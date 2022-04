Behringer Polykobol, polyphoner Synthesizer

3. RSF-Klon in der Entwicklung

Bereits bei der Ankündigung zum monophonen Kobol erwähnte Behringer, dass man an einem Nachbau des Polykobol arbeite. Das ist zweifellos ein sehr aufwendiges Projekt, an einen Klon des Polykobol hat sich bislang nur Black Corporation mit dem Kijimi gewagt.

Der Polykobol des französischen Herstellers RSF gehört zu den seltensten Synthesizern. Es wurden weniger als 40 Stück davon hergestellt, wovon nur noch 20 Exemplare existieren sollen. Behringer hat si ch ein Original leihen können, um es als Vorlage für den Klon verwenden zu können.

Die Stimmenarchitektur ist gegenüber dem monophonen Kobol etwas erweitert. Es gibt zwei LFOs und die Hüllkurven sind von ADS auf ADSR „aufgestockt“ worden. Der größte Unterschied ist jedoch die Sektion der Modulationszuweisungen, in der acht Quellen auf mehreren Zielparameter parallel zugdewiesen werden können.

Außerdem sind auf dem Entwurf noch Sequencer, Arpeggiator, Chord-Funktion, Unison/Mono/Poly-Modes, Speicherplätze und ein Display zu erkennen.

Derzeit arbeitet der Entwickler in Frankreich an den Voice-Boards sowie dem Frontpanel-Control-Board. Es gibt also schon mehr als nur das Rendering. Aber man ist offenbar noch in einer relativ frühen Phase, so dass man sich bezüglich eines Erscheinungsdatums für den Behringer Polykobol noch keine Gedanken zu machen braucht.

