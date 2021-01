Test: Isla Instruments KordBot, Hardware Sequencer

Isla KordBot - my MIDI companion

Vorwort der Redaktion

Mit dem KordBot hatte ISLA INSTRUMENTS erstmals weltweit auf sich aufmerksam gemacht. Auch unsere Neugierde wurde damals geweckt, aber es dauerte eine Zeit, bis wir eines der begehrten Objekte ergattern konnten.

Aktuell kennt man Isla Instruments vor allem durch den E-MU SP-1200 Klon unter der Bezeichnung Isla S2400 (den demnächst ein Kollege hier in einem Test vorstellen wird). Bedauerlich ist nur, dass durch dieses neue Projekt der KordBot aktuell nicht lieferbar ist. Hingegen ärgerlich ist der Umstand, dass die Software zum KordBot noch so manchen Bug enthält.

Bislang äußerte sich Mastermind Brad Holland nicht offiziell zu weiteren Entwicklungsschritten des KordBot. Auf seiner Website steht aber zumindest noch immer:

Da es sich beim Isla KordBot um ein wirklich interessantes Produkt handelt, hoffen wir das Beste und haben uns dazu entschlossen, den Sequencer auf AMAZONA.de einem ausführlichen Test zu unterziehen. Bei der Gelegenheit möchte ich mich auch bei Mike Steffl bedanken, der zu diesem Test die Fotos beigesteuert hat.

Hiermit übergebe ich nun an Alexander Semrad-Neversal, der den Test durchführte.

Viel Spaß mit dem Report

Euer Peter Grandl

Der KordBot Hardware-Sequencer

Brad Holland hat seine Company Isla Instruments nach dem Vornamen seiner Tochter Isla benannt. Ein sehr idealistischer Ansatz, wie auch sein erstes Produkt, das über Kickstarter gelauncht wurde – der KordBot – ein Chord Progression Generator oder vereinfacht ausgedrückt, ein Controller, mit dem man jeden nur erdenklichen Akkord samt Variationen auf Knopfdruck abrufen kann. Der KordBot erweitert den musikalischen Horizont für jedermann, weil Musiktheorie unmittelbar per Knopfdruck in die Praxis umgesetzt werden kann.

Ich habe meinen KordBot gebraucht gekauft, er ist einer der ersten über Kickstarter finanzierten (weißen) Production Line.

Meine Eindrücke zur Hardware

Wertig ist anders, der Bildschirm könnte definitiv mehr Kontrast und Helligkeit haben, die Lesbarkeit bei seitlichem Blickwinkel fällt stark ab, das Plastikgehäuse wirkt billig, die Taster – hintergrundbeleuchtete gummierte Pads – haben keinen definierten Druckpunkt und sind schwammig.

Bernd das Brot hätte wohl gesagt: “Die Gesamtsituation ist unzufriedenstellend.“

Kurzer Blick auf die Oberfläche des Sequencers

Das Layout des KordBot ist dabei sehr aufgeräumt. Links oben das schon erwähnte Farb-LED-Display , darunter 32 „chord modifier“ Buttons, mit denen man die Chord-Progressions wählen kann, rechts neben dem Display, 8 Encoder mit Push-Funktion, mit denen Parameter editiert werden können, darunter 4 Funktions-Keys, shift, alt, yes – no in Form von Haken und X sowie eine Plus- und Minus-Taste. Daneben 12 Pads mit Speicherfunktion, auf denen Chords abgelegt werden können und ein Strip, der für Strumming eingesetzt werden kann. Darunter bzw. neben den Chord-Progressions ein Keyboard in Form von länglichen Pads über 2 Oktaven.

Die Hauptfunktion des KordBot sind die 4 Play-Modes, weitere Menüpunkte sind der Sequencer, der auch in Version 6.0 Beta immer noch den Status „coming soon“ aufweist sowie ein File-Manager für die SD-Karte, ein Settings-Menü und ein „About“-Menü mit Credits.

Wenden wir uns also dem zu, was vorhanden ist und funktioniert und das ist dann doch eine ganze Menge: die 4 Play-Modes eben, diese sind Key + Mod, Diatonic Mode, Diatonic Strum und Polyphonic Keys.

Key + Mod

Key + Mod kombiniert die vorprogrammierten Chord-Modifier-Tasten mit dem 2-Oktaven-Keyboard. Will man C Major spielen, wählt man zunächst Maj und drückt dann das C auf dem Keyboard. Sehr schön ist, dass die entsprechenden Einzelnoten auch auf dem Keyboard hinterleuchtet werden, so kann man den KordBot auch als Grifftabelle einsetzen. Weiterhin wird der zuletzt abgerufene Akkord im Display angezeigt. Umkehrungen der Akkorde können mit zusätzlich gehaltenen Funktionstasten 1-4 abgerufen werden.

Key + Mod bietet also die Möglichkeit, 32 Akkorde in 4 Umkehrungen also 128 Akkorde pro Grundton auf Knopfdruck abzurufen, darüber hinaus lassen sich im KordBot auch eigene Akkordvariationen bauen und abspeichern.

Diese so gewählten Akkorde lassen sich auf den 12 M(emory)-Pads ablegen, ein tolles Tool, um Akkordkombinationen auszuprobieren, und – was auch sehr schön ist – die in Key + Mod abgelegten Chords lassen sich auch in den anderen Modis abrufen.

Diatonic-Mode

Im Diatonic-Mode triggern die Chord-Modifier-Tasten direkt Akkorde aus 59 wählbaren siebenstufigen Skalen mit frei wählbarem Grundton. Weiterhin können auch 10 User-Skalen erstellt werden. Getriggert werden die Akkorde der 7 Stufen der jeweiligen diatonischen Tonleiter jeweils über die ersten 7 Tasten einer Reihe der Chord-Modifier-Tasten, man hat also 4 Skalen gleichzeitig abrufbar.

Werksseitig ist z. B. der ersten Reihe CMajor zugewiesen, die 7 Tasten triggern also CMaj, Dm, Em, Fmaj, Gmaj, Amin und Bdim.

Auch hier lassen sich die getriggerten Chords wieder auf den MEM-Pads ablegen und über die 4 Funktionstasten in Umkehrungen triggern.

Progression-Suggestion

Um sich abseits der 7 Stufen der 4 möglichen direkt abrufbaren Tonleitern zu bewegen, wurde der Progression-Suggestion-Mode eingebaut. Einmal mit der rechten Taste einer Reihe aktiviert, kann man sich zwischen den Akkorden frei bewegen, je nach aktuell getriggertem Akkord leuchten mögliche nächste Akkorde auf, auf die dann direkt gewechselt werden kann.

Diatonic-Strum-Mode

Hier kommt dann der Strip mit ins Spiel.

Während der Akkord mit den Chord-Modifier- oder Mem-Tasten gehalten wird, kann man mit dem Strip 6-stimmig polyphon strummen. Das erinnert ein wenig an ein Omnichord, nur dass eben über MIDI jeder nur erdenkliche Sound antriggerbar ist. Insgesamt sind bei voller Slide-Länge 12 Noten über den Strip abrufbar. Vom Prinzip her ist der Strip mit dem Arpeggiator verknüpft und mit Anpassung der Arpeggiator-Parameter ändert sich auch das Spielverhalten. Anzumerken ist, dass zumindest bei meinem Exemplar das Triggerverhalten über den Strip nicht immer einwandfrei war und es doch einiger Übung bedurfte, um befriedigende Ergebnisse zu erzielen.

Polyphonic-Keys

Hier kann mit den Notentasten in 6-facher Polyphonie gespielt werden, wobei jeder Taste ein eigener MIDI-Kanal zugewiesen werden kann und auch USB- oder DIN-MIDI können theoretisch jeder Taste separat zugewiesen werden.

Den Akkordspeichertasten kann im Polyphonic-Keys-Mode über die Tastatur ein bis zu 16-stimmiger Akkord im Step-Eingabeverfahren zugewiesen werden, auch bleibt die Belegung der MEM-Tasten beim Mode-Wechsel erhalten.

Sonstiges zum Isla KordBot Sequencer

Der File-Manager schließlich dient zum Speichern, Laden und generell der Datenverwaltung des internen Speichers und der SD-Karte.

Im Settings-Menü können die MIDI-Einstellungen (DIN, USB, Wireless) verwaltet werden, auch die Tastenbelegungen der Mod-, Note- und Mem-Tasten kann verwaltet werden.

Weiterhin gibt es Einstellungen für die Funktionen der Expressionpedal- und Footswitch-Eingänge.

Arpeggiator an Bord

Der Arpeggiator ist prinzipiell in allen Spielmodis an Bord, im komplexen Arpeggio-Builder können eigene Noten- und Velocity-Patterns erstellt und editiert werden. Noten- und Velocity-Patterns können dabei getrennt gewählt werden. Die Anzahl der Noten hängt dabei prinzipiell vom gewählten Akkord ab, wobei sich auch eine fixe Anzahl an Noten pro Chord einstellen lässt. Es stehen verschiedene Abspielmodi wie Up, Down und alternierende und verkettete Variationen davon bereit, weiterhin lassen sich Chord-Spread, Velocity-Offset, Note-Lenght, Division, Velocity-Humanise, Tempo, Chord-Hold-Time und Swing über die 8 Drehregler in Echtzeit bei laufendem Pattern anpassen, insgesamt ist der Arpeggiator des KordBot also sehr mächtig.

DIN, USB oder wireless?

Welcher Übertragungsweg ist der beste? Bei USB sei einmal erwähnt, dass der KordBot class-compliant ist, man benötigt keinen eigenen MIDI-Treiber. Seine Energie kann der KordBot auch über USB beziehen. Ich habe ihn bevorzugt über DIN-MIDI betrieben, da der KordBot schon das eine oder andere Mal eingefroren oder abgestürzt war, da ist der Neustart des KordBot ohne USB Anbindung risikoloser für das Gesamtsystem, wobei man sagen muss, dass sich die Stabilität des KordBot sich von „Beta zu Beta“ verbessert hat.

Das breite Einsatzgebiet des KordBot

Der KordBot ist vielseitig einsetzbar. Er ist Kompositionsassistent, Musiktheorie-Lehrer, Session-Partner, mit ihm bewegt man sich in musikalische Gebiete, die man ohne KordBot nie betreten hätte, er erweitert den musikalischen Horizont. Aber auch in Tonarten, in denen man zu Hause ist, kann man den KordBot dank des mächtigen Arpeggiators und des Diatonic-Strum-Modes musikalisch sehr produktiv einsetzen. Dabei ist das Ganze genreunabhängig und es ist egal, ob man Natursounds aus Gigabyte-lastigen Sample-Bibliotheken triggert oder einen monophonen Synthesizer mit dem Arpeggiator ansteuert. Und nicht zuletzt kann man auch schnell einmal nachschauen, wie man diesen oder jenen Akkord greift.

Wissen ist Macht, wie in allen Bereichen des Lebens kann zu viel Wissen um die Regeln die Kreativität auch blockieren. Manchmal bewegt man sich im Kreis. Die Muse küsst nicht. Hier hilft KordBot. Die Muse küsst wieder.

Ein wenig schade ist, dass sich die Hardware so billig anfühlt, die Regler sind nicht sehr griffig und sitzen zudem sehr eng und die Taster fühlen sich tot an. Ich bin ein Freund des Netzschalters, der fehlt hier, der KordBot ist ja ein kleiner Computer und einen Computer mit Ziehen des Netzsteckers auszuschalten, finde ich eigenartig. Generell ist der KordBot im schummrigen Studiohalbdunkel besser aufgehoben, das Display ist nicht das Leuchtstärkste und besitzt keine Helligkeitsregelung, die Hintergrundbeleuchtung der Tasten ist gelungen, aber auch nicht die Kräftigste. An all den kleinen Details merkt man, dass Isla Instruments ein Kleinstunternehmen ist und dass der Kordbot das erste Produkt ist. Man ist ein „early adopter“. Und wenn ich schon (wenn auch nicht nur) am nörgeln bin, ist noch zu bemerken, dass immer noch einige angekündigte Features den Status „coming in future firmware updates“ haben.

Haptisch ist das alles nicht der große Wurf, aber die musikalische Ausbeute steht diesen Mängeln ganz klar als dickes Plus gegenüber, der KordBot ist in meinem Alltag stets ein treuer Begleiter – mein MIDI-Companion.

Isla KordBot vs. Conductive Labs NDLR

Ein Vergleich mit dem Conductive Labs NDLR (sprich noodler) bietet sich an, der NDLR ist am ehesten mit dem KordBot im Diatonic-Mode vergleichbar, bietet er doch auch die Möglichkeit, sieben Stufen einer Tonart abzurufen. Dennoch ist das Konzept ein anderes, der NDLR kann 4 Sequenzen parallel (Pad, Drone, Motif – 1 und 2 – man beachte die Schreibweise) auf 4 verschiedenen Spuren ausgeben. Auch beim NDLR können die Parameter der Sequenzen in Echtzeit verändert und angepasst werden, er ist auch für generative Musik einsetzbar. Der NDLR ist ebenso ein Ideengeber wie der KordBot, aber ich sehe ihn eher im Genre der elektronische Musik verankert, bietet er doch auch deutlich weniger Skalen als der KordBot, dafür aber über die LFO-Funktionen MIDI-Modulationsmöglichkeiten wie z. B. – lange ist es her – ein Jazzmutant Lemur. Der KordBot ist universeller einsetzbar. Die Hardware des NDLR ist wertiger. Für alle, die sich selbst ein Bild über die Möglichkeiten des NDLR machen wollen, empfiehlt sich der sehr ausführliche Test von Kollegen Leo Solter.