster im Sequencer sehen zwar alle gleich aus, es gibt jedoch Unterschiede bei der Handhabung. Während die 64 Step-Taster mit einem leichten Druck bereits reagieren und einen Status speichern, sind die anderen Taster mit einem Druckpunkt versehen und benötigen einen Klick, um die Funktion auszuführen. Ob das so sinnvoll ist, werden wir beim „Komponieren“ sehen.

Anschlüsse

Die Rückseite des flachen Gerätes offenbart sämtliche Anschlussmöglichkeiten mit jeglicher Peripherie. Über Micro-USB integriert sich das Gerät komplett in den Rechner, jedoch ist das nicht zwingend notwendig. An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass der Micro–USB–Stecker allein aufgrund seiner filigranen Größe im Vergleich zu einem aktuelleren USB-C Anschluss die langlebigere Variante gewesen wäre.

Mit den beiden MIDI–Ausgängen (Out1 und Out2) und dem MIDI–In kann man auch rechnerunabhängig agieren. Zur analogen Synchronisation mit anderem Equipment stehen SYNC–In und SYNC–Out als Miniklinke zur Verfügung. Für die Anbindung an Eurorack–Module oder andere analoge Klangerzeuger stehen insgesamt 17 Miniklinken-Ausgänge bereit. Sektion A, B und C haben jeweils drei Ausgänge für Pitch CV, Gate und Modulation zur Verfügung, wobei Sektion D die Drumabteilung mit acht Gate–Ausgängen anspricht. Mit anderen Worten: Allein mit den analogen Ausgängen kann man acht Drumsounds und drei Synthesizer-(Melodie) Sektionen getrennt voneinander ansprechen und editieren. Bei jeder Buchse befindet sich eine LED, die den Status der aktiven Steps zeitgenau anzeigt. Somit ist man immer genau im Bilde, welcher Kanal gerade welches Steuersignal sendet.

Verbindungen im Detail

Der Korg SQ-64 bietet alle gängigen Anbindungsmöglichkeiten in Form von USB-, MIDI- und CV–Signalen. Dabei muss man sich nicht für eine Variante entscheiden. Pro Track oder Drum-Track ist die Verbindung definierbar. Es ist somit möglich, am Rechner ein VST–Instrument per USB zu spielen, während man einen analogen Synth ebenfalls per analogem CV–Anschluss anspricht. Dazu kann noch gerne ein paar Drumsounds per MIDI von einem Expander abfeuern und gleichzeitig noch Eurorack Module per Gate kontaktieren, um ebenfalls Effektsounds abzurufen. Die Einstellungen per Track werden in dem Projekt mit abgespeichert.

Einstellmöglichkeiten pro analogem Track

Pro Track können sämtliche Parameter eingestellt werden, um mit jedem analogen Gerät kommunizieren zu können. Gehen wir das beispielsweise für Track A einmal genau durch: Das Gate kann als V-TRIG oder als S-TRIG ausgegeben werden. Wählen kann man den CV-Bereich zwischen 5 V oder 10 V. Im Bereich PITCH kann zwischen 5 verschiedenen Voltages ausgewählt werden: Hz/V (z .B. Korg MS-20), 0,26 V/Okt, 0,32 V/Okt, dem üblichen 1 V/Okt und 1,2 V/Okt (Buchla Systeme oder alte Modularsysteme). Ein Voltage BIAS ist im Hundertstelbereich ebenso noch einstellbar, und zwar von -1 Volt bis +1 Volt. Des Weiteren kann auch eine Referenznote als Grundlage gewählt werden, auch ein Testsignal ist notenweise aktivier- oder abschaltbar. Der Einstiegswert für den MOD–Ausgang ist von 0 Volt bis +10 Volt wählbar. Auch beim MOD–Ausgang ist ein BIAS im Hundertstelbereich von -1 Volt bis +1 Volt vorhanden. Als nächstes kann im Track noch die MIDI–Verbindung für das Empfangen und Senden von MIDI–Steuersignalen eingestellt werden, ebenso auf welchem der beiden MIDI–Ausgänge die Spur ausgegeben werden soll. Hier wählt man auch, ob dieser Track zusätzlich noch gleichzeitig auf der USB–Verbindung ebenfalls noch Werte an den Rechner übermittelt. Bei den 8 Gate Spuren (Track D) fallen natürlich die Pitch- und Modulationsangaben weg, ansonsten sind die Einstellungen identisch. Der obligatorische MIDI–Kanal 10 ist für Track D schon eingestellt.

Ich will mal sagen: Hier bleiben keine Wünsche offen! Sämtliche Verbindungsmöglichkeiten aus dem Hardware-Bereich der letzten 50 Jahre wurden berücksichtigt.

Projekte und Spuren

Der SQ-64 beinhaltet 64 Projekte, die alle überschreibbar sind. Ein Projekt besteht aus drei Melodiespuren (A, B, C) und einer Drumspur (D). Jede Spur (Track) kann 16 verschiedene Patterns haben, die jeweils maximal 64 Steps haben können. Die Drum-Spur enthält 16 Sub-Spuren, die ebenfalls jeweils 16 verschiedene Patterns mit jeweils 64 Steps maximal verwalten können. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass eben nur acht dieser Sub-Spuren im Track D als analoge Variante an den einzelnen GATE–Ausgängen ausgegeben werden können. Die anderen acht sind somit allein für MIDI oder für USB vorbehalten. Jedes Pattern, egal in welcher Kategorie, kann der Übersicht halber nach eigenen Wünschen mit Namen versehen werden.

Globale Einstellungen

In den globalen Einstellungen wählt man die Sync-Modi aus und bestimmt die Sync-Impulsrate und Polarität. Hier stehen 2PPQN, 4PPQN, 12PPQN, 24PPQN und 48PPQN zur Auswahl. Wem das alles nichts sagt, der lässt einfach die zu Beginn im Gerät festgelegten Parameter unangetastet. Nur die Spezialisten werden sich freuen, so umfangreiche Möglichkeiten vorzufinden. Hier lassen sich auch die Keyboard–Layouts und die Display–Helligkeit und noch vieles mehr einstellen. Besonders interessant finde ich die Option, mit welcher USB-Bus-Power das Gerät versorgt werden kann. Hier stehen 500 mA oder 2 A zur Auswahl. Zum einen gewährleistet dieses Menü die Kompatibilität zur USB2.0 Spezifikation und zum anderen auch die Bedienungsfreundlichkeit. Wieso und warum denn das? Ja, dazu später mehr, wenn es um die Bedienbarkeit geht.

Möglichkeiten des Sequencers im Detail

Wie fast nicht anders von Korg zu erwarten, sind die Möglichkeiten des Sequencers in Gänze und im Detail pro Step sehr umfangreich. Im Prinzip fehlt es hier an nichts. Start und Endpunkte, Einstiegspunkte, Anzahl der Steps, Fill– und Slide–Optionen lassen sich bei laufender Sequenz ändern. Die Länge der Gates, Offset in Prozent, Probability (Zufallswiedergabe) und Slides sind vorhanden. Die Slides sogar in drei verschiedenen Kurven wie linear, logarithmisch und exponentiell. Besonders hervorheben möchte ich die Möglichkeit, einen Step zu unterteilen und daraus mehrere Gates zu generieren (STP DIV). Hier gibt es sogar eine umfangreiche Auswahl bis zu 16 Trigger innerhalb des einen Gates und das auch noch in absteigender und aufsteigender Variante. Man denke nur an 16 Snares innerhalb eines Steps, die von leise nach laut getriggert werden. Das ist schon ziemlich spektakulär.

Nicht nur on top, sondern explizit handelt es sich bei den drei Sequencer-Spuren jeweils um 8–fach polyphone Spuren, die pro Step eben acht gleichzeitige Töne, sprich Akkorde, zulassen und abspeichern. Die Akkorde lassen sich dann auch nach dem Einspielen anhand der eingestellten Skala passend transponieren, indem man nur die Basisnote ändert. Wobei natürlich die Spuren auch im Arpeggiomodus oder einfach nur als Monovariante definiert werden können.

Bedienung des Sequencers

Alles steht und fällt mit der Übersicht und Benutzerführung eines solchen Standalone-Sequencers. Wollen wir uns diesem Punkt widmen! Beim Auswählen einer Spur fungieren die 64 Taster der Matrix als auswählbare Steps. Die klassische Ansicht! Jedoch ist es auch möglich, die untere Hälfte zu einer Tastatur zu wandeln, um direkt auf dieser Spur wie mit einem Keyboard zu spielen. Diese Taster sind dann weiß beleuchtet. Das ist flink mit einem Kombidruck von zwei Tasten erledigt.

Sind die einzelnen Spuren einmal gefüttert, wechselt man in den Performance–Modus. Hier zeigt die Stepmatrix jeden der vier Tracks im laufenden Sequencer an. Und hier beginnt der Spaß mit der SHIFT-Taste eigentlich erst. Durch diese schaltet man zeitweise in eine komplette Übersicht um und kann gleichzeitig für alle Spuren Veränderungen vornehmen. Zur Orientierung ist das Panel mit Funktionen in Weiß bedruckt. So schaltet man schnell die Bewegungsrichtung, teilt die Clock, fügt Triplets ein oder resetet eine Spur. Wer das Chaos liebt, stellt einfach jede Spur auf Random.

Was die Benutzerführung angeht, ist trotz der, sagen wir mal nüchtern–mathematischen, Gestaltung des SQ-64, ordentliches Studieren angesagt. Bewegungsabläufe müssen erstmal verinnerlicht werden. Speziell die vier Drehregler, die dem Display zugeordnet werden, halte ich für deplatziert, denn man greift oft an den falschen Regler. Dazu kommt noch, dass die vier Buttons unterhalb des Displays mit dem Display gar nichts zu tun haben und man ständig die vier Werte auf dem Display mit diesen Knöpfen verändern will. Die Logik der Menüs ist nachvollziehbar, zu Beginn bestehen jedoch mehr Fragen als Lösungen, auf die die knapp, aber gut gestaltete Anleitung zwar eingeht, aber nicht jeden Punkt ausführlich behandelt. Hier hilft nur intensives Probieren und Erforschen. Schließlich legt sowieso jeder seinen Schwerpunkt woanders.

Ein Einspiel-Keyboard mit beleuchteten Tasten zu simulieren, ist eine gute Idee und ist in dieser Gerätegröße und Preiskategorie ein Alleinstellungsmerkmal, aber auch hier ist durch die immense Auswahl an Skalen oder Darstellungsmöglichkeiten (Keys, Isomorphic, Octaves) intensives Ausprobieren notwendig. Das ist aber kein negativer Punkt, sondern bietet ein komplexes Feld für Klangforschung und Komposition, die man so nur am Rechner verwirklichen kann, aber auch hier wäre ein enormer Aufwand notwendig.

Besonders erfrischend ist die Handhabung der Matrix–Buttons. Wie eingangs erwähnt, haben diese keinen extra Druckpunkt, man muss nur mit den Fingern mit etwas Druck darüber wischen und schon ist die Eingabe erfolgreich. Durch diese Technik hat man im Nu mehrere Gates oder Sequencer-übergreifende Funktionen, auch während einer Live-Performance, erledigt. Das funktioniert von links nach rechts sowie auch von oben nach unten in der Matrix. Ähnlich einem Ribbon-Controller oder der Art und Weise eines Touchscreens. Mit anderen Worten: Man kann zwar auch die Taste drücken, aber darüber streichen geht auch wunderbar.

Habt Obacht!

Das größte Manko meiner Meinung nach ist die Beleuchtung der Tasten. Ich hatte persönlich arge Probleme, die Übersicht zu behalten. Jede Taste leuchtet grundsätzlich rot, egal ob es eine Note beinhaltet oder nicht. Wenn man einen Step aktiv schaltet, also eine Note platziert, leuchtet diese dann heller. Das mag zwar sinnvoll sein, aber bei mir verschwimmen die zwei Rottöne zu einem Einheitsbrei. Das liegt auch daran, dass nur ein kleiner Schlitz zum Durchscheinen der LED zur Verfügung steht (so wie bei einem Zylonen von Kampfstern Galactica) und das verstärkt den Effekt noch mal deutlich, im Vergleich zu einem komplett beleuchtetem Taster.

Das strengt an und geht auf das Hirn. Damit muss man klarkommen. Dem Einen mag es egal sein, ich habe jedoch Probleme damit. Hier spielt die Umgebungsbeleuchtung eine große Rolle. Dies war direkt beim ersten Einschalten zum Test der Fall und ich habe das die ganze Zeit als störend empfunden, bis ich endlich die Lösung für mich im globalen Menü gefunden hatte. Wenn man den Stromverbrauch auf 500 mA schaltet, leuchten die Tasten nur noch sehr, sehr schwach und die gewählten Steps schimmern nun angenehm rot. Damit man überhaupt die Zustände gut ablesen kann, muss wiederum die Umgebungsbeleuchtung sehr schwach sein. Im Dunkeln zu arbeiten ist dann gut machbar. Wie gesagt, das ist meine persönliche Einschätzung! Ohne die Möglichkeit, den Stromverbrauch zu drosseln, wäre die Bewertung nur auf ein „befriedigend“ gerutscht! Was nutzen einem all die tollen Funktionen, wenn die Bedienung eine Qual ist? Da die Beleuchtung vom Betriebsystem gut ansteuerbar ist, wäre eine Modifikation desselben denkbar und Korg könnte hier bei einem Update für angenehmere Beleuchtung sorgen.

Control Modus

Für MIDI-Fetischisten kann der Korg SQ-64 auch als Steuereinheit verwendet werden. Jeder Taster und Regler ist durch den bei Korg kostenlosen Editor „SQ-64 Editor“ definierbar. Das ist ein schön ergänzendes Goodie.

Software inklusive

Der Verpackung liegt ein Code bei, um sich die umfangreiche Software herunterzuladen. Mit dabei sind einige Hochkaräter wie Propellerheads Reason Lite, Korg Collection M1- Le, UVI Digital Synsations, AAS Synthesizer Plugins und einiges mehr. Besonders für Einsteiger ist das ein tolles Paket.

Innovation

Korg liefert, wie schon so oft, eine echte Innovation in Größe und Funktionsvielfalt bei ansprechendem Design. Der Korg SQ-64 kann sich in alle Projektumgebungen integrieren. Egal wie das Setup aufgebaut ist, der Korg kommt damit klar. Wer mit analogem Equipment musiziert, findet hier eine echte Zentrale für jegliches Vorhaben. Besonders günstig kann man damit seinen umfangreichen Eurorack-Gerätepark steuern und müsste wesentlich mehr Geld für solche Funktionen im Rack selbst ausgeben. Wer gänzlich sowieso nur am Rechner sequenziert, wird bis zu diesem Punkt des Artikels gar nicht gekommen sein, aber alle anderen, die diese Arbeitsweise in welchem Umfeld auch immer bevorzugen, finden hier eine kostengünstige und platzsparende eierlegende Wollmilchsau, wie wir im Bayern zu sagen pflegen. Alternativen zum Korg SQ-64 gibt es, die Geräte haben jedoch eine „echte“, fest definierte Mini-Klaviatur.