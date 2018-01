DOC ANALOG: E-Mu SP-12 Turbo Refurbished

Es ist schon erstaunlich, wie ein Drum-Sampler von 1985 auch heute noch extrem begehrt ist. Der E-Mu SP-12 kostete damals neu nur unwesentlich mehr (Infaltionsrate kehre ich mal unter den Teppich) als heute gebraucht. Dabei hat er gerade mal 4,76 Sekunden Samplingzeit in der sogenannten Turbo-Version. Der Nachfolger E-Mu SP 1200 von 1987 hatte dann schon einiges an Samplingzeit mehr zu bieten – und zusätzlich ein integriertes 3 1/2″-Diskettenlaufwerk, während die SP-12 noch mit 5 1/4″-Disketten und einem wuchtigen Commodore C64-Laufwerk auskommen musste.

Und trotzdem ist mir die Ur-SP persönlich lieber. Zum einen ist die am besten mögliche Samplingfrequenz höher als beim Nachfolger, zum anderen besitzt die E-Mu SP-12 einen Grundstock an Sounds, der fest ins ROM „eingebrannt“ wurde. Zusätzlich vergisst die E-Mu SP-12 auch die in das RAM geladenen Samples nicht nach dem Ausschalten.

Eine E-Mu SP-12 Turbo dürfte heute laut unserer Syntacheles-Liste bei über 2.000,- Euro liegen. Grund genug also, diesen Klassiker zu hegen und zu pflegen. In unserem Fall hatte die SP-12, die uns zur Verfügung stand, aber dringend die Hilfe des Docs nötig.

Na dann los – hiermit übergebe ich zu einer neuen DOC ANALOG Mission:

MISSION: E-Mu SP-12 Turbo

Target: E-Mu SP-12 Turbo

Age: 33 Jahre

Damage Analysis:

diverse Taster reagieren nicht oder nur schwer, Displaybeleuchtung defekt, EPROM Upgrade auf letzte Version, Speicherbatterie defekt.

Time for Mission: 4 Stunden

Material: ca. 50,- Euro

Budget gesamt: ca. 300,- Euro

Wir wollen in dieser Story veranschaulichen, was die typischen Service- und Wartungsarbeiten an einer SP12 sind und wie man für kleines Geld und ein bisschen Fleiß die wesentlichen Fehler selbst gut beheben kann. Die nachfolgenden Arbeitsschritte sind relativ easy und bequem auf dem Esstisch zu Hause durchführbar. :-)

Ich habe hier eine relativ gut erhaltene SP12 Turbo Maschine auf dem Tisch. Ein paar Kratzer und Staub sind vorhanden, sollten uns aber nicht stören. Im Inneren sieht es ebenfalls sehr gut aus. Die Platinen sind sauber, keine Feuchtigkeitsrückstände sind zu erkennen. Lediglich die Ecken im Gehäuseinneren galten im Laufe der Jahre anscheinend als kleines „Spinnenasyl“. Das alles ist schnell gereinigt.