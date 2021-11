Test: Isla Instruments S2400 Drumsampler, Sequencer, Teil 1

Der E-Mu SP1200 Klon mit dem Plus-Faktor

Vorwort der Redaktion

Für den Isla Instruments S2400 Grovebox-Sampler haben wir gleich zwei Autoren in die Pflicht genommen, dieses Tool unter die Lupe zu nehmen. Im ersten Teil klärt uns DSL-man ein wenig über die Beteiligten auf, die hinter der Isla-Kreation stecken. Er geht nochmals auf die Features und Verarbeitung des S2400 ein und gibt sein persönliches Urteil zur Bedienung und zum Klang des Gerätes ab.

Im zweiten Teil lädt uns Alexander Semrad-Neversal dazu ein, ihm bei seinen Praxiserfahrungen mit dem Isla S2400 über die Schulter zu schauen. Wie werden Samples erstellt und bearbeitet und wie macht sich die Unit im Zusammenspiel mit allen Komponenten?

Beginnen wir nun also mit Teil 1 von DSL-man:

Die Entstehung des Isla Instruments S2400

Nach rund 3 Jahren Entwicklungszeit begann im Herbst 2020 die Auslieferung des Isla Instruments S2400. Hier nun ein Testbericht und weitere Informationen rund um das Gerät und dessen Entwicklung und Szene.

Die Idee hinter dem Gerät war ein EMU SP-1200 Sampler, eine Sampler-Legende. Hierzu gab es bereits einen Blackbox Artikel bei uns https://www.amazona.de/black-box-e-mu-systems-sp-1200/

Um es vorab zu sagen, es ist kein Clone des SP-1200, jedoch wurden das Bedienkonzept und Teile der Spezifikationen mit in das Gerätekonzept übernommen.

Das amerikanische Unternehmen Isla Instruments kennen manche vielleicht schon, aus dem gleichen Hause kommt der Kordbot „MIDI Controller“. Brad Holland ist der Chef und seine junge Tochter Isla der Namensgeber des Unternehmens.

Beim Produktentstehungsprozess wurden viele bekannte Entwickler mit ins Boot geholt,

Vision/Design: Brad Holland

Audio Engine: Vladimir Pantelic (vpme.de)

UI/Sequencer: MickeyDelp

PCB & CAD: Supul Sapukotana

Beim Betatesting und Sounddesign findet man sehr viele namhafte Künstler, eigentlich eher unüblich, in Tests darauf einzugehen, jedoch ist im Gesamtkontext des Gerätes und dessen Entstehung ein Dank an alle beteiligten zu richten: Alex Ball, Chaz Emphatic, Corrinne Haskins, Craig Albright, David Noller, Dennis Ferrer, DJ Battlecat, DJ Jazzy Jeff, Doug Terrebonne, E-A-Ski, Easy Mo Bee, Fred Wreck, Jamie Lidell, Just Blaze, Ken Flux Pierce, Kenny Dope, Lisa Vazquez, Questlove, Rory Dow, Scott Wozniak, Ski Beatz, Steve Mac, Sunshine Jones, Todd Terry, Young Guru, Matt Jones, Goldbaby, Grant Nelson, Burning Rainbow sowie an Bill Behrendt, Paul Schreiber, Rob Orr, Dave Rossum, Marco Alpert, Adventure Kid, Erin Parr.

Die Geräteentwicklung startete 2018 und wurde seit ca. 2019 durch eine Art Kampagne durch Käufer vorfinanziert, zu dem Zeitpunkt sah das Gerät noch so aus: Im Kundenkreis befinden sich zwar primär Musiker aus dem HipHop-Bereich, jedoch findet man auch Musiker aus elektronischen Genres, wie es u. a auch im AKAI MPC Sampler Bereich war und ist.

Lieferumfang des Drumsamplers/Sequencers

Geliefert bekommt man das Gerät in doppelter Verpackung samt Kaltgeräteanschlusskabel (leider UK-Version erhalten) sowie einen Aufkleber. Die Verpackung ist stabil und mit geschäumten Formteilen ausgefüllt. Eine Bedienungsanleitung oder Quickguide ist nicht im Lieferumfang enthaltem. Als Anmerkung ist zu erwähnen, dass, sollte man das separat erhältliche S2400 Case bestellt haben, so wird das Gerät darin verschickt. Die Abmessungen des Gerätes betragen 460 x 310 x 130 mm Höhe hinten, 80 mm Höhe vorn, also durchaus als groß zu bezeichnen.

Verarbeitung & Haptik

Hat man den S2400 nun aus dem Karton entnommen, fällt einem zwangsweise sofort das hohe Gewicht von 6 kg auf, im Vergleich wiegt ein MPC2000 6,3 kg. Das Gewicht beim S2400 resultiert aus den sehr massiven 6 mm dicken Aluminium-Seitenteilen sowie dem sehr massiven Metallgehäuse.

Da ich bereits mein S2400 einmal auseinander gebaut habe, kann ich nur so viel sagen, dass man heutzutage selten noch Neugeräte findet, die sehr robust gebaut sind, zu oft wird der betriebswirtschaftliche oder ökologische Nutzen vorangestellt und statt dessen Kunststoff und dünnes Metall verarbeitet.

Slider & Encoder

Kommen wir zu den wichtigen Dingen: zunächst die Slider. Ich war wirklich extrem begeistert, wie gut diese sind, diese laufen extrem weich, vergleichbar mit Pioneer Mixer Channel-Slider oder Crossfader (irgendwo dazwischen), sie wackeln nicht und lassen sich mit den großen Slider-Kappen auch haptisch sehr gut bewegen, aufgrund der Länge/Travel der Slider kann man Werte sehr gut einstellen. Es sind 60 mm Dual Rail Slider.

Der verbaute Encoder ist ein optischer Greyhill Encoder, die 8 verbauten Channel-Potentiometer für das Filter sind Pro-Audio Dualgang-Potentiometer und am Gehäuse verschraubt. Alle Potentiometerkappen bestehen aus Aluminium und fügen sich gut in das Gesamtdesign ein.

OLED-Display

Das OLED (Display) ist mit 128×64 Pixel groß genug, für das was man damit machen soll, es ist aufgrund der Technik gut ablesbar und bei der Gerätenutzung bisher immer ausreichend gewesen. Sicherlich wäre ein größeres Display immer besser, aber was nützt ein großes Display, wenn dementsprechend der Nutzen ausbleibt. wenn die Firmware oder dessen Bedienungskonzept nicht optimal ist. (Sorry Elektron)

Triggerpads

Das wohl Wichtigste sind die 8 Triggerpads, hier zeigen sich ebenfalls die Bemühungen und der lange Entwicklungsaufwand, denn die Pads lassen sich wunderbar benutzen, sie nicht zu weich und nicht zu hart und reagieren einwandfrei, von leichtem Tippen bis zu harten Schlägen ist die Anschlagdynamik stets wie gewünscht abgebildet. Wie man auf den Bildern erkennen kann, sind die Pads wie bei der MPCX schwarz und beleuchtet. In den Menu-Einstellungen kann man zusätzlich Anpassungen für die Triggerpads vornehmen, unter anderem auch „Dynamic“ deaktivieren.

Die Anschlüsse

Vorne rechts am Gerät befindet sich ein 6,3mm Kopfhöreranschluss.

Rückseite

MIDI In/Out/Thru (Standard 5-Pin DIN)

2× 1/4” Stereo-Mix-Out Jacks (pseudo balanced)

8× 1/4” Individual audio out jacks (pseudo symmetriert)

4× 1/4” External-Input-Jacks (with adjustable pre-amp modes)

2× Stereo-RCA Line/Phono-Inputs (with dual phono pre-amps)

Hi-Speed USB 2.0 Device-Port (USB-Audio/MIDI)

USB-Host-Port (connect external USB peripherals, MIDI controllers etc)

3,5 mm Clock/Trigger In- and Out-Jacks (to sync/trigger vintage equipment or modular synths)

IEC-Anschluss 100-250 V, AC samt Netzschalter

SD-Karten-Slot (bis 1 TB getestet)

Sequencer und weitere Specs

Der Isla Instruments S2400 besitzt 8 Spuren plus 2 MIDI-Spuren. Die unterstützten Sample-File-Formate sind WAV mit 26 kHz, 44,1 kHz, und 48 kHz bei 16 Bit, 24 Bit, 32 Bit und 32 Bit float. 32 Samples können insgesamt zur Laufzeit geladen werden, somit 8 Samples verteilt auf 4 Bänke Swing, Quantizer.

Fader Modes: Mixer Mode, Level, Pitch, Envelope, and Loop/Slice

Pattern Modes: Live Recording, Step Sequence, Piano Roll GUI, TR x0x Style

Es stehen insgesamt 100 Pattern-Speicherplätze pro Project zur Verfügung. Auf den Song-Mode wird hier im Artikel nicht eingegangen, wird jedoch erwähnt, dass einer existiert.

USB-Audio

Im USB-AUDIO-Modus hat man Zugriff auf 10 Ausgänge, aufgeteilt auf die 8 Mixer-Kanäle sowie die 2 Master-Ausgänge.

USB-MSC und SD-Card

MIDI-Clock

Die MIDI-Clock kann von intern kommen oder per MIDI-Eingang, USB, 3,5 mm analog Clock-Eingang (samt Clock-Divider)

MIDI-Monitor, MIDI-Control – MMC und NRPN

Der S2400 besitzt 8 Spuren

Quantizer pro Spur und global

Integrierter Sample-Editor

Der Sample-Editor bietet natürlich Basisfunktionen, die man von einen vollständigen Sampler erwartet: Normalisierung, Reverse, Loop, Cut, Slice.

Dazu gesellen sich pro Spur 2 Hüllkurven, hier kann man auswählen, ob man eine „HIFI“- oder „Classic“-Amplifier-Envelope möchte. Die Classic-Volume-Envelope ist an das Original vom EMU SP-1200 angelehnt inkl. 8 Bit Release-Aliasing, besitzt jedoch nur 2 Stages also AR (Attack/Release), die Hifi-Envelope hingegen kann AHDSHR, mal etwas anderes statt nur ADSR. Mit den HIFI-Hüllkurven kann man Pitch und den Filter-Cutoff modulieren.

Analoge Filter

Im Isla Instruments S2400 werkeln 2 SSI2144 Filter und zusätzlich dynamic Filter für die Einzelausgänge sowie Anti-Aliasing Filter an den 4 Mono-Audioeingängen. Die verbauten ssi2144 Filter-ICs sind technisch nahezu identisch zum SSM2044. Es ist möglich, Samples von der SD-Karte über die Eingangsfilter zu resampeln, um den Anti-Aliasing-Filtereffekt zu erhalten, der ein 13 khz Lowpass ist.

Bedienung

Mit dem Bedienungskonzept kann man sich leicht vertraut machen. Die Benutzung bedarf wenig Einarbeitung und kann als intuitiv bezeichnet werden. Es sollte ohne weiteres jedem Benutzer möglich sein, Kits, Projekte oder einzelne Samples zu laden. Es existieren bisher wenig Tastendoppelbelegungen, dies betrifft primär die oberen Taster, hoffen wir, dass es so bleibt.

Die Dualgang-Potentiometer sind für das Filter, den oberen Teil am Potentiometer kann man unabhängig vom unteren Potentiometerbereich regeln, somit Cutoff und Resonance pro Kanal einstellen, ohne dafür ein extra Potentiometer oder Fader zu haben.

Klangvermögen

Welche Kriterien zieht man heran, um am besten einen Sampler und dessen Klang zu beschreiben? Zunächst ist es der allgemeine Klang aufgrund der Architektur und eingesetzten Filtern.

Die SSI2144 Filter klingen sehr gut, daher werden sie auch in vielen aktuellen Synthesizern verwendet, der Begriff „cremig“ trifft es dabei am besten, es ist sauber und die Resonanz ist verstärkt, somit finet kein massiver Pegelabfall statt.

Egal, ob man harte Kickdrums, schneidige Leadsounds oder saubere Pads lädt, der S2400 hat massiv Druck.

Beim Einsatz von Lofi-Samples oder weichen HipHop/RNB-Beats klingt ebenfalls alles angenehm. Manche Sampler neigen dazu, entweder zu steril oder verrauscht zu sein oder etwas zu stark zu färben. Das S2400 kann jedoch ebenfalls einen eigenen Fingerprint hinterlassen, wenn man es möchte, hierbei unterstützen die Dynamic-Filter.

Zukunft

Es wurden schon seitens ISLA Instruments mehrfach angekündigt, für den S2400 ein Upgrade anzubieten. Zuerst war die Rede von Filtererweiterungen, zuletzt von einem kompletten Tausch einer Leiterplatine. In jedem Fall wird das Ziel verfolgt, die Architektur modular zu halten, um unterschiedliche Filterkarten anbieten zu können.

Weiterhin ist unklar, wie es mit der künftigen Verfügbarkeit bzw. Lieferzeit weitergeht.

Bisher lief der Verkauf in „Batches“ von 500 Stück über eine Vorauszahlung und erst dann wurde in China die Beauftragung für die Produktion eingeleitet, beim letzten Batch wurden jedoch schon vorher mehr Geräte bestellt, um die Wartezeiten zu verkürzen, die momentan bei 2-3Monaten liegt. Der letzte Stand vom Anfang Oktober war sehr ärgerlich, da die Container in den Häfen aufgrund der weltweiten LKW-Fahrer Nichtverfügbarkeit nicht transportiert und umgeladen werden können.

Aktuell wird an weiteren Firmware-Updates entwickelt, damit hält dann zeitnah Timestretching Einzug in den Funktionsumfang.

Support, Service & Tutorials

Der Support beginnt bereits vor dem Kauf mittels Angabe von genauen Produktspezifikation und Bereitstellung von Handbüchern.

Isla Instruments hatte damals beim Kordbot von Kunden viel Kritik geerntet, jedoch hat sich mit dem Launch des S2400 viel getan, Support erhält man offiziell über die Website über ein Ticketsystem. Weiterhin erreicht man ISLA Instruments per Facebook Messenger oder Instagram. In der FB Usergroup sowie im Isla Instruments Forum erhält man auch von anderen Benutzern Unterstützung.

Auf der Website liegen stets aktuelle Handbücher und Downloads bereit. Das wohl Beste sind die YouTube Anleitungen von Isla Instruments, es existieren bisher 10 Teile, die Alex Ball erstellt hat. Sollte man einen Hardware-Fehler feststellen, so gibt es z. B. in Deutschland VPME.de als offiziellen Support-Partner. Ingesamt ist der Update-Zyklus bisher beim S2400 sehr gut. Zusammengefasst ist der Support und Service anhand der Unternehmensgröße als sehr gut einzustufen .

Und hier geht’s zu Teil 2 von Alexander Semrad-Neversal: (Link einfügen)

Der Isla S-2400 on YouTube

