Isla Instruments S2400 Sample-Drummachine, E-Mu SP-1200 Clone

Erste Eindrücke zur S2400

Nach und nach erreichen die ersten S2400 von Isla Instruments ihre neuen Besitzer. In manchen Foren wird berichtet, dass die Kunden leider nicht nach der Reihenfolge der Bestellungen abgearbeitet werden, sondern offensichtlich erst all jene Kunden bedient werden, die auch einen Koffer zu ihrem S2400 dazu geordert haben (was wir gelinde gesagt ein wenig merkwürdig finden).

Einer der glücklichen Empfänger war unser Leser „ubique“ (im richtigen Leben Christian Schmitt), der uns soeben einen Schwung toller Fotos zum S2400 Sampler geliefert hat. Dafür ein herzliches Danke Christian.

Ein ausführlicher Test zum S2400 ist ebenso in Planung. Da aber der Autor seinen S2400 ohne Koffer orderte, werden wir darauf noch ein wenig warten müssen.

Als kleines Trostpflaster hat uns derweilen Christian ein wenig Rede und Antwort zu seiner Neuerwerbung gestanden.

Interview mit Christian Schmitt zum Isla S2400

Peter:

Hi Christian, wie lange hast Du jetzt auf den Isla S2400 warten müssen?

Christian:

Ich hatte im Mai 2020 vorbestellt. Da Isla Instruments die passenden Versandkartons für Lieferungen ohne Flight-Case ausgegangen waren, wurden, für einen Zeitraum von ca. 2 Wochen, Bestellungen mit Flight Case vorgezogen. Für mich natürlich ein glücklicher Umstand, so hatte ich die S2400 bereits im Januar 2021 in meinem Studio.

Peter:

Wie ist Dein erster Eindruck bzgl. Verarbeitung und Sound?

Christian:

Die Verarbeitung würde ich als sehr solide bezeichnen, quasi built like a tank. Die Fader laufen butterweich, die Pads spielen sich sehr angenehm und die Klinkenbuchsen sind super fest verschraubt. Die doppelten Potentiometer laufen sehr gut, sind allerdings Gewöhnungssache. Auch die Taster reagieren einwandfrei, genauso das Display, welches auch in schwierigen Perspektiven und Lichtverhältnissen gut ablesbar ist. Insgesamt habe ich das Gefühl, ein sehr hochwertiges Instrument unter den Fingern zu haben.

Peter:

Wie steht’s mit dem Sound?

Christian:

Der Sound gefällt mir unglaublich gut. Die wunderbaren ‚Aliasing-Artefakte‘ zaubern mir jedes Mal ein fettes Grinsen ins Gesicht. LoFi Sound ist ja heute nicht mehr jedermanns Sache, wer sich aber eine S2400 holt und sich vorab informiert hat, weiß was einen erwartet.

Aber Achtung: Die Tatsache, dass durch die Möglichkeit einer Auswahl der Audio Engine auch echter „HiFi“-Sound möglich ist, macht die S2400 zu einem super flexiblen Werkzeug und dürfte daher nicht nur die LoFi-Fans begeistern.

Peter:

Was fehlt Deiner Meinung nach noch?

Christian:

Dank des aktuellen Updates vom 08.02.2021 fehlt mir persönlich nicht mehr viel. Da wurden einige Features (Reverse Sample/Slice, Resampling etc.) hinzugefügt und jede Menge Bugfixes (Ext. Clock Sync etc.) sind eingeflossen. Die S2400 mag ich ja persönlich gerade wegen ihrer Einfachheit und der Reduzierung aufs Wesentliche. Deshalb hoffe ich tatsächlich eher auf weniger Features, dafür aber weiter auf volle Stabilität.

Zwei Dinge, die ich mir allerdings tatsächlich noch wünschen würde:

1-2 LFOs pro Track Ein analoges Filterboard für die Einzelausgänge – in Aussicht gestellt wurde es und die entsprechenden Voraussetzungen wurden hardwareseitig berücksichtigt – mal schauen, ob und wann es Realität werden könnte.

Peter:

Hast Du eine Vergleichsmöglichkeit zum Vorbild E-Mu SP-1200?

Christian:

Ich hatte leider nie eine SP-1200. Als ich anfing, mich dafür zu Interessieren, waren mir die Preise bereits viel zu hoch. Da hat es dann „nur“ für verschiedene Generationen von MPCs gereicht :)

Peter:

Vielen Dank, Christian, für die Infos. Nun sind wir super gespannt auf den ausführlichen Test, der hoffentlich demnächst möglich sein wird, wenn unser Autor sein Exemplar erhält :)

Spezifikationen der Isla Instruments S2400

• Sturdy 4-piece Steel/Aluminium enclosure

• Mains Powered 100-250V AC

• Dual Audio Engine: 12-Bit/26.04khz Lo-Fi Engine (Classic SP Sound) and 24-Bit/48khz Hi-Fi Engine

• Stereo Recording/Playback

• Channels 1-8 Pannable to Main out L/R Channels 7+8 can be ‘linked’ to support stereo audio content

• Headphone Output (9-10) w/independant monitoring of channels

• Dedicated Microphone Pre-Amp

• Looper Pedal Mode (with full duplex recording/playback)

• Record and overdub live audio during playback

• USB Host & Device Ports: Connect usb thumb drives, keyboards, midi controllers directly into the SP2400

Die ISLA 2400 on YouTube

Schöner Soundvergleich zischen ISLA S2400 und E-MU SP-1200

Und hier eine Demonstration des integrierten Filters:

—–

Meldung vom 17. Juni 2019

Nun gibt sich der Entwickler der S2400 endlich zu erkennen. Es handelt sich um Isla Instruments, die bislang durch den MIDI-Controller/Arpeggiator/Sequencer Kordbot bekannt sind. Auf deren Website ist die SP 2400 jedoch noch nicht zu finden.

Update 2. März 2019:

Ken Flux Pierce zeigt in einem neuen Video diesmal echte Fotos von der SP 2400, die nun endgültig bestätigen, dass die Sample-Drummachine ein reales Projekt ist. Deswegen ist es uns ein Update der News wert. Um den Hersteller wird immer noch ein Geheimnis gemacht und die Spekulationen von Flux, warum sich das so verhält, sind auch nicht wirklich aufschlussreich.

Die Fotos zeigen in erster Linie die Gehäusegröße im Vergleich zur E-MU SP 1200. Das aufliegende Touch-Display gehört nicht zur Maschine, sondern dient nur der Ansteuerung der Schaltung des Prototypen, wie man es im Video sehen kann. Ab 5:40 gibt es Audiobeispiele, bei denen man das Down-Pitch-Verhalten hören kann. Ein Aspekt, der viel vom Charme des Originals ausmacht.

Meldung vom Februar 2019

Schon vor einigen Tagen geisterte das Bild, genauer gesagt das Rendering, einer Platine durchs Netz, das besonders wegen der Gerätebezeichnung SP 2400 auffiel. Der Name legt natürlich nah, dass es sich um eine Art Clone der legendären E-MU SP 1200 handelt. Auf Anfrage bestätigte uns die Firma Behringer, dass dieses Projekt nicht aus ihrem Haus sei. Nun wurden auf der Website „fluxwithit.com“ ein paar Informationen veröffentlicht, jedoch bleibt der Entwickler weiterhin geheim.

Warum dieses Geheimnis um den Hersteller? Laut YouTube-Video von „Ken Flux Pierce Fluxwithit“ handelt es sich weder um Behringer, die von vielen Usern gleich „verdächtigt“ wurden, noch um Akai (wurde wegen der Pads vermutet), was auch ziemlich bizarr wäre, wenn der MPC-Hersteller nun den ehemaligen Konkurrenten klonen würde. Der wahre Hersteller bleibt auf dem Bild geschwärzt. Die beiden veröffentlichten Bilder, beschriftet mit Grey und Dark, könnten auf zwei verschiedene Ausführungen hinweisen.

Die S2400 ist keine Neuauflage, wie es seinerzeit die Reissue-Version war, die E-MU in den 90er Jahren selbst herausgebracht hat. Es handelt sich vielmehr um eine moderne Sample-Drummachine, die sich optisch an dem Klassiker orientiert und eventuell auch einige konzeptionelle Ideen übernimmt.

Schon die Pads mit RGB-Beleuchtung, die auf dem verfremdeten Bild zu erkennen sind, stellen einen Fortschritt gegenüber den alten Klappertasten dar. Auch die Funktions- und Transporttasten sind mit kleinen Varianten der Pads ausgeführt.

Die Samples können mit 24 Bit oder mit 12 Bit abgespielt werden, womit man anscheinend den Originalklang als Option haben soll. Ein 3,5“ Floppydrive ist natürlich auch nicht mehr vorhanden. Stattdessen lässt die Platine USB-Anschlüsse und eventuell auch ein SD-Slot erkennen. Die acht Ausgänge lassen auf acht Kanäle, wie beim Original, schließen, doch wird es hier wohl (analoge) Filter auf allen Kanälen geben.

Wer mehr zur originalen E-MU SP 1200 erfahren will, dem empfehlen wir unseren Black Box-Artikel.