Test: Arturia KeyStep 37, MIDI-Keyboard mit Step-Sequencer

Erweiterter Controller samt Sequencer

Mit dem KeyStep 37 hatte Arturia kürzlich seine Reihe an MIDI-Keyboards mit integriertem Step-Sequencer erweitert. Zwischen den bisherigen Modellen KeyStep und KeyStep Pro haben die Franzosen den neuesten Sprössling platziert und dabei zwar den Tastaturumfang von 37 Tasten zum KeyStep Pro gleich gelassen, aber nicht die Funktionen. Auch bei den Anschlüssen gibt es deutliche Unterschiede. Schauen wir einmal, was das KeyStep 37 zu bieten hat.

KeyStep 37 im Überblick

Wie der Name es bereits verrät, bietet das neueste KeyStep-Modell von Arturia 37 anschlagsdynamische Tasten. Diese sind im Miniatur-Format ausgeführt, messen ca. 9 x 2 cm (weiß) bzw. 5,7 x 0,9 cm (schwarz) und sind löblicherweise mit Aftertouch ausgestattet. Trotz der geringen Größe lassen sich die Tasten gut spielen. Sie reagieren sauber auf den Anschlag, federn gut und schnell in die Ausgangsposition zurück und fallen geräuschtechnisch nicht störend auf – bei der Größe und dem Gewicht des Gehäuses keine Selbstverständlichkeit. Sowohl Akkorde als auch Melodien bekommt man hierauf schnell und gut umgesetzt.

Das Keyboard misst 550 x 35 x 147 mm und bringt 1,6 kg auf die Waage. Das relativ hohe Gewicht für solch einen 37er-Controller ist schnell erklärt: Dreht man das Keyboard um, wird die Bodenplatte aus Metall sichtbar, d. h. nur der obere Teil besteht aus Kunststoff. Diese Metall-Kunststoff-Kombi gibt dem Keyboard eine deutlich größere Stabilität, als man das von rein aus Kunststoff gefertigten Keyboards kennt. Dafür gibt es auf alle Fälle schon mal einen Pluspunkt.

Farblich bleiben die Franzosen beim bekannten Arturia-Weiß, auch die Art der Bedienelemente kennt man bereits von den Brüdern. Ob es später auch eine schwarze Version des Keyboards geben soll, ist derzeit nicht bekannt.

Die Bedienoberfläche ist klar gegliedert und damit schnell durchschaut. Links der Tastatur hat Arturia zwei Touchstrips für Pitchbend und Modulation untergebracht, direkt darüber befinden sich die Soft-Buttons für die Oktavierung, Hold- und Shift-Funktion. In der zweiten Belegung (blaue Schrift) lässt sich hiermit die Akkord-Funktion aktivieren, transponieren und den Keyboard-Play-Modus aktivieren (der Sequencer kann auf einem MIDI-Kanal laufen, während sich die Tastatur unabhängig davon auf einem zweiten Kanal spielen lässt).

Mit Hilfe eines Schiebereglers lässt sich zwischen dem Arpeggiator- und Step-Sequencer-Modus umschalten, die drei daneben liegenden Drehregler steuern daraufhin die Arbeitsweise des Arpeggiators – es gibt acht Modi: Up, Down, Inc, Exc, Random, Walk, Pattern, Order – die Noteneinteilung (1/4 bis 1/32 Triole) sowie die Rate.

Es folgt die Transportsektion, bestehend aus Aufnahme-, Stop- und Pause/Play-Taste sowie dem Tap-Button, über den das Tempo eingetappt werden kann. Abgeschlossen wird die Bedienoberfläche mit einem numerischen 3-Zeichen-LED-Display, dem Chord-Button sowie vier Drehreglern.

Ebenfalls als Bedienelement bzw. Anzeige herangezogen wird die Tastatur. In Kombination mit der Shift-Taste dient der untere Teil der Tastatur beispielsweise zur Auswahl des MIDI-Kanals, danach folgen die Einstellungen für Gate, Swing, Sequenz und die Skala (Chromatisch, Dur, Moll, Blues, User). Im Gegensatz zu anderen MIDI-Keyboards, bei denen die Tastatur oftmals zum Einstellen von MIDI-Control-Change-Befehlen genutzt wird, muss man beim KeyStep 37 aber nicht gänzlich im Blindflug agieren. Jede Taste besitzt eine eigene LED, so dass man die gewählten Einstellungen stets schnell im Überblick hat. Auf welchem MIDI-Kanal sende ich, wie schaut es hinsichtlich des Swing-Faktors aus? Ein schneller Blick auf die Tastatur reicht dafür aus, gut gelöst.

Wie eingangs erwähnt, hat Arturia den KeyStep 37 zwischen KeyStep und KeyStep Pro positioniert. Die genauen Unterschiede könnt ihr der folgenden Tabelle entnehmen:

Anschlüsse und Lieferumfang

Aufgrund seiner vielfältigen Anschlüsse ist der KeyStep 37 einfach ins heimische Studio samt Modularsystem einbindbar. Der über USB kommende Strom reicht für den Betrieb aus, so dass Arturia dem Keyboard kein externes Netzteil beilegt. Möchte man den KeyStep 37 standalone nutzen, wird ein 12 V DC, 1,5 A Netzteil benötigt.

Das Keyboard verfügt über ein MIDI-Duo sowie den Anschluss für ein Pedal, Kensington Lock, Sync Ein-/Ausgang sowie drei CV-Outputs (Mod, Gate, Pitch). Mit Hilfe des daneben liegenden, zweiteiligen Mäuseklaviers lässt sich die Clock des KeySteps einstellen, hier darf zwischen intern, USB, MIDI und Sync In gewählt werden.

Zum Lieferumfang des KeyStep 37 gehören ein USB-Kabel sowie ein „Anti Ground Loop Adapter“ (zur Vermeidung von Brummschleifen – hierbei werden die Stromversorgung und die Datenleitung gesplittet und damit Brummen verhindert), ein Quick-Start-Guide und eine Lizenz für Ableton Live Lite 10, die man nach Registrierung des Keyboards auf der Arturia Website erhält. Abgesehen vom Arturia MIDI-Control-Center sind eine zusätzliche Software oder Plugins nicht enthalten.

Das ausführliche und gut geschriebene Handbuch zum KeyStep 37 (derzeit nur in englischer Sprache) stellt Arturia auf seiner Website zum Download bereit. Da es zu allen Arturia Produkten auch deutsche Handbücher gibt, kann man davon ausgehen, dass ein solches zeitnah nachgereicht wird.

Praxis

Beginnen wir mit dem Chord-Modus, den Arturia gegenüber der Version des kleinen KeySteps deutlich erweitert hat. Arturia hat insgesamt elf Akkord-Typen integriert, diese wählt man mit Hilfe des ersten Drehreglers (Type) aus. Eine Taste auf dem Keyboard drücken (zuvor natürlich den Akkord-Modus aktivieren), die Art des Akkords wählen und schon erhält man einen schönen mehrstimmigen Akkord. Zur Auswahl stehen Octave, 5th, Sus(pended), Min(or), M(inor)7, m(inor)9, m(inor)11, M(ajor), M(ajor)7, M(ajor)9, M(ajor)11 und ein User-Preset. Maximal 16 Noten können gleichzeitig erklingen (die Anzahl der Töne lässt sich über den Notes-Regler festlegen), wobei der KeyStep 37 stets Töne oberhalb der gedrückten Note hinzufügt.

Interessant wird es mit dem „Vel > Notes“-Regler, denn dieser nimmt je nach Anschlagsstärke (Velocity) Einfluss auf die Anzahl der Akkordtöne. Ist der Regler komplett aufgedreht (Rechtsanschlag) und der Notes-Regler steht auf 16 (maximaler Wert), erklingen bei einer Velocity von 127 alle Töne, bei einer niedrigeren Velocity nur ein Teil davon. Abstufungen gibt es bei den Velocity-Werten 10, 50, 100 und 127. Dies lässt sich in Form einer Prozenteinstellung aber noch variieren.

Noch mehr Variation kommt mit dem Strum-Regler ins Spiel. Hierbei simuliert das MIDI-Keyboard den Anschlag einer Gitarre. Im folgenden Video wird die Funktion demonstriert (ab 2:56):

Sowohl die Vel > Notes- als auch die Strum-Funktion findet man beide nicht in den anderen beiden KeyStep-Modellen, somit definitiv ein Alleinstellungsmerkmal des KeyStep 37.

Sequencer

Grundsätzlich bietet der KeyStep 37 die Möglichkeit, Sequenzen sowohl per Step-Recording als auch in Echtzeit aufzuzeichnen. Die maximale Anzahl der Steps beträgt 64, in 16er Schritten kann man die Sequenz von 16 über 32, 48 auf 64 Schritte hochschrauben.

Entgegen dem größeren Bruder KeyStep Pro lässt sich beim KeyStep 37 lediglich ein Track anlegen. Zwischen maximal acht Patterns (während des laufenden Sequencers über den Arpeggiator umschaltbar) lässt sich wechseln, Pattern Chaining ist nicht möglich. Die Sequenzen können monophon wie auch 8-fach polyphon gestaltet werden und sofern gewünscht, lassen sich im polyphonen Modus weitere Noten im Overdub-Modus hinzufügen. Somit kann man beispielsweise erst ein paar Akkorde aufzeichnen, danach eine Melodie drüberlegen. Alternativ lässt sich eine Sequenz aufnehmen und nach erfolgtem Wechsel in den „Keyboard Play“-Mode lässt sich dann fröhlich darüber jammen, ohne dass die eigentliche Sequenz beeinflusst wird.

Weitergehende Informationen zum Sequencer gibt Arturia im folgenden Video:

Das bekannte MIDI-Control-Center von Arturia ist mit dem KeyStep 37 kompatibel. Hierüber kann man seine Lieblingssequenzen auslagern und später wieder in den KeyStep zurückholen.

Abgesehen von den beschriebenen Funktionen lässt sich das KeyStep 37 auch als herkömmlicher MIDI-Controller nutzen. Hierfür können die vier Drehregler herangezogen werden, die Programmierung erfolgt über die o. g. Control-Center-Software. Die Drehregler können vierfach belegt werden. Neben der Control-Change-Nummer und dem MIDI-Kanal können für jeden Drehregler auch Min/Max-Werte festgelegt werden.